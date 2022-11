Fallbericht aus Rumänien zeigt, dass Pfizer-BioNTech COVID-Impfstoff zu multiplen Hirnnervenlähmungen führt

Ende letzten Jahres berichteten Mediziner und Wissenschaftler der Carol Davila University of Medicine and Pharmacy und des National Institute of Neurology and Neurovascular Diseases in Bukarest, Rumänien, über einen Fall, bei dem ein 29-jähriger weißer Mann, dessen Vorgeschichte nicht bekannt war, eine Bellsche Lähmung und Diplopie zeigte. Die rumänische medizinische Forschungsgruppe, vertreten durch die korrespondierende Autorin Maria Mirabela Manea, berichtete, dass seine Symptome nur sechs Tage nach der ersten Dosis des mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech auftraten. Da keine allergische Vorgeschichte bekannt war, holten die Ärzte eine unterzeichnete Patienteneinwilligung ein, um den Fallbericht gemäß den CARE-Berichtsrichtlinien zu veröffentlichen.

Der Fallbericht

Die Ärzte führten eine gadoliniumverstärkte Kernspintomographie durch, die eine Anreicherung im linken Gesichts-, Trigeminus- und Okulomotorennerven zeigte – eine Beobachtung, die nur bei wiederholten Untersuchungen bestehen blieb. Obwohl zu Beginn und einen Monat nach Beginn der Symptome des Patienten eine Liquoranalyse durchgeführt wurde, fanden die Studienautoren keine Anzeichen einer Entzündung. Das Team überprüfte eine Liste möglicher Ursachen und schloss eine nach der anderen aus, während es den Patienten mit hohen Dosen von Kortikosteroiden behandelte, was zu einer Verbesserung der Symptome führte.

Schlussfolgerung

Die Forscher stellten fest, dass der Impfstoff BNT162b2 von Pfizer-BioNTech die Ursache für die beobachtete Verstärkung der linken Gesichts-, Trigeminus- und Okulomotoriknerven war.

Relevanz

Dieser große dreiteilige Nerv im Kopf ist Teil des Nervensystems, das für die Weiterleitung von Schmerz-, Berührungs- und Temperaturempfindungen aus dem Gesicht an das Gehirn verantwortlich ist, und steuert wichtige neurologische Funktionen. Der Nervus mandibularis, ein Abschnitt, unterstützt die motorischen Funktionen beim Kauen und Schlucken.

Der dritte Hirnnerv (CN III), der Nervus oculomotorius, unterstützt die Bewegung der Augenmuskeln, die Verengung der Pupille, die Fokussierung des Auges sowie die Positionierung des oberen Augenlids. Dieser Nerv arbeitet mit anderen zusammen, um die Augenbewegungen zu steuern und gleichzeitig die sensorischen Funktionen zu unterstützen.

Als dieser Fallbericht in der Zeitschrift Activa Neurological Scandinavica veröffentlicht wurde, zitierten die rumänischen Autoren vier Fälle von Bell’s Lähmung, die 3, 9, 37 und 48 Tage nach der Impfung auftraten, wie vom FDA Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, December 10, 2020 Meeting Briefing Document-FDA 2020 berichtet.

Außerdem wiesen die Autoren darauf hin:

„Es wurden mehrere Fälle von peripheren Gesichtslähmungen nach der Immunisierung mit PBV [Impfstoff von Pfizer-BioNTech] berichtet: ein Patient mit zwei Episoden kontralateraler Bell’scher Lähmungen, die kurz nach der Impfung mit der ersten und zweiten Dosis des PBV auftraten, und andere Fälle von einseitigen Gesichtslähmungen, die 36 Stunden nach der zweiten Dosis auftraten. Ein weiterer veröffentlichter Fall betraf eine Lähmung des Nervus abducens 2 Tage nach der PBV“.

Die Autoren der Studie berichten über die „Stärke dieser Studie“, die auf der „gründlichen Untersuchung beruht, die den Ausschluss anderer möglicher Ursachen ermöglichte.“ Sie räumen ein, dass dies der erste Fall dieser Art war, bei dem mehrere kraniale Neuropathien nach einer SARS-CoV-2-Infektion auftraten.

Warnung

Die Ärzte, die diesen Fallbericht betreuen, erkennen die „Wirksamkeit und Sicherheit dieser neuartigen Impfstoffe“ an, betonen aber, wie wichtig es ist, „den Zeitraum für die Überwachung des Auftretens von Komplikationen nach der Impfung“ zu beachten, der derzeit auf „einige Monate“ begrenzt ist. Sie weisen darauf hin, dass „neurologische Nebenwirkungen genau beobachtet werden müssen“.

Über Carol Davila Universität für Medizin und Pharmazie

Die Carol-Davila-Universität für Medizin und Pharmazie (UMFCD) mit Sitz in Bukarest, Rumänien, ist eine wichtige Universität für Gesundheitswissenschaften in dieser großen Stadt Rumäniens. Die UMFCD ist eine der größten und ältesten Einrichtungen in Rumänien.

Forschungsleiter/Investigator

Maria Mirabela Manea, MD, Carol Davila Universität für Medizin und Pharmazie, Korrespondierende Autorin.