Experten warnen vor dem digitalen Euro: „Es wird wie eine digitale Fußfessel sein!“

Am Mittwoch wird die Abgeordnetenkammer mit Finanzministerin Sigrid Kaag über den digitalen Euro debattieren. Der Minister schrieb auf Twitter: „Die Niederlande halten es für wichtig, dass die Privatsphäre der Nutzer geschützt wird und dass die EU-Mitgliedstaaten eine entscheidende Rolle bei der möglichen Einführung eines digitalen Euro spielen. Dafür setze ich mich im Namen der Niederlande in der EU ein.“

Was sie sagt, ist unmöglich, meint der Finanzjournalist Arno Wellens. „Steht alles auf der Website der Europäischen Kommission. Es wird ein separates Anmeldesystem geben, das mit Covid-Geldern finanziert wird, alles digital und registriert. Kaag drängt auf etwas, das nicht machbar ist. Seien Sie ehrlich, das ist schon jetzt verloren.“

„Es ist auch nicht so, dass es vage ist und noch in den Kinderschuhen steckt. Die EZB hat eine Online-Umfrage durchgeführt, 100 Prozent negative Antworten erhalten, macht trotzdem weiter und hat bereits einen Einführungstermin“, betonte Wellens. Die Bank strebt das zweite Quartal 2023 an.

Auch BVNL-Vorstandsmitglied Hans van Tellingen stellt fest, dass es sich tatsächlich um ein Kontrollsystem handelt. „Und das sollten wir nicht wollen. Ich möchte selbst entscheiden, wie oft ich reise, welche Produkte ich kaufe und ob ich gesund lebe oder nicht.

In dem Moment, in dem wir auf einen digitalen Euro umstellen, wird Ihr Geld für die Regierung sichtbar sein, warnte der Finanzexperte Ab Flipse in der Fernsehsendung Ongehoord Nieuws. „Sie sind vollständig rückverfolgbar und können in der Tat alles steuern“, sagte er.

„Die Idee dieses digitalen Euros ist, dass man ein Programm bekommt, mit dem man Menschen ermutigt oder vielleicht sogar bestraft. Auf diese Weise bewegen wir uns tatsächlich auf ein Sozialkreditsystem [wie] in China zu. Das ist mehr als schockierend.“

Die Regierung weiß bis an die Haustür, was ich tue, sagte der Datenschutzexperte Bas Filippini in derselben Sendung. „Dann bekommen Sie eine digitale Fußfessel.“