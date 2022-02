Ex-Blackrock-Fondsmanager entdeckt beunruhigende Trends bei der Sterblichkeit

Vor vier Wochen gab der Vorstandsvorsitzende des Versicherungsunternehmens OneAmerica, Scott Davison, bekannt, dass die Sterblichkeitsrate in der Geschichte der Branche – nicht nur bei OneAmerica – um 40 % gegenüber dem Stand vor der Pandemie gestiegen ist. Interessanterweise stellte Davison fest, dass die Mehrzahl der Todesfälle nicht als Folge von Covid-19 eingestuft wird.

Für viele war klar, dass der Covid-19-Impfstoff mit der überhöhten Sterblichkeitsrate in Verbindung steht, und die monatelangen Berichte über Impfschäden wurden nun auf versicherungsmathematische Daten übertragen, aus denen unter anderem hervorgeht, dass jüngere Menschen im arbeitsfähigen Alter in größerer Zahl starben, als die Impfvorschriften in Kraft traten – und das bei einer Krankheit, die in erster Linie ältere Menschen im nicht arbeitsfähigen Alter tötet. Das Gegenargument, das oft ohne Beweise vorgebracht wird, lautet, dass der Anstieg auf Menschen zurückzuführen ist, die während der Pandemie elektive Operationen und andere medizinische Behandlungen verschoben haben.

Der ehemalige Blackrock-Fondsmanager Ed Dowd gehört zum ersten Lager und hat den letzten Monat damit verbracht, Brotkrumen zu analysieren, die mit einem Anstieg der Übersterblichkeit im Vergleich zu den Werten vor der Pandemie in Zusammenhang stehen. Angesichts der Tatsache, dass wir uns mitten in der Gewinnsaison befinden, gibt es in der Versicherungs- und Bestattungsbranche einige ziemlich große Brocken, die ein beunruhigendes Bild zu zeichnen beginnen.

Ein paar wichtige Beobachtungen:

Die Sterblichkeit hat sich 2021 im Vergleich zu 2020 verschlechtert, trotz weit verbreiteter Impfungen

Ein sprunghafter Anstieg der Sterblichkeit bei jüngeren Menschen im erwerbsfähigen Alter fiel mit den Impfvorschriften zusammen.

Der Anstieg der jüngeren Todesfälle erreichte seinen Höhepunkt im 3. Quartal 2021, als die Zahl der Covid-Todesfälle extrem niedrig war (aber bis Ende September anstieg)

Am Dienstag meldete die Finanzversicherungsgesellschaft Unum, dass ihr Lebensversicherungssegment einen Anstieg des Verhältnisses von Auszahlungen zu Prämien (Benefit Ratio) um 9 % verzeichnete, einen Anstieg von 17,4 % im Jahr 2021 gegenüber 2020 trotz weit verbreiteter Impfungen und einen Anstieg von 13,3 % gegenüber 2019.

In 2019 the unit had $266 million profit, last year a profit of $82 million & this year a loss of -$192 million. A swing of $458 million lower over 2 years. Important to remember these are employed working age folks. Other fun numbers:



Q4 vs 2020= +21%

Q4 vs 2019= +36% — Ed ☯️Free Thinker & Oracle (@DowdEdward) February 2, 2022

Am Mittwoch stellte Dowd fest, dass das Bestattungsunternehmen Carriage Services im September 2021 einen Anstieg von 28% gegenüber 2020 und im August einen Anstieg von 13% gegenüber dem gleichen Zeitraum verzeichnete. Bestattungen und Einäscherungen sind im Quartal um 12 % bzw. 13 % gestiegen.

Im Allgemeinen verzeichneten die Bestattungsunternehmen im dritten Quartal einen Aufschwung, und Dowd wird die Berichte für das vierte Quartal, die um den 15. Februar – in weniger als zwei Wochen – erwartet werden, genau beobachten.

Business has been quite good since the introduction of the vaccines & the stock was up 106% in 2021. Curious no?



Guys this is shocking as 89% of Funeral homes are private in US. We are seeing the tip of iceberg. The public companies report Q4 middle of February pic.twitter.com/M2rpNhIJzt — Ed ☯️Free Thinker & Oracle (@DowdEdward) February 2, 2022

Dowd stellte am Mittwoch auch fest, dass die Todesfälle bei Lincoln National im Jahresvergleich um 13,7 % und im vierten Quartal um 57 % gegenüber 2019 gestiegen sind. CFO Randy Frietag erklärte am Donnerstag, dass sich im Jahr 2021 der Anteil der jungen Menschen, die an Covid sterben, in der zweiten Jahreshälfte verdoppelt hat.

Tom Gallagher of Evercore asked the question of Covid mortality impact. That was the answer.



Boom 💥 folks it’s clear as day what changed in second half of 2021. Variants less virulent than original but we had mandates & boosters hitting. This is a total shit show to behold. — Ed ☯️Free Thinker & Oracle (@DowdEdward) February 3, 2022

Unterdessen stellte die Reinsurance Group of America in ihrer Telefonkonferenz am Donnerstag fest, dass das vierte Quartal durch ein bedeutendes Maß an Covid-19-Mortalitätsansprüchen beeinträchtigt wurde, obwohl die Covid-19-Impfstoffe bereits seit mehr als einem Jahr auf dem Markt sind.

RGA: non-Covid claims are elevated due to “indirect” 🤔 effects of Covid-19 pic.twitter.com/XHfgy4TSwS — Ed ☯️Free Thinker & Oracle (@DowdEdward) February 3, 2022

Die Hardford Insurance Group stellt ebenfalls einen Anstieg der jüngeren Todesfälle fest, der im dritten Quartal 2021 seinen Höhepunkt erreichte, und berichtet, dass die Sterblichkeitsrate um 32 % gegenüber dem Stand vor der Impfung im Jahr 2019 und um 20 % gegenüber dem Stand vor der Impfung im Jahr 2020 gestiegen ist.

…because fewer older people dying, but younger people are dying more…🤔…very odd pic.twitter.com/CCfqXY3E3M — Ed ☯️Free Thinker & Oracle (@DowdEdward) February 4, 2022

Der Erfinder der mRNA, Dr. Robert Malone, wies in einem kürzlichen Auftritt in Steve Bannons „War Room“ auf die beunruhigenden Daten hin:

Malone weist auf Abweichungen in den Daten des Verteidigungsministeriums und der Versicherungsgesellschaften für Tod und Invalidität hin.

Malone calling out bump in DOD data & Insurance company results for death & disability. pic.twitter.com/hV5Gsjr4uv — Ed ☯️Free Thinker & Oracle (@DowdEdward) February 4, 2022

Einige Schlüsselfragen für die Versicherungsunternehmen:

Was sind die häufigsten Todesursachen für 2020 und 2021?

Wie viele der Verstorbenen waren geimpft bzw. nicht geimpft?

So meldete die Reinsurance Group of America im vierten Quartal 2020 einen Gewinn, als der Großteil der Bevölkerung ungeimpft war und ein tödlicherer Covid-19-Stamm grassierte, während sie im vierten Quartal 2021, als mehr als 60 % des Landes vollständig geimpft waren (und etwa 75 % mindestens eine Dosis erhalten hatten), einen Verlust verzeichnete.

Vielleicht ist das der Grund, warum Pfizer jetzt aktiv gegen die Unterdrückung von Forschungsdaten kämpft, die der FDA zur Zulassung vorgelegt wurden – während der Pharmariese und seine Konkurrenten weiterhin rechtliche Immunität bei Impfschäden genießen.

Abschließend noch einige augenzwinkernde Nicht-Investment-Ratschläge von Dowd:

Lange Bestattungsunternehmen kurze Lebensversicherungen. Das ist keine Anlageberatung, sondern verdeutlicht meinen Standpunkt. Die eine Branche wächst, die andere nicht. $SCI $CSV