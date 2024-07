Es ging um Bioabwehr, nicht um öffentliche Gesundheit: UK-Ausgabe

Von Debbie Lerman

In früheren Artikeln habe ich Regierungsdokumente analysiert, aus denen hervorgeht, dass die Reaktion auf die Covid-Pandemie in den USA nicht von den öffentlichen Gesundheitsbehörden geplant oder geleitet wurde. Vielmehr handelte es sich um eine biologische Verteidigungsmaßnahme, die vom Nationalen Sicherheitsrat und der FEMA/Department of Homeland Security geleitet wurde .

Neben Militär und Geheimdiensten gehörten zu dem Bioverteidigungskartell, das die Covid-Reaktion leitete, auch globale Pharmaunternehmen, die in öffentlich-private Partnerschaften mit Regierungen verstrickt sind, um “Gegenmaßnahmen” zu entwickeln und zu verbreiten, sowie globale Nichtregierungsorganisationen (NGOs) – allen voran die Bill & Melinda Gates Foundation und der Wellcome Trust -, die in alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Pandemievorbereitung investieren und davon profitieren, allen voran: Impfstoffe.

Das Gleiche geschah in vielen Ländern:

Zwischen Januar und Mitte März 2020 gingen die Gesundheitsbehörden mit dem Ausbruch des Coronavirus um wie mit jedem anderen. Sie beobachteten lokale Ausbrüche, bei denen Menschen mit Symptomen erkrankten, rieten den Menschen, nicht in Panik zu geraten, und gaben wissenschaftlich und epidemiologisch fundierte Ratschläge: keine Masken notwendig, Hände waschen und zu Hause bleiben, wenn man krank ist.

Mitte März kam es dann zu einer völligen Kehrtwende: Plötzlich sagten sowohl die Politiker als auch die Gesundheitsbehörden, dass Millionen Menschen sterben würden, wenn wir nicht alles abschalten und auf Impfstoffe warten würden.

In diesem Artikel werde ich erörtern, wie sich dieses Muster in der britischen Covid-Pandemie-Reaktion wiederholte: Die nationale Gesundheitsbehörde wurde an der Spitze der Reaktion durch militärische/geheimdienstliche Stellen ersetzt, und die Reaktion ging von der öffentlichen Gesundheit zu einem “Lockdown- until-vaccine” über – insbesondere, wie ein hochrangiger britischer Minister aussagte, zum mRNA-Impfstoff.

Anfängliche Reaktion des britischen Gesundheitswesens

Wikipedia beschreibt detailliert, wie in den ersten Monaten des Jahres 2020 die Reaktion auf die Pandemie im Vereinigten Königreich den üblichen epidemiologischen und wissenschaftlichen Richtlinien folgte.

Noch am 11. März verzichteten die Behörden auf Gesichtsmasken und erklärten, dass die Herdenimmunität der unvermeidliche Endpunkt sein würde:

Am 11. März erklärte die stellvertretende Chief Medical Officer für England, Jenny Harries, dass die Regierung “der Wissenschaft” folge, indem sie Massenveranstaltungen nicht verbiete. In Bezug auf Gesichtsmasken sagte sie: “Wenn eine medizinische Fachkraft Ihnen nicht geraten hat, eine Gesichtsmaske zu tragen… ist das wirklich keine gute Idee und hilft nicht.”[39] Sie fügte hinzu, dass Masken “das Virus tatsächlich in der Maske einschließen und einatmen können”[40] Am 13. März erklärte der wissenschaftliche Chefberater der britischen Regierung , Patrick Vallance, gegenüber BBC Radio 4, dass eines der “wichtigsten Dinge, die wir tun müssen”, darin bestehe, “eine Art Herdenimmunität aufzubauen, damit mehr Menschen immun gegen diese Krankheit sind und wir die Übertragung reduzieren”[41].

Dies sind alles Standardverfahren der öffentlichen Gesundheit im Umgang mit einem Atemwegsvirus, das sich in der Bevölkerung ausbreitet.

Dementsprechend werden im Coronavirus-Aktionsplan des Vereinigten Königreichs vom 3. März 2020 Masken, soziale Distanzierung oder asymptomatische Tests nicht erwähnt, und der Plan versichert, dass die meisten Menschen eine leichte grippeähnliche Erkrankung haben werden.

Unter “Zuständigkeiten für Bereitschaft und Reaktion” heißt es im Plan: “Das DHSC [Department of Health and Social Care] ist die federführende britische Regierungsbehörde, die für die Reaktion auf das Risiko einer künftigen Pandemie zuständig ist”.

Dann nahm die Reaktion eine plötzliche und extreme Wendung vom öffentlichen Gesundheitsmanagement hin zu einer kriegerischen Haltung mit polizeilicher Durchsetzung:

Am 17. März 2020 verkündete [Premierminister Boris] Johnson in einer täglichen Pressekonferenz, dass die Regierung ” wie jede andere Regierung in Kriegszeiten handeln und alles Notwendige tun muss, um unsere Wirtschaft zu unterstützen”[61].

Sechs Tage später,

Johnson kündigte am 23. März 2020 die erste landesweite Abriegelung an, und das Parlament führte das Coronavirus-Gesetz 2020 ein, das den dezentralen Regierungen Notfallbefugnisse einräumte und die Polizei ermächtigte, Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit durchzusetzen.[3]

War das Coronavirus-Gesetz 2020 ein aktualisierter Plan für die öffentliche Gesundheit, um mit einem zirkulierenden Atemwegsvirus umzugehen? Ganz und gar nicht. Es handelte sich um ein 138-seitiges Notstandsgesetz, das den Regierungen des Vereinigten Königreichs (England, Schottland, Irland und Wales) nie dagewesene Befugnisse zur Abriegelung und Quarantäne der Bürger übertrug. Wie Wikipedia zusammenfasst:

Die Bestimmungen des Coronavirus-Gesetzes ermöglichten es der Regierung, öffentliche Versammlungen einzuschränken oder zu verbieten, den öffentlichen Nahverkehr zu kontrollieren oder einzustellen, die Schließung von Geschäften und Restaurants anzuordnen, Personen, bei denen ein Verdacht auf eine COVID-19-Infektion besteht, vorübergehend in Haft zu nehmen, den Betrieb von Häfen und Flughäfen einzustellen, Bildungseinrichtungen und Kinderbetreuungseinrichtungen vorübergehend zu schließen, Medizinstudenten und pensionierte Beschäftigte des Gesundheitswesens in den Gesundheitsdienst aufzunehmen, Vorschriften zur Entlastung des Gesundheitswesens zu lockern und die Kontrolle über das Sterbemanagement in bestimmten lokalen Gebieten zu übernehmen. [14][15][16][17][18] Die Regierung erklärte, dass diese Befugnisse je nach ärztlichem Rat “ein- und ausgeschaltet” werden können[19].

So ersetzte Ende März 2020 das Coronavirus-Gesetz, das am 19. März 2020 ins Parlament eingebracht und trotz seiner 138 Seiten mit beispiellosen Notfallbefugnissen in nur wenigen Tagen im Schnellverfahren verabschiedet wurde, den Coronavirus-Plan des DHSC vom 3. März.

Damit war das Vereinigte Königreich vom Plan für die öffentliche Gesundheit zum Abriegelungsplan übergegangen oder, wie Dominic Cummings – Chefberater von Premierminister Johnson im Jahr 2020 – vor dem Parlament aussagte, “von Plan A zu Plan B”. (Mündliche Aussage: Coronavirus: Lessons learnt, HC 95, S. 29)

Zur gleichen Zeit wurde, wie Cummings berichtete, dem DHSC die Führungsrolle bei der Pandemiebekämpfung entzogen und eine neue Behörde damit beauftragt: das Gemeinsame Zentrum für Biosicherheit (Joint Biosecurity Centre, JBC).

Auf die Frage nach dem JBC antwortete Cummings wie folgt (S. 56):

Dawn Butler: Ja, nur ein paar kurze Fragen. Können Sie uns etwas über das Gemeinsame Zentrum für Biosicherheit erzählen, weil wir nicht so viel darüber wissen, z.B. wer daran teilnimmt? Haben Sie schon einmal an einem Treffen teilgenommen? Wer ist dort vertreten?

Dominic Cummings: Ja. Es wurde teilweise als Versuch gegründet, wie Jeremey sagte – “Wie schaffen wir den Übergang von Plan A zu Plan B?”

In der Niederschrift heißt es “von Plan A zu Plan Bill”. Wenn man sich die eigentliche Anhörung anhört, ist es klar, dass Cummings “Plan B” und nicht “Plan Bill” sagt, aber der Tippfehler ist erstaunlich treffend, wie im letzten Abschnitt dieses Artikels deutlich wird.

Beachten Sie auch, dass MP [Member of Parliament] Butler sagt, dass nicht viel über den JBC bekannt ist, auch nicht, wer ihm angehört. Auf Nachfrage antwortet Cummings nicht auf diese Frage und sagt: “Nur hochrangige Beamte.” (p. 57)

Gemeinsames Biosicherheitszentrum

Was genau war also dieses neue Gremium, das für die Pandemiebekämpfung im Vereinigten Königreich zuständig war – und über das selbst die Mitglieder des Parlaments nur wenig wussten -, als die Bekämpfung von den Leitlinien für die öffentliche Gesundheit des Plan A auf die Kriegsgrundlage des Plan B umgestellt wurde?

Wie von der Greyzone berichtet:

Im Mai 2020 … führte London eine Initiative mit der Bezeichnung Joint Biosecurity Centre (JBC) ein. Das JBC wurde als hochmodernes System angepriesen, das “evidenzbasierte, objektive Analysen als Grundlage für die lokale und nationale Entscheidungsfindung als Reaktion auf COVID19-Ausbrüche” liefert. Angeblich verfolgte es die Ausbreitung des Virus in Echtzeit und lehnte sich dabei direkt an das 2003 eingerichtete “ Ampelsystem” des Joint Terrorism Analysis Centre an. DasJBC wurde zunächst von Tom Hurd geleitet, einem erfahrenen Geheimdienstmitarbeiter, der Monate zuvor als wahrscheinlicher nächster MI6-Chef vorgeschlagen worden war. Hurd kehrte jedoch bald in die Terrorismusbekämpfung des Innenministeriums zurück und wurde durch die hochrangige GCHQ-Mitarbeiterin Clare Gardiner ersetzt. Ihre Ernennung erfolgte Berichten zufolge auf Betreiben des Kabinettssekretärs Simon Case, dem ehemaligen Direktor für Strategie des GCHQ. Zu dieser Zeitwuchs die Besorgnis über die wachsende Rolle von Geheimdienstmitarbeitern bei der Bewältigung der Pandemie.

(FETTDRUCK HINZUGEFÜGT)

Die Financial Times berichtete am 5. Juni 2020über die JBC:

Downing Street hat eine hochrangige Spionin zur Leiterin des gemeinsamen Biosicherheitszentrums des Vereinigten Königreichs ernannt, das die Ausbreitung des Coronavirus im Land überwachen und neue Ausbrüche unterdrücken soll. Clare Gardiner, Leiterin der Abteilung für Cyber-Resilienz und -Strategie im Nationalen Zentrum für Cybersicherheit – einer Abteilung des Nachrichtendienstes GCHQ – wird die erste Generaldirektorin des Zentrums und soll die Minister bei der Festlegung der “Alarmstufe” für das Virus beraten, ähnlich wie bei der Einschätzung der Terrorgefahr. Die Entscheidung, einen Sicherheitsbeamten mit der Leitung des Zentrums zu betrauen, dürfte bei Gesundheitsexperten Bestürzung hervorrufen, die bezweifeln, dass das Muster eines Terroranalysezentrums für die Bewältigung einer Viruspandemie geeignet ist.

(FETTDRUCK HINZUGEFÜGT)

Darüber hinaus arbeitete der Geheimdienst bzw. die Terrorismusbekämpfungsbehörde, die diese Aufgabe übernahm, genau wie in den USA im Geheimen und ohne öffentliche Kontrolle oder Aufsicht. Die Grauzone geht weiter:

Trotz der enormen und ständig wachsenden Macht des Gremiums [JBC] hat sich die undurchsichtige JBC seit ihrer Gründung einer genauen Prüfung durch die britischen Medien vollständig entzogen. Seine Mitglieder, die Sitzungsprotokolle, Daten, Analysen und Argumente bleiben geheim, während es die Macht behält, jederzeit ohne Erklärung oder Vorwarnung Einschränkungen oder sogar völlige Verbote zu verhängen.

Zusammengefasst: Die britische Regierung wechselte bei ihrer Reaktion auf die Covid-Pandemie von “Plan A” – einer vom Gesundheitsministerium geleiteten Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens – zu “Plan B” – einer Überwachungs- und Abriegelungsmaßnahme, die sich an der Reaktion auf Terroranschläge orientiert, von Geheimdienstmitarbeitern geleitet wird und unter Geheimhaltung erfolgt.

Was war der Grund für diese Umstellung?

Das ist die Millionen-Dollar-Frage – nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern auch in den USA und überall auf der Welt, wo das gleiche Muster verfolgt wurde.

Alle Dokumente, die direkt den Grund für die Umstellung nennen, und wer sie tatsächlich angeordnet hat, sind nicht öffentlich zugänglich, da “Plan B” von geheimen Regierungsstellen (dem NSC in den USA, dem JBC in Großbritannien) durchgeführt wurde, deren Arbeit nicht öffentlich zugänglich ist.

Dennoch hat Dominic Cummings in seiner Aussage vor dem Parlament einige wenig überraschende Hinweise gegeben.

Dominic Cummings: “Wie schaffen wir den Übergang von Plan A zu Plan B [Plan Bill]?”

Bei den Anhörungen im Mai 2021 sagte Cummings aus, dass ihm im März 2020 von “Leuten wie Bill Gates und solchen Netzwerken” gesagt wurde, dass die “neuen mRNA-Impfstoffe die konventionelle Weisheit zerschlagen könnten”, der “nicht unbedingt” gefolgt werden sollte. (p. 79)

Es ist bezeichnend, dass im März 2020 die Operation Warp Speed – die verschiedene Arten von Impfstoffen umfasste, nicht nur mRNA-basierte Produkte – noch nicht einmal offiziell angelaufen war. Es war nicht abzusehen, ob mRNA- oder andere Impfstoffe rechtzeitig erfolgreich getestet, zugelassen und hergestellt werden könnten, um den Verlauf von Covid zu beeinflussen. Doch “Bill Gates und diese Art von Netzwerk” sagten bereits, dass die konventionelle Weisheit von ihnen zerschlagen werden würde.

Dasselbe Netzwerk, so Cummings, sagte, er müsse sich die Entwicklung von Impfstoffen für Covid wie “das Manhattan-Projekt im Zweiten Weltkrieg oder das Apollo-Programm” vorstellen. Dies ist genau die gleiche Sprache, die der Biowaffenexperte und Schöpfer der Operation Warp Speed, Robert Kadlec, verwendet.

Cummings sagte, sie hätten ihm gesagt, dass “der zu erwartende Ertrag so hoch ist, dass selbst wenn sich herausstellen sollte, dass es sich um verschwendete Milliarden handelt, es am Ende immer noch ein gutes Spiel ist.”

Als Ergebnis dieser Gespräche mit “Bill Gates und solchen Leuten”, so Cummings, beschlossen er und der wissenschaftliche Chefberater Patrick Vallance, “dass sie dieSache aus dem Gesundheitsministerium herausnehmen müssen.” (p. 79)

Was genau ist “es”? Zumindest der gesamte Prozess der Entwicklung, Herstellung und Beschaffung von Impfstoffen. Aus seiner Aussage lässt sich schließen, dass es sich dabei um die gesamte Pandemiebekämpfung handelt, die Cummings als “PSA, Tests, Abschirmung” und “all die Probleme, die das Gesundheitsministerium hatte” beschreibt.

Plan B war nach Cummings’ Aussage, auf die Impfstoffe zu warten. Und wie macht man das? Man nutzt die Überwachung durch die JBC, die Notstandsbefugnisse der Regierung und die Vollstreckung durch die Polizei, um so lange abzusperren, bis die Impfstoffe verfügbar sind. Aber nicht nur irgendwelche Impfstoffe. Die von Bill Gates versprochenen mRNA-Impfstoffe.

Fazit

Im Vereinigten Königreich wie auch in den USA ging die Reaktion auf die Covid-Pandemie Mitte März 2020 abrupt von seit langem etablierten Protokollen für die öffentliche Gesundheit zu einem noch nie dagewesenen totalitären Plan zur Abriegelung bis zur Verfügbarkeit von Impfstoffen über. Der offensichtliche Auslöser war die Erwartung astronomischer “Renditen” für mRNA-Impfstoffe, die noch entwickelt, getestet oder zugelassen werden mussten.

Ich glaube, dass das gleiche Muster in allen Five Eyes (USA, Vereinigtes Königreich, Kanada, Australien, Neuseeland) und NATO-Ländern zu beobachten war.

Das Ergebnis war, wie Reuters im Dezember 2021 berichtete, die größte Wohlstandsverschiebung in der Geschichte, die Verwüstung armer Gemeinden und Länder, die Zerstörung kleiner Unternehmen auf der ganzen Welt und eine massive Konzentration von Reichtum und Macht in den Händen globaler Konzerne, Nichtregierungsorganisationen und der Militär- und Geheimdienstbündnisse, die für die Durchsetzung und Deckung ihrer Bemühungen sorgten.

Dies ist keine Verschwörungstheorie. Es ist eine Beschreibung dessen, was geschehen ist.

Danksagungen

Die Enthüllungsjournalistin Paula Jardine trug mit ihren Recherchen zu diesem Artikel bei. Hören Sie sich das Interview an, das sie mit Norman Fenton geführt hat: “Anatomie des finsteren Covid-Projekts”.

Will Jones vonDaily Scepticveröffentlichte einige dieser Informationen in seinem hervorragenden Artikel vom August 2022: “Where Lockdowns and Fast-Tracked Vaccines Came From”.