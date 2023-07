Erst war es Covid – jetzt werden wir wegen des Wetters in die Knie gezwungen

Allison Pearson

Es lässt sich nicht leugnen, dass es in Europa heiß ist, aber es hat den Anschein, dass die Sonne als Waffe eingesetzt wird, um uns dazu zu bringen, unsere Gewohnheiten zu ändern, um den Netto-Nullpunkt zu erreichen.

Rennt um die Wette, ihr Reisebüros in Großbritannien! Die Leute haben diese hysterischen Kerle mit ihren flatternden Armen und ihren Wetterkarten wie eine mörderische Pizza im Fernsehen beobachtet. Letzte Woche brannte Europa in der höllischen Hitze des Cerberus, diese Woche ist es Charon.

„Sharon wer?“

„Oh, Neville, bleib auf dem Laufenden. Es ist Charon. Du weißt schon, der Mann, der in der griechischen Mythologie die Toten in die Unterwelt befördert.“

„Was hat das mit unseren zwei Wochen in La Palma zu tun, Mary?“

„Laut BBC ist es dort unerträglich heiß, mit Waldbränden und allem, was dazugehört. Sag lieber ab, Nev.“

Brrrring brrring, brrring brrrrring.

Neville: Hallo, ich würde gerne unseren Urlaub auf La Palma absagen. In den Nachrichten heißt es, es sei sehr heiß.“

Reisebüro (seufzt hörbar): Es ist Sommer, Sir. Im Mittelmeer ist es immer heiß.“

Neville: Ich weiß, aber sie sagen, dass es auf La Palma gefährlich heiß ist.“

Agent: Die Temperatur auf La Palma lag in den letzten Jahren in den 20ern und soll auch weiterhin unter 30 bleiben. Eigentlich sehr angenehm für diese Jahreszeit.

Neville: Was ist mit den Waldbränden?

Agent: Die Brände haben nichts mit der Hitze zu tun, Sir. Ich denke, Sie werden feststellen, dass die BBC Ausschnitte der Brände auf La Palma in ihren Bericht über die Hitzewelle eingefügt hat, um es so aussehen zu lassen, als wäre es in Spanien passiert.“

Neville: La Palma liegt nicht in Spanien?“

Agent: Äh, nein, es ist 1500 Kilometer entfernt, Sir.

Neville: Wir sollten uns also nicht die Mühe machen, abzusagen?

Agent: Ich fürchte, Ihre Reiseversicherung hat keine Klausel, die nervöse Nellies abdeckt, die von der Wettervorhersage im Fernsehen zu Tode erschreckt werden. Tut mir leid, Sir, sie ist nicht erstattungsfähig. Sie werden Ihr Geld nicht zurückbekommen.“

Neville: Ah, okay. Ich werde froh sein, diesem schrecklichen Wetter zu entkommen, um ehrlich zu sein. Es ist nicht gerade Sommer, oder?“

Sie haben vielleicht bemerkt, dass der Klimakatastrophismus in der letzten Woche wie aufs Stichwort nuklear geworden ist (wir werden darauf zurückkommen), aber das gute alte britische Wetter weigert sich, mitzuspielen. Enttäuschend für die „We’re All Gonna Fry“-Brigade ist, dass es hier kühl, regnerisch und trübe ist, mit unbeständigen Windböen; manchmal fast herbstlich. Als Juli-Baby kann ich Ihnen sagen, dass dies für den Juli nicht ungewöhnlich ist. (Prinz George wird sich daran gewöhnen müssen, seine Partys an unserem gemeinsamen Geburtstag im bewölkten Nieselregen zu feiern). Trotzdem suchen die Reporter im übrigen Europa nach besseren (d. h. schlechteren) Nachrichten. Die Touristen am Trevi-Brunnen in Rom werden aufgefordert, zuzustimmen, dass das Wetter „unerträglich“ ist. Wenn es unerträglich ist, warum sind sie dann nicht mit einem nassen Handtuch auf dem Kopf zurück in ihren Hotelzimmern, anstatt fröhlich ihr Pistazien-Gelato zu schlecken und die Sonnenstrahlen zu genießen? Warum werden Berichte über Waldbrände auf La Palma mit den steigenden Temperaturen in Verbindung gebracht, wenn das Wetter auf der Insel doch ungewöhnlich mild ist und die ganze Woche über bei Temperaturen um die 20 Grad liegen soll?

Eigentlich gar nicht so ungewöhnliche Wetterereignisse haben plötzlich wichtige, gruselige Namen bekommen, die von den mythologischen Flammen der Hölle abgeleitet sind. Nach Cerberus und Charon ist nun die Hitzewelle Hades an der Reihe. Wenn das derzeitige Wetter im Vereinigten Königreich einen Namen hätte, würde er Colin lauten.

Sagen die Briten wirklich „ihre Urlaubspläne“ wegen der „wirklich erschreckenden Bedingungen“ ab? Oder decken sie sich, wie ich, bei Boots mit Hawaiian Tropic ein (ich war früher sehr skeptisch, jetzt bin ich süchtig danach) und schleppen sich durch die letzten zwei Wochen der Arbeit, bevor ich meine Vitamin-D-Vorräte auf einer türkischen Sonnenliege auffüllen kann.

All diese apokalyptischen Warnungen vor katastrophalen Folgen, wenn die Menschen nicht handeln, kommen mir schrecklich bekannt vor. „Die Temperaturen im Mittelmeerraum nähern sich den höchsten jemals in Europa gemessenen Werten, und Reisende werden gewarnt, dass die medizinische Versorgung und das Gesundheitswesen in einigen Gebieten überlastet sind.“

Ah, ja, das ist es. Wir wussten, dass wir das schon mal gehört hatten: Bleibt zu Hause, spart an Sonnenschutzmitteln, unterstützt Net Zero.

Es scheint, als wären diejenigen, die während der Pandemie die Menschen mit oft fragwürdigen Regeln in Angst und Schrecken versetzt haben, wieder aktiv. Das Verhaltensteam, das aus dem Cabinet Office hervorgegangen ist und heute mit großen Unternehmen, globalen Institutionen und nationalen Regierungen zusammenarbeitet, arbeitet nun mit Fernsehsendern zusammen, um Botschaften zum Klimawandel zu verbreiten.

Ein Bericht der BIT (Behavioral Insights Team) in Zusammenarbeit mit Sky TV mit dem Titel „The Power of TV: Nudging Viewers to Decarbonise their Lifestyles (Die Macht des Fernsehens: Die Zuschauer zur Dekarbonisierung ihres Lebensstils anregen )“ hebt hervor, dass das Fernsehen eine Rolle dabei spielen kann, Verhaltensänderungen in Bezug auf den Klimawandel zu fördern. Die Studie kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, da Experten zunehmend die Notwendigkeit betonen, das Verhalten vieler Menschen zu ändern, um unsere gemeinsamen Netto-Null-Ziele zu erreichen.

Man muss kein Klimaskeptiker sein, um die Vorstellung, dass Fernsehsender die Öffentlichkeit manipulieren, um „unsere gemeinsamen Ziele“ zu erreichen, unheimlich zu finden. Wessen Ziele sind das? Warum wird nicht hinterfragt, ob dies im Interesse der Bevölkerung ist oder nicht? Wo sind die alternativen Standpunkte?

Nach den katastrophalen Auswirkungen ihrer Covid-Propaganda auf die geistige und körperliche Gesundheit der Nation wäre eine Phase peinlichen Schweigens seitens der Nudge Unit willkommen. Doch jetzt sind sie wieder da, mit ihren schlauen Tricks, ihrer kalten Berechnung der menschlichen Schwäche, ihren hinterhältigen Taschenspielertricks. Wetten, dass die plötzliche Änderung der TV-Wetterkarten von pastoralem Grün und schüchternem Gelb zu teuflischem Rot, ja sogar zu verunstaltetem Violett und Schwarz von der Nudge Unit vorgeschlagen wurde?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass das Auswärtige Amt seine Reisehinweise und Informationen auf der Website regelmäßig aktualisiert, um Reisenden relevante und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Aktualisierung der Abschnitte über Griechenland und Spanien, einschließlich eines Abschnitts über „extremes Wetter“ und wichtige Ressourcen für Reisende, spiegelt wahrscheinlich die Bemühungen wider, Menschen über potenzielle Risiken und Sicherheitsvorkehrungen in diesen Regionen aufzuklären.

In Bezug auf die Siesta-Tradition, die in einigen spanischen Kulturen üblich ist, könnte es sein, dass das Auswärtige Amt diese Information nicht spezifisch in den aktualisierten Abschnitt aufgenommen hat, da die Siesta-Praxis in erster Linie eine lokale Gewohnheit ist und nicht unbedingt mit Sicherheits- oder Gesundheitsfragen verbunden ist. Es ist jedoch möglich, dass Informationen über lokale kulturelle Gepflogenheiten und Gebräuche in anderen Teilen der Website des Auswärtigen Amts vorhanden sind.

Damit soll nicht geleugnet werden, dass es für Südeuropa nach einem sehr heißen Sommer aussieht – auch wenn wir die vollständigen Statistiken abwarten müssen, um richtig beurteilen zu können, wie es im Vergleich zu früheren Hitzewellen aussieht. Aber wenn man zynisch ist – und nach zwei Jahren, in denen die gesamte Bevölkerung von unserer eigenen Regierung professionell in Angst und Schrecken versetzt wurde, ist es schwer, etwas anderes zu sein -, könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Sonne als Waffe eingesetzt wird, um die britische Bevölkerung dazu zu bringen, ihr Verhalten anzupassen, um ein unerreichbares und selbstschädigendes Netto-Null-Ziel zu erreichen.

Nein. Nein. Wir wurden von unseren Herren schändlich misshandelt, von „Modellen“ kriminell in die Irre geführt, von unsichtbaren Kräften kontrolliert und schrecklich verletzt, und jetzt denken die gerissenen Leute, weil sie beim letzten Mal davongekommen sind, werden wir wieder nachgeben und tun, was man uns sagt. Nein.

Durch einen glücklichen Zufall habe ich gerade ein wichtiges neues Buch gelesen, Free Your Mind: Die neue Welt der Manipulation und wie man sich ihr widersetzt. Die Autoren Laura Dodsworth und Patrick Fagan haben einige großartige Ideen, wie man die Taktiken der Nudge Unit erkennt und wie man sich wehren kann, denn „es herrscht ein Krieg um Ihren Verstand“.

Meiner Meinung nach sind sie diesmal zu weit gegangen, mit ihren reißerischen Wetterkarten und ihrem dreisten Versuch, uns dazu zu bringen, unseren Sommerurlaub zu streichen. Die Rebellion regt sich. Die Menschen spötteln. „In Zypern halten wir gerade noch durch“, berichtet ein lakonischer Leser, „die Einheimischen nennen es einfach ‚Sommer‘, aber was wissen die schon?“

Wir werden die Nudger an den Stränden bekämpfen. Wir werden im Meer und in Schwimmbädern kämpfen. Wir werden in der Hitze schwelgen und unsere vierzehn Tage in der Sonne verteidigen. Wir werden ihnen niemals unseren Verstand ausliefern, denn unser Verstand gehört uns und nur uns allein.