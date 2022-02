Eric Clapton: Menschen, die den Covid-Impfstoff erhalten haben, sind Opfer einer Massenhypnose

„Im Jahr 2020 veröffentlichte der weltberühmte Sänger Eric Clapton zusammen mit Van Morrison (76) den Song Stand And Deliver, in dem er sich gegen Covid-Verbote wandte. Zuvor hatte er veröffentlicht, unter den Nebenwirkungen des AstraZeneca-Präparats gelitten zu haben, die dazu führten, dass seine Hände und Füße entweder „erfroren, taub oder brennend“ waren.

In einem neuen Interview für den YouTube-Kanal The Real Music Observer sagte Eric, dass unterschwellige Botschaften, die in der Werbung versteckt waren, die Menschen dazu brachten, sich impfen zu lassen. Er sagte: „Was auch immer das Memo war, es hatte mich nicht erreicht. Dann begann ich zu begreifen, dass es wirklich ein Memo gab, und ein Typ, Mattias Desmet [Professor für klinische Psychologie an der Universität Gent in Belgien], sprach darüber.

Die Theorie der Massenbildungshypnose. Und dann konnte ich es sehen. Sobald ich anfing, danach zu suchen, sah ich sie überall. Dann erinnerte ich mich daran, kleine Dinge auf YouTube gesehen zu haben, die wie unterschwellige Werbung waren. Das lief schon lange: diese Sache mit „du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein“.

Und ich dachte: „Was soll das bedeuten?“ Und nach und nach setzte ich eine Art grobes Puzzle zusammen. Und das hat mich noch entschlossener gemacht. (…) Auf die Frage, warum er sich dazu gedrängt fühlte, sich zu äußern, erklärte Clapton: „Meine Karriere war sowieso schon fast vorbei. Zu dem Zeitpunkt, als ich mich zu Wort meldete, war es fast 18 Monate her, dass ich zwangsweise in den Ruhestand versetzt worden war.

Und während ich mit anderen Musikern darüber sprach, mich aufregte, stellte ich fest, dass niemand das hören wollte. Ich war verblüfft, ich schien die einzige Person zu sein, die sich darüber erregte.

Meine Familie und meine Freunde bekamen Angst, und ich glaube, sie waren meinetwegen verängstigt. Clapton fügte hinzu, dass er auch aufgehört habe, die Nachrichten zu sehen, weil es dort nur um das Befolgen von Befehlen und Gehorsam gehe.

Nachdem er seine Ansichten geäußert hatte, sagte der „Wonderful Tonight“-Hitmacher, der Vater der Töchter Ruth (37), Julie (20), Ella (19) und der 16-jährigen Sophie ist: „Meine Familie und meine Freunde halten mich sowieso für einen Spinner.

Im letzten Jahr ist viel verschwunden, viel Staub aufgewirbelt worden, und die Leute sind ziemlich schnell weggezogen. Das hat für mich die Art von Freundschaft, die ich habe, verfeinert. Sie haben sich auf die Menschen reduziert, die ich offensichtlich wirklich brauche und liebe.

Innerhalb meiner Familie wurde das ziemlich entscheidend… Ich habe Mädchen im Teenageralter und ein älteres Mädchen, das in den Dreißigern ist – und sie alle mussten mir etwas Spielraum lassen, weil ich nicht in der Lage war, irgendwen von ihnen zu überzeugen. Clapton, der mit Melia McEnery verheiratet ist, fügte hinzu: „Ich würde versuchen, Musikerkollegen zu erreichen, aber manchmal höre ich einfach nichts von ihnen.

Mein Telefon klingelt nicht sehr oft. Ich erhalte nicht mehr so viele SMS und E-Mails.

Clapton veröffentlicht seit Monaten Statements und Songs gegen Impfungen und das Einsperren von Kindern. Im Dezember 2020 sang Clapton zusammen mit seinem Kollegen, dem Classic Rocker und Anti-Vaxxer Van, den Song Stand and Deliver.“