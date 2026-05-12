Die große „Verschwörung“ der letzten Jahre zerbricht gerade live vor den Augen der Öffentlichkeit. Jahrelang wurden Menschen diffamiert, zensiert und als „russische Propagandisten“ oder „Schwurbler“ abgestempelt, wenn sie auf US-finanzierte Biolabore im Ausland hinwiesen. Faktenchecker, große Medienhäuser und westliche Regierungen erklärten immer wieder, solche Behauptungen seien Desinformation. Doch nun bestätigt ausgerechnet die US-Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard selbst, dass Washington mehr als 120 Biolabore in über 30 Ländern finanziert hat – darunter über 40 in der Ukraine.

Was jahrelang als „Verschwörungstheorie“ galt, wird plötzlich zur offiziellen Untersuchung der US-Regierung.

Der eigentliche Skandal ist dabei nicht einmal nur die Existenz dieser Labore. Der größere Skandal ist die systematische Irreführung der Öffentlichkeit. Während Kritiker öffentlich diskreditiert wurden, räumte die damalige US-Vizeaußenministerin Victoria Nuland bereits 2022 vor dem US-Senat ein, dass es in der Ukraine biologische Forschungseinrichtungen gebe, über deren Kontrolle man im Kriegsfall besorgt sei. Trotzdem behaupteten westliche Medien und Faktenchecker weiterhin, es handle sich bei entsprechenden Warnungen um „russische Desinformation“.

Nun erklärt Gabbard offen, ihre Behörde untersuche, welche Krankheitserreger sich in diesen Laboren befinden, welche Forschung dort betrieben wird und ob sogenannte „Gain-of-Function“-Experimente durchgeführt wurden – also Forschung, bei der Viren gefährlicher oder ansteckender gemacht werden können.

Damit wird plötzlich Realität, was zuvor aggressiv bestritten wurde.

Besonders brisant: Laut dem Bericht flossen zwischen 2014 und 2023 mehr als 1,4 Milliarden Dollar an US-Geldern in entsprechende Forschung außerhalb der Vereinigten Staaten. Gleichzeitig konnten selbst US-Kontrollbehörden offenbar nicht nachvollziehen, welche potenziell pandemischen Erreger tatsächlich erforscht wurden.

Die Geschichte erinnert fatal an die Debatte um das Wuhan-Labor. Auch dort galt die These eines Laborunfalls zunächst als Tabu. Wer Fragen stellte, wurde aus sozialen Netzwerken entfernt oder öffentlich diffamiert. Erst Jahre später räumten westliche Behörden ein, dass ein Laborursprung keineswegs ausgeschlossen werden könne. Jetzt wiederholt sich dasselbe Muster bei den ausländischen Biolaboren.

Der eigentliche Kern des Problems ist nicht nur die Forschung selbst, sondern das Zusammenspiel aus Geheimhaltung, Medienkampagnen und politischer Kontrolle der öffentlichen Debatte. Kritische Stimmen wurden nicht widerlegt – sie wurden moralisch vernichtet. Wer über Biolabore sprach, wurde als „Agent Moskaus“ bezeichnet. Selbst Politiker wie Tulsi Gabbard wurden damals von US-Senatoren öffentlich als Verräter diffamiert, nachdem sie vor ungesicherten biologischen Einrichtungen in der Ukraine gewarnt hatten.

Heute untersucht dieselbe Frau genau diese Strukturen offiziell.

Besonders alarmierend ist dabei der Vorwurf, dass die Biden-Regierung versucht habe, die öffentliche Wahrnehmung aktiv zu „formen“, um US-Verbindungen zu den Laboren herunterzuspielen. Laut dem Bericht geschah dies im Rahmen einer Strategie zur „Informationsresilienz“, also zur Kontrolle der öffentlichen Narrative.

Mit anderen Worten: Nicht nur die Forschung selbst steht im Fokus – sondern auch die Frage, ob Regierungen und Medien gemeinsam versucht haben, kritische Informationen zu unterdrücken.

Der Fall zeigt erneut, wie schnell der Begriff „Verschwörungstheorie“ heute als politisches Werkzeug eingesetzt wird. Was gestern noch angeblich „widerlegt“ war, wird morgen plötzlich offiziell bestätigt. Die gleichen Institutionen, die Kritiker diffamierten, präsentieren sich anschließend als Aufklärer.

Für viele Beobachter ist genau das der eigentliche Vertrauensbruch: Nicht nur mögliche riskante Forschung – sondern die Erkenntnis, dass Regierungen, Medien und Faktenchecker offenbar bereit waren, unbequeme Informationen aktiv kleinzureden, solange sie politisch unerwünscht waren.