Es war plötzlich da! Die 15 Seltsamsten Löcher der Welt!

Was dich im Video erwartet:

Senklöcher, die auch Dolinen genannt werden, finden sich über den gesamten Erdball verstreut. Ihre Entstehung beginnt schleichend. Es reicht schon ein kleines Leck in einer Wasserleitung, die beispielsweise langsam aber stetig eine Straße unterspült. Mit der Zeit erodiert der Boden und von einem Moment auf den anderen versinkt die Fahrbahn mehrere Meter in der Erde. Es ist auch schon vorgekommen, dass ganze Häuser in einem Senkloch verschwanden. Das folgende Video stellt dir 15 der seltsamsten Löcher der Welt vor.