Der von The National Pulse wiedergefundene Artikel wirft ernste Fragen über die Aktivitäten der US-Regierung in der Ukraine auf, die fast zwei Jahrzehnte zurückreichen.

Ein von The National Pulse wiederhergestellter, gelöschter Webartikel enthüllt, dass der frühere Präsident Barack Obama eine Vereinbarung anführte, die zum Bau von Biolaboren für „besonders gefährliche Krankheitserreger“ in der Ukraine führte.

Die Nachricht kommt am selben Tag, an dem die Apparatschikin des Biden-Regimes, Victoria Nuland, vor dem US-Senat erklärte, die amerikanische Regierung sei besorgt darüber, dass biologische Forschungseinrichtungen infolge des anhaltenden Konflikts in Osteuropa in russische Hände fallen könnten.

Der ursprünglich am 18. Juni 2010 veröffentlichte Artikel „Biolab eröffnet in der Ukraine“ beschreibt, wie Obama während seiner Amtszeit als Senator von Illinois dazu beitrug, ein Abkommen zum Bau eines Labors der Stufe 3 für biologische Sicherheit in der ukrainischen Stadt Odessa auszuhandeln.

Der Artikel, in dem auch die Arbeit des ehemaligen Senators Dick Lugar hervorgehoben wurde, erschien außerdem in der Ausgabe Nr. 818 des Outreach Journals des United States Air Force (USAF) Counterproliferation Center.

„Lugar sagte, dass die Pläne für die Anlage im Jahr 2005 begannen, als er und der damalige Senator Barack Obama eine Partnerschaft mit ukrainischen Beamten eingingen. Lugar und Obama halfen auch bei der Koordinierung der Bemühungen zwischen amerikanischen und ukrainischen Forschern in jenem Jahr, um die Vogelgrippe zu untersuchen und zu verhindern“, erklärte die Autorin Tina Redlup.

In einem Bericht der Nationalen Akademie der Wissenschaften der USA aus dem Jahr 2011 über die Antizipation von Herausforderungen für die Biosicherheit durch die weltweite Ausbreitung von biologischen Hochsicherheitslabors wird erläutert, dass das Labor in Odessa für die Identifizierung besonders gefährlicher biologischer Erreger verantwortlich ist.

„Dieses Labor wurde im Rahmen eines 2005 begonnenen Kooperationsabkommens zwischen dem US-Verteidigungsministerium und dem ukrainischen Gesundheitsministerium rekonstruiert und technisch auf die BSL-3-Stufe gebracht. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Verhinderung der Verbreitung von Technologien, Krankheitserregern und Kenntnissen, die für die Entwicklung biologischer Waffen verwendet werden können“, heißt es in dem Bericht weiter.

„Das aktualisierte Labor dient als vorläufiges zentrales Referenzlabor mit einem Depozitarium (Erregersammlung). Gemäß den ukrainischen Vorschriften verfügt es über eine Genehmigung, sowohl mit Bakterien als auch mit Viren der ersten und zweiten pathogenen Gruppe zu arbeiten“, heißt es in dem Bericht.

In einem separaten Dokument des BioWeapons Prevention Project, das das ukrainische Biolabornetzwerk detailliert beschreibt, wird die Bandbreite der Krankheitserreger, mit denen die Einrichtung geforscht hat, ausführlicher beschrieben.

Zu den Viren, die das Labor untersuchte, gehörten Ebola und „Viren der Pathogenitätsgruppe II unter Verwendung von virologischen, molekularen, serologischen und Expressmethoden“.

Darüber hinaus bot das Labor „spezielle Schulungen für Fachleute zu Fragen der Biosicherheit und des Schutzes vor biologischen Gefahren beim Umgang mit gefährlichen biologischen Krankheitserregern an.“

Die aufgedeckte Biolabor-Einrichtung folgt einer intensiven Prüfung der Entscheidung der US-Regierung, riskante „gain-of-function“-Forschung in Wuhan in einem von der Kommunistischen Partei Chinas betriebenen Labor mit militärischen Verbindungen zu finanzieren.