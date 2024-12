Fahrenheit 7232

Von Scott Ritter

Illustration von Victoria Ritter und S. E. Poling, aus „Daydreams“

„Die Sonne brannte jeden Tag. Sie brannte die Zeit. Die Welt raste im Kreis und drehte sich um ihre Achse, und die Zeit war damit beschäftigt, die Jahre und die Menschen zu verbrennen, ohne jede Hilfe von ihm. Wenn er also mit den Feuerwehrleuten Dinge verbrannte und die Sonne die Zeit verbrannte, bedeutete das, dass alles brannte!“ Ray Bradbury, Fahrenheit 451

Annie Jacobson beschreibt in ihrem Buch „Nuclear War: A Scenario“ die ersten Sekunden einer Detonation einer thermonuklearen Waffe mit einer Megatonne über einer amerikanischen Stadt als „Beginn eines Licht- und Hitzeblitzes, der so gewaltig ist, dass er für den menschlichen Verstand nicht zu begreifen ist. 112 Grad Fahrenheit sind vier- bis fünfmal heißer als die Temperatur, die im Zentrum der Sonne herrscht.“ Der durch diese Explosion erzeugte Feuerball ist so intensiv, “dass Betonoberflächen explodieren, Metallgegenstände schmelzen oder verdampfen, Steine zersplittern und Menschen sich augenblicklich in brennenden Kohlenstoff verwandeln.“

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte am Donnerstag auf einer Sitzung der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) in der kasachischen Hauptstadt Astana, dass die neue russische ballistische Mittelstreckenrakete Oreschnik, die zum Angriff auf eine ukrainische Militärproduktionsstätte in der Nähe der Stadt Dnipropetrowsk eingesetzt wurde, eine Zerstörungskraft besitze, die mit der einer Atomwaffe vergleichbar sei.

„Dutzende Sprengköpfe, selbstgesteuerte Einheiten, greifen das Ziel mit einer Geschwindigkeit von 10 Mach (zehnfache Schallgeschwindigkeit) an“, sagte Putin. “Das sind etwa drei Kilometer pro Sekunde. Die Temperatur der Angriffselemente erreicht 4000 Grad. Wenn ich mich recht erinnere, beträgt die Temperatur auf der Oberfläche der Sonne 5.500 bis 6.000 Grad. Daher wird alles, was sich im Epizentrum der Explosion befindet, in Bruchstücke, in Elementarteilchen, zerlegt, alles verwandelt sich im Wesentlichen in Staub.“

Kurz gesagt erklärte der russische Präsident, dass der Einsatz mehrerer Oreshnik-Raketen in einem einzigen Schlag in seiner Zerstörungskraft mit einer Atomwaffe vergleichbar wäre.

Hiroshima unmittelbar nach dem Atombombenangriff am 6. August 1945

Die in Annie Jacobsons Buch dargestellten Bilder sind so entsetzlich, dass sie die Fähigkeit der meisten Menschen übersteigen, sie zu begreifen, geschweige denn, sie auf Beispiele aus dem wirklichen Leben anzuwenden, die ein Mindestmaß an intellektuellem Verständnis ermöglichen. Als Wladimir Putin seine analoge Behauptung über die vergleichbare Zerstörungskraft einer Wasserstoffbombe und des konventionellen Sprengkopfes der Oreshnik-Rakete aufstellte, wird das Gehirn vom Undenkbaren abgelenkt und auf das Praktische gelenkt.

Der Angriff mit Oreschnik-Raketen auf die Yuzmash-Fabrik außerhalb von Dnipropetrowsk führte zu atemberaubenden Bildern von sechs verschiedenen Einschlagereignissen, die jeweils aus sechs leuchtenden „Stäben“ bestanden, die auf dem Fabrikgelände einschlugen. Die russische Regierung hatte die durch diesen Angriff verursachte Zerstörung als verheerend bezeichnet; die Ukrainer hingegen haben den entstandenen Schaden als vernachlässigbar gering eingestuft.

Theoretisch ist das Zerstörungspotenzial von kinetischen „Stäben“, die mit Überschallgeschwindigkeit auf die Erde treffen, enorm. In einer Studie der US-Luftwaffe aus dem Jahr 2003 über sogenannte „Hypervelocity Rod Bundles (HRB)“ wurde spekuliert, dass 6 x 6 Meter große Stäbe aus Wolfram, die von einer Weltraumplattform aus abgeworfen werden und mit zehnfacher Schallgeschwindigkeit auf die Erde treffen, eine Wirkung haben könnten, die einer nuklearen Explosion entspricht.

Im Jahr 2018 testeten chinesische Forscher der North University of China in der Stadt Taiyuan in der Provinz Shanxi in Zusammenarbeit mit dem Intelligent Weapon Research Institute der Universität einen Wolframstab von einer ungenannten Plattform in großer Höhe aus. Bei dem Test wurde ein 140 Kilogramm schwerer Wolframstab mit einer Geschwindigkeit von über vier Kilometern pro Sekunde abgefeuert und erzeugte einen Krater mit einer Tiefe von drei Metern und einer Breite von über viereinhalb Metern – weit entfernt von der Wirkung, die man von einer Atomwaffe erwarten würde. Darüber hinaus wurde die Durchschlagskraft des Wolframstabs bei Geschwindigkeiten von mehr als dem Dreieinhalbfachen der Schallgeschwindigkeit reduziert.

Die Oreshnik-Submunition, die am 21. November 2024 in Dnipropetrowsk einschlug

Die Physik, die die Auswirkungen der Oreshnik-Nutzlast umgibt, bleibt selbst für diejenigen verwirrend, die ihr Leben lang die Physik solcher Waffen studiert haben. Dr. Theodore Postol, ein Waffenexperte vom MIT, hat einige Vorstudien zur Oreshnik durchgeführt, die die Einschätzung der Forscher der North University of China widerspiegeln.

Russische Experten haben jedoch von Fortschritten Russlands in den Materialwissenschaften im Zusammenhang mit der Leistung von Materialien bei Überschallgeschwindigkeit berichtet, Fortschritte, die die betreffende Physik verändern könnten (zum Beispiel könnte der reine Wolframstab, den die US-Luftwaffe ins Auge gefasst und die Chinesen getestet haben Chinesen getestet wurde, im Fall des Oreshnik möglicherweise eine Beschichtung aus einer fortschrittlichen Legierung aus Tantalcarbid und Hafniumcarbid hatte, Materialien, die von Russland bei Wiedereintrittsoperationen aus dem Weltraum verwendet werden, bei denen eine Wärmeabsorption erwünscht ist).

Die Russen weisen darauf hin, dass die „Stäbe“ von Oreshnik, unabhängig von ihrer genauen Zusammensetzung, bei einer Erhitzung auf 4.000 Grad Celsius (7.232 Grad Fahrenheit) bei Kontakt Stahl und Beton, einschließlich Stahlbeton, verdampfen würden. „Es würde verdampfen“, wie Präsident Putin feststellte, „alles, was sich im Epizentrum der Explosion befindet, wird in Bruchstücke, in Elementarteilchen, zerlegt, alles verwandelt sich im Wesentlichen in Staub.“

Die Frage bleibt, wie groß das Gebiet ist, das vom „Epizentrum der Explosion“ umfasst wird. Die Ukraine hat sich erstaunlich zurückhaltend gezeigt, was die Dokumentation ihrer Behauptungen angeht, dass die Oreshnik „nur minimalen Schaden“ angerichtet habe, und lediglich darauf hingewiesen, dass die Sprengköpfe, die Dnipropetrowsk getroffen haben, keinen Sprengstoff enthielten und daher keinen nennenswerten Schaden angerichtet haben. Diese Schlussfolgerung wurde von deutschen Experten geteilt, die sich in der Zeitschrift Bild äußerten. Jeffrey Lewis, der Direktor des East Asia Nonproliferation Program am James Martin Center for Nonproliferation Studies am Middlebury Institute of International Studies in Kalifornien, äußerte sich kürzlich in einem Interview mit Reuters zum Oreshnik und bemerkte: „Dies ist eine neue Fähigkeit, aber keine neue Fähigkeit, die eine dramatische Veränderung in der Art und Weise darstellt, wie konventionelle Waffen entwickelt werden.“ Er fuhr fort: „Es handelt sich um eine Reihe alter Technologien, die auf neue Weise zusammengefügt wurden.“

Oreshnik-Trümmer von der Ukraine geborgen

Lewis fügte hinzu, dass der Einsatz der Oreshnik mit konventionellen Sprengköpfen ein teures Mittel sei, „um nicht allzu viel Zerstörung anzurichten“, und merkte an, dass der Einsatz dieser Art von Waffe gegen die Ukraine angesichts der mit ballistischen Raketen der Oreshnik-Klasse verbundenen Kosten eher darauf abziele, eine psychologische Wirkung zu erzielen als eine militärische. „Wenn es von Natur aus furchterregend wäre, würde [Putin] es einfach einsetzen. Aber das reicht nicht ganz aus“, sagte Lewis. „Er musste sie einsetzen und dann eine Pressekonferenz abhalten und dann eine weitere Pressekonferenz abhalten und sagen: ‚Hey, dieses Ding ist wirklich beängstigend, ihr solltet Angst haben.’“

Lewis‘ Analyse kann zwar hinterfragt werden (seine Behauptung, dass die Oreshnik lediglich ein Haufen „alter Technologien“ sei, die „auf neue Weise zusammengesetzt“ wurden, wird durch russische Aussagen und Beweise widerlegt – seine Analyse des Wiedereintrittssystems ist unausgereift und berücksichtigt nicht die russischen Berichte, die darauf hindeuten, dass die Oreshnik neue unabhängige Post-Boost-Fahrzeuge, oder IPBVs, die auf Russisch als blok individualnogo razvedeniya (oder BIR) bekannt sind, nutzten. Ebenso scheint Lewis‘ Kritik lediglich die ukrainischen Kampfschadensbewertungen zu wiederholen, ohne den Versuch zu unternehmen, sich näher mit den neuen Technologien im Zusammenhang mit den von den Oreshnik eingesetzten kinetischen Stäben zu befassen.

Schema des Oreshnik-Sprengkopfs von Theodore Postol unter Einbeziehung der neuen russischen BIR-Technologie

(Es sollte angemerkt werden, dass Theodore Postol bei der Durchführung seiner Analyse diese neuen Technologien in seine Arbeit einbezogen hat.)

Darin liegt der Haken – während Präsident Putin die Oreshnik zweifellos als Warnung an die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten vor den Folgen eines Angriffs auf russisches Territorium mit in den USA und Großbritannien hergestellten und gelenkten Waffen wie ATACMS und Storm Shadow eingesetzt hat, hängt der Abschreckungswert des Oreshnik hängt vollständig von seiner Fähigkeit ab, Schaden in einem solchen Ausmaß anzurichten, dass die Ukraine und ihre Verbündeten bei einer Risiko-Nutzen-Analyse der Folgen eines weiteren Angriffs auf Russland mit ATACMS- und Storm-Shadow-Raketen sich dafür entscheiden würden, eine Eskalation zu vermeiden.

Einschätzungen wie die von Bild und Reuters, die durch die Aussagen ukrainischer Beamter gestützt werden, verleihen der Vorstellung Glaubwürdigkeit, dass der Oreshnik nur heiße Luft und wenig oder gar keinen Biss hatte. Diese Denkweise hat dazu geführt, dass die Ukraine mit dem Segen und der Unterstützung ihrer Herren aus den USA und Großbritannien weiterhin Ziele in der Region Kursk mit ATACMS-Raketen beschießt.

Dies wiederum hat dazu geführt, dass der russische Präsident Putin davor gewarnt hat, dass Russland die Ukraine erneut mit einer oder mehreren Oreshnik-Raketen treffen könnte. Putin deutete an, dass die Ziele militärische, industrielle und nationale Entscheidungszentren sein könnten, darunter die Bankova-Straße in Kiew, wo sich der Sitz der ukrainischen Regierung befindet.

Gebäude der ukrainischen Präsidialverwaltung, Bankova-Straße, Kiew

Es liegt im Interesse Russlands, die Ergebnisse eines solchen Angriffs einem globalen Publikum sichtbar zu machen und damit die Analyse westlicher Experten wie Jeffrey Lewis zu widerlegen. Wenn die Oreshnik, die einzeln oder als Mehrfachraketensalve abgefeuert wird, den ukrainischen und westlichen Staats- und Regierungschefs die Sinnlosigkeit einer Fortsetzung ihrer Raketenangriffe auf Russland vor Augen führen kann, dann wäre eine solche Eskalation von Wert.

Wenn jedoch die Wirkung der Oreshnik verborgen bleibt oder – was für Russland noch schlimmer wäre – die wenig schmeichelhafte Einschätzung von Jeffrey Lewis bestätigt, dann ist der Abschreckungswert der Oreshnik vernachlässigbar, was die Ukraine dazu ermutigen würde, den Umfang und das Ausmaß ihrer Raketenangriffe auf Russland zu erhöhen, und Russland in eine Lage bringen würde, in der es angesichts des politischen Kapitals, das bereits in den Versuch investiert wurde, ukrainische Raketenangriffe abzuwehren, seine Reaktion eskalieren lassen muss. Dies könnte den Einsatz neuer konventioneller Waffen mit massiver Zerstörungskraft beinhalten, wie die „Vater aller Bomben“-Waffe oder das Avangard-Hyperschall-Gleitflugzeug.

Aber Eskalation führt zu Eskalation, und wenn Russland nicht in der Lage ist, die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten davon abzuhalten, sein Territorium mit ATACMS und Storm Shadow (und vielleicht in den kommenden Tagen mit der von Frankreich bereitgestellten SCALP-Rakete) anzugreifen, dann wird irgendwann die Frage der Atomwaffen Teil der Eskalationsgleichung.

Russisches Bild des Abschusses der Oreshnik-Rakete am 21. November 2024

Die schlechte Nachricht für Russland ist, dass die US-Geheimdienste in den letzten Monaten mehrere Bewertungen durchgeführt haben, die zu dem Schluss kommen, dass Russland keine Atomwaffen einsetzen würde, wenn die Ukraine mit ATACMS- und Storm-Shadow-Raketen auf Russland angreifen würde. Diese Schlussfolgerung wurde vom Weißen Haus und vom Kongress übernommen, was den fast nicht vorhandenen Widerstand aus politischen Kreisen in den USA gegen die Entscheidung erklärt, der Ukraine einen Angriff auf Russland zu erlauben.

Die Einschätzung der US-Geheimdienste beruht auf der Annahme, dass Russland stattdessen versuchen wird, die Eskalation durch ATACMS/Storm Shadow mit eigenen Eskalationen zu erwidern – von denen der Einsatz von Oreshnik die erste war.

Aus heutiger Sicht scheint Russland noch über zwei, vielleicht drei konventionelle Eskalationsstufen für seine Vergeltungsmaßnahmen für anhaltende Angriffe zu verfügen. Diese könnten bis Mitte Dezember ausgeschöpft sein, was bedeutet, dass die Möglichkeit – ja, angesichts der offensichtlichen Denkweise in Kiew, Brüssel und Washington, D.C., sogar die Wahrscheinlichkeit – eines nuklearen Schlagabtauschs vor Weihnachten durchaus real ist.

Die Unfähigkeit und/oder der Unwille der westlichen Herren der Ukraine, die Folgen eines Scheiterns der Abschreckung zu verstehen, lässt einen Atomkrieg unvermeidlich erscheinen. Die kollektive Ignoranz der US-amerikanischen und europäischen Staats- und Regierungschefs in dieser Hinsicht erinnert an die Denkweise von Guy Montag, dem „Feuerwehrmann“ in Ray Bradburys Roman Fahrenheit 451:

„Es war eine Freude zu brennen. Es war eine besondere Freude zu sehen, wie Dinge aufgefressen, geschwärzt und verändert wurden. Mit der Messingdüse in seinen Fäusten, mit dieser großen Python, die ihr giftiges Kerosin auf die Welt spuckte, pochte das Blut in seinem Kopf, und seine Hände waren die Hände eines erstaunlichen Dirigenten, der alle Symphonien des Flammens und Brennens spielte, um die Fetzen und Ruinen der Geschichte zu Fall zu bringen. Mit seinem symbolischen Helm mit der Nummer 451 auf seinem sturen Kopf und seinen Augen, die bei dem Gedanken an das, was als Nächstes kam, orange flammten, betätigte er den Zünder und das Haus ging in einem alles verschlingenden Feuer auf, das den Abendhimmel rot, gelb und schwarz färbte. Er schritt in einem Schwarm Glühwürmchen. Er wollte vor allem, wie in dem alten Witz, einen Marshmallow auf einem Stock in den Ofen schieben, während die flatternden Bücher mit Taubenflügeln auf der Veranda und dem Rasen des Hauses verglühten. Während die Bücher in glitzernden Wirbeln aufstiegen und von einem Wind weggeweht wurden, der sich durch das Feuer verdunkelt hatte.“

Guy Montag, Fahrenheit 451

Das Leben ist jedoch kein Roman. Und wenn die modernen Inkarnationen von Guy Montag beschließen, „den Zünder zu betätigen“, wird alles Leben, wie wir es kennen, „von einem Wind weggeweht, der sich dunkel und brennend färbt“.

