Erste Freunde: Wie „Italiens Donald Trump“ Naomi Campbell Jeffrey Epstein vorstellte

Von Whitney Webb

Da die Trump-Regierung die Veröffentlichung neuer Informationen zum Fall Jeffrey Epstein schlecht gehandhabt hat, untersucht Unlimited Hangout einige wichtige, aber weitgehend unbekannte Akteure im Epstein-Netzwerk, deren enge Verbindungen zu Donald Trump die Zurückhaltung der Regierung bei der „Freigabe [aller] Akten“ erklären könnten. In diesem ersten Teil der Serie werden die Verbindungen des „italienischen Donald Trump“ Flavio Briatore und seiner ehemaligen Verlobten, Supermodel Naomi Campbell, zu Epstein und seinem weiteren Netzwerk detailliert untersucht.

In den letzten Wochen hat die Handhabung (oder vielmehr Misshandlung) der Veröffentlichung der „Epstein-Akten“ durch die Trump-Regierung seine Anhängerschaft gespalten und gleichzeitig das öffentliche Interesse an den Taten und der Geschichte von Jeffrey Epstein wiederbelebt. Persönlichkeiten wie Elon Musk, ein ehemaliger Verbündeter, der nach einem öffentlichkeitswirksamen Zerwürfnis zum Kritiker wurde, behaupten, dass Donald Trump selbst in irgendeiner Weise in die Epstein-Akten verwickelt sei – ein Begriff, der sich im Allgemeinen auf Dokumente der US-Regierung zum Fall Epstein bezieht, die noch nicht veröffentlicht wurden. Unterdessen haben einige Verbündete Trumps in Politik und Medien den Präsidenten verteidigt, während andere aufgrund der Wahlversprechen, diese Dokumente zu veröffentlichen, weiterhin verwirrt über das Vorgehen der Regierung sind. Die Demokraten im Kongress, die es in den letzten Jahren weitgehend vermieden haben, über den Fall Epstein zu sprechen, scheinen nun Blut geleckt zu haben und setzen sich öffentlich für die Veröffentlichung der Dokumente ein.

Trump als politisches Phänomen war lange Zeit in der Lage, selbst die skandalösesten Enthüllungen und Aufnahmen von unzüchtigem Verhalten, die seit seinem Eintritt in die US-Politik aufgetaucht sind und diese für immer verändert haben, abzutun. Die Folgen der jüngsten Handhabung von Informationen im Zusammenhang mit Epstein durch die Regierung scheinen jedoch Trumps Ruf als „Teflon-Don“ angekratzt zu haben. Angesichts der prominenten Rolle, die der Fall Epstein in Trumps Wahlkampf 2024 und in den jüngsten Äußerungen der Regierung gespielt hat, lohnt es sich, einige der relativ unbekannten Verbindungen genauer zu untersuchen, die dazu beigetragen haben könnten, was viele nun als Vertuschung bezeichnen.

In dieser neuen Serie von Unlimited Hangout mit dem Titel „First Friends“ werden wir enge Freunde und Mitarbeiter des derzeitigen Präsidenten untersuchen, die ebenfalls über beträchtliche Verbindungen zu Jeffrey Epstein und/oder seiner bekanntesten Komplizin Ghislaine Maxwell verfügen, darunter auch einer, der derzeit einen wichtigen Posten in der Trump-Regierung bekleidet. Während einige vermuten, dass Trump selbst in den Epstein-Skandal erheblich verwickelt sein könnte – eine Möglichkeit, die es zu berücksichtigen gilt –, soll diese Serie zeigen, dass auch diese langjährigen Trump-Freunde Teil der Motivation für die dramatische Kehrtwende der Regierung bei der Freigabe der meisten Epstein-Dokumente sein könnten.

Im ersten Teil dieser Serie untersucht Unlimited Hangout den italienischen Geschäftsmann Flavio Briatore, der in der Presse wegen seiner langjährigen Freundschaft mit dem derzeitigen Präsidenten manchmal als „Italiens Donald Trump” bezeichnet wird, und wie sein Aufstieg zu Ruhm und Reichtum durch eine Reihe zwielichtiger Verbindungen zu demselben Netzwerk aus organisierter Kriminalität und Geheimdienstmitarbeitern gefördert wurde, das auch Epstein zum Aufstieg verhalf. Wie in dem zweibändigen Buch „One Nation Under Blackmail“ ausführlich beschrieben, wird dieses Netzwerk letztlich von mächtigen Finanzinteressen und nicht rechenschaftspflichtigen, mit der Mafia verbundenen Oligarchen kontrolliert, die mächtige Nationalstaaten, darunter die USA, zu ihrem Spielball gemacht haben. In diesem Artikel wird auch detailliert beschrieben, wie Briatore zusammen mit Donald Trump und anderen einst von Epsteins Butler Alfredo Rodriguez beschuldigt wurde, „wichtige Zeugen“ für Epsteins Verbrechen im Zusammenhang mit Sexhandel zu sein. Rodriguez starb 2015 im Gefängnis, wo er eine Strafe wegen seiner gescheiterten Bemühungen, das mittlerweile berüchtigte „schwarze Buch“ von Jeffrey Epstein zu verkaufen, verbüßte.

Zunächst wird jedoch die Supermodel Naomi Campbell untersucht, die Epstein von Briatore vorgestellt wurde – ihrem ehemaligen Verlobten und späteren „Mentor“. Campbell flog später mit Epstein und begann kurz nach dem Ende ihrer Beziehung mit Briatore eine Liebesbeziehung mit dem Rapper Diddy, der auch nach dem Erlöschen ihrer romantischen Flamme noch Jahre lang ihr enger Freund blieb. Diddys eigener Sexhandels-Skandal und Prozess standen in den letzten Monaten im Mittelpunkt der Medienaufmerksamkeit, und Campbell wurde der Beteiligung an Diddys mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten beschuldigt.

Letztendlich unterstreicht das Bild, das sich bei einem erneuten Blick auf die Verbindungen zwischen Briatore und Campbell ergibt, wie der Epstein-Skandal in vielerlei Hinsicht „zu groß ist, um zu scheitern“, da er eine ruchlose, aber weitreichende Machtstruktur aufdecken könnte, die ihren Einfluss verlieren könnte, wenn sie öffentlich bekannt würde.

Die Models und Mogule des „Black Book“

Naomi Campbell, geboren in Großbritannien als Tochter jamaikanischer Eltern, begann ihre Modelkarriere Mitte der 1980er Jahre im Alter von 15 Jahren. Zuvor trat sie in Musikvideos von Bob Marley und Culture Club sowie in dem Pink-Floyd-Film „The Wall“ auf. Einige Jahre später, Ende der 1980er Jahre, feierte sie kommerzielle Erfolge und festigte in den 1990er Jahren ihren Status als eines der weltweit bekanntesten Supermodels. Sie modelte erstmals 1996 für das Unternehmen Victoria’s Secret von Leslie Wexner, ein Jahr nachdem die Dessous-Marke ihre einst sehr beliebten Fernsehmodenschauen gestartet hatte. Diese Shows, die bis zu ihrer Einstellung im Zuge des Epstein-Skandals 2019 „mehr Zuschauer als alle anderen Modenschauen zusammen“ anzogen, wurden vom Chief Marketing Officer von L Brands (der Muttergesellschaft von Victoria’s Secret) Ed Razek geleitet. Razek, der später wegen unangemessenem Verhalten gegenüber Models des Unternehmens angeklagt wurde, findet sich zusammen mit einigen der besten Models der Marke – darunter auch Campbell – im mittlerweile berüchtigten Adressbuch von Leslie Wexners langjährigem Problemlöser und inzwischen verstorbenen Sexhändler Jeffrey Epstein.

Campbell wurde während eines Großteils ihrer frühen Karriere von Elite Model Management vertreten. Elite wurde von John Casablancas gegründet, der offen zu seiner sexuellen Vorliebe für „Kindfrauen“ stand und mehrere Affären und Beziehungen mit 16- und 17-Jährigen hatte. In einer inzwischen unterdrückten BBC-Dokumentation aus dem Jahr 1999 wurden Elite-Agenten dargestellt, die „mit Sex- und Drogenexzessen mit jungen Rekrutinnen prahlen“. Elite geriet vor einigen Jahren aufgrund der politischen Bekanntheit von Donald Trump unter Beobachtung, als seine Tochter Ivanka im Alter von 15 Jahren begann, für Elite zu modeln und dabei Kleidung trug, die die New York Times damals als „sexy Outfits” beschrieb, darunter ein „durchsichtiges weißes Kleid”, während sie „noch pausbäckig und mit Babyspeck” war.

Campbell war 17, als sie begann, für Elite zu arbeiten, nachdem Elite die Agentur aufgekauft hatte, die sie 1987 unter Vertrag genommen hatte. Elite und Campbell trennten sich 1993, wobei Casablancas ihr vorwarf, „verrückt, irrational und unkontrollierbar“ zu sein und Mitarbeiter schlecht zu behandeln. Campbell behauptete, dass sie gekündigt habe und entgegen Casablancas‘ Behauptungen nicht entlassen worden sei. Campbell wurde in den letzten drei Jahrzehnten mehrfach wegen einer Reihe von Übergriffen und der Misshandlung von Mitarbeitern angeklagt. Wie bereits erwähnt, wurde sie einige Jahre später zu einer festen Größe bei den Modenschauen von Victoria’s Secret und trat von 1996 bis 2005 bei den jährlichen Veranstaltungen auf.

Naomi Campbell bei der Fernsehübertragung der Victoria’s Secret Fashion Show 1996 – Quelle

Jeffrey Epstein versuchte Anfang der 2000er Jahre, die amerikanische Niederlassung von Elite zu erwerben, scheiterte jedoch letztendlich. Eine weitere enge Vertraute Epsteins, das Model und spätere Geschäftsfrau Nicole Junkermann, wurde jedoch 1995 ebenfalls von Elite gemanagt, wodurch sie Epstein vermutlich irgendwann zwischen Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre kennenlernte. Wie später noch erwähnt wird, ist dies auch ungefähr der Zeitraum, in dem Campbell behauptet, Epstein zum ersten Mal getroffen zu haben. Junkermann soll Epstein 2002 dabei geholfen haben, zwei US-Senatoren (deren Identität noch immer unbekannt ist) in einer Residenz von Wexner in Großbritannien sexuell zu erpressen, was darauf hindeutet, dass einige der Beziehungen, die Epstein zu bestimmten Models pflegte, mit sexueller Erpressung zu tun hatten.

Epstein begann sich 1995, einige Jahre nach seiner Zusammenarbeit mit Wexner, intensiv auf die Modelbranche zu konzentrieren. Einige Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass Epstein bereits 1993 sehr stark in die Rekrutierung von Models für Victoria’s Secret involviert war (oder zumindest behauptete, dies zu tun). Dennoch bleibt 1995 ein bedeutendes Jahr für Epstein in der Modelbranche. In diesem Jahr tat sich Epstein erstmals mit Jean Luc Brunel zusammen, einem umstrittenen Modelagentur-Mogul aus Frankreich, der – ähnlich wie Epstein – 2022 unter verdächtigen Umständen in Haft starb, während er auf seine Anklage im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal wartete.

Brunel, der vermutlich eine wichtige Rolle in Epsteins Sexhandelsring spielte, hatte Epstein in engen Kontakt zu Faith Kates von Next Models gebracht, einer der angesehensten Agenturen der Branche und ehemalige Geschäftspartnerin von Brunel. Epstein unterhielt auch nach der Beendigung der Geschäftsbeziehung zwischen Brunel und Kates im Jahr 1996 weiterhin enge Beziehungen zu Kates und Next. Wie bereits erwähnt, war 1995 auch das Jahr, in dem Victoria’s Secret seine unglaublich erfolgreiche jährliche Modenschau startete, und es war auch die Zeit, in der Epstein sich erfolgreich als „verantwortlich für Victoria’s Secret“ oder manchmal als einer der prominentesten Model-Scouts der Marke zu präsentieren begann. Wie in dem Buch „One Nation Under Blackmail Vol. 2” beschrieben, nutzte Epstein seine Verbindungen zur Modelbranche, insbesondere seine Beziehungen zu Victoria’s Secret, als Köder für zahlreiche aufstrebende Models, was später in Medienberichten als „Epstein-Victoria’s Secret-Zuhälter-Pipeline” bezeichnet wurde.

Einige Branchenvertreter bezeichneten Epstein Ende der 1990er Jahre sogar als „einen der wichtigsten Menschen in der Modelbranche“. Seine Verbindungen zur Modelwelt bestanden bis zu seiner ersten Verhaftung im Jahr 2007, insbesondere seine Beziehungen zu Jean Luc Brunel. Brunel gehörte ein Apartmentkomplex, der von einer Firma betrieben wurde, die Epsteins Bruder Mark gehörte. Dort sollen minderjährige und gerade volljährige Mädchen, hauptsächlich aus Osteuropa und Südamerika, untergebracht gewesen sein. Einigen (und wahrscheinlich vielen) der Mädchen und jungen Frauen wurden ihre Reisedokumente von Epsteins Mitarbeitern abgenommen und sie wurden zu Sex mit mächtigen Männern gezwungen. Eine der Models, die mit Epstein flog und auf seine Insel reiste, Ruslana Korshunova – ein Model für Vera Wang, DKNY und andere – sprang etwa zwei Jahre nach ihrer Reise mit Epstein aus ihrem Apartment im neunten Stock in den Tod. Der Grund für Korshunovas Selbstmord ist nach wie vor unbekannt.

Darüber hinaus bestätigt Epsteins schwarzes Adressbuch, dass er tatsächlich Einfluss in der Modelbranche hatte. Neben seinen bereits erwähnten Verbindungen zu Faith Kates und Brunel enthält sein Adressbuch auch Einträge zu Tom Ford, dem damaligen Kreativdirektor von Gucci, sowie zu Fords langjährigem Partner Richard Buckley, einem „Titan der Modemedienwelt“. Darüber hinaus tauchen auch berühmte Models wie Naomi Campbell, Janice Dickinson und Chis Royer in dem schwarzen Buch auf. Campbell ist nicht nur in Epsteins schwarzem Buch aufgeführt und verdankt dem mit Epstein verbundenen Unternehmen Victoria’s Secret viel für ihren kommerziellen Erfolg, sondern sie steht auch in enger Verbindung zu einer der wenigen „unantastbaren“ Personen in Epsteins Umfeld, die einst von Epsteins eigenem Butler als jemand bezeichnet wurde, der über beträchtliche Kenntnisse oder Verbindungen zu seinen kriminellen Machenschaften verfügte. Sein Name? Flavio Briatore.

Epsteins schwarzes Buch mit seinen Kontakten, das heute wohl zu den berüchtigtsten Adressbüchern der Welt zählt, enthält viele Namen, aber nur wenige sind eingekreist. Das Buch mit den Anmerkungen wie den eingekreisten Namen wurde ursprünglich von Epsteins Butler Alfredo Rodriguez erstellt, der versuchte, es für eine beträchtliche Summe an Brad Edwards, den Anwalt der Epstein-Opfer, zu verkaufen. Rodriguez machte mehrere Notizen in dem Buch, die seiner Meinung nach für die Aufklärung des Falls wichtig sein würden. Die meisten der eingekreisten Namen – sofern nicht anders durch Rodriguez‘ Anmerkungen vermerkt – beziehen sich auf mutmaßliche Mitverschwörer und „wichtige Zeugen” von Epsteins Sexualverbrechen. Edwards, der mit dem erfahrenen US-Geheimdienstler und Anwalt Stanley Pottinger zusammenarbeitet (der wie Edwards ebenfalls ein prominenter Anwalt der Epstein-Opfer ist), meldete Rodriguez dem FBI. Das FBI startete daraufhin eine verdeckte Operation, um das Buch von Rodriguez zu beschaffen, der später von der Regierung wegen Bestechung und Behinderung der Justiz angeklagt wurde. Rodriguez kam ins Gefängnis und starb 2015, im selben Jahr, in dem das schwarze Buch vom Journalisten Nick Bryant und Gawker veröffentlicht wurde. Bryant erzählte Vanity Fair im Jahr 2019, dass er um 2012 Zugang zu dem schwarzen Buch erhalten habe, nachdem das FBI es beschafft hatte, und es schließlich bei Gawker veröffentlichte, nachdem viele prominente Medien sich geweigert hatten, seine Artikel über das Buch und den Fall Epstein im Allgemeinen zu veröffentlichen.

Die eingekreisten, ungeschwärzten Einträge zu Donald Trump und Flavio Briatore in Epsteins „schwarzem Buch“

In dem schwarzen Buch hatte Rodriguez Briatores Namen zusammen mit den Namen von Leslie und Abigail Wexner, Jean Luc Brunel, Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen (eine Assistentin und Rekrutiererin von Epstein, die durch den sogenannten „Sweetheart Deal“ geschützt war), Peter Soros (Neffe des berüchtigten Finanziers George Soros) Glenn und Eva Dubin (enge Freunde von Epstein, wobei Letztere auch seine Ex-Freundin war), Ehud Barak (ehemaliger israelischer Premierminister und ehemaliger Chef des israelischen Militärgeheimdienstes), Bill Richardson (ehemaliger demokratischer Gouverneur von New Mexico, der von der prominenten Epstein-Anklägerin Virgina Giuffre genannt wurde), Alan Dershowitz (Epsteins Freund und ehemaliger Verteidiger) und der derzeitige US-Präsident Donald Trump. Im Fall von Trump und den anderen eingekreisten Namen ist unklar, warum Rodriguez sie speziell herausgegriffen hat – waren einige von ihnen beispielsweise einst „Kunden” von Epsteins Sexring? Wer waren „wichtige Zeugen”, Mittäter oder direkte Komplizen?

Letztendlich wurde außer Maxwell, Brunel und Epstein selbst (der eine lebt im Gefängnis, die beiden anderen wurden unter ungewöhnlichen Umständen in Haft tot aufgefunden) keiner der anderen eingekreisten Namen von den Strafverfolgungsbehörden ernsthaft untersucht oder verfolgt, auch Flavio Briatore nicht.

Das Leben und die (mutmaßlichen) Verbrechen von Flavio Briatore

Flavio Briatore wurde in Verzuolo, Italien, geboren und zog nach einem gescheiterten Restaurantprojekt in die Stadt Cuneo. Dort wurde er Assistent des lokalen Finanziers Attilio Dutto. Dutto war Eigentümer der Farbenfabrik Paramatti Vernici, deren Vorbesitzer – der sizilianische Bankier Michele Sindona – Heroingeld für die Gambino-Mafiafamilie gewaschen hatte. Sindona hatte nicht nur umfangreiche Verbindungen zur Mafia, sondern war auch Berater der skandalumwitterten Vatikanbank (offiziell bekannt als Institut für die Werke der Religion) und Mitglied der berüchtigten Freimaurerloge „P2“. P2, auch bekannt als Propaganda Due, löste in Italien einen massiven politischen Skandal aus, da zu seinen Mitgliedern Mafiosi, mächtige Geschäftsleute, gut vernetzte Bankiers und wichtige Politiker gehörten – viele von ihnen standen angeblich in Verbindung mit der Operation Gladio der CIA. P2 hatte insbesondere Überschneidungen mit Permindex-CMC, das Jim Garrison (und seitdem mehrere Forscher) in die Verschwörung zur Ermordung von John F. Kennedy verwickelte.

Anfang der 1990er Jahre wurde ein weiteres Mitglied der P2, der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi, einer der langjährigsten und engsten Freunde von Flavio Briatore. Berlusconis langjährige Holdinggesellschaft Fininvest soll nach ihrer Gründung im Jahr 1975 über einen nicht näher bestimmten Zeitraum jährlich 200 Millionen Lire an die sizilianische Mafia gezahlt haben. Später wurde er von mehreren Parteien beschuldigt, in den 1980er und 1990er Jahren weiterhin mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung zu stehen, oft um geschäftliche (und später politische) Vorteile zu erlangen. Berlusconi, gegen den zahlreiche Ermittlungen wegen Korruption laufen, ist auch dafür bekannt, dass er angeblich eine Vorliebe für minderjährige Mädchen hat. Er wurde wegen der Anstellung einer minderjährigen „Prostituierten” während seiner Amtszeit als italienischer Ministerpräsident und wegen des Versuchs, diese Straftat mit Hilfe seiner Macht zu vertuschen, verurteilt. Seine Frau verließ ihn, weil er „sich mit Minderjährigen umgab”.

Flavio Briatore (links) mit dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi (rechts) vor dessen Tod im Jahr 2018 – Quelle

Die spätere Blüte der Beziehung zwischen Berlusconi und Briatore lässt vermuten, dass Briatores frühe Verbindung zu Dutto ihm half, in eine Welt einzutreten, in der die Mafia und andere mächtige Interessengruppen im Verborgenen miteinander verflochten waren. Der Autor Paul Williams, der das Buch über die berüchtigte Operation Gladio schrieb, schrieb, dass Duttos Vorgänger Michele Sindona eine „Schlüsselfigur“ zwischen organisierten Verbrechernetzwerken (insbesondere denen, die mit dem National Crime Syndicate in Verbindung standen), der CIA und dem Vatikan gewesen sei, was schließlich „zum Sturz von Regierungen, Massakern und finanzieller Zerstörung“ im Europa der Nachkriegszeit geführt habe. Mehrere Mitglieder der P2 waren in die Verschwörung verwickelt, darunter Angestellte und Mitglieder der Familie Agnelli. Die Agnelli-Familie geriet Jahre später in finanzielle Verwicklungen mit Jeffrey Epstein.

Sindona stand auch hinter einem der größten Bankenzusammenbrüche in der amerikanischen Geschichte, der Franklin National Bank. Sindonas Einstieg in die Bank wurde durch Laurence Tisch erleichtert, der 20 % der Anteile an der Bank an Sindona verkaufte. Tisch wurde später ein wichtiges Gründungsmitglied der sogenannten „Mega Group“, die 1991 von Leslie Wexner und Charles Bronfman gegründet wurde. Die meisten ihrer bekannten Mitglieder haben historische und aktuellere Verbindungen zu denselben organisierten Verbrechernetzwerken sowie zu dem größeren Netzwerk, das Jeffrey Epsteins illegale Handlungen ermöglichte.

Bezeichnenderweise wurde Sindonas Nachfolger bei Paramatti, Attilio Dutto, genau wie sein Vorgänger ermordet. Während Sindona trotz 24-stündiger Polizeibewachung im Gefängnis an einem mit Zyanid versetzten Kaffee starb, kam Dutto 1979 bei einer Autobombenexplosion ums Leben – ein Mord, der bis heute ungeklärt ist. Duttos damaliger Assistent, Flavio Briatore, verschwand unmittelbar nach Duttos Tod aus Cuneo. Mindestens einem Bericht zufolge wurde Briatore nach dem Zusammenbruch von Paramatti nach Duttos Tod wegen Fehlverhaltens angeklagt, doch offenbar kam es nie zu einem Prozess gegen Briatore wegen irgendetwas, das mit Paramatti zu tun hatte.

Michele Sindona während eines Strafverfahrens im Jahr 1984 – Quelle

Nach Duttos Ermordung tauchte Briatore später in Mailand wieder auf und arbeitete für die Finanziaria Generale Italia an der Mailänder Börse. Dort kam er in Kontakt mit der aristokratischen Caproni-Dynastie, die ihr Vermögen durch die jahrzehntelange Dominanz in der italienischen Luftfahrtindustrie aufgebaut hatte. Insbesondere Briatore freundete sich mit Graf Achille Caproni di Taliedo an, der Anfang der 1980er Jahre wegen Finanzverbrechen gegen Banken und andere Unternehmen über eine von ihm kontrollierte Holdinggesellschaft, die Compagnia Generale Industriale (CGI), angeklagt und vor Gericht gestellt wurde. Bemerkenswert ist, dass Caproni in dieser Zeit die Kontrolle über wichtige Bereiche der Holdinggesellschaft an Flavio Briatore übertrug. Briatore wurde jedoch nicht wegen einer möglichen Rolle in den illegalen Aktivitäten der CGI oder deren Konkurs im Jahr 1983 angeklagt.

Neben den Capronis lernte Briatore in dieser Zeit auch Luciano Benetton kennen, den Gründer des Bekleidungsunternehmens United Colors of Benetton. Diese Beziehung sollte sich später als entscheidend für Briatores kommerziellen Erfolg erweisen. Doch kurz nachdem er sich Benetton angenähert hatte, wurde Briatore wegen seiner Verbindungen zu illegalen Machenschaften in Mailänder Spielhöllen wegen mehrfachen Betrugs angeklagt. Diese Machenschaften wurden größtenteils von den Nachfolgern des Mailänder Mafiabosses Francis Turatello orchestriert und durchgeführt. Zu den gegen Briatore verwendeten Beweisen gehörte eine Seite aus seinem persönlichen Terminkalender, auf der unter dem Namen „Genovese“ eine New Yorker Telefonnummer vermerkt war. Laut dem Journalisten Gianni Barbacetto war diese Nummer auf die G&G Concrete Corporation registriert, die von John Gambino, einer bekannten Persönlichkeit der US-amerikanischen organisierten Kriminalität, kontrolliert wurde. Briatore entging seiner Haftstrafe, indem er flüchtete und auf den Amerikanischen Jungferninseln landete, die später zu einem Lieblingsaufenthaltsort eines Mannes wurden, der bald Briatores Freund werden sollte – Jeffrey Epstein. Bemerkenswert ist, dass Epsteins wichtigster Gönner und ein weiterer Name in seinem schwarzen Buch, Leslie Wexner, laut streng geheimen Dokumenten, die ursprünglich von den Strafverfolgungsbehörden in Ohio verfasst wurden, ebenfalls Verbindungen zur Genovese-Mafiafamilie haben soll. Diese Dokumente waren das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen zum „mafiösen Mord“ an Wexners Anwalt Arthur Shapiro, der kurz nach seiner Ermordung vor dem Finanzamt aussagen sollte. Kurz darauf beauftragte Wexner Jeffery Epstein, seine „verworrenen“ Finanzen zu ordnen.

Von links nach rechts: Luciano Benetton, Alessandro Benetton, Flavio Briatore und Bernie Ecclestone (der wie Flavio in Epsteins „schwarzem Buch” steht) – Quelle

Ungefähr zu der Zeit, als Briatore angeklagt wurde und aus Italien in die US-amerikanischen Jungferninseln floh, wurde er von Luciano Benetton zum „Hauptvertreter der Benetton-Gruppe in den Vereinigten Staaten“ ernannt. Während seiner Zeit als Leiter der nordamerikanischen Geschäfte von Benetton in den 1980er Jahren pendelte Briatore „zwischen New York und der Steueroase Virgin Islands hin und her“ und wurde zu einem „extravaganten Mitglied der italienisch-amerikanischen Geschäftskreise“. Durch seine Aktivitäten in New York wurde er Partner des berühmtesten Nachtclubs der Regine’s Disco. Regine, geboren als Rochelle Zylberberg, war eine europäische Holocaust-Überlebende, deren Nachtclub-Imperium ursprünglich von Guy und Edmond de Rothschild aus der berüchtigten Bankiersdynastie finanziert wurde, die ihr Unternehmen jahrzehntelang als Gönner und Unterstützer begleiteten. Vermutlich lernte Briatore in dieser Zeit Epstein und dessen Freund Donald Trump kennen.

Ebenfalls in dieser Zeit war Briatore am Rande in einen weiteren Skandal verwickelt, bei dem es um den angeblichen Verkauf von Atombomben an Muammar Gaddafi in Libyen ging. An diesem Versuch, Libyen zu einer Atommacht zu machen, war insbesondere eine berüchtigte saudische Familie beteiligt, die mit dem BCCI-Skandal (Bank of Credit and Commerce International) und der Geldwäsche für Drogenkartelle in Verbindung stand. Die Geschichte, die nie vollständig aufgeklärt wurde, geht ungefähr so: Ein bedeutender Anteil der Aktien des italienischen Versicherungsriesen Assicurazioni Generali (auch bekannt als Generali Group) wurde im Rahmen eines Deals weitergereicht, von dem ein kleines Netzwerk von Personen profitierte, die Verbindungen zu Libyen und/oder Saudi-Arabien hatten und in Waffenschmuggel und Geldwäsche verwickelt waren. Diese bestimmte Gruppe von Aktien „verließ Italien auf mysteriöse Weise“, bevor sie als Sicherheit für „undurchsichtige internationale Transaktionen“ zurück ins Land kam, an denen Libyen, die italienische Staatsölgesellschaft ENI und der Schmuggel von in den USA hergestellten Waffen beteiligt waren, die über eine verschlungene Route trotz des US-Embargos schließlich in Libyen landeten.

Zu den Hauptakteuren dieses Skandals, der aus dem Gedächtnis gelöscht wurde, gehörten Anthony Tannoury (manchmal auch Tannouri geschrieben), ein französisch-libanesischer Waffenhändler mit engen Verbindungen zu Libyen; Mazed Pharaon, ein wohlhabender Scheich und Bruder des berüchtigten BCCI-Investors und Geldwäschers für Drogenkartelle, des saudischen „Finanziers“ Ghaith Pharaon; und Florio Fiorini, ehemaliger Manager der italienischen Ölgesellschaft ENI, der in der Vergangenheit bedeutende Geschäfte mit libyschen Ölgesellschaften getätigt hatte. Ein von Fiorini kontrolliertes Unternehmen, Sasea, kaufte schließlich die Anteile, die von Tannoury, Pharaon und zwei ihrer Geschäftspartner kontrolliert wurden. Tannoury und Pharaon hatten zuvor versucht, gemeinsam heimlich Atomwaffenkomponenten über Venezuela nach Libyen zu verkaufen. Der Versuch schlug fehl (einige Berichte bezeichnen ihn als von Tannoury inszenierten Betrug). Tannoury und Pharaon behaupteten später, die 33 Millionen Dollar, die sie in das gescheiterte Unternehmen investiert hatten, verloren zu haben. Was Briatore betrifft, so war ein Unternehmen, das er kurzzeitig kontrollierte, namens Finclaus, eine der Einrichtungen in diesem eng verknüpften Netzwerk, das die Anteile der Tannoury-Pharaon-Fiorini-Gruppe an der Generali-Gruppe hielt, während diese „die Welt bereiste”. Bemerkenswert ist, dass die Familie Benetton, die seit langem enge Beziehungen zu Briatore unterhält, ebenfalls langjährige Aktionäre der Generali-Gruppe sind.

Fast ein Jahrzehnt nach der Vertuschung dieses Skandals wurde Briatores Londoner Wohnhaus 1993 angeblich von der IRA bombardiert. Briatore überlebte den Bombenanschlag, sein Haus wurde nur leicht beschädigt. Bemerkenswert ist, dass die IRA-Fraktion, die für den Anschlag verantwortlich sein soll, Berichten zufolge von Libyen mit Bomben und Waffen versorgt worden war. Es ist zwar unklar, warum die irische separatistische militante Gruppe Briatores Haus bombardieren sollte, aber seine früheren Verbindungen zu Personen, die in Waffenschmuggel über Libyen verwickelt waren, könnten einen Hinweis liefern.

Eine andere Möglichkeit wäre, dass nicht die IRA, sondern eine andere Gruppe, die Briatore feindlich gesinnt war, für den Anschlag verantwortlich war. Im Jahr vor dem Anschlag wurde ein Telefonat zwischen Briatore und Felice Cultrera, einem sizilianischen Geschäftsmann, von italienischen Behörden abgehört. In diesem Gespräch hatte Briatore nach den Bemühungen einer mit der Mafia in Verbindung stehenden Person gefragt, Motoren an das von Briatore geleitete Formel-1-Rennteam der Benettons zu verkaufen (mehr dazu später). Das Gespräch wurde als Beweis in einer groß angelegten Untersuchung des italienischen Staates gegen das organisierte Verbrechen verwendet, und es ist möglich, dass Interessen, die durch die Untersuchung verärgert waren, den Bombenanschlag inszeniert haben könnten, um Briatore einzuschüchtern. Briatore war zu einer wichtigen Figur im Verkauf von Motoren an Formel-1-Rennfahrer geworden, und es ist unklar, ob seine Lieferkette für Motoren jemals mit den organisierten Verbrechernetzwerken in Verbindung stand, die sich ihm genähert hatten, wie aus seinem abgehörten Gespräch mit Cultrera hervorgeht.

Es gibt noch weitere Hinweise, die darauf hindeuten, dass Briatore mehr als nur zufällige Verbindungen zur Welt des organisierten Verbrechens, des Waffenhandels und der Geldwäsche hatte. Im Jahr 2015 wurde berichtet, dass Briatore 38 Konten mit einem Gesamtwert von 73 Millionen Dollar in der privaten Schweizer Niederlassung der HSBC hatte, einer Bank, die später dafür bekannt wurde, die Aktivitäten von Drogenhändlern, Waffenhändlern, Geldwäschern und Terroristen ermöglicht zu haben. Berichten zufolge wurden Briatores Konten bei der Bank 2007 geschlossen, dem Jahr, in dem die Bank auch Kunden „ausmusterte“, die nicht den neuen Standards entsprachen, mit denen die Bank Kriminalität verhindern wollte. Bemerkenswert ist, dass die betreffende HSBC-Filiale, bei der Briatore Kunde war, gegründet wurde, nachdem HSBC einen Teil der Beteiligungen von Edmond Safra übernommen und anschließend Safras „vermögende internationale Kunden” übernommen und deren Konten in die neue Filiale verlegt hatte. Es ist nicht bekannt, ob Briatore zu diesen Kunden gehörte, die ursprünglich bei Safra und von Safra kontrollierten Instituten Kunde waren, aber angesichts der Verbindungen von Safra und Briatore ist dies plausibel.

Safra war ein internationaler Bankier, dessen Bankinstitute vor allem aufgrund von Skandalen im Zusammenhang mit Geldwäsche und organisierter Kriminalität von Kontroversen verfolgt wurden. Dazu gehören auch diejenigen, die später die Grundlage für die private Schweizer Filiale der HSBC bildeten, bei der Briatore Kunde war. Safra war ein enger Vertrauter und Freund von Robert Maxwell – dem Vater von Ghislaine Maxwell und israelischem Geheimdienstmitarbeiter – und taucht auch in Epsteins schwarzem Buch auf, allerdings mit dem falschen Nachnamen „Saffra“. Safra hatte enge Verbindungen zum russischen organisierten Verbrechen, zum Staat Israel und zur Geheimgesellschaft B’nai B’rith, wo er neben Edgar Bronfman und Leslie Wexners Geschäftsmentor Max Fisher im Aufsichtsrat tätig war. Safras Banken hatten auch bedeutende Verbindungen zu den Netzwerken, die die mit Geheimdiensten und Kriminalität in Verbindung stehende Bank BCCI betrieben.

Edmond Safra (links), manchmal auch als „Rockefeller von Genf” bezeichnet, mit David Rockefeller (rechts), dem damaligen Chef der Chase Manhattan Bank, im Jahr 1977 – Quelle

Während Briatore sich immer tiefer in organisierte Verbrechernetzwerke in der Alten und Neuen Welt verstrickte, wurde er auch immer enger mit Luciano Benetton verbunden. Die Familie Benetton war 1985 offiziell in die Welt des Formel-1-Rennsports eingestiegen und hatte ein leistungsschwaches Team übernommen, das sie in Benetton Formula Ltd. umbenannte. Briatore wurde von Luciano Benetton zum kaufmännischen Direktor des Teams ernannt und später dessen Geschäftsführer. Briatore wird zugeschrieben, das Team wettbewerbsfähig gemacht und zu seinen größten Erfolgen geführt zu haben, die Mitte der 1990er Jahre dank des Fahrers Michael Schumacher erzielt wurden, den Briatore für das Benetton-Team rekrutiert hatte und der zwei Weltmeistertitel in Folge gewann. Schumacher verließ Benetton 1996, um zu Ferrari zu wechseln, und Briatore wurde 1997 aus dem Benetton-Unternehmen entlassen. Nachdem das Benetton-Team im Jahr 2000 an Renault verkauft worden war, kehrte Briatore als Geschäftsführer zurück. Seine damalige Freundin Naomi Campbell schreibt sich selbst zu, ein „Interventionsessen” mit führenden Persönlichkeiten der Formel 1 organisiert zu haben, um Briatore zur Rückkehr in den Sport zu bewegen.

Briatores Erfolg in der Formel 1 wurde später durch einen Skandal getrübt. Ein Rennmanipulationsskandal im Jahr 2008, der Briatores damaligen Starfahrer Fernando Alonso beim Grand Prix von Singapur begünstigte, führte zu Briatores vermeintlicher lebenslanger Sperre für den Sport. Die Untersuchung des Skandals, bekannt als „Crashgate“, ergab, dass Briatore trotz seiner Dementis an der Verschwörung beteiligt war. Später wurde Briatore jedoch wieder in den Sport zurückgelassen, und das Alpine-Team gab 2024 bekannt, dass Briatore als Executive Advisor zum Team stoßen würde. Unterdessen könnte sich der „Crashgate“-Skandal von 2008 kurz nach Briatores Rückkehr wiederholt haben. Letztes Jahr behauptete ein Whistleblower, dass F1-Rennen im vergangenen Jahr erneut manipuliert worden seien, um Fernando Alonso zu begünstigen. Briatore soll nach wie vor Alonsos langjähriger Agent sein.

Flavio Briatore (links) und Michael Schumacher (rechts) im Jahr 1995 – Quelle

Neben Flavio Briatore tauchen in Epsteins Kontaktbuch zahlreiche weitere wichtige Persönlichkeiten aus der Formel 1 auf, darunter Bernie Ecclestone (der Briatore seit langem sehr nahesteht), Lawrence Stroll (der ebenfalls wichtige Verbindungen zur Modebranche hat) sowie die ehemaligen Starfahrer Eddie Irvine und Jacques Villeneuve. Ecclestone und Briatore schlossen sich 2007 zusammen, um den Fußballverein Queen Park Rangers zu übernehmen, wobei Briatore einige Jahre später wieder ausstieg. Der Eintrag zu Stroll, der den Großteil seines Vermögens durch Investitionen in die Modemarken Tommy Hilfiger und Michael Kors verdiente, enthält 17 Telefonnummern und zwei Adressen, während der Eintrag zu Briatore im Vergleich dazu 8 Telefonnummern und zwei Adressen auflistet. Epsteins ehemalige Mitarbeiterin und mutmaßliche Mitverschwörerin (die durch einen „Sweetheart Deal“ vor Strafverfolgung geschützt ist), Sarah Kellen, hat über ihren Ehemann Brian Vickers Verbindungen zur NASCAR, dem US-amerikanischen Pendant zur Formel 1. Vickers hat Anfang dieses Jahres die Scheidung eingereicht. Es ist erwähnenswert, dass einige Formel-1-Veranstaltungen beschuldigt wurden, als „Drehscheiben“ für Menschenhandel zu dienen, wobei insbesondere „junge Mädchen“ ins Visier genommen wurden.

Mitte der 1990er Jahre hatten die Formel 1 und die Benettons Briatore reich gemacht und ihn dazu veranlasst, seine eigenen protzigen Franchises zu gründen, die sich an die Reichen und Berühmten richteten, nachdem er als „internationaler Playboy“ gebrandmarkt worden war (ein Ausdruck, der auch einmal für Jeffrey Epstein verwendet wurde). So eröffnete er 1998 die Nachtclubkette „Billionaire“, deren erster Standort in Sardinien war und der weitere folgten. Später baute er einen Mischkonzern namens Billionaire Life auf, eine Holdinggesellschaft für Restaurants, Luxusresorts und eine Haute-Couture-Modelinie. „Mit Billionaire habe ich nicht nur ein Unternehmen geschaffen”, sagte Briatore später gegenüber Entrepreneur, „ich habe einen Lebensstil geschaffen.” Dank des Erfolgs von Billionaire wird Briatore in der Presse zunehmend als „Hospitality-Mogul” bezeichnet.

Obwohl Briatores Marke Billionaire weltweit über Beteiligungen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika verfügt, ist Dubai mittlerweile sein Lieblingsort für den Aufbau von Billionaire-Markenunternehmen. Briatore hat mehrere erfolgreiche Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in der saudischen Hauptstadt Riad aufgebaut. Ein weiterer Entwickler, der seit langem große Investitionen im Gastgewerbe am Persischen Golf tätigt und angeblich weitere plant, ist Briatores enger Freund, US-Präsident Donald Trump.

Die Beziehung zwischen Briatore und Trump

Briatore und Donald Trump lernten sich Ende der 1980er Jahre kennen, obwohl Briatore sich weigert, ein genaues Datum zu nennen. Briatore lernte Trump angeblich kennen, weil beide Männer damals versuchten, „nach dem Börsencrash am ‚Schwarzen Montag‘ 1987 ihre Karriere neu zu starten“, wie Briatore in einem Interview im Podcast „Beyond the Grid“ erzählte, über das später auch Motorsport berichtete. Laut Motorsport „ist es nicht verwunderlich, dass sich ihre Wege kreuzten. Die Szene der Playboys, die schnell reich werden wollten, war damals selbst in New York überschaubar. Man kannte sich.” Die beiden anderen New Yorker „Playboys”, die Trump zu dieser Zeit am nächsten standen, waren Jeffrey Epstein und Tom Barrack von Colony Capital, der nach wie vor enge Beziehungen zu Trump (der derzeit als US-Botschafter in der Türkei tätig ist) und auch zu Briatore unterhält. Zu dieser Zeit begann Epstein gerade seine Arbeit für Leslie Wexner und hatte einen Großteil der frühen bis mittleren 1980er Jahre damit verbracht, „gestohlenes Geld für mächtige Leute zu verstecken und wiederzufinden“. Es scheint wahrscheinlich, dass Briatore Epstein entweder über Trump (der Jahrzehnte später wegen konkurrierender Bemühungen um den Kauf einer Villa in Florida die Beziehungen zu Epstein abbrach) oder über Barrack, der ebenfalls in Epsteins schwarzem Buch aufgeführt ist, kennenlernte. Im Gegensatz zu den Einträgen zu Briatore und Trump in diesem Buch war Barracks Name jedoch nicht von Epsteins ehemaligem Butler Alfredo Rodriguez eingekreist. Bezeichnenderweise wurde Briatore bis heute nie zu seiner Beziehung zu Epstein befragt, obwohl er seit Epsteins Verhaftung und Tod im Jahr 2019 zahlreiche Interviews gegeben hat, sodass es schwierig ist zu wissen, wer die beiden miteinander bekannt gemacht hat und wie eng ihre Beziehung war.

Briatore erklärte, dass er Trump noch näher gekommen sei, nachdem er ein Treffen zwischen dem Immobilienmagnaten und Briatores damaligem Chef Luciano Benetton vermittelt hatte. Das Treffen fand irgendwann zwischen 1991 und 1992 im Plaza Hotel in New York statt, dem Veranstaltungsort der jährlichen Modenschauen von Victoria’s Secret, dessen Suiten einst von einer Gruppe von Personen mit Verbindungen zum organisierten Verbrechen genutzt wurden, um mächtige Persönlichkeiten aus der Regierung sexuell zu erpressen. Trumps Mentor und Anwalt Roy Cohn, ein Mitglied der organisierten Kriminalität, war eng in diese Erpressungsversuche verwickelt, und Trump wurde nach dem Kauf des Plaza beschuldigt, in den Suiten des Plaza-Hotels Partys veranstaltet zu haben, „auf denen junge Frauen und Mädchen älteren, reicheren Männern vorgestellt wurden“, bei denen die Frauen angeblich ausgebeutet wurden und illegale Drogen in großem Umfang verfügbar waren. Zu dieser Zeit hatte Trump auch die Kontrolle über Resorts International übernommen, eine berüchtigte CIA-Tarnfirma mit Verbindungen zur Mafia, die früher als Mary Carter Paint Company bekannt war. Briatore behauptet, Benetton Trump vorgestellt zu haben, „weil ich sicher war, dass wir gemeinsam etwas erreichen könnten”. Es ist unklar, welche Vereinbarung Benetton und Trump während oder nach dem Treffen getroffen haben, wenn überhaupt.

Briatore behauptete jedoch, dass Trump ihm nach der Vermittlung dieses Treffens einen Job angeboten habe. Briatore erklärte, dass er wegen des Angebots von Trump beinahe ein Angebot von Benetton abgelehnt hätte, sich stärker im Formel-1-Rennteam der Familie zu engagieren. „Ich wollte zurück nach New York. Ich hatte ein Angebot von Donald Trump, für ihn in Amerika zu arbeiten“, sagte Briatore 2020 zu Tom Clarkson. Im selben Interview präzisierte Briatore auch, dass das Angebot mit „der kommerziellen Seite seines [Trumps] neuen Casinos in Atlantic City“ zu tun hatte. Bemerkenswert ist, dass Trumps Entscheidung, die Kontrolle über das mit der Mafia und Geheimdiensten verbundene Unternehmen Resorts International zu übernehmen, weitgehend durch seine Bemühungen motiviert war, die Casino-Interessen von Resorts in Atlantic City auszubauen, insbesondere das Taj Mahal, das 1990 offiziell eröffnet wurde. Einige Jahre später geriet Trump in große finanzielle Schwierigkeiten und wurde von Rothschild-Bankinteressen gerettet.

Obwohl die beiden nie direkt bei einem Casino-Projekt zusammengearbeitet haben, kamen sie schließlich bei „The Apprentice“ zusammen, wo Briatore in der italienischen Version der Serie als Trumps Gegenspieler auftrat. In einem Interview mit Tom Clarkson im Jahr 2020 sagte Briatore: „Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu ihm [Trump] […] Als er beschloss, „The Apprentice“ in Italien auszustrahlen, wollte er mich dafür haben. Er sagte: ‚Ich will Flavio Briatore.‘“ Briatore wurde auch für die Hauptrolle in der kürzlich gestarteten Neuauflage der italienischen Version von „The Apprentice“ ausgewählt und behauptete, Trump habe ihn 2024 persönlich gebeten, der Vertreter der Serie in Europa zu werden. Briatore lehnte das Angebot jedoch ab und verwies auf sein Engagement für seine kürzliche Rückkehr in den Formel-1-Rennsport. Er fügte hinzu, dass Trump ihn damals auch gebeten habe, ihn in Florida zu besuchen.

Briatore hat auch Trumps politische Karriere sehr unterstützt und ihn als politischen Moderaten bezeichnet. Während der Wahlen 2016 hatte Briatore seinen langjährigen Freund als „beispielloses Talent“ gepriesen, mit dem sich normale Amerikaner leichter identifizieren können als mit Berufspolitikern. Briatore lobte auch Trumps Reaktion auf die Covid-19-Krise, insbesondere die „Going Direct“-Finanzpolitik, die der ehemalige Finanzminister unter Trump, Steve Mnuchin, mit Unterstützung von Trumps ehemaligem Finanzberater Larry Fink verfolgt hatte.

Im Jahr 2019 versuchte Briatore, Trumps Weg vom Geschäftsmann zum Politiker zu beschreiten und gründete in Italien seine eigene politische Bewegung namens Movimento del Fare. Dieser Schritt führte sofort zu Vergleichen mit Trump, was Briatore „ehrte“. Briatores politische Partei präsentierte sich zunächst als eine Gruppe „erfolgreicher Geschäftsleute und Fachleute, die mit ihren Ideen und Visionen dazu beitragen werden, das Land wieder aufzubauen, Arbeitsplätze zu schaffen und Investitionen anzuziehen“. Allerdings scheint sie wenig Erfolg gehabt zu haben, und Briatore konzentriert sich seitdem wieder mehr auf sein wachsendes Hotelimperium. Im Hinblick auf die US-Wahlen 2024 bekräftigte Briatore seine Unterstützung für die Kandidatur seines Freundes für das Weiße Haus.

Naomi Campbell – Die Frau, die Epstein und Diddy verbindet

Unabhängig davon, wie Briatore und Epstein sich genau kennengelernt haben und wer sie einander vorgestellt hat, kannten sich die beiden bereits vor 2001, als Briatore Epstein seine damalige Verlobte, Supermodel Naomi Campbell, vorstellte. Angesichts ihrer prominenten Rolle in den Modenschauen von Victoria’s Secret ist jedoch auch eine frühere Begegnung möglich. Tatsächlich sagte Campbell selbst später: „Er [Epstein] stand bei den Victoria’s Secret-Shows immer im Mittelpunkt.“ In einem Interview nach Epsteins Verhaftung Mitte 2019 bestritt Campbell, von Epsteins Verbrechen gewusst zu haben, und erklärte, sie stehe „auf der Seite der Opfer“.

Fotos von dem Anlass, bei dem Campbell Epstein angeblich zum ersten Mal getroffen hat – ihrer 31. Geburtstagsfeier auf Briatores Yacht – zeigen Campbell und Epsteins Mitarbeiter auf demselben Foto. Diese Fotos sind mittlerweile ziemlich berüchtigt, da sie auch Epsteins prominenteste Anklägerin, die minderjährige Virgina Giuffre (später Virginia Roberts nach ihrer Heirat), zeigen, die an der Party teilnahm und Epsteins berüchtigtste Komplizin – Ghislaine Maxwell – während der Veranstaltung begleitete. Giuffre starb Anfang dieses Jahres im April. Es gibt weitere Bilder von Campbell und Maxwell, die Anfang der 2000er Jahre bei späteren Veranstaltungen zusammen feiern, was darauf hindeutet, dass die beiden nach ihrem ersten Treffen ziemlich vertraut wurden. Giuffre behauptete später, Campbell und Maxwell seien „BFF“ gewesen, also beste Freundinnen.

Eine Zusammenstellung von Fotos der Daily Mail, die Naomi Campbell, Flavio Briatore, Ghislaine Maxwell und die damals minderjährige Virginia Roberts auf Naomi Campbells 31. Geburtstagsfeier zeigen. Ebenfalls enthalten ist ein Bild (links) von Virginia Roberts mit Ghislaine Maxwell und Prinz Andrew während derselben Reise, da sie dasselbe Outfit trägt wie auf Campbells Veranstaltung – Quelle

Darüber hinaus flog Campbell nach ihrer Begegnung mit Epstein fünf Mal mit dessen Privatjet, wobei diese Flüge zwischen 2001 und 2003 stattfanden. Auf einem dieser Flüge begleitete sie den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton. Zwei der Flüge starteten auf den Amerikanischen Jungferninseln, wo Briatore seit langem wichtige Verbindungen hatte und wo sich auch Epsteins berüchtigte Insel befand. Campbell hat sich öffentlich nicht zu den Flügen geäußert und auch nicht dazu, ob sie jemals Epsteins Inselresidenz auf den Amerikanischen Jungferninseln besucht hat. Sie hat jedoch gesagt, dass sie „in denselben Kreisen verkehrte“ wie Epstein, aber betont, dass die beiden nicht befreundet waren.

Darüber hinaus führten einige der Flüge, die Campbell mit Epsteins Flugzeug unternahm, nach Brasilien, wo Campbell nach eigenen Angaben auf der Straße Teenager-Mädchen für die Modelbranche anwarb. Der Miami Herald berichtete 2018, dass in einer Klage gegen Epstein behauptet wurde, er habe „eine internationale Modelagentur [Brunel’s Mc2] benutzt, um Mädchen im Alter von nur 13 Jahren aus Europa, Ecuador und Brasilien anzuwerben“. Es ist nicht bekannt, ob Campbell während ihrer Reisen mit Epsteins Flugzeug nach Brasilien an diesen Bemühungen beteiligt war. Allerdings war sie zum Zeitpunkt der meisten Flüge in einer romantischen Beziehung mit Briatore, der – wie bereits erwähnt – in Epsteins schwarzem Buch vermerkt ist. Darüber hinaus wurde Campbell der Verwicklung in den Sexhandels-Skandal um ihren ehemaligen Freund und langjährigen Bekannten, den Rapper Diddy, vorgeworfen, der kürzlich wegen ähnlicher Verbrechen wie Epstein vor Gericht stand. Eine Anschuldigung besagt, dass Campbell von Diddy als „Köder“ für seine Opfer benutzt wurde. Wenn dies zutrifft, könnten diese Vorwürfe Anlass sein, ihre Flüge mit Epsteins berüchtigtem Jet erneut zu untersuchen.

Darüber hinaus wurde Campbell von Epstein-Opfern beschuldigt, von seinen Sexhandelsgeschäften gewusst, aber nichts unternommen zu haben, um diese zu stoppen. Während Campbell behauptet, nichts von Epsteins Verbrechen gewusst zu haben und seine Opfer zu unterstützen, twitterte Virginia Giuffre nach seinem Tod 2019 an Naomi Campbell und beschuldigte sie, gewusst zu haben, was vor sich ging. „Du hast mich auf deinen Partys gesehen, du hast mich in Epsteins Häusern gesehen, du hast mich im Flugzeug gesehen, du hast gesehen, wie ich meine Haare geschnitten habe, du hast mich auf der Straße gesehen, du hast zugesehen, wie ich missbraucht wurde. Du hast mich gesehen!“, schrieb Giuffre Anfang 2020. schrieb Giuffre Anfang 2020. In einem weiteren Tweet sagte Giuffre: „Es ist unmöglich, dass sie [Campbell] nicht wusste, was vor ihren Augen geschah. Sie alle wussten von Epstein und Maxwells Machenschaften – und haben auch nichts unternommen, um sie zu verbergen.“ Bemerkenswert ist, dass Campbell auch in der Aussage von Epsteins Anklägerin Johanna Sjoberg erwähnt wurde.

Campbell begann 1998 eine Beziehung mit Briatore, die vier Jahre dauerte und 2002 endete. Einige Berichte beschreiben ihre Beziehung als „on and off“. Während dieser Zeit soll Campbell auch mit dem Rapper Diddy zusammen gewesen sein, wobei diese Beziehung angeblich im Jahr 2001 stattfand, kurz nachdem Diddy seine Beziehung mit Jennifer Lopez beendet hatte. Im Oktober desselben Jahres waren Diddy und Campbell auf dem Cover der britischen Ausgabe der Vogue mit der Überschrift „Naomi and Puff: The Ultimate Power Duo” zu sehen. Einige Berichte besagen, dass sie 2002 ein Paar waren. Fotos zeigen Flavio Briatore Anfang und Mitte der 2000er Jahre beim Feiern mit Diddy.

In einem Interview, das Campbell 2006 dem Guardian gab, berichtete sie, dass sie „sich schon immer zu älteren Männern, zu Mentorengestalten hingezogen gefühlt habe”. Der Artikel fügte hinzu, dass „sie manchmal ihre Freunde waren, manchmal hat sie sie sofort als ihre Väter adoptiert”. Zu diesen Behauptungen wurde Campbell mit den Worten zitiert: „Ich habe meinen Vater Chris Blackwell. Meinen Vater Quincy [Jones]. Ich habe Flavio [Briatore]. Und ich habe Mr. [Nelson] Mandela, meinen Großvater.“ Später erklärte sie, dass sie „Vaterfiguren“ als Freunde suche. Campbell erklärte später über Flavio, dass er ihr Freund gewesen sei, aber inzwischen „ihr Mentor“ geworden sei. Sie pflegen weiterhin eine freundschaftliche Beziehung.

Kurz nach seiner Trennung von Campbell im Jahr 2002 begann Briatore eine Beziehung mit einem weiteren Supermodel, das regelmäßig bei den Victoria’s Secret Fashion Shows zu sehen war und zufällig auch in Epsteins schwarzem Buch stand – Heidi Klum. Klum war zuvor mit Ghislaine Maxwell und Prinz Andrew – einem weiteren bekannten Komplizen von Epstein – in Verbindung gebracht worden, die 2000 auf ihrer Halloween-Party fotografiert worden waren. Maxwell wurde bei derselben Veranstaltung auch mit Donald Trump und seiner damaligen Freundin und späteren Frau Melania fotografiert. Melania hatte kurz zuvor begonnen, sich mit Trump zu treffen, und Maxwell behauptete später, sie miteinander bekannt gemacht zu haben. Klum wurde, wie Campbell, von mindestens einer Epstein-Anklägerin beschuldigt, mit Epstein geflogen zu sein. Klum wies die Vorwürfe jedoch zurück.

Von links nach rechts: Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell und Heidi Klum. Alle drei Frauen hatten wichtige Beziehungen zu Briatore, zwei davon führten zu Kindern.

Briatore und Klums Beziehung wurde Anfang 2003 öffentlich bekannt gegeben (obwohl sie offenbar bereits 2002 begonnen hatte) und endete 2004. Trotz der Kürze der Beziehung lieferte sie den Boulevardmedien reichlich Stoff, zumal sich das Paar kurz nach Klums Schwangerschaft bekannt gab und die beiden öffentlich darüber stritten, wo ihr Kind zur Welt kommen sollte. Briatore war weitgehend unbeteiligt am Leben seiner Tochter mit Klum, die später von Klums nächstem Partner, dem Sänger Seal, adoptiert wurde. Allerdings wurden Briatore und seine Tochter seitdem gemeinsam im Urlaub in Europa fotografiert. Briatores spätere Ehefrau Elisabetta Gregoraci, mit der er neun Jahre lang verheiratet war, ist ebenfalls ein ehemaliges Dessous-Model, das vor allem als Chefmodel für Wonderbra bekannt ist. Die Marke Wonderbra gehörte damals zur Sara Lee Corporation, die viele Jahre lang von Mitgliedern der mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung stehenden Crown-Familie kontrolliert und geleitet wurde. Die Crowns rühmen sich ihrer Verbindungen zur mit Epstein verbundenen „Mega Group“ von Milliardären und spielten auch eine wichtige Rolle bei der Einstellung von Jamie Dimon als Chef von J.P. Morgan, neben Bankinteressen, die mit Leslie Wexner verbunden waren. J.P. Morgan wurde später mit Epsteins Verbrechen in Verbindung gebracht.

Campbells anschließende langjährige Beziehung nach Briatore verdient ebenfalls eine kurze Erwähnung. Campbell begann 2008 eine Beziehung mit dem Milliardär Vladislav Doronin, und die beiden trennten sich 2013, nachdem Doronin im Urlaub mit einer anderen Frau fotografiert worden war und ein anderes Model umarmte, das er durch Campbell kennengelernt hatte. Doronin, ein Milliardär russischer Herkunft, verdiente sein Geld größtenteils durch seine engen Beziehungen zum Rohstoffhändler und Mossad-Agenten Marc Rich. Rich, ein langjähriger Flüchtling vor den US-Behörden mit sehr engen Verbindungen zum israelischen Geheimdienst, stand auch prominenten Persönlichkeiten der „Mega Group“ nahe, darunter Michael Steinhardt, der zusammen mit dem ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak angeblich dazu beigetragen hatte, den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt unter Druck zu setzen, Rich auf umstrittene Weise zu begnadigen. Rich hatte auch umstrittene Verbindungen zu Bruce Rappaport, einem Reeder und Bankier mit Verbindungen zum US- und israelischen Geheimdienst sowie zur kriminellen Bank BCCI, die neben der Finanzierung von Drogenkartellen, Geheimdiensten und Finanzkriminellen auch einen Sexhandelsring betrieb, in dem Minderjährige von den „VIPs“ der Bank missbraucht wurden.

Doronin begann seine Karriere bei Marc Rich in der Schweiz, bevor er 1991 die Capital Group in Moskau gründete. Die Capital Group war ursprünglich ein Rohstoffhandelsunternehmen, das sich später zu einer Immobilieninvestmentgesellschaft entwickelte und angeblich in seinen Anfängen umfangreiche Rohstoffgeschäfte mit Rich tätigte. In einem Artikel von Business Insider wurde Doronin als einer der Menschen bezeichnet, die Rich als Mentor ausgewählt hatte. Doronin hat sich inzwischen aus der Capital Group zurückgezogen. Doronins nachfolgendes Hauptunternehmen, der Luxushotelbetreiber Aman, geriet unter Beschuss, weil er Charles McGonigal als Sicherheitschef eingestellt hatte. McGonigal, ein ehemaliger FBI-Agent, wurde während seiner Tätigkeit für Aman verhaftet, weil er geheime Zahlungen von Oleg Deripaska angenommen hatte. Deripaska, einer der reichsten Männer Russlands, begann – wie Doronin – als Rohstoffhändler und fusionierte später seine Aluminiumminen mit Marc Richs Glencore. Die Familie Rothschild unterhält enge Beziehungen sowohl zu Deripaska als auch zu Glencore.

Wer zieht die Fäden?

Dieser Artikel, der die Verbindungen zwischen Briatore, Campbell, Trump und Epstein untersucht, soll nicht implizieren, dass allein die Beziehung zwischen Briatore und Trump Einfluss darauf hatte, dass die derzeitige Regierung den Großteil der sogenannten Epstein-Akten nicht veröffentlicht hat. Vielmehr zeigen die Verbindungen zwischen diesen Personen, dass sie, wie Campbell selbst einmal feststellte, alle in denselben korrupten Kreisen schwammen und dass sie enge Beziehungen zu Personen und Organisationen haben, die mit organisierter Kriminalität, Korruption in verschiedenen Branchen und Sexhandel in Verbindung stehen. Die Komplexität dieser „Kreise“ wird in den folgenden Beiträgen dieser Serie noch deutlicher werden.

Epstein selbst war nicht der Eigentümer, sondern der Manager der kriminellen Unternehmen, die ihn nun berüchtigt gemacht haben. Das engmaschige Netzwerk von Oligarchen, das Epstein ermöglicht hat, ist transnational, da sein Einfluss mehrere Länder umfasst. Sie arbeiten daran, globale Angelegenheiten und die Weltfinanzen zu manipulieren, während sie selbst aus dem Rampenlicht herausbleiben und öffentlichkeitswirksame „Finanziers”, Mogule und Politiker als ihre Mittelsmänner fungieren. Diese Oligarchen sind die wirklich Unverantwortlichen, und ihre wiederkehrende Präsenz in den Kreisen um Epstein, Trump und einige ihrer langjährigen gemeinsamen Geschäftspartner scheint der wahre Grund für die Misswirtschaft bei der Veröffentlichung der Epstein-Akten zu sein.

Allerdings könnte mindestens eine Person in der Trump-Regierung, abgesehen von Trump selbst, davon profitieren, dass die Regierung den Löwenanteil der in ihrem Besitz befindlichen Dokumente zu Epstein nicht veröffentlicht hat. Wie im zweiten Artikel dieser Serie ausführlich dargelegt wird, spielt ein enger Freund von Donald Trump und Flavio Briatore derzeit eine überragende, aber stille Rolle in der Außenpolitik der Trump-Regierung und hat darüber hinaus beunruhigende, aber weitgehend unbekannte Verbindungen zum Epstein-Skandal.