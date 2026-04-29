EXKLUSIV: Die Großinvestoren streichen still und leise ihre Dollar-Bestände – das wird Ihnen verschwiegen | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Die „Eliten“ erzählen uns das eine – während große Konzerne stillschweigend das Gegenteil tun. Hier erfahren Sie, was sie tatsächlich tun und warum Taten mehr sagen als Worte.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Wir schreiben das Jahr 1971. Ein Gallone Benzin kostet 36 Cent, ein durchschnittliches Eigenheim etwa 25.000 Dollar, und eine Unze Gold ist auf 35 Dollar festgesetzt. Dann schließt Präsident Richard Nixon das Goldfenster und beendet damit die direkte Bindung des Dollars an Gold.

Von diesem Moment an stellt das US-Währungssystem vollständig auf ein System des Vertrauens in die Federal Reserve um.

Springen wir in die Gegenwart.

Dasselbe Haus kostet heute weit über 400.000 Dollar. Die Benzinpreise sind auf rund 4 Dollar pro Gallone gestiegen. Und die Inflation, die einst im Durchschnitt bei etwa 2 % pro Jahr lag, trifft die Amerikaner heute – besonders wenn sie im Supermarkt vor den Regalen stehen – mit einer gefühlten Rate von 20 % oder mehr, und das innerhalb nur weniger Jahre.

Den meisten Menschen ist nicht bewusst, wie tief sie in einem auf Schulden basierenden System gefangen sind.

Sie verdienen, geben aus und sparen in einer Währung, die im Laufe der Zeit stetig an Kaufkraft verliert.

Doch ab dem 1. Juli 2026 bietet Florida seinen Einwohnern eine praktische Alternative.

Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnete im Mai 2025 den House Bill 999, der qualifizierte Gold- und Silbermünzen offiziell als gesetzliches Zahlungsmittel für die Begleichung von Schulden anerkennt. Die endgültigen Vorschriften wurden in diesem Jahr durch HB 1311 ratifiziert, wodurch der Starttermin festgeschrieben wurde.

Die Vorschriften sind klar und freiwillig.

Niemand – weder Privatpersonen, Unternehmen noch Regierungsbehörden – ist verpflichtet, sie anzunehmen oder zu verwenden. Der US-Dollar bleibt die Alltagswährung.

Was dies besonders macht, ist die Kombination von Möglichkeiten, die dadurch entsteht.

Physische Münzen können im Rahmen privater Vereinbarungen den Besitzer wechseln. Für den praktischen Gebrauch, insbesondere bei größeren Zahlungen wie Immobilienkäufen oder Steuern, ermöglicht das Gesetz elektronische Überweisungen über lizenzierte Verwahrstellen.

Die Gesetzgebung hebt zudem die Umsatzsteuer Floridas auf qualifizierte Gold- und Silberkäufe auf und beseitigt die bisherige Schwelle von 500 Dollar, wodurch die Einstiegskosten gesenkt und Gold- und Silberkäufe wesentlich unkomplizierter werden.

Im Endeffekt hat Florida Gold und Silber nicht nur zu Vermögenswerten gemacht, die man kauft und hält, sondern zu etwas, das man tatsächlich für Einkäufe im täglichen Leben nutzen kann.

Florida ist nicht allein. Sechs weitere Bundesstaaten erkennen Gold und Silber bereits in irgendeiner Form als gesetzliches Zahlungsmittel an: Arizona, Utah, Wyoming, Oklahoma, Louisiana und Idaho. Texas hat ähnliche, stufenweise umzusetzende Gesetze erlassen, die ab September 2026 in Kraft treten.

Und da die Amerikaner das Vertrauen in den Dollar verlieren, ist das von Bedeutung. Denn die Einwohner Floridas haben nun mit Gold und Silber eine verlässliche zweite Option, die historisch gesehen ihren Wert bewahrt haben, wenn Papierwährungen dies nicht taten.

Um diese sich wandelnde Landschaft zu beleuchten, was sie für Gold und Silber bedeutet und wie die Amerikaner beginnen können, sie in ihrem Alltag zu nutzen, ist nun Bill Armour von Genesis Gold bei uns zu Gast.

Picture this: It’s 1971. A gallon of gas costs 36 cents, the average home runs about $25,000, and an ounce of gold is fixed at $35. Then President Richard Nixon closes the gold window, ending the dollar’s direct link to gold.



From that moment, the U.S. monetary system shifts… pic.twitter.com/b8CsTZfkNV — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 24, 2026

Man merkt schon, dass etwas nicht stimmt, wenn das Gehalt nicht mehr so weit reicht wie früher, auch wenn die Schlagzeilen behaupten, alles sei „unter Kontrolle“.

Bill Armour sprach diese Diskrepanz direkt an, ohne sie beschönigen zu wollen. Er sagte, der durchschnittliche Amerikaner sei „nicht verrückt“, wenn er das Gefühl habe, dass die offiziellen Zahlen nicht mit der Realität übereinstimmen, denn „die offiziellen Zahlen und die Zahlen aus dem Alltag sind zwei völlig verschiedene Dinge“.

Diese Diskrepanz, die dir aufgefallen ist, existiert nicht nur in deinem Kopf. Sie ist fest in der Art und Weise verankert, wie die Inflation gemessen wird.

Er wies darauf hin, dass die Zahlen, die den Menschen präsentiert werden, Dinge beinhalten, „die der durchschnittliche Amerikaner niemals kaufen würde“, während die Preise für das Nötigste – Wohnen, Benzin, Lebensmittel – viel schneller steigen. Wenn es sich also nach 15 bis 25 % anfühlt, machte er deutlich, dass dies „wahrscheinlich näher an den tatsächlichen Zahlen liegt“.

Deshalb fühlt es sich wie ein „Schlag ins Gesicht“ an, wenn einem gesagt wird, die Preise stiegen nicht so schnell, während die Lebensmittelrechnung das Gegenteil beweist.

Und der Druck lässt nicht nach.

Bill brachte dies mit etwas Größerem in Verbindung als nur schlechter Politik oder vorübergehenden Schocks. Er beschrieb ein System, in dem die Kaufkraft „stetig“ zerstört wird, in dem Geld „aus dem Nichts“ geschaffen wird und in dem dieser Prozess unweigerlich „die breite Öffentlichkeit bestiehlt“.

Wenn man einen Schritt zurücktritt, lässt sich der Trend kaum noch ignorieren. Die Lieferketten verengen sich. Es herrscht Düngemittelknappheit. Regierungen warnen bereits vor Nahrungsmittelknappheit.

Er stellte es nicht als eine Möglichkeit dar. Er sagte ganz klar: „Die Lage wird bald viel schwieriger werden.“

You already know something is off when your paycheck doesn’t stretch the way it used to, even if the headlines say everything is “under control.”



Bill Armour addressed that disconnect directly, and he didn’t try to soften it. He said the average American is “not crazy” for… pic.twitter.com/INBZyyRiSd — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 24, 2026

Ihnen ist wahrscheinlich noch etwas anderes aufgefallen, das auf den ersten Blick nicht ganz einleuchtet.

Während sich Ihr Geld schwächer anfühlt, scheinen sich bestimmte Vermögenswerte in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen.

Bill hat das in Zahlen ausgedrückt. Gold ist innerhalb eines Jahres um rund 40 % gestiegen. Silber ist um etwa 120 % gestiegen. Auf längere Sicht sind beide „jeweils um über 100 %“ gestiegen.

Aber er hat neu formuliert, was das eigentlich bedeutet.

Er erklärte, dass Gold nicht auf magische Weise wertvoller wird, sondern dass „der Dollar einfach weniger Gold kauft“. Mit anderen Worten: Nicht nur der Preis steigt, sondern der Maßstab schrumpft.

Diese Verschiebung gewinnt an Bedeutung, wenn man sich vor Augen führt, wer darauf achtet.

Bill wies darauf hin, dass die Zentralbanken „genau das Gegenteil von dem tun, was sie den Menschen raten“. Sie horten Gold und Silber, während sie alle anderen dazu ermutigen, im System zu bleiben.

Dieser Widerspruch ist von Bedeutung.

„Wenn die Verantwortlichen das eine tun und dir raten, das andere zu tun“, sagte er, „sollte das ein Warnsignal sein.“

Und das ist nicht mehr subtil.

Zentralbanken auf der ganzen Welt kaufen Gold so schnell wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Länder wie China, Indien und Russland haben ihre Reserven stetig aufgestockt, während an das System gebundene Institutionen weiterhin Bedenken hinsichtlich der langfristigen Währungsstabilität äußern.

Gleichzeitig haben große Finanzakteure wie JPMorgan Chase physisches Silber gehortet – sie handeln nicht nur mit Papierkontrakten, sondern lassen sich das echte Metall liefern.

Das sagt einiges aus.

Denn die Menschen, die dem System am nächsten stehen, raten nicht. Sie positionieren sich.

Und Silber ist nicht nur eine monetäre Absicherung. Es wird gleichzeitig in zwei Richtungen gezogen. Bill nannte es einen „doppelten Rückenwind“, und man versteht, warum. Es ist unverzichtbar für Elektronik, Energiesysteme, Rechenzentren und die Infrastruktur, die KI und Automatisierung vorantreibt.

Die Nachfrage verlangsamt sich nicht. Sie beschleunigt sich.

You’ve probably noticed something else that doesn’t quite make sense at first glance.



While your dollars feel weaker, certain assets seem to be moving in the opposite direction.



Bill put numbers to it. Gold is up around 40% in a year. Silver is up about 120%. Over a longer… pic.twitter.com/uyOABvS2uZ — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 24, 2026

Was Bill gerade dargelegt hat, wirft eine wichtige Frage auf:

Wenn die Großinvestoren so stark auf Silber setzen – und aggressiv physisches Silber horten, während der Rest des Marktes schwankt –, warum sollten Sie dann nicht auf dasselbe setzen wie sie?

Schauen Sie sich die Fakten an: JPMorgan hat über 750 Millionen Unzen physisches Silber angehäuft, nachdem das Unternehmen von Short-Positionen auf aggressive Long-Positionen umgeschwenkt ist.

Institutionen und „Smart Money“-Akteure strömten im Laufe des Jahres 2025 in Silber-ETFs und Bergbauunternehmen, als der Silberpreis um fast 147 % stieg und Anfang 2026 mit über 121 $/oz ein Allzeithoch erreichte.

Sie kaufen nicht aufgrund von Hype. Sie positionieren sich für die bevorstehende strukturelle Realität.

KI wird nicht verschwinden. Und Silber ist das unersetzliche Rückgrat des gesamten Ökosystems.

Rechnet man die Solarparkanlagen hinzu, die benötigt werden, um diese stromhungrigen KI-Monster zu versorgen (jedes Panel verbraucht ~20 Gramm Silber), sowie Elektrofahrzeuge, 5G und Elektronik, steigt die industrielle Nachfrage rasant an, während das Angebot aus den Minen in einem chronischen Defizit verharrt.

Regierungen stufen Silber bereits als kritischen Rohstoff ein.

Wenn die Großinvestoren auf Silber setzen, warum sollten Sie dann nicht zumindest einen Teil dessen besitzen, was sie horten?

Silber ist im vergangenen Jahr um über 100 % gestiegen, und die Kräfte, die diesen Anstieg antreiben, lassen nicht nach.

Apropos die großen Akteure, die das eine tun, während sie uns anderen etwas ganz anderes erzählen…

Ist es nicht interessant, dass uns ständig gesagt wird, wir sollen Energie sparen, die Heizung herunterdrehen, weniger Auto fahren, auf Elektroautos umsteigen und „unseren Beitrag“ für das Klima leisten?

Dennoch stieg der Strombedarf von Rechenzentren im Jahr 2025 um 17 %, während das weltweite Stromwachstum insgesamt nur 3 % betrug.

Bill betrachtete diese Diskrepanz nicht als Verwirrung oder Heuchelei. Er betrachtete sie als Wegweiser.

Er stimmte zu, dass die „Technokraten-Revolution“ ungeachtet dessen voranschreitet und dass Silber im Zentrum davon steht.

„Es gibt keinen besseren Leiter [für Strom]“, sagte er, was bedeutet, dass die Infrastruktur hinter KI, Rechenzentren und fortschrittlicher Elektronik davon abhängt. Und diese Abhängigkeit hört nicht auf, nur weil die Wirtschaft schwächelt.

Gleichzeitig vollzieht sich auf staatlicher Ebene still und leise eine weitere Veränderung.

Dass Florida Gold und Silber als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennt, wurde nicht als symbolischer Akt dargestellt. Bill sagte, die wahre Bedeutung liege darin, dass damit etwas anerkannt werde, das das föderale System „mit aller Kraft zu begraben versucht hat“, nämlich dass Gold und Silber „Geld sind“.

Das verändert die Sichtweise auf die Optionen.

Nicht, um den Dollar über Nacht zu ersetzen, sondern um einen parallelen Weg zu schaffen.

Er beschrieb es als „Parallelwirtschaften“, in denen manche Menschen vollständig im Fiat-System verbleiben, während andere beginnen, aus ihm herauszutreten.

Und das ist keine Theorie mehr.

Bill erzählte, dass er und seine Frau bereits auf diese Weise handeln und Bauern mit Silber bezahlen. Andere tun dasselbe. Vor Ort finden Gespräche statt. Vereinbarungen entstehen still und leise.

Es sieht nicht nach einer Revolution aus. Es sieht nach kleinen Entscheidungen aus, die sich wiederholen. Aber diese Entscheidungen summieren sich.

Denn in dem Moment, in dem die Menschen erkennen, dass sie eine Wahl haben, beginnt sich das System, das sie für unveränderlich hielten, viel weniger dauerhaft anzufühlen.

Speaking of the big players doing one thing while telling the rest of us something completely different…



Isn’t it interesting that we’re constantly told to conserve energy, turn down the thermostat, drive less, switch to EVs, and “do our part” for the climate?



Yet data center… pic.twitter.com/Asi3VZLSg7 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 24, 2026

Bill beschrieb die aktuelle Lage als „Kriegsgebiet“ – nicht wegen dessen, was an der Oberfläche geschieht, sondern wegen dessen, was darunter brodelt. Ein System versucht, sich zusammenzureißen, während neben ihm ein anderes Gestalt annimmt.

Er bezeichnete die derzeitige Struktur als „Kartenhaus“ – etwas, das sich so lange ausdehnen kann, wie das Vertrauen hält, aber sobald dieses Vertrauen ins Wanken gerät, bricht es nicht sanft zusammen.

Es kommt ein Punkt, an dem es sein eigenes Gewicht nicht mehr tragen kann.

Er wies darauf hin, was es dorthin treiben könnte, und sagte, ein großer Konflikt könnte „der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt“. Das ist nicht garantiert, aber genug, um aufzudecken, wie fragil die Lage bereits ist.

Und während sich dieser Druck aufbaut, geschieht still und leise etwas anderes. Eine Parallelwirtschaft beginnt sich zu bilden.

Nicht in den Schlagzeilen. Nicht über Nacht. Aber in kleinen, bewussten Schritten entscheiden sich die Menschen dafür, anders zu handeln, etwas Greifbares zu besitzen, sich auch nur ein wenig außerhalb des Systems zu bewegen, von dem ihnen gesagt wurde, es sei die einzige Option.

Bill stellte das nicht als Theorie dar – er tut es bereits. Andere tun es bereits.

Und während Abwarten oft wie die Entscheidung erscheint, brachte es Bill unverblümt auf den Punkt: „Indem du dich nicht dafür entscheidest, dich von [dem schuldenbasierten System] zu lösen, entscheidest du dich tatsächlich dafür, darin zu bleiben.“

Da wird es unangenehm. Denn das Abwarten fühlt sich langsam weniger wie Geduld an und mehr wie eine Entscheidung, die du nicht vollständig durchdacht hast.

Und sobald das klar wird, fühlt sich Untätigkeit nicht mehr wie Nichtstun an. Es fühlt sich einfach wie eine verpasste Gelegenheit an, die dich ungeschützt zurücklässt.

Bill described the current landscape as a “war zone,” not because of what’s happening on the surface, but because of what’s pulling underneath it. One system trying to hold itself together, another starting to take shape beside it.



He called the current structure a “house of… pic.twitter.com/g9BwhV4Hzd — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 24, 2026

Ab einem bestimmten Punkt geht es nicht mehr darum, vorherzusagen, was als Nächstes passiert, sondern darum, ob man darauf vorbereitet ist.

Bill hat das klar gemacht, ohne es zu kompliziert zu machen. Man muss nicht über Nacht alles umkrempeln. Man muss nicht jede Entscheidung perfekt treffen.

Aber sich weiterhin vollständig auf etwas zu verlassen, das bereits an Stabilität verliert … das ist eine Position, für die sich die meisten Menschen nicht wirklich entschieden haben, sie haben sich einfach nie davon gelöst.

Deshalb ist der erste Schritt wichtiger, als die Leute denken.

Selbst eine kleine Veränderung verändert die Art und Weise, wie man die Dinge sieht. Sie verändert, wie man Wert misst. Sie gibt einem etwas außerhalb des Systems, auf das man sich laut den Ratschlägen verlassen sollte.

Und sobald man das hat, reagiert man nicht mehr nur. Man positioniert sich.

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: