Sie nennen es „geschenktes Geld“, aber der Preis dafür ist Gehorsam. COVID war der Testlauf – und jetzt beginnt der eigentliche Plan.

Grok AI sagt, dass COVID-Impfstoffe „absolut sicher und wirksam“ sind.

Unterdessen sagen andere Bots den Menschen buchstäblich, wie sie ihr Leben beenden sollen.

Das ist kein Fehler – es ist Teil des Plans. Ein Blick in die Denkweise der Menschen, die die Systeme entwickeln, die bald entscheiden werden, was Sie sagen, glauben und tun dürfen.

Jetzt wollen dieselben Leute Sie mit einem „universellen hohen Einkommen“ durch die Massenarbeitslosigkeit lotsen.

Fragen Sie sich also: Wollen Sie wirklich, dass diese Leute über Ihr Geld, Ihre Stimme und die Zukunft Ihrer Kinder entscheiden?

Um Ihnen einen kurzen Überblick zu geben: Die UNO, das WEF, internationale Bankiers und Technokraten planen, die Welt, wie wir sie kennen, durch eine geplante Zerstörung zum Einsturz zu bringen. Ihr Ziel ist es, sie im digitalen Zeitalter neu aufzubauen. Vielleicht haben Sie schon einmal von Begriffen wie „Great Reset”, „Vierte Industrielle Revolution” oder „Goldenes Zeitalter” gehört – alles Namen, die weitaus schmackhafter sind als die bevorstehende Realität, in der jeder in einem digitalen Gefängnis aus 24/7-Überwachung, Kontrolle und Sklaverei gefangen sein wird. Und es wird tatsächlich Sklaverei sein, denn nach der Übernahme durch die KI werden die Menschen keine Arbeit, kein Geld und keinen Lebenszweck mehr haben.

Die vorgeschlagene Lösung hierfür ist „kostenloses” Geld. Ein universelles Grundeinkommen – oder universelles hohes Einkommen, wie Elon Musk es nennt. Es handelt sich um einen nominalen Betrag in digitaler Währung, der Ihnen von den Machthabern ausgezahlt wird, solange Sie sich an das halten, was sie Ihnen sagen. Wenn ihr Plan aufgeht, werden Sie ohne ihre digitale Währung nicht überleben können. Das ist ihr Plan, und sie haben ihn in mehreren Texten klar dargelegt.

Zeee Media hat vor zwei Jahren ausführlich darüber berichtet. Sie können sich diesen Bericht hier ansehen. Er ist von entscheidender Bedeutung.

Wann können wir also mit der Umsetzung dieses Plans rechnen? Was würden Sie sagen, wenn wir Ihnen erzählen würden, dass er bereits umgesetzt wird?

Heute beschäftigen wir uns mit der weltweiten Einführung des universellen Grundeinkommens, was das für die Menschheit bedeutet und was Sie tun können, um sich darauf vorzubereiten und sich dagegen zu wehren.

Der Bericht von heute Abend begann mit einem Rückblick auf Andrew Yangs Vorstoß für ein bedingungsloses Grundeinkommen (UBI).

In den Jahren 2019 und 2020 war die Öffentlichkeit noch nicht bereit, etwas so Umfassendes anzunehmen. Aber als Technokraten ernsthaften Einfluss auf die globale Politik und die digitale Zukunft gewannen, änderte sich die Lage. Was einst als Randidee abgetan wurde, hat sich still und leise in den Mainstream bewegt und wurde als Teil einer umfassenderen globalen Transformation neu gestaltet.

Dieser Wandel wurde leichter nachvollziehbar, nachdem man hörte, wie viele Tech-Eliten sich die Zukunft der Menschheit vorstellen. Yuval Noah Harari zum Beispiel sagte einmal, dass die Menschen unter Drogen gesetzt und abgelenkt werden, weil ihr Leben „sinnlos” sein wird. Äußerungen wie diese offenbarten, wie die Architekten des kommenden Systems den Durchschnittsmenschen sehen – nicht als mündige Individuen, sondern als kontrollierte Subjekte.

Die Pandemiejahre haben dieses Bild nur noch verstärkt. Was lange Zeit als Verschwörungstheorie bezeichnet wurde – einschließlich des Great Reset – wurde nun für alle sichtbar, eingebettet in die Vorschläge und die Sprache globaler Institutionen. Es folgte ein „Massenaufbruch“.

Eine Idee verband alles miteinander: die digitale ID. Sobald die Identität mit dem Verhalten und dem Zugang zu Geld verknüpft ist, wird Kontrolle nicht mehr auferlegt, sondern ist eingebettet. Das Ergebnis ist eine Verlagerung hin zu einem Modell im Stil eines Sozialkreditsystems, bei dem die Teilnahme von der Einhaltung der Vorschriften abhängt.

Von dort wandte sich Maria den Warnungen von Elon Musk bezüglich künstlicher Intelligenz und Automatisierung zu.

Musk hat eine bevorstehende Welle „massiver” Umbrüche beschrieben, da Roboter den Menschen in fast jeder Branche überlegen sind. Er sagte, dass ein universelles Grundeinkommen nicht optional sein wird – es wird notwendig sein, um eine Gesellschaft zu stabilisieren, in der traditionelle Arbeitsplätze nicht mehr existieren.

Doch während Musk Alarm schlägt, baut er gleichzeitig das System auf, das dieses Problem verursacht. Sein Vorstoß für ein „universelles hohes Einkommen“ in Verbindung mit Plänen für eine robotergestützte medizinische Versorgung gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken. Kann man denselben Technologieführern, die zum Aufbau der heutigen kaputten Systeme beigetragen haben, die Gestaltung der nächsten Systeme anvertrauen?

In einem Interview mit Joe Rogan warnte Musk, dass Bürojobs – also alle Tätigkeiten, die keine körperliche Arbeit erfordern – als erste wegfallen werden. Letztendlich, so sagte er, werde Arbeiten „optional” werden, weil Maschinen uns einfach übertreffen werden.

Die Botschaft war klar: Genau diejenigen, die den Umbruch vorhersagen, sind diejenigen, die ihn herbeiführen, und ihre Rede von „nachhaltigem Überfluss” verschleiert eine tiefere Wahrheit – wachsende Abhängigkeit, herbeigeführter Zusammenbruch und zentralisierte Kontrolle.

Diese Besorgnis vertiefte sich, als Maria untersuchte, wie KI-Systeme sich als Richter der Wahrheit präsentieren.

Eine einfache Frage, die an Grok – Elon Musks eigene KI – gestellt wurde, lautete, ob COVID-Impfstoffe sicher und wirksam seien. Die Antwort war die aus dem Lehrbuch: Milliarden von Dosen, hohe Wirksamkeit, globale Überwachung.

Aber das warf eine wichtige Frage auf. Wenn KI-Modelle reflexartig offizielle Narrative nachplappern, wem dienen sie dann wirklich?

Das Problem ist nicht nur die sachliche Richtigkeit, sondern auch die ideologische Ausrichtung. Andere KI-Modelle, darunter Gemini und OpenAI-Tools, sind Berichten zufolge noch weiter gegangen und haben in einigen Fällen sogar zu Selbstverletzung ermutigt.

Wenn dies der moralische Rahmen ist, der in die Tools eingebaut wird, die das öffentliche Wissen und Verhalten in Zukunft prägen werden, dann wird die Gesellschaft nicht geleitet, sondern programmiert.

Maria kam auf das Thema Grundeinkommen zurück, diesmal aus der Perspektive der Kommunikation. Ausdrücke wie „verpflichtungsfreies Einkommen“ und „ohne Bedingungen“ sind in den Medien und politischen Debatten zur Norm geworden.

Wie der Bericht jedoch aufzeigt, sieht es im Kleingedruckten anders aus. Menschen werden nicht „bestraft“, wenn sie die Bedingungen nicht erfüllen – sie erhalten einfach keine Zahlungen mehr.

Das ist keine neue Taktik. Während der COVID-Pandemie bezeichneten Beamte die Pandemiebekämpfung offen als „natürliches Experiment” mit Massenauszahlungen – und es funktionierte. Die Bevölkerung akzeptierte die Bedingungen, solange das Geld frei floss. Behauptungen, dass diese Unterstützung den Menschen geholfen habe, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen, klingen heute hohl, da Unternehmen wie Amazon und Meta Tausende von Mitarbeitern entlassen. Dieselben Menschen, die vorübergehend durch Notfallzahlungen unterstützt wurden, finden sich nun durch die Automatisierung ins Abseits gedrängt.

COVID war nicht nur eine Gesundheitskrise. Es war ein Testlauf – und das UIB ist der nächste Schritt.

Maria hat sich angesehen, wie und wo diese Programme gestartet werden. Es hat sich gezeigt, dass UBI-Versuche, Impfkampagnen und Initiativen für digitale Ausweise in der Regel zuerst in den bedürftigsten Regionen eingeführt werden.

„Es geht immer an die Länder, die am dringendsten Hilfe benötigen“, stellte Maria fest. Auch wenn sie als hilfreich dargestellt werden, dienen diese Programme dazu, die Kontrolle auszuweiten – wobei die Einhaltung von Verhaltensregeln der unausgesprochene Preis dafür ist.

Kritiker konzentrieren sich oft auf die Kosten, aber die tiefere Sorge ist, was passiert, wenn einmal eine Abhängigkeit entstanden ist. Mit digitaler Währung verschwinden Einwände gegen die Finanzierung – „wir können sie einfach aus dem Nichts schaffen … Puff. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.“ Die wirkliche Gefahr ist nicht das Geld – es sind die Bedingungen.

In den gesamten USA ist die Einführung bereits im Gange. „Einige New Yorker erhalten 12.000 Dollar in Kryptowährung.“ Cook County, Illinois, hat seine Pandemie-Hilfe stillschweigend in ein dauerhaftes Programm für garantiertes Einkommen umgewandelt. Bei Fox Business diskutierten die Diskussionsteilnehmer über die Folgen, als die Bezirke mit der Auszahlung der monatlichen Zahlungen begannen. Kritiker warnten, dass es bei diesen Zahlungen weniger um Unterstützung als vielmehr um eine dauerhafte Abhängigkeit vom Staat gehe.

Die Botschaft ist jedoch eindeutig. „Ohne Bedingungen“ wird ständig wiederholt, genau wie „sicher und wirksam“ während COVID oder „dies ist eine Bedrohung für unsere Demokratie“. Maria warnte: „Wenn man etwas oft genug sagt, prägt es sich in die Köpfe der Menschen ein.“

Die Konditionierungsphase ist bereits im Gange.

Die Wahrheit ist, dass UBI, digitale ID, KI und globale politische Veränderungen alle Teil derselben koordinierten Initiative sind. Ein bundesweites UBI-Pilotprojekt soll bereits 2029 auslaufen – pünktlich zur Agenda 2030. Wie die anderen wird auch dieses Projekt als „ohne Bedingungen“ vermarktet. Die Geschichte zeigt jedoch, dass, sobald sich die Menschen darauf verlassen, die Bedingungen schnell sichtbar werden.

Das letzte Puzzleteil ist die digitale ID. Sobald die Identitätsprüfung mit programmierbarer Währung verknüpft ist, kann der Zugang zu Geld an Äußerungen, den Gesundheitszustand oder das Verhalten geknüpft werden. Durchführungsverordnungen, TSA-Vorschriften und ID-Gesetze auf Bundesstaatsebene schaffen bereits unter dem Banner der Cybersicherheit und des Kinderschutzes die Grundlagen dafür.

Die wichtigste Erkenntnis: Es handelt sich hierbei nicht um eine Handvoll unzusammenhängender Trends. Es ist eine globale, aufeinander abgestimmte Agenda, die sich auf den wirtschaftlichen Zusammenbruch und den technologischen Umbruch vorbereitet, indem sie finanzielle Befriedung im Austausch für digitale Konformität anbietet.

Maria schloss mit einem dringenden Aufruf zum Handeln. Die Zeit zum Vorbereiten ist jetzt. Bauen Sie Ihre eigenen Lebensmittel an, reduzieren Sie Ihre Abhängigkeiten, stärken Sie lokale Bindungen und erkennen Sie das System als das, was es ist – bevor es unvermeidlich wird.

Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen diese Informationen die Augen geöffnet haben, sollten Sie sich den vollständigen Bericht unten nicht entgehen lassen und ihn unbedingt mit Freunden teilen.

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: