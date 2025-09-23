EXKLUSIV: Die Dämme brechen bei der Vertuschung der COVID-Impfstoffe | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Was einst als „Verschwörungstheorie“ abgetan wurde, ist heute Mainstream.

Sie können es nicht länger verbergen.

Dr. Joseph Sansone sagt, dass 1,58 Millionen Amerikaner kurz nach der COVID-Impfung gestorben sind – und neue Versicherungsdaten zeigen, dass immer noch 5.000 Todesfälle pro Woche zu verzeichnen sind.

Er bezeichnete dies als „Massenunfall” und verglich das Ignorieren dieses Problems mit dem Vorbeigehen an einem Gewaltverbrechen. Er warnte davor, dass Familien überall vor aller Augen vergiftet werden.

Wenn die Verantwortlichen nicht handeln, so Sansone, werde die Geschichte sie zur Rechenschaft ziehen – angefangen mit RFK Jr., der die Risiken bereits anerkannt hat. Dieses Eingeständnis, warnte Sansone, mache ihn rechtlich angreifbar.

„In fünf oder zehn Jahren, wenn die Menschen erkennen, dass der Grund für den Tod ihrer Familienangehörigen diese Impfungen sind, werden sie nach leicht zu erreichenden Zielen suchen, um strafrechtlich vorzugehen.”

Wird RFK Jr. als der Mann in Erinnerung bleiben, der es versäumt hat, die COVID-Impfstoffe vom Markt zu nehmen?

Viele von uns haben gejubelt, als Gesundheitsminister Dr. Joseph Ladapo kürzlich Floridas Absicht bekannt gab, alle Impfpflichten aufzuheben. Dies ist ein großer Schritt nach vorne und zweifellos das Ergebnis der Bemühungen vieler Menschen über Jahre hinweg.

Dr. Joseph Sansone ist einer dieser Menschen, und er sagt, dass Dr. Ladapo in seiner Rede ein Wort verwendet habe, das rechtlich sehr bedeutsam sei. Dieses Wort lautet „Gift”.

Er ist jetzt bei uns, um über den großen Rechtsstreit zu sprechen, den er führt, um diese Impfstoffe vom Markt zu nehmen.

Many of us cheered when Surgeon General Dr. Joseph Ladapo recently announced Florida's intention to end all injection mandates. This is a huge step forward and no doubt the result of the efforts of many people over the years.



Dr. Joseph Sansone is one of those people, and he… pic.twitter.com/t295vy6xmj — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 20, 2025

Dr. Joseph Sansone begann seine Kampagne im Mai 2021. In den folgenden 18 Monaten baute er genügend Schwung auf, um seine erste „Ban the Jab Resolution” (Resolution zum Verbot der Impfung) zu verabschieden.

Diese Resolution erklärte COVID-Impfungen zu „biologischen und technologischen Massenvernichtungswaffen”. Was in einem Landkreis begann, verbreitete sich schnell im ganzen Land und fand sogar Eingang in die Parteiprogramme der Bundesstaaten.

Sansone gab sich damit nicht zufrieden. Er brachte den Kampf vor Gericht und reichte Klagen ein, die durch eidesstattliche Erklärungen von Experten wie Dr. Francis Boyle – „dem Mann, der das Gesetz über Biowaffen verfasst hat“ – gestützt wurden. Außerdem entwarf er den „Sansone Maria Bioweapons Prohibition Act“ (Sansone-Maria-Gesetz zum Verbot von Biowaffen) und schuf 50 staatliche Versionen sowie föderale und internationale Modelle, die von den Gesetzgebern übernommen werden können.

Dies sei kein symbolischer Akt, betonte er. Es handele sich um eine rechtliche Strategie, die Politiker und Richter dazu zwingen solle, sich mit einer, wie er es nennt, rechtlichen Realität auseinanderzusetzen: COVID-Impfungen erfüllten bereits die Definition von Massenvernichtungswaffen – und müssten vom Markt genommen werden.

Dr. Joseph Sansone traced his campaign back to May 2021. Over the next 18 months, he built enough momentum to pass his first “Ban the Jab Resolution.”



That resolution declared COVID injections “biological and technological weapons of mass destruction.” What started in one county… pic.twitter.com/gCSdAIY7vb — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 20, 2025

Dann richtete er sein Augenmerk auf RFK Jr. und warnte ihn, dass er nicht nur die Macht, sondern auch die Pflicht habe, die COVID-Impfstoffe vom Markt zu nehmen.

Dr. Sansone zitierte eine Erklärung des Ministeriums für Gesundheit und Soziales, wonach die Impfungen „keine prophylaktische Wirkung” hätten und „die Risiken die Vorteile überwiegen”.

Für ihn enthüllte diese Aussage kriminelle Absichten auf Bundesebene. Er sagte, Kennedy habe keine Zeit zu verlieren – nicht nur wegen des bereits verursachten Schadens, sondern auch, weil „in fünf oder zehn Jahren, wenn die Menschen erkennen, dass der Grund für den Tod ihrer Familienangehörigen diese Impfungen sind, sie nach leicht zu erreichenden Zielen suchen werden, um strafrechtlich vorzugehen”.

Seiner Ansicht nach hat Kennedy sich bereits exponiert, indem er die Gefahr anerkannt hat. Ob er handelt – oder nicht –, wird darüber entscheiden, wie die Geschichte ihn in Erinnerung behalten wird.

He then turned his focus to RFK Jr., warning that he not only had the power but the duty to take the COVID shots off the market.



Dr. Sansone cited an admission from the Department of Health and Human Services that the injections had “no prophylactic effect” and that “the risks… pic.twitter.com/59XeGkFQrT — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 20, 2025

Was diesen Monat in Florida passiert ist, hätte laut Sansone die Schlagzeilen dominieren müssen – aber das war nicht der Fall.

Bei einer offiziellen Veranstaltung zum Thema Beendigung von Mandaten bezeichnete der Gesundheitsminister von Florida, Joseph Ladapo, die COVID-mRNA-Impfungen als „Gift“. Nur wenige Meter entfernt standen Gouverneur Ron DeSantis und der Generalstaatsanwalt – beide Beklagte in Sansones Fall.

„Das sollte eine riesige Nachricht sein. Eine sehr große Nachricht an sich“, sagte er und betonte, dass Ladapos Wortwahl mit der rechtlichen Definition von Massenvernichtungswaffen in Florida übereinstimme. Durch die Aufnahme des Protokolls und des Videos in seinen Fall argumentierte Sansone, dass der Staat seine zentrale Behauptung – dass die Impfungen die Kriterien für biologische und chemische Waffen erfüllen – effektiv bestätigt habe.

DeSantis‘ Schweigen war bezeichnend. Der Gouverneur, selbst Anwalt, korrigierte Ladapo nie, was die Bemerkung nach Sansones Ansicht noch wirkungsvoller machte. Der Generalarzt habe sich nicht beiläufig geäußert, betonte er. Er habe präzise Rechtssprache verwendet – Worte, die es laut Sansone unmöglich machen, die Wahrheit zu ignorieren.

What happened this month in Florida, Sansone argued, should have dominated headlines—but it didn’t.



At an official event focused on ending mandates, Florida Surgeon General Joseph Ladapo called the COVID mRNA injections “poison.” Standing just feet away were Governor Ron… pic.twitter.com/G4fk206vtl — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 20, 2025

Die Diskussion verlagerte sich auf das, was Sansone als bewusste Manipulation bezeichnete. Die widersprüchlichen Aussagen der Trump-Regierung seien kein Zufall, sagte er.

„Sie tun das, weil viele Trump-Anhänger immer noch an ihrer kognitiven Dissonanz festhalten“, erklärte er und beschrieb, wie unbequeme Fakten beiseite geschoben werden, wenn sie mit tief verwurzelten Überzeugungen kollidieren.

Dies sei Strategie und keine Verwirrung, argumentierte er. „Sie tun das absichtlich. Wenn man die Definition von „Limited Hangout“ nachschlägt, ist das genau das, was das HHS tut“, sagte Sansone. Die Behörde habe gerade so viel Wahrheit zugegeben, um die Kontrolle zu behalten, indem sie einräumte, dass „die Impfstoffe nicht wirken“ und dass „die Risiken die Vorteile überwiegen“, während sie die Öffentlichkeit mit Gesprächen über placebokontrollierte Studien ablenkte.

Dann wandte er sich an Kennedy: „RFK Jr. weiß, dass diese Impfstoffe eine Waffe sind. Jemand sollte RFK Jr. dem Mann vorstellen, der das Buch „The Real Anthony Fauci“ geschrieben hat, denn das hier ist völlig lächerlich.“ Um Kritikern zuvorzukommen, erinnerte Sansone die Zuhörer daran, dass er einst den Vorsitz der Präsidentschaftskampagne von Pat Buchanan innehatte, den er als „Vater der modernen America-First-Bewegung“ bezeichnete.

Trump, fügte er hinzu, habe Buchanan damals angegriffen – ein Beweis dafür, dass Trump America First nicht erfunden habe.

The discussion shifted to what Sansone described as deliberate manipulation. The mixed messaging from the Trump administration, he said, wasn’t accidental.



“They do that because a lot of Trump supporters are still clinging to their cognitive dissonance,” he explained, describing… pic.twitter.com/N0thmqiRqj — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 20, 2025

In seinen Schlussworten sprach Sansone seine bisher deutlichste Warnung aus.

Er sagte, die COVID-Impfungen hätten bereits zu einer „Massenkatastrophe” geführt, und verwies dabei auf Daten, wonach „etwa 1.580.000 Menschen innerhalb kurzer Zeit nach Erhalt der COVID-Impfungen starben”. Versicherungsunterlagen zeigten nun „5.000 Todesfälle pro Woche” in den Vereinigten Staaten – eine Zahl, die beweise, dass sich die Katastrophe noch immer beschleunige.

Dies sei keine Spekulation, betonte Sansone. Es handele sich um eine direkte Bedrohung für das menschliche Genom, wobei Krebserkrankungen, chronische Krankheiten und neurologische Erkrankungen bereits zunehmen würden. „Wenn man Menschen chronische Krankheiten und Leiden zufügt, werden sie nicht so lange leben”, sagte er und warf den Verantwortlichen vor, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu ignorieren, das sich vor aller Augen abspielt.

Dann wurden seine Worte noch schärfer: „Ihre Familienmitglieder wurden vergewaltigt, sie wurden vergiftet. Der größte Teil des Planeten wurde vergiftet. Das ist eine Tatsache.“ Unabhängig davon, ob die Menschen die Einstufung als Waffe akzeptieren oder nicht, so Sansone, sei der Schaden unbestreitbar – und die Impfungen müssten gestoppt werden.

Er schloss mit einer Warnung an die Machthaber. Führende Politiker wie RFK Jr. hätten „ihre Absicht gezeigt, indem sie sie auf dem Markt belassen haben“ – und die Geschichte werde sie eines Tages zur Rechenschaft ziehen.

In his closing remarks, Sansone delivered his starkest warning yet.



He said the COVID injections had already unleashed a “mass casualty event,” citing data that “approximately 1,580,000 people died in a short period after getting the COVID injections.” Insurance records, he… pic.twitter.com/UtI3AY5MTw — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 20, 2025

Sehen Sie sich hier die komplette Folge an.