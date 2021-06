Europa kündigt „New Deal für Afrika“ an

Von Lucas Leiroz: Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für internationales Recht an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro.

Inmitten der verheerenden Wirtschaftskrise in Afrika schlagen europäische Politiker einen internationalen Plan vor, um dem Kontinent durch Investitionen zu helfen, die es den afrikanischen Volkswirtschaften ermöglichen, sich zu erholen. Frankreich leitet das Projekt eines „African New Deal“ mit der Unterstützung der EU und afrikanischer Nationen, die an europäischen Investitionen interessiert sind. Der Plan könnte jedoch einen starken Nebeneffekt haben, indem er die Nationen, die die Finanzierung erhalten, verschuldet und die Krise noch schlimmer macht.

Im Mai, mit der Verschärfung der afrikanischen Wirtschaftskrise, begann die Möglichkeit einer internationalen Hilfe für den Kontinent in Europa an Kraft zu gewinnen. Paris, das aus verschiedenen Gründen ein klares Interesse an Afrika hat, ergriff die Initiative, afrikanische Nationen in einen Plan zur wirtschaftlichen Wiederbelebung namens „A New Deal for Africa“ aufzunehmen. Das Projekt, an dem Dutzende afrikanischer und europäischer Staatsoberhäupter, EU-Beamte, Bankinstitute, die Weltbank und der Internationale Währungsfonds beteiligt sind, besteht darin, ein massives Hilfspaket zu schnüren, das einen neuen, von privaten Investitionen getragenen Entwicklungszyklus ankurbeln soll. Damit soll das Problem der mangelnden wirtschaftlichen Liquidität der afrikanischen Staaten gelöst werden, die von der durch die Pandemie ausgelösten globalen Krise stark betroffen sind.

In der Tat erfordert die wirtschaftliche Situation Afrikas internationale Aufmerksamkeit. Die afrikanische Staatsverschuldung erreichte im Jahr 2020 58% des afrikanischen BIP, ein Anstieg von 6% im Vergleich zum Vorjahr und die höchste Rate in den letzten 20 Jahren. Im Jahr 2020 befanden sich 17 Länder in einer Situation hoher Verschuldungsnot. Die meisten afrikanischen Länder haben bereits auf die Sonderziehungsrechte des IWF zurückgegriffen, bei denen es sich um ein internationales Reserve-Aktivum handelt, das vom IWF geschaffen wurde, um die offiziellen Reserven seiner Mitgliedsstaaten in außergewöhnlichen Fällen von schweren Krisen zu ergänzen. Diese IWF-Ressource wurde in der Geschichte erst viermal in Anspruch genommen – das letzte Mal während der globalen Krise im Jahr 2008.

Mit der Pandemie werden jedoch 183 Länder diese Hilfe erhalten, darunter auch afrikanische Nationen, für die 34 Milliarden Dollar bereitgestellt werden. Nach Berechnungen von IWF-Spezialisten werden jedoch rund 285 Milliarden Dollar benötigt, damit die afrikanische Wirtschaft wieder so funktioniert wie vor der Pandemie, was die Suche nach mehr internationaler Hilfe motivierte.

Am 31. Mai schließlich wurde nach mehreren Debatten über die Afrika-Frage das Dokument „A New Deal for Africa“ offiziell vorgestellt, das von Charles Michel, dem Präsidenten des Europäischen Rates, Emmanuel Macron, dem Präsidenten Frankreichs, und mehr als 30 europäischen und afrikanischen Politikern unterzeichnet wurde. Das Dokument definiert vier zentrale Ziele für einen europäischen Wiederaufbauplan für Afrika: „Universeller Zugang zu COVID-19-Impfstoffen, auch über die Produktion in Afrika; Stärkung der Positionen und Rollen panafrikanischer Institutionen innerhalb einer neuen internationalen Finanzarchitektur; Wiederbelebung öffentlicher und privater Investitionen; und Unterstützung einer groß angelegten Finanzierung des afrikanischen Privatsektors“.

Trotz der ernsten humanitären Notsituation muss der Fall von einem realistischen Standpunkt aus analysiert werden, um zu verstehen, was das europäische Interesse an Afrika wirklich ist. Das Dokument sieht strategische Punkte für den Wiederaufbau Afrikas vor, die in den kommenden Monaten Prioritäten für die europäische Politik sein sollten, ignoriert aber die Möglichkeit eines Erlasses der aktuellen afrikanischen Schulden. Drei afrikanische Nationen – Tschad, Äthiopien und Sambia – haben bereits um eine Neuordnung der afrikanischen Schulden gebeten, ohne bisher eine endgültige Antwort erhalten zu haben. Das New-Deal-Dokument befasst sich mit Plänen zur Vermeidung von Verschuldung in der Zukunft, aber nicht mit der aktuellen Entschuldung – die ein Ausgangspunkt für die Einleitung einer effektiven wirtschaftlichen Erholung ist.

Darüber hinaus ist es notwendig, den Punkt zu betonen, dass Investitionen in den privaten Sektor im Einklang mit der öffentlichen Politik für Industrialisierung und Entwicklung stehen müssen. Afrika hat eine exportabhängige Wirtschaft, was es extrem anfällig für Schwankungen auf dem internationalen Markt macht. 70 % der afrikanischen Wirtschaft stammt aus dem Export von Rohstoffen. Sollte die internationale Nachfrage nach Rohstoffen zurückgehen, steht Afrika am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Natürlich hat in einer globalisierten und voneinander abhängigen Welt jede Krise internationale Auswirkungen, aber viele Probleme könnten vermieden werden, wenn die afrikanischen Nationen durch solide industrielle Entwicklungsprogramme unterstützt würden, die ein gewisses Maß an wirtschaftlicher Souveränität garantieren. Es gibt keine Möglichkeit, die gegenwärtige Krise zu lösen und keine Mechanismen zu schaffen, um neue Krisen zu verhindern.

Ein weiterer interessanter Punkt des Dokuments ist, dass der Kampf gegen die globale Erwärmung und Umweltstandards im Plan für Afrika enthalten sind. Obwohl die grüne Agenda eine globale Priorität ist, ist es merkwürdig, über Nachhaltigkeit mit Ländern zu sprechen, die noch nicht einmal einen Industrialisierungsprozess erreicht haben. Die europäischen Nationen wurden schon vor Jahrhunderten industrialisiert und haben einen hohen Entwicklungsgrad erreicht, so dass sie jetzt über nachhaltige Alternativen nachdenken. Es ist nicht möglich, die gleiche Logik auf Länder anzuwenden, die noch von der Landwirtschaft und dem Extraktivismus abhängig sind. Das Dokument schlägt auch vor, von den afrikanischen Institutionen ein festes Bekenntnis zu den 2030 Sustainable Development Goals zu verlangen, was angesichts des aktuellen Szenarios absolut unzureichend erscheint.

Europa will Afrika zweifellos helfen, aber diese Hilfe wird davon abhängen, dass sich Afrika den wichtigsten europäischen Agenden anschließt, und darüber hinaus wird es den afrikanischen Kontinent in ein Abhängigkeitsverhältnis bringen, das das Problem der wirtschaftlichen Sicherheit in Afrika nicht lösen wird. Die Industrialisierung Afrikas, die Finanzierung der nationalen Entwicklung der afrikanischen Nationen und die Schaffung einer öffentlichen Politik für wirtschaftliche Souveränität muss die Priorität jeder internationalen Organisation sein, die wirklich daran interessiert ist, Afrika zu helfen. Der europäische Plan scheint ein Weg zu sein, die alten kolonialen Bindungen wiederzubeleben und den Versuch zu tarnen, die afrikanische Abhängigkeit mit globalistischen und ökologisch korrekten Standards zu verewigen.