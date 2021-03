Es werden mehr Pandemien erwartet aufgrund es Klimawandels!

Dr. Fauci und Gastgeber Chuck Todd, die am Sonntag in den NBC-Nachrichten erschienen, erklärten, dass aufgrund des Klimawandels und der „Globalisierung“ weitere Pandemien auf dem Weg sind.

Das Paar war sich auch einig, dass in Zukunft ein „globales Netzwerk für Gesundheitssicherheit“ erforderlich ist und das jeder der nun plant zur Normalität zurückzukehren, zu voreilig ist.

„Ich weiß, dass es eine Menge Leute gibt, die denken, dass es aufgrund des Klimawandels und der Globalisierung im Allgemeinen unvermeidlich sein wird, dass wir es mit mehr Viren wie diesen zu tun haben werden“, erklärte Todd.

NBC’s @chucktodd tells Dr. Fauci: “It’s inevitable” we’ll have more pandemics in the future because of “climate change” pic.twitter.com/CQxwXDUBUs — Tom Elliott (@tomselliott) March 14, 2021

Fauci entgegnete: „Lassen Sie uns mit der Globalisierung beginnen. Wir müssen ein besseres globales Gesundheitssicherheitsnetz der Interkonnektivität, der Kommunikation, der Transparenz haben.“

„Damit wir die ganze Zeit miteinander reden und wissen, was los ist. Wir müssen auch weiterhin in die Wissenschaft investieren“, sagte er und fügte hinzu: „Bleiben Sie global in unseren Interaktionen. Wie ich schon so oft gesagt habe, erfordert eine globale Pandemie eine globale Antwort.“

Fauci drängte auch darauf, dass die Menschen „der Versuchung widerstehen müssen, zu sagen: ‚Oh, alles läuft großartig.'“

Fauci fügte hinzu: „Sobald Sie den Sieg verkünden, kennen Sie die Metapher, die die Leute sagen: ‚Wenn du einen Touchdown anstrebst, wirf den Ball nicht an der 5-Yard-Linie. Warte, bis du in der Endzone bist.'“

„Wir sind noch nicht in der Endzone, und das ist eines der Probleme, dass, wenn man ein Plateau erreicht, immer die Gefahr eines Anstiegs besteht. Das ist genau das, was die Europäer erlebt haben“, so Fauci weiter.

Das Paar diskutierte auch Problem mit den Anhängern von Präsident Trump die eine gewisse Skepsis über den Coronavirus-Impfstoff haben.

Zunächst beschwerte sich Todd darüber, dass Trump nicht in einer PSA mit anderen ehemaligen Präsidenten auftauchte, obwohl er nicht darum gebeten wurde, daran teilzunehmen.

Fauci beschrieb die Ergebnisse einer Umfrage von NPR, PBS und Marist als „beunruhigend“ und fügte hinzu: „Wie ein so großer Teil einer bestimmten Gruppe von Menschen nicht mit machen möchte – nur aus politischen Gründen sich nicht impfen lassen. Das macht absolut keinen Sinn.“

„Was ist das Problem hier?“ Fauci fuhr fort und fügte hinzu: „Dies ist ein Impfstoff, der für Millionen von Menschen lebensrettend sein wird. Wie einige Gruppen die aus Gründen, die ich einfach nicht verstehe, das nicht tun wollen, ist mir schleierhaft. „

WATCH: Dr. Fauci tells #MTP that “it makes absolutely no sense” for vaccine-hesitancy among Trump voters.



Fauci: “Whats the problem here ? This is a vaccine that is going to be life saving for millions of people…I just don’t understand.” #MeetThePress pic.twitter.com/ke15wK36Cm — IT’S TIME FOR JUSTICE (@LiddleSavages) March 14, 2021

Fauci sagte auch, er könne kein Datum nennen, wann Amerikaner in der Lage sein könnten, Dinge wie Hochzeiten zu planen: