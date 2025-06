Von Kit Klarenberg

Der Eurovision Song Contest 2025 endete am 17. Mai inmitten von Kontroversen. Die Teilnehmerin der zionistischen Entität, Yuval Raphael, belegte den zweiten Platz. Ihr Beitrag „New Day Will Rise“ erhielt 297 Punkte durch das öffentliche Televoting – die höchste Punktzahl, die jemals in einem Grand Final des Wettbewerbs erzielt wurde. 13 Länder gaben Raphael die maximale Punktzahl von 12 Punkten. Dies verhalf Israel fast zum Sieg, obwohl es bei den nationalen Jury-Stimmen den letzten Platz belegte. Sofort forderten staatliche Rundfunkanstalten in ganz Europa eine Untersuchung der offensichtlichen Manipulationen zugunsten Israels in industriellem Ausmaß.

Die Teilnahme der zionistischen Entität am Wettbewerb war im Vorfeld sehr umstritten. Am 5. Mai unterzeichneten 72 ehemalige Eurovision-Teilnehmer – darunter auch frühere Gewinner – einen Brief an die Europäische Rundfunkunion (EBU), in dem sie forderten, Israel und seinen nationalen Sender wegen des „Völkermords an den Palästinensern im Gazastreifen und der jahrzehntelangen Apartheid und militärischen Besetzung des gesamten palästinensischen Volkes“ vom Wettbewerb auszuschließen. Ihre Forderung wurde vom spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez unterstützt.

Am 19. Mai enthüllte eine Untersuchung der EBU, dass die israelische Regierungswerbeagentur eine groß angelegte, plattformübergreifende Online-Kampagne durchgeführt hatte, um die Unterstützung für Raphaels Beitrag zu fördern. Detaillierte Anweisungen, wie man per SMS und Telefon in Ländern bis nach Australien für sie abstimmen kann, wurden weit verbreitet, zusammen mit dem Hinweis, dass jeder bis zu 20 Mal abstimmen kann. Zur Unterstützung der Aktion wurde ein eigener YouTube-Kanal – @Vote4NewDayWillRise – eingerichtet, der über 8,3 Millionen Aufrufe verzeichnete. Die Videos wurden in den sozialen Medien weit verbreitet.

Separate Untersuchungen deuten darauf hin, dass Zionisten möglicherweise noch weiter gegangen sind, um die Ergebnisse des Wettbewerbs mithilfe von „VPNs, automatisierten Skripten (Bot-Farmen) und dem Kauf großer Mengen von SIM-Karten“ zu manipulieren. Es ist nicht das erste Mal, dass Tel Aviv mit dreisten Betrügereien versucht hat, die Ergebnisse des Eurovision Song Contests zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Als Israel den Wettbewerb 2018 gewann, gab es zahlreiche Spekulationen, dass der Sieg auf die Einmischung der inzwischen aufgelösten zionistischen Online-Astroturfing-Initiative Act.IL zurückzuführen sei. Abgesehen von eindeutigen Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung bedeutete der Sieg, dass der Wettbewerb 2019 in Israel stattfinden würde.

In einer Anhörung der Knesset im Juni 2018 wurde die strategische Bedeutung dieses Glücksfalls deutlich. Mehrere zionistische Abgeordnete und Minister sprachen davon, dass „die Ausrichtung des Eurovision Song Contests in Israel ein Geschenk“ sei, das genutzt werden könne, um das internationale Image Israels zu verbessern und den Erfolgen der wachsenden Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung entgegenzuwirken. BDS hatte kürzlich Argentinien dazu gezwungen, ein „Freundschaftsspiel“ der Fußballweltmeisterschaft mit Israel abzusagen, nachdem Tel Aviv versucht hatte, das Spiel im illegal besetzten Jerusalem auszurichten.

„Meinungsführer“

Ähnliche von der zionistischen Entität orchestrierte Manipulationen in den sozialen Medien und beim Televoting verhalfen Israel zum fünften Platz im Wettbewerb 2024, dem ebenfalls weit verbreitete Aufrufe vorausgingen, Tel Aviv von der Teilnahme auszuschließen und andere teilnehmende Länder zum Boykott der Veranstaltung aufzurufen. Obwohl Israel weit vom Sieg entfernt war, war der Nutzen seiner Leistung für die Öffentlichkeitsarbeit offensichtlich. Vertreter der Entität, westliche Nachrichtenagenturen und Experten stürzten sich eifrig auf die Ergebnisse als Beweis dafür, dass trotz des anhaltenden Holocausts im Gazastreifen im 21. Jahrhundert eine „schweigende Mehrheit“ der Europäer Israel immer noch unterstütze.

Damals schwärmte der erfahrene israelische „Public Diplomacy“-Apparatschik David Saranga gegenüber Ynet: „Wir wussten, dass die Lage weniger ernst ist, als es die Demonstrationen auf den Straßen Europas widerspiegeln, aber wir haben nicht mit einer so überwältigenden Unterstützung gerechnet.“ Er fügte hinzu, „die Tatsache, dass selbst Länder, in denen die öffentliche Meinung Israel kritisch gegenübersteht, wie Schweden oder Irland, Israel eine hohe Bewertung gegeben haben“, deute darauf hin, dass es im gesamten Westen „unterirdische Strömungen“ pro-zionistischer Stimmung gebe.

Sarangas gab jedoch auch zu, dass das Außenministerium der Entität „unter einem freundlichen Publikum agierte, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen“. Ynet deckte diese Bemühungen anschließend auf, zu denen auch die Teilnehmerin aus Tel Aviv in diesem Jahr, Eden Golan, gehörte, die persönliche Videobotschaften für ein ausländisches Publikum in dessen Sprache aufzeichnete und darin widerwärtig behauptete, dass „Muslime“ eine „Welle des Hasses“ gegen Israel schürten. Es wurden umfangreiche Analysen durchgeführt, um sicherzustellen, dass ihre Botschaft „das Eurovision-begeisterte Publikum wie die LGBT-Gemeinschaft in Europa, Mitglieder von Fanclubs, Journalisten, die über den Wettbewerb berichten, und Meinungsführer in diesem Bereich“ erreichte.

Nachdem Yuval Raphael in diesem Jahr den zweiten Platz belegte, brach ein vertrauter Chor los, in dem zahlreiche prominente Persönlichkeiten behaupteten, ihre Vorrangstellung bei der Telefonabstimmung sei ein Zeichen für versteckte zionistische Sympathien in der ganzen Welt und dass die weltweit immer stärker werdenden Solidaritätsaktionen für Palästina nicht repräsentativ für die breite öffentliche Meinung seien. Obwohl ihre Auftritte mit so heftigen Buhrufen begleitet waren, dass einige europäische Sender auf vorab aufgezeichnete Jubelrufe und Applaus zurückgriffen, um die massiven Buhrufe zu übertönen, zeigen Umfragen deutlich, dass die überwiegende Mehrheit der Europäer eine „negative“ Meinung von Tel Aviv hat.

Dass die zionistische Entität über so viele Jahre hinweg konsequent enorme Zeit, Energie und Geld investiert hat, um den Eurovision Song Contest zu „manipulieren“, ist ein Beweis für die beeindruckende internationale Propagandakraft des Wettbewerbs. Bis zu 200 Millionen Menschen weltweit verfolgen das Turnier regelmäßig jedes Jahr, und Tel Aviv ist nicht allein damit, den Wettbewerb aus politischen Gründen als Waffe einzusetzen. Tatsächlich wurde der Eurovision Song Contest heimlich von der NATO als Instrument der psychologischen Kriegsführung ins Leben gerufen, um die öffentliche Meinung zu diesem ausdrücklichen Zweck zu manipulieren und zu kontrollieren.

„Psychologische Maßnahmen“

Im Januar 2015 wurde erstmals ein außergewöhnliches, bisher geheimes Dokument veröffentlicht, das im März 1955 vom NATO-Ausschuss für Information und kulturelle Beziehungen verfasst worden war. Darin wurden die praktischen und ideologischen Grundlagen des Eurovision Song Contests dargelegt, der im folgenden Jahr mit nur sieben Teilnehmern zum ersten Mal stattfand. In einem Abschnitt über die „Ziele“ des Wettbewerbs heißt es, das Ziel der NATO sei es, „das Beste aus dem Fernsehen zu machen“, das „der Menschheit endlich die Möglichkeit gibt, durch visuelle Bilder Zeit und Entfernung zu überwinden“ und gleichzeitig ein großes globales Publikum zu erreichen:

„Das Fernsehen hat es ermöglicht, dass das Sehen über Zeit und Raum triumphiert, und dieser Aspekt hat uns am stärksten beeindruckt und uns zu der Überzeugung gebracht, dass es unsere Pflicht ist, die engen Grenzen zu überwinden, die unsere Programme auf Zuschauer beschränkten, die sich um unsere jeweiligen Hauptstädte drängten, und die Welt zu bereisen. Es hat keinen Sinn, ein wunderbares Instrument in den Händen zu halten, wenn wir damit nur die Vororte von Paris, London oder Mailand in Frankreich, England oder Italien zeigen.“

Das Dokument fuhr fort, dass „der Reiz“ des Fernsehens „darin liegt, so weit wie möglich zu reichen … [indem man] die Fähigkeit dieses wunderbaren Instruments nutzt, Ereignisse, die an anderen Orten stattfinden, sofort zu übertragen“. Die NATO behauptete, „das Fernsehen überschreite die Grenzen unserer europäischen Länder“, und somit verfüge das Militärbündnis „über ein einzigartiges Instrument für soziale und psychologische Maßnahmen [Hervorhebung hinzugefügt]“. Zusammenfassend könne ein europäisches ‚Nervensystem‘ der Medien aufgebaut werden, das „weitaus mächtiger als das Telefon“ oder das Radio sei, um „die … breite Öffentlichkeit zu beleben“.

Das von der NATO geplante paneuropäische „Eurovision“-Netzwerk

Das Dokument schließt mit den Worten seines Verfassers, Jean d’Arcy, damals leitender Direktor des französischen Staatsrundfunks Radiodiffusion Française, der seine aufrichtige Hoffnung zum Ausdruck bringt, dass „die soziale Bedeutung des Eurovision Song Contests im Laufe seiner Entwicklung, die er … zwangsläufig nehmen wird, immer deutlicher zutage treten wird“. Das Dokument war eine Zusammenfassung seiner Ausführungen auf einer speziellen NATO-Konferenz „hochrangiger Informationsbeamter“ zwei Monate zuvor in Paris. Seine Rede wurde in einem späteren Newsletter der Allianz als „äußerst interessant“ bezeichnet.

Auf dieser Konferenz bekräftigte Hastings Ismay, der erste Generalsekretär der NATO, der bekanntlich erklärte, der Zweck des Bündnisses in Europa sei es, „die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten“, „seine feste Überzeugung von der Bedeutung eines tieferen und breiteren Verständnisses der Ziele und Errungenschaften der NATO“. Der Eurovision Song Contest bot eine ideale Gelegenheit, diese Ziele auf nichtmilitärische Weise zu erreichen, indem er die europäische Einheit und kulturelle Überlegenheit gegenüber der Sowjetunion propagierte, während der Kalte Krieg noch in den Kinderschuhen steckte.

Der Zusammenbruch des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa und die anschließende Auflösung der Sowjetunion vergrößerten den Teilnehmerkreis des Eurovision Song Contests erheblich. Erst 1994 nahm Russland zum ersten Mal an dem Wettbewerb teil. Am 25. Februar 2022, einen Tag nach Ausbruch des Stellvertreterkrieges in der Ukraine, wurde Moskau von der Teilnahme ausgeschlossen, was bis heute so geblieben ist. In diesem Jahr gewann Kiew mit dem Song „Stefania“ des Kalush Orchestra, der in einigen Kreisen als Ode an den vom MI6 unterstützten ukrainischen Ultranationalisten und Massenmörder Stepan Bandera interpretiert wurde.

Der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircea Geoana lobte den Sieg der Ukraine und ihren „schönen Song“ und verband den Triumph Kiews „mit seinem Mut im Kampf gegen Russland“ und der „immensen öffentlichen Unterstützung in ganz Europa und Australien“ für den Stellvertreterkrieg. Ein Reuters-Bericht über Geoanas Äußerungen begann mit der Feststellung, dass „Eurovision und NATO normalerweise nicht miteinander in Verbindung gebracht werden“ – offenbar ohne dass die Autoren der internationalen Nachrichtenagentur wussten, dass das Militärbündnis von Anfang an für die Durchführung des internationalen Wettbewerbs von grundlegender Bedeutung war und dies auch heute noch ist.