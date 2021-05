Experimentelle Impfstoffe nun an den New-Yorker-Flughäfen

Der Geruch der Verzweiflung könnte nicht stärker sein, wie autoritäre überall versuchen experimentelle, nicht zugelassene Injektionen auf eine ahnungslose Bevölkerung loszulassen. Nachdem die Stadt New York Anfang des Monats damit begonnen hat, COVID-Impfungen an U-Bahn-Stationen anzubieten, hat Gouverneur Andrew Cuomo den Einsatz erhöht, indem er Pop-Up-Sites an Flughäfen im ganzen Bundesstaat genehmigt hat.

Diese Woche kann sich jeder, der aus dem Bundesstaat abfliegt oder dort ankommt, an einem der folgenden Flughäfen impfen lassen:

JFK Airport;

LaGuardia Airport;

Westchester County Airport;

Buffalo Niagara Internationaler Flughafen;

Greater Rochester Internationaler Flughafen;

Syracuse Hancock Internationaler Flughafen;

Albany Internationaler Flughafen.

Die Standorte werden bis Freitag, den 28. Mai geöffnet bleiben und nur die Ein-Dosis-Spritze von Johnson & Johnson anbieten (die einzige Spritze, die in den USA wegen Verbindungen zu tödlichen Blutgerinnseln pausiert wurde).

Bezüglich der jüngsten Bemühungen, jedem eine Nadel in den Arm zu stecken, erklärte Cuomo:

Es gibt überall Impfzentren. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun.

Unsere Pop-up-Impfstellen haben uns dabei geholfen, mehr New Yorker zu erreichen, die sich impfen lassen müssen, und angesichts des Erfolgs unseres Pilotprogramms in U-Bahnhöfen und Bahnhöfen im gesamten MTA-Netz werden wir noch einmal kreativ und bringen den Impfstoff an unsere Flughäfen.

Dieser Impfstoff ist die beste Waffe, die wir haben, um COVID zu besiegen, und wir werden überall hingehen, wo wir mehr Impfungen in die Arme der Menschen bringen können. Wenn Sie auf der Durchreise sind oder an einem dieser Flughäfen arbeiten oder nur zufällig auf der Durchreise sind und sich noch impfen lassen müssen, möchte ich Sie ermutigen, sich die Zeit zu nehmen und sich impfen zu lassen, damit wir dieses Virus endlich besiegen können.

Entschuldigen Sie, Herr Gouverneur, aber laut den VAERS-Daten mir fallen mindestens 227’805 Gründe ein, sich nicht impfen zu lassen.

Die „Impfkioske“ bieten die Schüsse nur auf einer first come, first served Basis für walk-ins. Es gibt keine Informationen darüber, wer die Impfungen zur Verfügung stellen wird oder ob sie eine echte informierte Zustimmung für diejenigen bieten, die sich entscheiden, etwas so Ernstes wie ein experimentelles Produkt zu nehmen, während sie beiläufig auf ihren Flug warten, um an Bord zu gehen.