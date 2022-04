Es gibt einen „globalen Markt“ für Atomwaffen und dieser wird astronomische Summen erreichen

Nuklearwaffen und Schädelwinter

Robert C. Koehler

Nukleare Vernunft: endgültige (oder, Gott steh uns bei, sofortige) Abrüstung.

Nuklearer Irrsinn: ständige Entwicklung und Einsatz, endlose Investitionen, eventueller (versehentlicher oder absichtlicher) Einsatz.

Senator Ed Markey (Massachusetts) plädierte vor einigen Wochen vor dem Kongress eindringlich für nukleare Vernunft, für eine Überarbeitung des Systems der gegenseitig zugesicherten Zerstörung, das bestimmten nationalen Führern „gottgleiche Machtbefugnisse verleiht, die als alleinige Autorität bekannt sind, das Leben auf dem Planeten, wie wir es kennen, zu beenden …“.

Er fuhr fort: „Wir können das Atom, seine militärischen Anwendungen und sein technologisches Know-How nicht rückgängig machen. Die nukleare Büchse der Pandora ist leider für immer geöffnet. Wir müssen jedoch alles in unserer Macht Stehende tun, um der nächsten Generation in die Augen schauen und sagen zu können, dass wir alles – alles – in unserer Macht Stehende getan haben, um das Unfassbare, einen Atomkrieg auf diesem Planeten, zu verhindern; und dazu gehört auch die Unterstützung von Verhandlungen, die nicht nur Russlands Krieg in der Ukraine beenden, sondern auch künftige Verhandlungen, um das aufkeimende nukleare Wettrüsten des 21. Jahrhunderts zu beenden, das außer Kontrolle geraten ist.“

Bis vor kurzem dachte ich, ich müsste nur die Vernunft der nuklearen Abrüstung begreifen – und helfen, sie zu verbreiten – und die Welt würde sich schon wieder einkriegen. Dann stolperte ich aus heiterem Himmel über die „Vernunft“ des nuklearen Wahnsinns, und es schockierte mich zu einer neuen Ebene des Verständnisses. Plötzlich begann ich gegen meinen Willen zu begreifen, und seitdem versuche ich (psychologisch), mich zu ducken und zu schützen. Das geht über die Geopolitik hinaus.

Hier ist der Anfang einer neulich erschienenen winzigen Reuters-Story:

„Der weltweite Markt für Atomraketen und -bomben dürfte innerhalb von zehn Jahren 126 Milliarden Dollar übersteigen, ein Anstieg von fast 73 Prozent gegenüber 2020, so ein Bericht von Allied Market Research vom Montag, da die russische Aggression in der Ukraine die Militärausgaben antreibt.“

Ich konnte kaum über diesen Absatz hinaus lesen. Es gibt einen „globalen Markt“ für Atomraketen? Sie meinen, so wie es einen Markt für Öl, für Gold … für Bananen gibt? Ich hatte Atombomben immer nur als geopolitisch betrachtet, als Vorboten der Hölle, die aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Manhattan-Projekt hervorgingen und für immer mit den Worten verbunden waren, die Robert Oppenheimer aus der Bhagavad Gita zitierte, als die erste Atombombe der Welt im Juli 1945 in Alamogordo, N.M., abgeworfen wurde: „Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten.“

Aber irgendjemand muss sie ja bauen. Es gibt mehr als 12.000 nukleare Sprengköpfe hier und da auf dem Planeten Erde, und es werden immer mehr. Nur weil ihr Einsatz selbstmörderisch ist, heißt das nicht, dass die Erbauer nicht davon profitieren sollten.

Ich hatte keine andere Wahl, als die Quelle des Reuters-Artikels aufzusuchen, den Bericht von Allied Market Research, in dem der Markt für Atomwaffen mit einer so gruselig-kalten Objektivität erörtert wird, dass ich anfing, das geistige Äquivalent des nuklearen Winters zu spüren (ich nenne es jetzt Schädelwinter), z. B.:

„Es wird erwartet, dass ein Wettlauf der Supermächte wie die USA und Russland bei der Beschaffung von Atomwaffen stattfinden wird, um den geschäftlichen Opportunismus in den kommenden Jahren zu beschleunigen. Im Jahr 2021 verfügten die USA und Russland über 5.550 bzw. 6.255 nukleare Sprengköpfe, und es wird erwartet, dass sie im Jahr 2030 6.380 bzw. 6.734 erreichen werden. Die von großen Unternehmen wie Lockheed Martin, BAE Systems, Airbus und Boeing getätigten Ausgaben für Forschung, Entwicklung, Management und die Durchführung von Ausstellungen und Seminaren zur Bedeutung und Machbarkeit von Atomwaffen werden die Nationen dazu ermutigen, ihre Haushaltsmittel zu erhöhen. …

„Die Zunahme von Grenzstreitigkeiten zwischen Nachbarstaaten, Pläne zur territorialen Expansion und das Streben nach strategischer und politischer Vorherrschaft auf globaler Ebene sind nach wie vor Hauptfaktoren, die den Markt für Atombomben und -raketen stützen. Der anhaltende Streit zwischen der Ukraine und Russland ab März 2022 wird die Geschäftsdynamik in den kommenden Jahren deutlich beeinflussen.“

Und da haben Sie es: die positiven Seiten des Dritten Weltkriegs. Der Vorteil von Armageddon. Mit Grenzstreitigkeiten und Zusammenstößen zwischen Supermächten lässt sich Geld machen – viel Geld. Bleibt dran, Jungs! Wie The Nation feststellte:

„Im Jahr 2015 hat die Rüstungsindustrie eine kleine Armee von mindestens 718 Lobbyisten mobilisiert und mehr als 67 Millionen Dollar ausgegeben, um den Kongress generell zu höheren Waffenausgaben zu drängen.“

Geld regiert die Welt, und wenn man seinen Fluss kontrollieren kann, regiert man die Welt. Zumindest scheint es so. Und ich gestehe, dass ich mir nicht sicher bin, was die Schlussfolgerung aus all dem ist. Wie The Nation berichtet, sind Atomwaffenverträge wohlfahrtsorientiert. Das Geschäftsmodell heißt „cost-plus“, das heißt: „Unabhängig davon, wie hoch die Kostenüberschreitungen im Vergleich zu den ursprünglichen Angeboten sind, erhalten die Auftragnehmer einen garantierten Gewinnanteil, der über ihren Kosten liegt. Hohe Gewinne sind effektiv garantiert, egal wie ineffizient oder über dem Budget liegend das Projekt wird.“

Und: „Der anhaltende Druck der Republikaner im Kongress, Kürzungen bei inländischen Sozialprogrammen vorzunehmen, ist ein entscheidender Mechanismus, der sicherstellt, dass Bundessteuergelder für lukrative Militärverträge zur Verfügung stehen.“

Der nukleare Winter beginnt mit dem kognitiven Winter: mit einer kalten, abstrakten Realität, in der Profit die Vernunft übertrumpft. Ducken und in Deckung gehen wird uns nicht retten.

Diejenigen von uns, die eine Zukunft wollen, müssen ernsthaft verhandeln, nicht mit Russland, sondern mit dem Kongress – mit uns selbst.