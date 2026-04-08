Erklärung des Obersten Nationalen Sicherheitsrats Irans zur zweiwöchigen Waffenruhe und den Verhandlungsbedingungen

Larry C. Johnson

Wenn du denkst, der Krieg sei vorbei, denk noch einmal nach. Iran hat keiner Waffenruhe zugestimmt. Sie haben zugestimmt, ihre Vergeltung einzustellen, solange Israel und die USA ihre Angriffe einstellen. Damit liegt der Ball beim Westen. Trotz der Behauptung des Weißen Hauses, dass die Straße von Hormus nun wieder für den Handel geöffnet sei, ist sie es nicht. Iran wird weiterhin von Fall zu Fall Schiffen erlauben, in den Persischen Golf ein- und auszufahren – nach Zahlung einer Gebühr. Iran wird dieses Geld mit Oman teilen. Wenn Iran eine Million Dollar verlangt – zahlbar in chinesischen Yuan – würden sie schätzungsweise 96 Milliarden Dollar pro Jahr einnehmen. Das wird ein oder zwei Schulen wieder aufbauen.

Bitte lies sorgfältig die Erklärung des Obersten Nationalen Sicherheitsrats Irans. Sie ist eine detaillierte, offizielle Darstellung der iranischen Position:

Der Feind hat in seinem ungerechten, illegalen und kriminellen Krieg gegen die iranische Nation eine unbestreitbare, historische und vernichtende Niederlage erlitten. Dank des Opfers des gemarterten Führers der Islamischen Revolution, Großayatollah Imam Khamenei, der Führung des Obersten Führers und Oberbefehlshabers, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, des Mutes der Kämpfer an den Frontlinien sowie der historischen und heroischen Präsenz des iranischen Volkes von Beginn des Krieges an, hat Iran einen großen Sieg errungen und die Vereinigten Staaten gezwungen, seinen 10-Punkte-Plan zu akzeptieren.



Im Rahmen dieses Plans haben sich die Vereinigten Staaten grundsätzlich verpflichtet, Nichtangriff zu garantieren, Irans fortgesetzte Kontrolle über die Straße von Hormus anzuerkennen, Urananreicherung zu akzeptieren, alle primären und sekundären Sanktionen aufzuheben, alle Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und der IAEO zu beenden, Iran für Schäden zu entschädigen, US-Kampftruppen aus der Region abzuziehen und den Krieg an allen Fronten zu beenden, einschließlich gegen den Widerstand im Libanon.



Wir gratulieren dem iranischen Volk zu diesem Sieg und betonen, dass die Ausarbeitung der Details weiterhin Ausdauer, kluge Führung und Einheit erfordert.



In den vergangenen 40 Tagen haben Iran und Widerstandskräfte im Libanon, Irak, Jemen und in den palästinensischen Gebieten dem Feind Schläge versetzt, die niemals vergessen werden. Iran und die Achse des Widerstands haben als Vertreter von Ehre und Menschlichkeit gegenüber den brutalsten Feinden eine historische Lektion erteilt – indem sie die Kräfte, Infrastruktur sowie politische, wirtschaftliche, technologische und militärische Ressourcen des Feindes bis zum Zusammenbruch zerschlagen haben, sodass diesem keine andere Option als die Unterwerfung blieb.



Zu Beginn des Krieges glaubte der Feind, er könne Iran militärisch schnell dominieren und durch Instabilität zur Kapitulation zwingen. Sie gingen davon aus, dass Irans Raketen- und Drohnenfähigkeiten neutralisiert würden, und erwarteten keine so starke regionale Reaktion.



Sie glaubten, dieser Krieg würde Iran beenden, ihnen ermöglichen, frei zu handeln, das Land zu teilen, seine Ressourcen zu übernehmen und es in langfristiges Chaos zu stürzen.



Trotz des Verlustes ihres Anführers beschlossen Irans Kämpfer und ihre Verbündeten, im Vertrauen auf ihren Glauben und inspiriert von Imam Hussein, eine entscheidende Lektion zu erteilen – vergangene Taten zu rächen und sicherzustellen, dass der Feind jeden Gedanken an zukünftige Aggression aufgibt und gezwungen wird, sich vor der iranischen Nation zu demütigen.



Mit dieser Strategie und gestützt auf eine beispiellose politische und gesellschaftliche Einheit führten Iran und der Widerstand einen der schwersten hybriden Kriege der Geschichte gegen die Vereinigten Staaten und Israel und erreichten alle ihre geplanten Ziele.



Iran und der Widerstand behaupten, die militärische Infrastruktur der USA in der Region weitgehend zerstört, schwere Verluste verursacht und den feindlichen Kräften, Infrastrukturen und Ressourcen sowohl regional als auch innerhalb von von Israel kontrollierten Gebieten schwere Schläge versetzt zu haben. Der Druck wurde so groß, dass keines der Hauptziele des Feindes erreicht wurde, und innerhalb von etwa zehn Tagen erkannte dieser, dass er nicht gewinnen konnte. Daraufhin begann er über verschiedene Kanäle Kontakt mit Iran aufzunehmen, um eine Waffenruhe zu erbitten.



Iranische Vertreter erklären, dass der Feind seit über einem Monat um eine Einstellung der Feindseligkeiten bittet, diese Anfragen jedoch zurückgewiesen wurden, da der Krieg fortgesetzt werden sollte, bis zentrale Ziele erreicht sind, einschließlich der Schwächung des Feindes und der Beseitigung langfristiger Bedrohungen. Iran lehnte auch mehrere Ultimaten der USA ab und betonte, dass es solche Fristen nicht anerkennt.



Die Behörden behaupten nun, dass die meisten Kriegsziele erreicht wurden und der Feind in eine historische Niederlage gedrängt wurde. Irans erklärte Position ist es, den Konflikt so lange fortzusetzen, wie nötig, um diese Gewinne zu festigen und neue regionale Sicherheits- und politische Realitäten auf Grundlage seiner Macht und seines Einflusses zu schaffen.



In diesem Zusammenhang und nach Zustimmung des Obersten Führers und des Obersten Nationalen Sicherheitsrats wurde beschlossen – angesichts Irans Position auf dem Schlachtfeld und der Unfähigkeit des Feindes, seine Drohungen durchzusetzen – Verhandlungen in Islamabad aufzunehmen, um die Details innerhalb von maximal 15 Tagen abzuschließen.



Iran lehnte alle gegnerischen Vorschläge ab und legte stattdessen über Pakistan seinen eigenen 10-Punkte-Plan vor. Zu den zentralen Forderungen gehören: kontrollierte Passage durch die Straße von Hormus unter iranischer Koordination; ein Ende militärischer Aktionen gegen verbündete Gruppen; Abzug der US-Streitkräfte aus der Region; Einrichtung eines Sicherheitsprotokolls für die Straße von Hormus, das Irans Rolle bestätigt; vollständige Entschädigung für Schäden; Aufhebung aller Sanktionen und internationalen Resolutionen; Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte; sowie die formelle Bestätigung dieser Bedingungen in einer bindenden Resolution des UN-Sicherheitsrats.



Laut iranischen Vertretern hat Pakistan übermittelt, dass die USA diese Grundsätze trotz ihrer öffentlichen Haltung als Verhandlungsbasis akzeptiert haben. Auf dieser Grundlage stimmte Iran einer zweiwöchigen Verhandlungsphase in Islamabad zu.



Es wird betont, dass dies nicht bedeutet, dass der Krieg beendet ist, und Iran wird ein vollständiges Ende des Konflikts erst akzeptieren, wenn alle Bedingungen seines Vorschlags finalisiert sind.



Es waren die USA, nicht Iran, die in den letzten vier Wochen um die Wiederaufnahme von Verhandlungen gebeten haben. Anders als bei den beiden vorherigen Malen hegt Iran keinerlei Illusionen mehr über die Fähigkeit der USA zu Täuschung und Hinterlist. Iran wird seine Forderungen nicht abschwächen.

Die Zionisten geraten darüber in Aufruhr, und Netanyahu sowie seine Regierung befinden sich in einem Zustand der Panik. Sollte JD Vance erfolgreich ein Abkommen mit Iran erzielen, wird dies wahrscheinlich das Ende der Unterstützung für Israels Kriegsmaschinerie bedeuten. Wenn Israel in den kommenden zwei Wochen neue Angriffe auf Iran startet, wird Iran sofort Vergeltung üben.

Der unberechenbare Faktor dabei ist die Hisbollah. Sollte Israel weiterhin den Libanon und die Hisbollah-Stellungen im Süden angreifen, wird die Hisbollah weiterhin verheerende Schäden bei den zionistischen Kräften anrichten.