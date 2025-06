EX-CIA-Beamter Larry Johnson: LIVE AUS MOSKAU: Was die Russen denken.

Am 9. Juni 2025 begrüßt Richter Andrew Napolitano in seiner Sendung Judging Freedom den Experten Larry Johnson, der live aus Moskau berichtet. In diesem fesselnden Interview gibt Johnson exklusive Einblicke in ein Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und beleuchtet die aktuelle Stimmung in Russland. Im Fokus stehen die diplomatischen und militärischen Entwicklungen, insbesondere die Eskalation von einer speziellen militärischen Operation zu einer Anti-Terror-Operation, sowie die russische Sicht auf internationale Beziehungen und die jüngsten Drohnenangriffe.

Richter Andrew Napolitano: Hallo zusammen, hier ist Richter Andrew Napolitano für Judging Freedom. Heute ist Montag, der 9. Juni 2025. Larry Johnson ist bei uns, live aus Moskau. Larry, es ist mir eine Freude. Ich habe viele Fragen an dich, aber zuerst zu den aktuellen Nachrichten: Du hattest heute die Gelegenheit, den russischen Außenminister Sergej Lawrow zu befragen. Was hast du ihn gefragt, und was hat er dir geantwortet?

Larry Johnson: Ich habe ihn speziell gefragt, welche diplomatischen Herausforderungen Russland jetzt gegenübersteht, da es von einer speziellen militärischen Operation zu einer Anti-Terror-Operation übergeht. Er hat dreimal gesagt: „Ich stimme Ihnen zu.“ Das bedeutet für Russland, dass sie die Art der Ziele, die sie in der Ukraine angreifen, eskalieren werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie nun Personen wie Selenskyj, Budanow, den Chef des militärischen Geheimdienstes, sowie Syrskyj, den Oberbefehlshaber der Streitkräfte, ins Visier nehmen. Sie nehmen das sehr ernst, auch wenn sie öffentlich nicht viel dazu gesagt haben. Ich weiß, dass es eine Meinungsverschiedenheit zwischen Alistair und Ray McGovern gibt, denen ich beide großen Respekt entgegenbringe. Aber nur weil die Russen nicht ausführlich über die Angriffe auf die Flugplätze gesprochen haben, heißt das nicht, dass sie es nicht ernst nehmen. Es ist für sie ein Wendepunkt. Ich war erfreut, dass er dreimal sagte: „Ich stimme Ihnen zu.“ Er hat auch erwähnt, dass er dich vermisst, und ich habe gesagt: „Der Richter bedauert, dass er die Reise nicht machen konnte.“ Ich habe erklärt, warum, und er sagte, er vermisse dich.

Richter Andrew Napolitano: Vielen Dank, das freut mich zu hören. Hat er dir seine Einschätzung zur Art und zum Ausmaß der Schäden gegeben? Hier gibt es einen Streitpunkt: Wurden 41 Flugzeuge zerstört, wie westliche Medien behaupten, oder war es nur ein Nadelstich, wie Alistair sagt?

Larry Johnson: Ich denke, Alistair hat recht, es war eher ein Nadelstich. Es geht aber nicht so sehr um das Ausmaß der Schäden, sondern um die Symbolik. Russland erkennt, dass ein solcher Angriff nicht allein von der Ukraine durchgeführt werden konnte. Die Ukraine hatte Unterstützung von westlichen Geheimdiensten, sei es von den Briten oder den Amerikanern. Ich habe keine endgültigen Beweise gehört, aber es hat eindeutig eine rote Linie überschritten. Als du und ich im März hier waren, sahen wir kaum bewaffnete Militär- oder Polizeipräsenz auf den Straßen, nicht einmal Streifenpolizisten. Gestern, als ich vor dem Hotel ankam, in dem wir übernachtet haben, standen vier Zweierteams mit automatischen Waffen in Uniform vor dem Eingang. Ich weiß nicht, ob ein hoher Beamter anwesend war, aber es zeigt, dass die Bereitschaft Russlands, auf potenzielle terroristische Bedrohungen zu reagieren, im Vergleich zu vor drei Monaten deutlich erhöht ist.

Richter Andrew Napolitano: Erwartet die russische Regierung Angriffe auf Zivilisten?

Larry Johnson: Das ist alles, was die Ukraine tut. Sie greifen keine militärischen Ziele an. Es wäre etwas anderes, wenn sie nur strategische Bomber auf Militärbasen angreifen würden. Aber die beiden Angriffe in Kursk und Brjansk – in Brjansk haben sie eine Brücke gesprengt, um gezielt einen zivilen Personenzug zu treffen. Das war eindeutig ein ziviles Ziel. Wie ich schon sagte, die Ukrainer waren für weitaus schlimmere Terroranschläge verantwortlich, wie den Angriff auf das Crocus City Center im März 2024, bei dem über 135 Menschen getötet und mehr als 340 verletzt wurden. Das ist etwas, worüber Russland besorgt ist. Gestern Abend habe ich mit unserem Freund Pepe Escobar Popcorn gegessen und Tee getrunken, und wir haben den Wettprozess besprochen. Die russische Führung unter Putin ist darüber aufgebracht. Bei einem ausgiebigen Abendessen hatte ich die Gelegenheit, mit einem ehemaligen russischen Botschafter in Großbritannien zu sprechen, der ausführlich über die Bedeutung dieses Ereignisses sprach. Die Russen nehmen das sehr ernst, sind aber auch hoffnungsvoll, dass Donald Trump eine Veränderung in der Politik der USA darstellt. Als ich im Dezember 2023 hier war, sprach ich mit dem stellvertretenden Außenminister Sergej Rjabkow, der sagte: „Wir haben niemanden, mit dem wir reden können.“ Jetzt haben sie jemanden. John Helmer hat mir heute über meinen Freund Nima klargestellt, dass Lawrow am Sonntagabend gegen 20 Uhr mit Marco Rubio telefoniert hat. Lawrow war nicht in Pyjama und mit einem Scotch in der Hand, sondern hat eine sehr direkte Botschaft übermittelt. Wie du aus eigener Erfahrung weißt, ist Lawrow ein beeindruckender Mensch, der keine Redenotizen braucht. Er spricht aus dem Kopf und aus dem Herzen, ein sehr begabter Diplomat.

Richter Andrew Napolitano: Du bewegst dich diese Woche unter russischen Eliten. Hast du ein Gaxe für den Puls der durchschnittlichen Moskauer über den Krieg? Gibt es einen Unterschied zwischen jetzt im Juni und als wir vor zwei Monaten im März hier waren?

Larry Johnson: Dies ist ein Forum, das 25 Jahre in die Zukunft blickt. Es ist erfreulich, von 20- und 23-Jährigen angesprochen zu werden – junge Männer und Frauen. Sie schauen deine Sendung, was mich fast dazu bringt, dein Presseagent zu werden! Sie wollen Fotos mit mir machen, und wir fangen an zu reden. Es ist so erfreulich, mit diesen jungen Leuten zu interagieren. Es gibt keine Ablehnung gegenüber Putin, und sie unterstützen voll und ganz, was Russland tut. In gewisser Weise suchen sie Bestätigung, dass das, was sie tun, aus den richtigen Gründen richtig ist. Auf die Frage, ob sie Angst vor Drohnenangriffen haben, sagen sie: „Nein, nicht wirklich.“ Die russischen Luftabwehrsysteme schützen die Menschen in Moskau. Als ich gestern nach Domodedowo flog, südlich von Moskau, wird einem bewusst, wie groß Russland ist. Selbst wenn die Ukraine 500 Drohnen nach Moskau schicken würde, wäre das nur ein Nadelstich. Moskau ist riesig. Interessanterweise bin ich hier mit Elon Musks Vater, Trevor, ein faszinierender Mann und eine Art Rockstar. Die Leute stehen Schlange, um Fotos mit ihm zu machen. Auch George Galloway ist hier mit seiner Frau und seinem Sohn. Die Leute bedauerten, dass du, Richter Napolitano, nicht hier bist, aber ich verstehe, warum du nicht kommen konntest. Sogar unter diesen K部分

Richter Andrew Napolitano: Wie ist die russische Sichtweise, insbesondere die des Kremls, auf die Leugnung von Präsident Trump, dass die USA nichts von diesem Drohnenangriff vorab wussten? Halten sie das für glaubwürdig, oder ist es nur eine von Trumps Inszenierungen?

Larry Johnson: Ich denke, es ist eher eine von Trumps Inszenierungen. Der entscheidende Punkt ist, dass ich, als ich im Dezember 2023 hier war, mit dem stellvertretenden Außenminister Rjabkow sprach, der sagte: „Wir haben niemanden, mit dem wir reden können.“ Jetzt hat Lawrow gesagt: „Gott sei Dank, wir haben jetzt jemanden, mit dem wir reden können. Ich kann mit Marco Rubio sprechen, er hebt ab.“ Er ging detailliert auf sein Gespräch mit Rubio ein. Wenn Trump zu Putin sagt, die USA wussten nichts davon, weiß der FSB, der russische Geheimdienst, ob Trump die Wahrheit sagt? Sie lassen das beiseite und gehen davon aus, dass Trump im Dunkeln gehalten und getäuscht wurde. Sie verstehen, dass die CIA wahrscheinlich aktiv beteiligt war oder zumindest Bescheid wusste und nichts nach oben gemeldet hat. Manchmal laufen verdeckte Aktionen so, dass man dem Hauptverantwortlichen plausible Leugnungsmöglichkeiten gibt. Aber Trump war aufrichtig und nachdrücklich, und ich garantiere, das Gespräch mit Putin war sehr hart. Putin war wütend, als er mit Trump sprach, und diese Wut, die er auch im Nationalen Sicherheitsrat zum Ausdruck brachte, wurde an Trump weitergegeben. Deshalb hat Trump später gesagt, Putin sei sehr deutlich gewesen und dass sie Vergeltung üben werden. Die Ukraine wird einen Preis zahlen. Wer hat dieses Boot gesteuert? War es MI6 oder die CIA? Die Ukrainer konnten das nicht allein, wie du mehrfach gesagt hast.

Larry Johnson: Ich glaube nicht, dass sie es allein gemacht haben. Selbst wenn sie es allein geplant haben, garantiere ich, dass MI6- und CIA-Offiziere vor Ort davon wussten. Wurden sie angewiesen, das in einer Nachricht an die Zentrale zu melden? Vielleicht nicht. Aber das zeigt das mangelnde Urteilsvermögen dieser Offiziere, ohne zu erkennen, dass das Überschreiten dieser Grenze ein Risiko birgt, insbesondere im Hinblick auf Atomwaffen. Alistair Crookes Beobachtungen dazu waren absolut treffend, was seine berechtigte Sorge über die Besorgnis der Russen angeht. Ray McGovern sagt, die Russen haben nicht viel dazu gesagt, aber das sollte nicht bedeuten, dass es ihnen egal ist. Was ich heute von Lawrow gehört habe, zeigt, dass es ihnen definitiv wichtig ist und Eindruck hinterlassen hat.

Richter Andrew Napolitano: Als Außenminister Lawrow dreimal zu dir sagte: „Ich stimme Ihnen zu“, worauf genau bezog er sich?

Larry Johnson: Ich sagte, dass dies eine Veränderung in Russlands diplomatischer und militärischer Strategie darstellt. Ich bemerkte, dass im Gegensatz zu den USA, wo die diplomatische Strategie oft nicht mit der militärischen übereinstimmt, in Russland beide Hände immer zusammenarbeiten. Die diplomatische Strategie spiegelt immer die militärische wider. Mein Kommentar war, dass dies eine bedeutende Änderung von Russlands Strategie einer speziellen militärischen Operation hin zu einer Anti-Terror-Operation darstellt. Manche im Westen sagen: „Das ist nur Wortklauberei“, aber für die Russen sind Worte wichtig. Sie sind sehr präzise und legalistisch. Um hochrangige ukrainische Regierungsbeamte wie Selenskyj, Budanow und Syrskyj ins Visier zu nehmen, musste Putin eine spezielle Genehmigung einholen.

Richter Andrew Napolitano: Glaubst du, dass sie eliminiert werden? Wenn Selenskyj eliminiert wird, wäre der Krieg dann nicht vorbei?

Larry Johnson: Nicht unbedingt vorbei, aber auf dem besten Weg dazu. Zuvor hatte Selenskyj Zusicherungen von israelischen Beamten, dass die Russen ihn nicht töten würden. Das hat sich jetzt geändert, da die Russen es nun als Anti-Terror-Operation definieren. Das geht zurück auf 1999, als der Zweite Tschetschenienkrieg begann, eine islamische Rebellion, die Russland zerstören sollte. Es war ein brutaler Krieg, der zehn Jahre dauerte, und die Russen töteten viele islamische Anführer in Tschetschenien. Heute ist Tschetschenien fest im russischen Lager, mit Leuten wie Ramzan Kadyrow, einem hochrangigen tschetschenischen Kommandanten und Helden der russischen Armee. Putin hat das schon einmal durchgemacht.

Richter Andrew Napolitano: Hast du die Gelegenheit genutzt, Lawrow zu fragen, was er von Lindsey Graham und Richard Blumenthal hält?

Larry Johnson: Ich habe ihn nicht gefragt, aber er hat dazu kommentiert, als George Galloway eine Frage stellte. Er bemerkte die Absurdität und den Wahnsinn ihrer Haltung. Sie setzen mehr auf Donald Trump, um Leute wie Graham und Blumenthal zu überstimmen und rationaler zu handeln. Sie sehen Trump immer noch als jemanden, mit dem sie reden können, und Trump hat sie bisher nicht eines Besseren belehrt.

Richter Andrew Napolitano: Die Hindustan Times berichtet, dass der ehemalige ukrainische Ministerpräsident Asarow behauptet, die USA hätten Selenskyj abgeschrieben und bereiteten seine Entfernung durch Korruptionsermittlungen und Verhaftungen in seinem Umfeld vor. Das kommt direkt nach dem Drohnenangriff „Operation Spiderweb“ und der erwarteten brutalen Vergeltung Russlands. Klingt das für dich plausibel?

Larry Johnson: Ja, das klingt plausibel. Man sollte Russlands Verzögerung bei der Reaktion nicht mit einem Mangel an Willen oder Wunsch verwechseln. Russland plant sehr sorgfältig und präzise und wird die Verantwortlichen für diese Operation definitiv bestrafen. Es geht nicht um das Sprengen von Zügen, sondern um den Angriff auf die Flugplätze und strategischen Bomber. Jemand in der britischen oder US-amerikanischen Befehlskette hatte nicht genug Verstand, um zu sagen: „Um Himmels willen, wir überschreiten diese Grenze nicht, das schafft ein Risiko.“ Putin hat Trump klargemacht: „Das hat die Grenze überschritten, und wir werden unseren Preis fordern.“ Trump hat nicht gesagt: „Nein, tut ihr nicht.“ Er sagte: „Okay, macht, was ihr tun müsst, haltet uns nur raus.“ Es ist selten, dass Putin etwas androht, was Trump nicht will, und Trump nicht zurückdroht.

Richter Andrew Napolitano: Ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit Alistair. Er glaubt, dass Lindsey Graham und Richard Blumenthal versuchen, Präsident Trump einzuschüchtern. Sie haben 80 Mitunterzeichner im Senat, eine vetosichere Mehrheit, für ein Gesetz, das sekundäre Sanktionen verhängt – Sanktionen gegen Länder, deren Unternehmen mit russischen Unternehmen Geschäfte machen. Alistair meint, Trump habe Angst davor, dass, falls dieses Gesetz das Repräsentantenhaus passiert, jede Verhandlung mit Iran, die eine nukleare Anreicherung erlaubt, vom Senat scharf verurteilt wird. Wer führt die amerikanische Außenpolitik? Als ich das Alistair fragte, sagte er: „Er hat Angst vor dem Senat, mit 80 % des Senats, die entweder gegen das Iran-Abkommen oder eine Normalisierung mit Russland sind und eine Eskalation wollen. Das ist sehr gefährlich. Also, wer führt die Außenpolitik? Nicht Präsident Trump, sondern sie wird aufgeteilt zwischen dem Deep State, dem Kongress und Israel.“ Larry, wer führt die amerikanische Außenpolitik?

Larry Johnson: In den letzten 72 Stunden gab es interessante Entwicklungen. Trump hat drei der leidenschaftlichsten zionistischen Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates entfernt. Eine davon war eine ehemalige IDF-Offizierin. Dass Trump sie entfernt, sendet ein Signal. Trump hat auch einige Karten, die Lindsey Graham nicht hat. Ohne bestimmte Kongressmitglieder zu nennen, gibt es Republikaner und Demokraten im Senat und im Repräsentantenhaus, die von Ed Martin untersucht werden, weil sie Millionen von Dollar an Schmiergeldern von der ukrainischen Regierung erhalten haben. Ein Senator soll 17,3 Millionen Dollar erhalten haben, ein anderer 23 Millionen, und es ist parteiübergreifend. Trump könnte also einigen Einfluss auf diese Senatoren und Abgeordneten haben, die trotz ihres Säbelrasselns letztlich zurückrudern könnten.

Richter Andrew Napolitano: Larry, vielen Dank für dieses außergewöhnliche Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte richte meine persönlichen Grüße an Pepe, den wir morgen sehen, und an den großartigen George Galloway. Danke für das, was du Außenminister Lawrow gesagt hast. Bleib bitte noch einen Moment, nachdem wir off-air sind, Chris versucht herauszufinden, wann wir die Runde machen können, und wir kennen deine Reisepläne nicht. Ich muss dir sagen, als ich ins Badezimmer ging und dort „Der Richter war hier“ in das Holz geschnitzt sah, dachte ich: „Oh mein Gott.“ Das war nicht von meiner Hand. Danke, Larry, wir sprechen gleich off-air weiter. Alles Gute.

Richter Andrew Napolitano: Morgen, Dienstag, um 8 Uhr morgens: Botschafter Charles Freeman zu all dem. Um 11 Uhr morgens: Scott Ritter. Um 15 Uhr: Oberst Karen Kwiatkowski. Und um 15:30 Uhr aus Moskau: Pepe Escobar. George Napolitano für Judging Freedom.