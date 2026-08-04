Exklusiv: Wie Teheran Trumps Rückzieher interpretiert

Pepe Escobar

So eindeutig wie jetzt war es selten: Die iranische Führung interpretiert Trumps militärischen Rückzieher vom Samstagabend („Gates of Hell“) nicht als Öffnung für einen „Deal“, sondern als klare Bestätigung dafür, dass die Trump-Regierung an die Grenzen ihres Druckpotenzials gelangt ist.

Nach dem Rückzieher hat Teheran seine Position nicht abgeschwächt – sondern deutlich verschärft.

Bereits am Sonntag informierte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem langen Telefonat den pakistanischen Feldmarschall Asim Munir, wie Geheimdienstquellen exklusiv gegenüber Transition Protocol berichteten, und übermittelte dabei eine unmissverständliche Einschätzung des neuen strategischen Kräfteverhältnisses.

Araghchi machte unmissverständlich klar, dass der Rückzieher in Teheran nicht als diplomatisches Zugeständnis aus einer Position der Stärke interpretiert wird. Über Munir übermittelte er Washington anschließend drei zentrale Botschaften:

Teheran wird unter keinen Umständen von der im MoU festgelegten Reihenfolge der Verhandlungen abrücken. Jeder US-Angriff auf die iranische Energieinfrastruktur wird eine Vergeltung im Verhältnis 10 zu 1 gegen die GCC-Partner des „Imperiums der Piraterie“ auslösen. Noch einmal: 10 zu 1. Bis vor Kurzem galt noch ein Verhältnis von 2 zu 1. Nach Einschätzung der politischen Führung in Teheran besitzt Trump weder militärisch noch politisch einen realistischen Ausweg – außer einem umfassenderen amerikanischen Rückzug aus Westasien.

Munir – der Trump direkt erreichen kann und umgekehrt – übermittelte diese iranische Warnung persönlich an den US-Präsidenten. Es handelt sich um eine konkret bezifferte Abschreckungsformel, die die regionalen Folgen eines weiteren amerikanischen Angriffs unmissverständlich und unumkehrbar machen soll.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) könnte Trump mit einem eigenen Telefonat zum Umdenken bewegt haben, nachdem ihn die iranische Führung zuvor angerufen und ihm eine Liste jener Aramco-Anlagen übermittelt hatte, die als Reaktion auf einen amerikanischen Angriff zerstört werden sollten.

MbS weiß genau, dass Westasien insgesamt nur über sehr begrenzte Luftverteidigungskapazitäten verfügt. Das war ein Bestandteil des Gesprächs. Noch überzeugender dürfte jedoch gewesen sein, dass MbS Trump möglicherweise daran erinnerte, dass Riad im Falle schwerer Kriegsschäden US-Staatsanleihen und amerikanische Aktien in großem Umfang verkaufen könnte, um die Kosten zu decken.

Das Endergebnis war – erneut – TACO.

Der Wirtschaftsprofessor Steve Hanke von der Johns Hopkins University ging noch weiter und erklärte, dass die Anleihemärkte die Entwicklung bereits einpreisten. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen stiegen aufgrund einer Dreifachbelastung: Inflation, Trumps Zölle und der Krieg selbst.

Ein großangelegter Ausverkauf Saudi-Arabiens – kombiniert mit einem chinesischen Ausverkauf – würde die Renditen explodieren lassen. Hanke beziffert die Gesamtkosten des Krieges auf rund eine Billion US-Dollar, wobei er die von der Brown University entwickelte Methode anwendet, nach der ursprüngliche Pentagon-Schätzungen mit dem Faktor 25 multipliziert werden.

Eine stärkere Position auf der Grundlage harter Fakten

Parallel verlaufende militärische und diplomatische Entwicklungen untermauern diese Einschätzung zusätzlich.

Nach Angaben pakistanischer Geheimdienstquellen hat der Iran mit verdeckter pakistanischer militärtechnischer Unterstützung die Installation von Erweiterungen des chinesischen Satellitennavigationssystems BeiDou abgeschlossen. Diese Komponenten wurden bereits am vergangenen Sonntag – früher als ursprünglich geplant – über den Hafen Gwadar am Arabischen Meer, den strategischen Endpunkt des China-Pakistan-Wirtschaftskorridors (CPEC), angeliefert und anschließend über den Korridor Gwadar–Gabd auf dem Landweg in den Iran transportiert.

Diese Modernisierungen verbessern die iranische Zielgenauigkeit, die Widerstandsfähigkeit gegen elektronische Kriegsführung und die Sicherheit der Kommunikation erheblich. Sämtliche Systeme wurden inzwischen vollständig in die aktive iranische Abschreckungsarchitektur integriert.

Dank der Anti-Störtechnologie von BeiDou, der verschlüsselten militärischen Signalstruktur und der sicheren Zwei-Wege-Kommunikation verschwindet Irans Verwundbarkeit gegenüber amerikanischen Störmaßnahmen praktisch vollständig.

Als wäre das nicht bereits bedeutend genug, bestätigten pakistanische Geheimdienstquellen anschließend eine völlig unerwartete Entwicklung.

Ausgerechnet der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohamed bin Zayed (MbZ), der alleinige Entscheidungsträger des Landes, führte ein 40-minütiges Telefonat mit Araghchi. Dabei signalisierte Abu Dhabi seine Bereitschaft, langfristige und stabile Beziehungen zu Teheran aufzubauen. Seit Beginn des amerikanisch-israelischen Krieges am 28. Februar wäre dies das erste derartige Signal.

Den Inhalt dieses Gesprächs leitete Araghchi anschließend an Asim Munir weiter.

Am Sonntag telefonierte Araghchi außerdem mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan. Zudem sprach er innerhalb von weniger als 24 Stunden zweimal mit dem saudischen Außenminister Prinz Faisal, der nach den saudischen Luftangriffen im Irak plötzlich den Kurs änderte und sich für eine vollständige Deeskalation einsetzte.

Die entscheidende Erkenntnis aus dieser Serie von Telefonaten lautet: Teheran baut seinen maximalen Einfluss genau in dem Moment aus, in dem Washington orientierungslos und verunsichert erscheint.

Der sogenannte pakistanische Vermittlungskanal könnte zwar wieder eine Rolle spielen. Entscheidend ist jedoch, dass Teheran diesen Kanal inzwischen aus einer Position des Selbstvertrauens, gestärkter militärischer Fähigkeiten und strategischer Entschlossenheit nutzt.

Noch einmal: Dabei handelt es sich nicht um eine klassische Deeskalation. Es ist eine strategische Pause. Und die iranische Führung ist sich weitgehend einig, dass sie derzeit die stärkeren Karten besitzt.

Diese Einschätzung stützt sich auf eine Reihe nüchterner Fakten.

Die USA erleiden nach iranischer Einschätzung nicht tragbare Verluste. Trump und sein Umfeld stehen unter erheblichem Druck durch steigende Ölpreise, innenpolitische Belastungen, militärische Überdehnung sowie regionale Verbündete und Vasallen, die eine iranische Vergeltung fürchten.

Die iranische Verhandlungsreihenfolge bleibt unverändert. China – und auch Russland – haben Irans Abschreckungsfähigkeit materiell gestärkt. Gleichzeitig suchen die Golfstaaten zunehmend eigene Verständigungen mit Teheran.

Unter der neuen regionalen Machtarchitektur geht es daher nicht darum, dass Verhandlungen scheitern, weil sich der Iran geschwächt fühlt. Vielmehr ist Teheran überzeugt, derzeit die Oberhand zu besitzen und diesen Vorteil auszubauen, bevor Washington möglicherweise wieder die Initiative zurückgewinnt.

Das erklärt auch, weshalb führende Mitglieder des Obersten Nationalen Sicherheitsrates (SNSC) sowie iranische Parlamentarier immer wieder warnen, dass Teheran den Krieg ausweiten könnte, falls die amerikanische Politik des „maximalen Drucks“ fortgesetzt wird.

Neu ist die Einführung einer noch gefährlicheren, nahezu automatischen Eskalationsstufe.

Ein Angriff auf eine einzige iranische Energieanlage würde künftig Vergeltungsschläge gegen mehrere Einrichtungen in verschiedenen Staaten auslösen – mit dem Potenzial, innerhalb weniger Stunden eine schwere regionale Energiekrise hervorzurufen.

Gewöhnen Sie sich an das Verhältnis 10 zu 1

Für alle praktischen Zwecke sind der Iran und die Straße von Hormus für Trump zu seiner persönlichen Suez-Krise geworden – einer Krise, die er selbst für die USA geschaffen hat.

Unter iranischen Entscheidungsträgern und pakistanischen Vermittlern lautet das Leitmotiv inzwischen: „Er hat keinen Ausweg.“

So sieht nach ihrer Auffassung eine strategische Niederlage aus.

Ein Rückzug würde den Iran endgültig zur führenden Macht Westasiens aufsteigen lassen.

Neue Bombardierungen würden unmittelbar eine weltweite Energiekrise auslösen.

Ein Hinauszögern des Konflikts würde – nach der weitgehenden Erschöpfung der amerikanischen Strategischen Erdölreserve (SPR) – die Ölpreise explodieren lassen.

Nichts werde Teheran von seiner fest etablierten Verhandlungsreihenfolge abbringen, falls Gespräche wieder aufgenommen werden:

Erstens die Straße von Hormus.

Zweitens die Aufhebung der Sanktionen und die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte.

Erst danach Nuklearverhandlungen.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, hat sämtliche Gerüchte über Gespräche mit Washington, die an diesem Montag beginnen sollten, entschieden zurückgewiesen.

Die einzigen laufenden Verhandlungen fänden derzeit mit Oman statt und beträfen eine neue, vorläufige Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus.

Offenbar bewegt man sich auf die Einrichtung einer einzigen Schifffahrtsroute zu – weder über die nördliche Route durch iranische Gewässer noch über die südliche Route durch omanische Gewässer.

Was die amerikanische Blockade betrifft – einen der Faktoren, die zum Scheitern des MoU führten –, macht Teheran deutlich, dass eine Rückkehr zum MoU erst nach einer umfassenden Freigabe eingefrorener Vermögenswerte erfolgen werde – und zwar im Voraus, noch vor detaillierten Verhandlungen.

Der Iran verfügt möglicherweise über eingefrorene Vermögenswerte im Umfang von bis zu 120 Milliarden US-Dollar, verteilt auf mehrere Staaten und aufgrund amerikanischer Sanktionen blockiert.

Präsident Massud Peseschkian glaubt zwar weiterhin an das MoU.

Diese Haltung entspricht jedoch keineswegs der Mehrheitsmeinung innerhalb des Iran.

Zusammengefasst stellt sich die Lage derzeit wie folgt dar:

Ein souveräner Staat, der sich als Teil des Widerstands versteht und überzeugt ist, seinen Gegner zum Rückzug gezwungen zu haben, besitzt keinerlei Anreiz für Kompromisse – insbesondere dann nicht, wenn seine militärischen Fähigkeiten weiter wachsen und seine regionalen Gegner aus Angst vor Vergeltung nach Auswegen suchen.

Die neue 10-zu-1-Warnung bildet einen unvermeidlichen regionalen Auslöser:

Jeder amerikanische oder israelische Angriff auf die iranische Energieinfrastruktur würde umgehend eine blitzschnelle und unverhältnismäßige Vergeltung gegen Energieanlagen am Golf auslösen – unabhängig davon, wo sie sich befinden.

Die Welt wird Zeit brauchen, um die Tragweite dieser Entwicklung zu begreifen, denn ihre möglichen Folgen sind kaum vorstellbar.

Teheran ist überzeugt, dass sich das strategische Kräfteverhältnis zu seinen Gunsten verschiebt, und erhebt deshalb den vollständigen Rückzug der USA aus Westasien offiziell zu einem eigenen Verhandlungsziel.