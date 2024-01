Ex-Hedgefonds-Manager David Webb warnt: Die große Übernahme: Wie die Bankster planen, alles von jedem zu stehlen

Link zum Video

Die Geschichte auf einen Blick

Der ehemalige Hedge-Fonds-Manager David Webb beschreibt die „Große Übernahme“ als ein System, das von den Zentralbankern eingeführt wurde, um allen alles zu nehmen

Diese geplante Konfiszierung des weltweiten Wertpapiervermögens verdient den Titel „größtes Verbrechen, das je erwogen wurde“

Obwohl der Plan seit Jahrzehnten geplant ist, beschreibt Webb Anzeichen, die darauf hindeuten, dass er schon bald Wirklichkeit werden könnte – wenn nichts dagegen unternommen wird

Die große Entführung ist ein sorgfältig inszeniertes Konstrukt, das jedoch eine rechtliche Grundlage und Unterstützung durch die CIA und hohe Regierungskreise hat, die bis in die 1960er Jahre zurückreicht

Die besten Möglichkeiten, sich zu schützen, bestehen darin, Schulden zu tilgen, in reale Dinge wie Land zu investieren und in der Lage zu sein, seine eigenen Lebensmittel zu produzieren

Sie haben schon von The Great Reset gehört? Dann sollten Sie sich mit The Great Taking befassen, das der ehemalige Hedgefonds-Manager David Webb als ein System beschreibt, das von den Zentralbankern eingeführt wurde, um allen alles zu nehmen, und zwar von allen. „Es geht um die Einnahme von Sicherheiten (alles), das Endspiel des aktuellen, weltweit synchronen Schuldenakkumulations-Superzyklus“, erklärt Webb.

Im obigen Video erfahren Sie mehr über die geplante Konfiszierung globaler Wertpapiervermögen, die laut Webb den Titel „größtes Verbrechen, das je erwogen wurde“ verdient. Obwohl der Plan seit Jahrzehnten geplant ist, beschreibt Webb Anzeichen, die darauf hindeuten, dass er schon bald in die Tat umgesetzt werden könnte – wenn nichts dagegen unternommen wird. Falls und wenn dies geschieht, würde es zu einer vollständigen Unterwerfung der Menschheit führen.

Anzeichen für einen „großen“ Finanzkollaps im Anmarsch

Webb befasst sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit globalen Finanzsystemen. Durch die Untersuchung historischer Präzedenzfälle, wie z. B. Bankschließungen während der Großen Depression, hat er Anzeichen entdeckt, die einen bevorstehenden Finanzkollaps andeuten könnten:

„Dieser Plan wird nach einem von langer Hand geplanten, intelligenten Plan ausgeführt, dessen Kühnheit und Umfang für den Verstand nur schwer zu erfassen ist. Eingeschlossen sind alle finanziellen Vermögenswerte und Bankeinlagen, alle Aktien und Anleihen und damit das gesamte zugrunde liegende Eigentum aller öffentlichen Unternehmen, einschließlich aller Vorräte, Anlagen und Ausrüstungen, Grundstücke, Mineralvorkommen, Erfindungen und geistiges Eigentum. Privates persönliches Eigentum und Immobilien, die mit Schulden in beliebiger Höhe finanziert wurden, werden ebenfalls beschlagnahmt, ebenso wie die Vermögenswerte von Unternehmen in Privatbesitz, die mit Schulden finanziert wurden. Wenn dies auch nur teilweise gelingt, wird dies die größte Eroberung und Unterwerfung in der Weltgeschichte sein.“

Webb vergleicht dies mit der weltweiten finanziellen Notlage, die in den 1930er Jahren aufgrund der hohen Verschuldung auftrat. Damals scheiterten 9.000 US-Banken und nahmen das Vermögen der Einleger in Höhe von 7 Billionen Dollar mit. „Wenn eine Bank scheiterte, standen die Einleger ohne einen Cent da. Die Lebensersparnisse von Millionen von Amerikanern wurden durch die Bankzusammenbrüche vernichtet“, so die US Social Security Administration.

Ihre Schulden wurden jedoch nicht gestrichen, sondern im Federal Reserve System konsolidiert und vollstreckt. „Die Leute, die Schulden hatten, waren also in Schwierigkeiten“, sagt Webb. „Selbst wohlhabende Leute haben alles verloren. Der Unterschied ist, dass sie es diesmal nicht nur auf verschuldetes Eigentum abgesehen haben“. Er erklärt:

„Sie haben das so eingefädelt, dass sie Dinge, alle Wertpapiere, als Sicherheiten von Personen und Unternehmen nehmen können, die keine Kredite gegen sie haben. Sie besitzen sie klar und deutlich. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel als Analogie geben, um den Schrecken dieser Entwicklung zu erklären. Sie haben also ein Auto gekauft und bar bezahlt, Sie denken, dass Sie sehr konservativ sind, Sie haben keine Schulden für das Auto. Aber ohne dass Sie es wissen, fährt der Händler fort, Ihr Auto als Sicherheit zu verwenden. Der Händler verwendet Ihr Auto und alle anderen von ihm verkauften Autos als Sicherheit für seine Kredite und sein Geschäft. Nun geht der Händler in Konkurs, und nur bestimmte gesicherte Gläubiger sind befugt, Ihr Auto und alle jemals von dem Händler verkauften Autos ohne jegliche gerichtliche Überprüfung sofort zu übernehmen. Unverzüglich. Wenn ich dies den Leuten beschreibe, machen sie sich Sorgen um ihre Autos. Hier geht es nicht um Ihr Auto. Dies ist eine Analogie für das, was getan wurde. Es ist viel schlimmer, als wenn es um Ihr Auto ginge, denn es geht buchstäblich um den gesamten Wertpapierkomplex auf der ganzen Welt. Es geht also nicht um Ihre Insolvenz, die den Verlust Ihres Vermögens verursacht. Es ist die Insolvenz der Leute, die Ihre Sicherheiten heimlich als ihr Eigentum verwendet haben, ohne Ihnen das zu sagen oder es offenzulegen.“

Die Entmaterialisierung von Wertpapieren zu elektronischen Beständen begann in den 60er Jahren

Die große Übernahme ist ein sorgfältig inszeniertes Konstrukt, das jedoch rechtlich abgesichert ist und von der CIA und hohen Regierungskreisen unterstützt wird. Es ist ein Plan, der auf die 1960er Jahre zurückgeht, als der Prozess der Dematerialisierung von Wertpapieren begann, um sie elektronisch zu halten. Laut Webb:

„Ja, sie haben das Gesetz geändert. Kann das angefochten werden? Genau das muss geschehen. Das war also der Prozess, den sie im Uniform Commercial Code geändert haben. Dies geschah ab 1994. Die Bemühungen, dies zu ändern, gehen sogar noch weiter zurück, nämlich bis in die 1960er Jahre, als man mit der Dematerialisierung von Wertpapieren begann, um sie alle elektronisch zu halten, was einige Leute damals mit Misstrauen betrachteten – und sie hatten Recht, misstrauisch zu sein. Es ist klar, dass dieser Prozess von Anfang an buchstäblich von der CIA gesteuert wurde. Und das ist keine Verschwörungstheorie. Der Mann, der mit der Gründung des Depository Trust beauftragt war, hat offengelegt, dass er schon als junger Mann für die CIA tätig war. Es steckte also ein großes strategisches Ziel dahinter. Sie waren in der Lage, dies zu tun, weil es von den höchsten Ebenen der US-Regierung gesteuert wurde … dann wurde dieses Konstrukt der Wertpapierberechtigung in das einheitliche Handelsgesetzbuch aufgenommen, das in allen 50 Staaten durchgesetzt wurde – im Stillen … im Jahr 1994. Es hat vielleicht 10 Jahre gedauert, bis alle Bundesstaaten damit fertig waren, dann wurde 2005 das Konkursgesetz geändert.“

Der Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008 – der größte kommerzielle Zusammenbruch in der Geschichte – war ein Test, der den Weg für die globale Harmonisierung ebnete, d. h. für den Plan, dieses Modell im globalen Recht durchzusetzen. Webb fährt fort:

„Die erste Diskussion in den EU-Dokumenten stammt aus dem Jahr 2002. Damals begann der Prozess nach der Pleite von .com, und die EU schuf etwas, das sie Rechtssicherheitsgruppe nannte. Und auch das klingt nach einer guten Sache. Gemeint ist aber die Rechtssicherheit, dass die gesicherten Gläubiger die Vermögenswerte der Kunden an sich reißen, und daran haben sie jahrelang gearbeitet und herausgefunden, wie sie das lokale Recht unterlaufen können. Wenn man darüber nachdenkt, ist das Recht auf Eigentum so etwas wie ein Heiligtum. Es ist etwas, das allen Menschen am Herzen liegen sollte. Und seltsamerweise sollten sich sogar die Leute, die daran beteiligt sind, dass dies geschieht, sehr darum kümmern.“

Private Kontrolle der Zentralbanken ist ein Problem

Die private Kontrolle der Zentralbanken ist das, was die Macht hinter dem Großen Taking ausmacht. „Wenn man sich in der Welt umschaut, sind sie alle in privater Hand“, sagt Webb. „Man darf eigentlich nicht wissen, wer die Federal Reserve kontrolliert und wie sie kontrolliert wird. Wir wissen, dass sie irgendwie von einer Reihe von Banken kontrolliert wird.“

Das gleiche Muster ist bei den Zentralbanken auf der ganzen Welt zu beobachten. „Jedes Land, das versucht hat, eine Nationalbank zu haben, wurde buchstäblich angegriffen und zerstört. Es ist ihnen nicht erlaubt zu existieren“, bemerkt Webb.

„Sie ist mit der Kriegsmaschinerie verbunden, dieser privaten Kontrolle des Geldes. Die Geheimdienste und das Militär wären weltweit nicht in der Lage, so zu funktionieren, wenn sie nicht mit dieser Geldschöpfungsmacht verbunden wären.“ In der Zwischenzeit wird Geld aus dem Nichts erschaffen, was einen finanziellen Zusammenbruch nahezu garantiert:

„Als wir Kinder waren, dachten wir vielleicht, dass das Geld, das man sich von der Bank leiht, die Ersparnisse eines anderen sind, die er einem schenkt. Das ist ein Nullsummenspiel. Ich denke, wir wissen jetzt, dass dies angesichts des Umfangs der Geldschöpfung während der COVID-Periode nicht der Fall ist. Das Ausmaß übersteigt jede reale Aktivität, und es wird einfach aus dem Nichts geschaffen. Dies ist also die Macht, die alles kontrolliert. Sie kontrollieren alle politischen Parteien, alle Regierungen, alle großen Unternehmen, die Medien, und das war bis ins 20. Jahrhundert hinein der Fall, als die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes zusammenbrach. Das ist im Grunde ein Zusammenbruch ihres Kontrollsystems. Das Geld ist ein sehr ausgeklügeltes Kontrollsystem, weil es fast keinen Energieaufwand erfordert, die Menschen werden durch die Jagd nach Geldanreizen gelenkt, aber wenn diese Macht durch chronische Überbeanspruchung einen Punkt erreicht, an dem, egal wie viel Geld geschaffen wird, es sich nicht in tatsächliches Wirtschaftswachstum umsetzt, dann kommt es zu einer Finanzblase. Und dann kommt es zum großen Zusammenbruch des gesamten Systems. Dann müssen sie einen Plan haben, um während dieses Zusammenbruchs die Kontrolle zu behalten, was eine physische Kontrolle über die Menschen durch den Reset erfordern wird, weil das Geldkontrollsystem zusammengebrochen ist.“

Die Einführung von CBDCs wird es schwierig machen, aus dem System auszusteigen

Digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) sind ein Teil des Plans, die Kontrolle über das Finanzsystem zu festigen – was letztlich zur Kontrolle der Weltbevölkerung führt. Diese staatlich unterstützten digitalen Währungen werden von einer Zentralbank herausgegeben und als digitale Token beworben, die die Geldpolitik vereinfachen und zu einer bequemen bargeldlosen Gesellschaft führen können.

Aufgrund ihrer digitalen Natur werden sie manchmal auch mit Kryptowährungen verglichen, aber es gibt wichtige und große Unterschiede.

Während Kryptowährungen dezentralisiert sind und anonyme Transaktionen ermöglichen, sind CBDCs zentralisiert und können jede Transaktion verfolgen. Sie können auch von den Machthabern kontrolliert werden – das bedeutet, dass alle Ihre CBDC-Vermögenswerte von einer zentralen Macht weggenommen oder abgeschaltet werden könnten, und Sie könnten nichts dagegen tun.

Wenn der Finanzkollaps eintritt, werden die Bankinstitute geschützt sein und die Behauptung aufstellen, dass sie alle Vermögenswerte beschlagnahmen müssen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Laut Webb:

„Sie werden mit dem Argument genommen, dass wir diese systemrelevanten Institutionen retten müssen, damit wir die Wirtschaft wieder ankurbeln können. Wie können wir die Wirtschaft wieder ankurbeln, wenn sie nicht geschützt sind? … Es ist wie ein Monopoly-Spiel, bei dem alle Figuren, das gesamte Geld auf dem Spielbrett, zur Bank zurückgezogen werden, und dann sagen sie, lasst uns ein neues Spiel beginnen. Und wir fangen von der Basis an, dass wir alles haben und ihr nicht, wollt ihr euch also etwas leihen? Und das ist es, was die CBDC, die Zentralbank, die digitale Währung, sein wird. Es wird für die Menschen sehr schwierig sein, sich zu weigern, sie zu benutzen, weil sie buchstäblich nicht in der Lage sein werden zu essen. Sie werden eine App haben, die sie herunterladen können … das wird die Kavallerie sein, die zur Rettung reitet, laden Sie einfach diese App herunter. Und Sie können Ihr Telefon mit der passenden Währung aufladen, um Milch zu kaufen, aber jedes Mal, wenn Sie diese App benutzen, leihen Sie sich Geld von ihnen. Sie haben dich wieder. Es wird sehr schnell gehen. Dies wird sich in einer sehr beängstigenden Krisenumgebung abspielen, und die Menschen können sich nur schwer weigern. Deshalb ist es so wichtig, dieses Bewusstsein schon im Vorfeld zu verbreiten, damit die Menschen verstehen, was passiert.“

Das Zentralbankwesen sollte ein öffentliches Versorgungsunternehmen sein

Als die Silicon Valley Bank (SVB), die 16. größte Bank in den USA, im März 2023 zusammenbrach, erschütterte sie die Märkte, aber dieser und ähnliche Bankzusammenbrüche in der jüngsten Vergangenheit sind keine bankspezifischen Probleme. „Dies sind die Kanarienvögel in der Kohlenmine. Das ist absolut systemisch“, sagt Webb. Die Pläne sahen vor, dass global wichtige Banken bis Ende 2022 abgewickelt werden sollten. Weitere Planungsdokumente sehen vor, dass die Banken bis Ende 2023 abwicklungsbereit sein sollen.

„Das sind Anhaltspunkte, die Ihnen einen weiteren Eindruck von der Ernsthaftigkeit dieser Angelegenheit vermitteln“, erklärt Webb. „Sie haben diese trilateralen Übungen mit Großbritannien, der EU und den USA in sechs der letzten sieben Jahre durchgeführt.“

Zu den Teilnehmern an diesen Übungen in den USA gehören der Finanzminister, der Vorsitzende der Federal Reserve und der Vorsitzende der FDIC. „Sie nehmen diese Sache sehr, sehr ernst. Und bei diesen Übungen geht es darum, den grenzüberschreitenden Transfer der Sicherheiten zu gewährleisten, wenn die Banken abgewickelt werden. Sie haben in den Nachrichten mitbekommen, dass es im letzten Jahr einige Bankenzusammenbrüche gab, und das ist auf diesen Anstieg, diese Sicherung und die Zinssätze zurückzuführen.“

Wenn wir die finanzielle Macht dezentralisieren können, wird dies jedoch zu einer besseren Wirtschaft und Zukunft führen. Aus diesem Grund sollte das Zentralbankwesen laut Webb ein öffentliches Versorgungsunternehmen sein:

„Die Idee, dass sie von privaten Interessen kontrolliert wird, ist die Quelle aller Probleme für die Menschheit, das muss aufhören, da es sich um einen öffentlichen Dienst handelt. Natürlich ist das Bankwesen eine nützliche Sache. Wir müssen begreifen, dass wir nicht zu Stöcken und Steinen zurückkehren müssen, dass wir nicht alles niederbrennen wollen. Wir müssen die Kontrolle über unsere Gesellschaft zurückerlangen, die größtenteils von guten Menschen geschaffen wurde, all die Innovationen … wir müssen ihnen einfach nicht mehr erlauben, diese Dinge zu kontrollieren. Ein öffentliches Bankwesen wäre also wie ein Versorgungsunternehmen. Alle Gewinne würden an die Allgemeinheit zurückgegeben oder zur Unterstützung der Regierung verwendet werden. Wir brauchen eine Regierung. Wir brauchen eine Möglichkeit, die Gesellschaft zu regeln, Straßen zu bauen und Dinge zu tun, die der Gesellschaft nützen. Anarchie und Chaos können wir also nicht gebrauchen. Das muss also auf friedliche Weise geschehen, und zwar auf legale Weise durch ein anderes Konzept.“

Lösungen? Abschaffung der Schulden und Anbau eigener Nahrungsmittel

In einem größeren Rahmen schlägt Webb vor, dass eine kleine Gebühr auf jede elektronische Geldüberweisung die wirtschaftlichen Ressourcen generieren könnte, die für den Betrieb der Regierung notwendig sind. „Stellen Sie sich vor, wie sich die Menschen fühlen würden, wenn man ihnen sagen würde, dass sie keine Steuern mehr zahlen müssen. Das wird alles erledigt werden. Sie zahlen nur ein Zehntel Prozent auf jede elektronische Überweisung, die Sie tätigen. Aber die Leute, die dieses System betreiben, wollen diese Art von Lösungen nicht, weil sie damit ihre Kontrolle verlieren würden.

Auf individueller Ebene können Sie beginnen, sich von diesem System zu befreien und Ihre Finanzen zu schützen, indem Sie Ihre Schulden abbauen:

„Man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass man mit geliehenem Geld mehr Dinge kontrollieren sollte. Sie wollen, dass man das tut, denn wenn das Preisniveau fällt, wird man nicht in der Lage sein, diese Schulden zu bedienen. Also nutzt man die verbleibende Zeit, um Dinge zu verkaufen, um seine Schulden zu tilgen. Es macht keinen Sinn, Geld auf den Finanzmärkten zu haben, wenn man gleichzeitig Schulden hat. Ich kenne Leute, die ihr Haus verkauft haben, was eine schwierige Entscheidung ist, und einfach zur Miete wohnen, um sicherzustellen, dass sie keine Schulden haben.“

Neben der Entschuldung empfiehlt Webb, in reale Dinge wie Land und Gebäude zu investieren und die Möglichkeit zu haben, Lebensmittel zu produzieren. Sie könnten in ein Gewächshaus investieren, eine Obstplantage anlegen oder in eine ländliche Gegend ziehen, wo Sie Hühner züchten können. Jede zusätzliche Stufe der Selbstversorgung, die Sie schaffen können, bietet Ihnen mehr Schutz.

Wenn Sie sich eingehender mit The Great Taking beschäftigen möchten, können Sie Webbs Buch kostenlos unter TheGreatTaking.com herunterladen. „Ich habe es so gemacht, weil es dadurch nahezu reibungslos funktioniert und sich global ausbreiten kann. Und das passiert wirklich … Das ist das Wichtigste, was ich jetzt tun kann“, sagt Webb, nämlich das Bewusstsein für The Great Taking zu verbreiten, bevor es passiert.

