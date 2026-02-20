EXKLUSIV: Die Weggabelung für MAGA | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Was als Nächstes geschieht, wird die Bewegung prägen.

Die wahre Bedrohung für MAGA sind nicht die Medien.

Und es sind auch nicht die Demokraten.

Es ist das, was innerhalb der Bewegung selbst geschieht.

Die Epstein-Saga war für die Regierung eine totale Katastrophe. Etwas anderes vorzutäuschen, wäre unehrlich.

Aber das ist nur die Oberfläche.

Früher war die Kluft einfach – links gegen rechts. Jetzt verläuft die Bruchlinie mitten durch die Rechte selbst. Konservative gegen Republikaner. Prinzipien gegen Team.

Die Kluft ist nicht mehr subtil.

Und Insider sprechen es endlich laut aus.

Owen Shroyer erklärt uns, wie es dazu gekommen ist – und wie es für MAGA weitergeht.

The real threat to MAGA isn’t the media.

And it isn’t the Democrats.



It’s what’s happening inside the movement itself.



The Epstein saga has been a total disaster for the administration. Pretending otherwise would be dishonest.



But that’s just the surface.



The divide used to… pic.twitter.com/Evkczdl6rz — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 14, 2026

Owen begann mit einer kühnen Aussage: MAGA existiert nicht mehr.

Er sagte, dass die Spaltung innerhalb der Bewegung über Neujahr endgültig geworden sei, aber die Risse hätten sich schon lange zuvor gebildet. „Trump spricht nicht mehr von MAGA“, betonte er und hob dabei subtile, aber vielsagende Veränderungen hervor – wie das Verschwinden der MAGA-Kappen aus Trumps öffentlichen Auftritten. Und nach Shroyers Ansicht ist diese Veränderung nicht nur kosmetischer Natur. Sie signalisiert etwas Tieferes.

Shroyer argumentierte, dass der Kern von MAGA ausgehöhlt worden sei. Die Außenpolitik dominiere nun die Agenda und verdränge die „America First“-Prioritäten, die einst die Basis motiviert hätten. Er forderte alle, die darauf bestehen, dass die Bewegung noch intakt sei, auf, ihm „die Politik zu zeigen“, die dies beweise.

Was MAGA einst verkörpert habe, sei stillschweigend ersetzt worden.

Die Basis habe dies bemerkt. Und viele von ihnen hätten sich abgewendet.

Owen kicked things off with a bold statement: MAGA no longer exists.



He said the split inside the movement became permanent over the New Year, but the cracks had been forming long before that. “Trump doesn’t say MAGA anymore,” he pointed out, highlighting subtle but telling… pic.twitter.com/vH1Mavuhvc — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 14, 2026

Wenn es wieder zu einem Amtsenthebungsverfahren kommt, warnte Shroyer, werde Trump nicht mehr dieselbe Armee hinter sich haben.

Er erinnerte daran, dass er während der ursprünglichen Amtsenthebungskämpfe mehrfach verhaftet worden war, weil er Trump verteidigt hatte. Aber dieses Maß an Engagement sei nun verschwunden. Die Loyalisten seien durch „Sonnenpatrioten” und „Betrüger” ersetzt worden – diejenigen, die auftauchen, wenn es einfach ist, und verschwinden, wenn es schwierig wird.

Shroyer nannte dabei auch Namen. Er bezeichnete Tim Scott, Mark Levin und Ben Shapiro als Teil der neuen Garde und sagte, sie würden „gerne das Leben von Millionen Amerikanern für ein fremdes Land aufs Spiel setzen“, sich aber nicht für Trump einsetzen, wenn es darauf ankommt.

„Sie werden verkümmern“, sagte er. Und diejenigen, die sich letztes Mal tatsächlich gewehrt haben? Die werden dieses Mal nicht auftauchen.

When impeachment comes around again, Shroyer warned, Trump won’t have the same army behind him.



He recalled getting arrested multiple times defending Trump during the original impeachment battles. But that level of commitment, he said, is gone. The loyalists have been replaced… pic.twitter.com/dCtc00ILVY — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 14, 2026

Dann folgte eine von Shroyers schärfsten Kritiken an der Trump-Regierung.

Er legte dar, wie die Republikaner nicht nur Kompromisse eingingen, sondern sich in fast allen kulturellen Streitfragen – DEI, Finanzierung von Abtreibungen, Transgender-Operationen – den Demokraten völlig unterwarfen. Die Konservativen hatten die Macht, eine Schließung der Regierung zu erzwingen und ihre Position zu verteidigen. Aber anstatt sich zu behaupten, gaben sie schon früh nach – noch bevor das Wochenende überhaupt begonnen hatte.

„Das war MAGA“, sagte er. „Stoppt Verschwendung, Betrug und Missbrauch.“ Doch die Republikaner machten eine Kehrtwende und finanzierten jedes Programm, das die Bewegung einst abschaffen wollte. Was eine rote Linie hätte sein sollen, wurde zu einer Kapitulationsflagge.

Seiner Ansicht nach war dies nicht nur politische Schwäche. Es war der Moment, in dem die Bewegung ihre Seele verkaufte.

„Das ist für mich der Grund, warum MAGA tot ist.“

Then came one of Shroyer’s most scathing critiques of the Trump administration.



He laid out how Republicans didn’t just compromise—they completely caved to Democrats on nearly every cultural battleground: DEI, abortion funding, transgender surgeries. Conservatives had the… pic.twitter.com/g9bd13pX9c — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 14, 2026

Als Nächstes gab Shroyer einen schonungslosen Überblick über die wirtschaftliche Realität.

Er sagte, dass die Amerikaner in Schulden versinken – mehr Menschen als je zuvor sind mit ihren Hypotheken unter Wasser, Zwangsvollstreckungen nehmen zu und die Kreditkartenschulden haben Rekordhöhen erreicht. Dennoch beharrt Trump weiterhin darauf, dass dies die „beste Wirtschaft aller Zeiten“ sei.

Shroyer argumentierte, dass solche Aussagen nicht nur ihr Ziel verfehlen, sondern „noch Salz in die Wunde streuen“. Genau den Menschen, die die MAGA-Bewegung aufgebaut haben, wird nun gesagt, sie sollen eine Wirtschaft bejubeln, die sie aktiv ausbluten lässt.

Und er warnte, wenn diese Diskrepanz weiterbesteht, wird dies den Demokraten genau das geben, was sie brauchen: den Schwung, um Millionen von desillusionierten Wählern in den Jahren 2026 und 2028 den voll entwickelten Sozialismus zu verkaufen.

Next, Shroyer offered a stark reality check on the economy.



He said Americans are drowning in debt—more are underwater on their mortgages than ever before, repossessions are surging, and credit card debt has reached record highs. Yet Trump continues to insist this is the… pic.twitter.com/zD2zlUL20S — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 14, 2026

Als das Gespräch auf Epstein kam, stieg die Spannung sofort.

Shroyer hielt sich nicht zurück. Er sprach Howard Lutnick direkt an und zitierte eine E-Mail, in der Lutnick Epstein mitteilte, dass er die Insel besuchen würde – mit seinen Kindern – und sogar deren Alter angab. „Vielleicht ist das harmlos“, sagte er, „aber ich kann diese Annahme nicht treffen.“

Was es noch schlimmer machte, fügte er hinzu, war die Reaktion der Regierung. Anstatt sich zu distanzieren, habe sie noch einen draufgesetzt – indem sie Lutnick in seiner Position belassen und ihn öffentlich gelobt habe. „Wir haben Wahlkampf gemacht, um Epstein zu entlarven“, sagte Shroyer. „Und jetzt verteidigen wir die Leute, die mit ihm gefeiert haben?“

Er kritisierte auch Laura Loomer dafür, dass sie geschwiegen habe, obwohl sie sich selbst als Königin der „Überprüfung“ politischer Akteure bezeichnet habe. Shroyer stellte offen in Frage, ob Teile der MAGA-Bewegung aufgehört hätten, die Wahrheit zu suchen – und stattdessen begonnen hätten, die Macht zu schützen.

When the conversation turned to Epstein, the tension spiked immediately.



Shroyer didn’t hold back. He called out Howard Lutnick directly, citing an email where Lutnick told Epstein he’d be visiting the island—with his children—and even listed their ages. “Maybe it’s innocent,”… pic.twitter.com/H0yiiDbsFD — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 14, 2026

Als das Interview sich dem Ende näherte, brachte Shroyer seinen letzten, ernüchternden Punkt vor – ein Weckruf für eine Bewegung, die am Abgrund steht.

Er warnte, dass viele MAGA-Influencer zu sehr damit beschäftigt sind, die Grenzen zu bewachen, um zu bemerken, was ihnen entgleitet. Die Basis bröckelt. Die Gemäßigten wenden sich ab. Und die Unabhängigen – genau die Menschen, die MAGA einst motiviert hat – ziehen sich still und leise zurück.

„Es ist, als würden wir Super Mario Brothers spielen … und einige von uns haben den Sprung geschafft. Andere sind in die Lücke gefallen und stehen nun wieder am Anfang.“

Von da an wurden die Fragen nur noch schwerwiegender. Ist Trump blind für das, was gerade passiert? Oder hält ihn jemand absichtlich blind?

„Wir hatten wirklich den ganzen Schwung … das ganze politische Kapital, das kulturelle Kapital … und jetzt ist fast alles weg. Nach einem Jahr dieser Regierung … Es ist einfach … rätselhaft.“

Die Warnung traf hart: Wenn die Bewegung nicht bald aufwacht, wird sie nicht nur die nächste Wahl verlieren – sie wird vergessen, wofür sie überhaupt gekämpft hat.

As the interview neared its end, Shroyer delivered his final, sobering point—a wake‑up call for a movement teetering on the edge.



He warned that many MAGA influencers are too busy gatekeeping to notice what’s slipping away. The base is fracturing. Moderates are tuning out. And… pic.twitter.com/BFwLG7enZG — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 14, 2026

Sehen Sie sich die gesamte Folge unten an: