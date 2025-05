Europas antiamerikanische Wende: Sind nun Globalisten die Retter des Westens?

Von Brandon Smith

Nationalismus ist böse und Globalisten sind die Helden? Das ist eine Propagandabotschaft, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Gründung globalistischer Institutionen wie der UNO, des IWF, der Weltbank usw. aufgebaut wurde. In den 1970er Jahren gab es eine konzertierte und gefährliche Agenda, um die westliche Welt an die gegenseitige Abhängigkeit zu gewöhnen; nicht nur die Abhängigkeit von Importen und Exporten, sondern auch die Abhängigkeit vom Devisenhandel, vom Kauf von Staatsanleihen und von interbankären Vermögensübertragungssystemen wie SWIFT.

Dies war die Ära, in der Unternehmen begannen, die westliche Produktion in Länder der Dritten Welt auszulagern. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Dollar vollständig vom Gold abgekoppelt. Der IWF führte das SZR-Korb-System ein. Als die jahrzehntelange stagflationäre Krise begann.

Zu dieser Zeit wurde das Weltwirtschaftsforum gegründet. Der Club of Rome und seine Agenda zum Klimawandel. Als zahlreiche Globalisten in elitären Publikationen und Weißbüchern begannen, über eine Weltwirtschaft und eine Weltregierung (natürlich unter ihrer Kontrolle) zu sprechen. In den 1990er Jahren war im Wesentlichen alles offen und der Plan war klar:

Ihre Absicht war es, die nationale Souveränität zu zerstören und ein Zeitalter der totalen globalen Zentralisierung einzuleiten. Eines der aufschlussreichsten Zitate zu diesem Plan stammt von Strobe Talbot, stellvertretender Außenminister der Clinton-Regierung, der 1992 in der Zeitschrift Time erklärte:

„Im nächsten Jahrhundert werden Nationen, wie wir sie kennen, überholt sein; alle Staaten werden eine einzige, globale Autorität anerkennen… Nationale Souveränität war doch keine so gute Idee.“

Im selben Artikel fügt er hinzu:

„…Die freie Welt hat multilaterale Finanzinstitutionen gegründet, die davon abhängig sind, dass die Mitgliedstaaten bereit sind, einen Teil ihrer Souveränität aufzugeben. Der Internationale Währungsfonds kann praktisch die Finanzpolitik diktieren, sogar wie viel Steuern eine Regierung ihren Bürgern auferlegen soll. Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen regelt, wie viel Zölle eine Nation auf Importe erheben darf. Diese Organisationen können als Vorläufer der Ministerien für Handel, Finanzen und Entwicklung einer vereinten Welt angesehen werden.“

Die Globalisten nutzen internationale Handelskontrollen als Mittel, um konkurrierende Volkswirtschaften zu verstricken und sie zu einer Homogenisierung zu zwingen. Sie nehmen den Nationen ihre Selbstständigkeit und setzen sie unter Druck, sich den globalen Handelsstandards anzupassen. Es ist wichtig zu verstehen, dass sie die zentralisierte Dominanz des Handels als wichtigstes Instrument betrachten, um letztendlich ihre neue Weltordnung zu erreichen.

Die Vorstellung, dass ein Land sich aus der Plantage löst und einseitige Zölle einführt, ist undenkbar. Die Vorstellung, dass Länder ihre eigenen lebensnotwendigen Güter produzieren, ist absurd. Zumindest bis 2025.

Eine der humorvollsten und verwirrendsten Nebenwirkungen der Politik der Trump-Regierung ist das Bestreben der politischen Linken (vor allem in Europa), sich angesichts einer angeblich tyrannischen Diktatur als „rebellische Helden, die für die Freiheit kämpfen“ darzustellen. Natürlich haben wir es hier mit Globalisten und Kulturmarxisten zu tun, daher sind ihre Definitionen von „Freiheit“ und „Tyrannei“ zwangsläufig völlig verzerrt.

Die EU-Eliten haben in Bezug auf ihre Botschaft zur „Demokratie“ völlig den Überblick verloren. Heute geraten viele europäische Nationen in eine Spirale des klassischen Autoritarismus, doch sie tun so, als würden sie verzweifelt für die Freiheit kämpfen.

Ich habe gehört, dass Autoritarismus die Pathologie der Anerkennung ist. Man könnte auch sagen, dass es die Pathologie der Bestätigung ist – es reicht nicht aus, dass die beleidigende Bewegung als dominant anerkannt wird, die Bevölkerung muss sie auch freudig annehmen, als wäre sie das Einzige, was sie interessiert. Das ist das eigentliche Ziel des Globalismus: Die Massen dazu zu zwingen, ihn wie eine Religion zu lieben.

Aber um vom Volk geliebt zu werden, muss es glauben, dass der Globalismus sein Retter ist. Es muss glauben, dass die Globalisten irgendwie die Welt retten. Betreten Sie das Theater der neuen Weltordnung, das uns von The Economist präsentiert wird. Das Magazin, das teilweise im Besitz der Familie Rothschild ist, ist seit langem eine Propagandazentrale für den Globalismus. Kürzlich veröffentlichte es einen Artikel mit dem Titel „‚The Thing About Europe: It’s The Actual Land Of The Free Now‘“ (Das Besondere an Europa: Es ist jetzt das wahre Land der Freiheit).

Ja, das ist lächerlich, wenn man bedenkt, dass viele europäische Regierungen derzeit Menschen wegen Meinungsäußerungen im Internet jagen und inhaftieren. Die massive offene Einwanderung erstickt die westliche Kultur auf dem Kontinent. Die Gewaltkriminalität steigt sprunghaft an. Ganz zu schweigen davon, dass es unter den EU-Regierungen mittlerweile Trend ist, rechtsgerichtete politische Gegner zu verhaften, um sie daran zu hindern, Wahlen zu gewinnen.

Verdammt, in Europa kann man schon verhaftet werden, wenn man in der Nähe einer Abtreibungsklinik still betet. Wir alle wissen, wie absurd die Behauptungen von The Economist sind. Ihre Argumentation läuft auf Folgendes hinaus: Wenn es dem Globalismus schadet, ist es eine Bedrohung für die Demokratie. Das ist die Lügengeschichte, die heute in den Medien verbreitet wird.

Die Trump-Regierung, die eine „America First“-Politik betreibt, wird von den Eliten als autoritär bezeichnet, weil diese Politik IHRE Agenda behindert, nicht weil die Amerikaner unterdrückt werden.

In vielerlei Hinsicht ist der Wandel in der europäischen Rhetorik lediglich ein Spiegelbild der langjährigen globalistischen Strategie: Nationalisten als Verursacher von Chaos darzustellen und Internationalisten als Verteidiger der Ordnung.

In einem kürzlich erschienenen Interview mit der deutschen Nachrichtenplattform Die Zeit Online trieb EU-Präsidentin Ursula von der Leyen die Desinformation noch weiter, indem sie behauptete, dass es „keine Oligarchie in Europa“ gebe. Mit anderen Worten: Die europäischen Staats- und Regierungschefs sind unschuldige Opfer, die von den reichen und heimtückischen Nationalisten angegriffen werden. Ehrlich gesagt ist das für die meisten von uns neu, denn die EU-Regierung gilt seit langem als Inbegriff einer gesichtslosen und nicht rechenschaftspflichtigen Oligarchie. Sie argumentiert:

„…Die Geschichte ist zurück, und mit ihr die Geopolitik. Und wir sehen, dass das, was wir als Weltordnung wahrgenommen haben, zu einer Weltunordnung wird, ausgelöst nicht zuletzt durch den Machtkampf zwischen China und den Vereinigten Staaten, aber natürlich auch durch Putins imperialistische Ambitionen. Deshalb brauchen wir eine andere, neue Europäische Union, die bereit ist, hinaus in die weite Welt zu gehen und eine sehr aktive Rolle bei der Gestaltung dieser neuen Weltordnung zu spielen, die auf uns zukommt.“

Beachten Sie den Versuch, Europa als den tugendhaften Zuschauer darzustellen, der in die geopolitischen Turbulenzen der USA, Chinas und Russlands verwickelt ist. Keine Erwähnung ihrer anhaltenden Rolle bei der Anheizung eines größeren Krieges in der Ukraine, ihrer Einmischung in Friedensverhandlungen oder der Tatsache, dass der Globalismus sie für ihr Überleben von Energieimporten abhängig gemacht hat. Das ist kein Mangel an Bewusstsein, sondern sorgfältig ausgearbeitete Propaganda. Die EU-Präsidentin fährt fort:

„Die Bereitschaft aller 27 Mitgliedstaaten, unsere gemeinsame Verteidigungsindustrie zu stärken, wäre ohne die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate undenkbar gewesen. Das Gleiche gilt für die Wirtschaft. Alle wollen unserem gemeinsamen Plan für mehr Wettbewerbsfähigkeit nacheifern, weil alle verstanden haben: Wir müssen in der heutigen globalisierten Welt standhaft bleiben …“

Die EU propagiert schon seit einiger Zeit die Idee einer einheitlichen europäischen Armee. Das macht Sinn – um die nationalen Grenzen in Europa noch weiter zu verwischen, müsste eine einheitliche Verteidigungsstruktur geschaffen werden. Sie nutzen den Krieg in der Ukraine und die wirtschaftliche Abkopplung Amerikas einfach als Vorwand. Sie fährt fort:

„Für mich ist es entscheidend, dass Europa eine starke Rolle bei der Gestaltung der neuen Weltordnung spielt, die sich langsam herausbildet. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Europa dazu in der Lage ist. Schauen wir zurück auf das letzte Jahrzehnt: die Bankenkrise, die Migrationskrise, der Brexit, die Pandemie, die Energiekrise, Russlands Krieg gegen die Ukraine. All dies sind schwere Krisen, die uns wirklich herausgefordert haben, aber Europa ist aus jeder Krise größer und stärker hervorgegangen …“

Wirtschaftlich, sozial, spirituell und kulturell befindet sich der Kontinent in einer Todesspirale. Niemand will für das kämpfen, was Europa heute ist, auch nicht die Millionen von Einwanderern aus der Dritten Welt, die sie eingeladen haben. Wenn sie versuchen, eine zentralisierte Armee aufzubauen, müssen sie zur Wehrpflicht greifen, was noch mehr Tyrannei bedeutet. In Bezug auf die Wirtschaft erklärt sie:

„Der Westen, wie wir ihn kannten, existiert nicht mehr. Die Welt ist auch geopolitisch zu einem Globus geworden, und heute erstrecken sich unsere Freundschaftsnetzwerke über den gesamten Globus …“

„Alle fordern mehr Handel mit Europa – und dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche Beziehungen. Es geht auch um die Festlegung gemeinsamer Regeln und um Berechenbarkeit. Europa ist bekannt für seine Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit, was wieder einmal als etwas sehr Wertvolles angesehen wird. Das ist einerseits sehr erfreulich, andererseits haben wir natürlich auch eine große Verantwortung, der wir gerecht werden müssen …“

Die USA machen 30 bis 35 % aller weltweiten Konsumausgaben aus und sind der größte Verbrauchermarkt der Welt. Für ganz Europa gibt es keine klaren Zahlen, aber Deutschland, die größte Volkswirtschaft Europas, macht nur 3 % der weltweiten Konsumausgaben aus. Deutschland ist nach China auch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Mit anderen Worten: Europa hat KEINE Kapazitäten, um die Handelslücke zu füllen, die die USA hinterlassen. Wenn sich die US-Wirtschaft von Europa abkoppelt oder zusammenbricht, würde auch Europa zusammenbrechen. Das ist eine Tatsache.

Von der Leyen lehnt dann die Rolle des Globalismus als Triebkraft für populistische Bewegungen gegen die EU ab. Sie behauptet:

„Eines sollten wir nicht unterschätzen: Die Polarisierung wird zum Teil stark von außen orchestriert. Über soziale Medien mischen sich Russland und andere autokratische Staaten bewusst in unsere Gesellschaft ein …“

„Die Ansichten beider Seiten werden verstärkt, weil das eigentliche Ziel darin besteht, unsere offenen Gesellschaften zu polarisieren und zu spalten. Aber die Europäische Union hat auch einen großen Vorteil. Die Ungleichheiten sind hier weniger ausgeprägt, zum Teil weil wir eine soziale Marktwirtschaft haben und weil die Machthebel breiter verteilt sind.“

Russland ist schuld daran, dass Millionen Europäer ein Ende der globalistischen Multikulturpolitik wollen? Aus einer eher marxistischen Perspektive behauptet sie, dass populistische Spaltungen künstlich sein müssen, weil Europa wirtschaftlich „gerecht“ sei. Aber die Populisten kämpfen nicht für wirtschaftliche Gleichheit, sie kämpfen für die europäische Identität, die systematisch ausgelöscht wird.

Schließlich kommt sie zum Thema Oligarchie:

„Europa ist immer noch ein Friedensprojekt. Wir haben keine Kumpane oder Oligarchen, die die Regeln festlegen. Wir fallen nicht in unsere Nachbarländer ein und bestrafen sie nicht …“

„An unseren Universitäten sind kontroverse Debatten erlaubt. Dies und mehr sind Werte, die es zu verteidigen gilt und die zeigen, dass Europa mehr ist als eine Union. Europa ist unsere Heimat.“

Die EU-Regierung ist eine reine Oligarchie mit nahezu null Rechenschaftspflicht und versucht aktiv, jede nationale Partei mit konservativen Ansichten zu unterdrücken und zu zerstören. Sie unterstützt die Unterdrückung jeder abweichenden Meinung unter den Bauern und erlaubt Debatten nur hinter den verschlossenen Türen der akademischen Welt, weil sie weiß, dass Akademiker sich selbst kontrollieren. Je mehr sich eine Gesellschaft in Richtung Globalismus bewegt, desto weniger frei wird sie sein.

Ich sehe diese Botschaft als eine Art groben Entwurf für das bevorstehende Theaterstück. Sie haben ihre Geschichte noch nicht ganz ausgefeilt, aber die grundlegenden Elemente sind vorhanden. Die Behauptung lautet, dass die nationale Souveränität eine Bedrohung für die „Demokratie“ darstellt; nicht für die Freiheit, sondern für die Demokratie. Und die globalistische Vorstellung von Demokratie ist eine progressive Herrschaft im Namen eines subjektiven höheren Gutes, das sie nicht wirklich definieren können.

Ich empfinde Mitgefühl für den einfachen Europäer, von denen viele sich nach einer freien Gesellschaft sehnen, die auf traditionellen westlichen Prinzipien aufgebaut ist. Es ist eine Zukunft, die niemals Wirklichkeit werden wird, zumindest nicht ohne eine Revolution. Diese Menschen stehen im Epizentrum des Untergangs der westlichen Welt, und viele von ihnen wissen es nicht einmal. In der Zwischenzeit wird ihnen erzählt, dass Amerika sie ruiniert. Ich kann nicht für alle sprechen, aber viele von uns würden sie gerne retten. Der Untergang des Westens durch den Globalismus darf nicht weitergehen.