EXKLUSIV: „Kein Grund zur Eile“: US-Senator warnt vor Abkürzungen der FDA zur vollständigen Zulassung des Covid-Impfstoffs

washingtontimes.com: In einem Brief an die obersten Gesundheitsbeamten der Regierung warnte der Republikaner aus Wisconsin vor der für Montag erwarteten Zulassung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech durch die Food and Drug Administration.

Er sagte, die Entscheidung im Schnellverfahren erscheine eher politisch als wissenschaftlich, da sie die übliche formelle Sitzung des beratenden Ausschusses überspringe und die Berichte über Todesfälle und Behinderungen, die Menschen nach der Impfung erlitten, nicht vollständig berücksichtige.

„Ich sehe keine Notwendigkeit, das FDA-Zulassungsverfahren für einen der drei COVID-19-Impfstoffe zu beschleunigen. Die Beschleunigung des Prozesses scheint nur dem politischen Zweck zu dienen, Impfstoffmandate aufzuerlegen und durchzusetzen“, schrieb Johnson in dem Brief, von dem die Washington Times eine Kopie erhielt.

In der Tat schien die Biden-Administration darauf erpicht zu sein, die Genehmigung zur Durchsetzung von Impfvorschriften zu nutzen.

Der Generalarzt der US-Gesundheitsbehörde, Vivek Murthy, sagte gegenüber Fox News Sunday“, dass die Umwandlung des Pfizer-Impfstoffs von einer Notfallzulassung“ in eine Vollzulassung“ die Einführung von Vorschriften attraktiver machen würde.

„Es gibt Universitäten und Unternehmen, die die Einführung von Impfvorschriften in Erwägung ziehen, um ein sichereres Arbeits- und Lernumfeld zu schaffen“, sagte er. „Ich denke, dass diese Ankündigung der FDA sie wahrscheinlich ermutigen wird und sie sich wohler fühlen werden, wenn sie einige Anforderungen einführen.

Der ehemalige FDA-Kommissar Scott Gottlieb, der dem Pfizer-Vorstand angehört, sagte ebenfalls, dass die vollständige Zulassung zu weiteren Impfstoffanforderungen führen wird.

„Sie haben das Gefühl, dass sie auf einer solideren Rechtsgrundlage stehen, wenn es darum geht, Impfungen in diesem Rahmen vorzuschreiben. Ich glaube auch, dass es bestimmte Verbraucher gibt, die auf diesen Meilenstein gewartet haben, die auf die vollständige Zulassung und den Hinweis warten, dass die FDA die Auswertung der Daten abgeschlossen hat, um ihnen mehr Vertrauen in die Verwendung des Impfstoffs zu geben“, sagte Gottlieb in der CBS-Sendung Face the Nation“.

Johnsons Brief war an den Direktor der National Institutes of Health (NIH), Francis Collins, die Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle P. Walensky, und die amtierende FDA-Kommissarin Janet Woodcock gerichtet.

Die NIH, die CDC und die FDA reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Johnson betonte, dass er nicht gegen Impfungen sei, aber er wolle, dass alle üblichen Untersuchungen zur Sicherheit, Wirksamkeit und zu unerwünschten Ereignissen abgeschlossen werden, bevor die COVID-19-Impfung von der FDA genehmigt wird.

Die FDA teilte dem BMJ, einer britischen medizinischen Fachzeitschrift mit Peer-Review, kürzlich mit, dass sie ihren Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, VRBPAC) nicht erneut einberufen werde, um die endgültige Zulassung des Pfizer-Impfstoffs zu erteilen. Die Behörde erklärte, der Ausschuss habe den Pfizer-Impfstoff auf einer Sitzung im Dezember 2020 allgemein diskutiert.

Seit April hat Herr Johnson wegen der Abkürzungen bei der Zulassung des Impfstoffs Alarm geschlagen. Er forderte auch Transparenz bei der wissenschaftlichen Überprüfung von Daten aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der Centers for Disease Control and Prevention.

Er sagte, dass er bisher „wenig bis gar keine substanzielle Antwort“ erhalten habe.

In dem Schreiben erläuterte Johnson einige der Daten aus dem VAERS, das unerwünschte Wirkungen bei Menschen erfasst, die sich impfen lassen, obwohl die Impfungen nicht als Ursache für die unerwünschten Wirkungen nachgewiesen wurden:

Bis zum 20. August wurden weltweit 12.791 Todesfälle über einen Zeitraum von acht Monaten mit den drei COVID-19-Impfstoffen in Verbindung gebracht.

Von diesen Todesfällen ereigneten sich 4.632 bzw. 36,2 % innerhalb von zwei Tagen nach der Impfung.

Insgesamt wurden 571.831 unerwünschte Wirkungen gemeldet, darunter 51.242 Krankenhausaufenthalte und 16.044 dauerhafte Behinderungen.

Johnson stellte fest, dass die 12.791 Todesfälle die 8.966 Todesfälle im Zusammenhang mit allen anderen Impfstoffen in den Schatten stellen, die seit der Gründung von VAERS vor 31 Jahren gemeldet wurden.

„Ich erhalte eine wachsende Zahl von Briefen von Ärzten und Krankenschwestern, in denen sie detailliert über die Impfstoffverletzungen berichten, die sie beobachten und behandeln, sowie über die Unterdrückung und Zensur dieser Informationen, die sie erleben“, so der Senator in seinem Schreiben.

Die mangelnde Transparenz des Zulassungsverfahrens sei ein Bärendienst für die Amerikaner, die bereits unter der Pandemie gelitten hätten.

„In den letzten anderthalb Jahren haben die Entscheidungen der Bundesgesundheitsbehörden das Leben aller Amerikaner dramatisch beeinflusst. Die Auswirkungen dieser Entscheidungen haben sich auf die Behandlungsmöglichkeiten, die Beschäftigung, die Schulen, die Wohnsituation, das Reisen und unzählige andere Bereiche ausgewirkt“, sagte Johnson. „Der menschliche Tribut, den die sozialen Einschränkungen und die wirtschaftliche Zerstörung fordern, ist unermesslich“.