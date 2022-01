Fauci auf dem WEF-Forum: Ständiges Maskentragen ist «völlig ausgeschlossen»

Nachdem Joe Bidens Impfstrategie gescheitert ist, bröckelt das Corona-Narrativ in den USA.

Der Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Dr. Anthony Fauci, hat am vergangenen Montag auf der ersten Sitzung des Weltwirtschaftsforums in Davos seine neuesten Erkenntnisse zur Covid-Pandemie kundgetan. Darüber berichtet das Medienportal LifeSiteNews.

«Es wird nicht so sein, dass wir diese Krankheit vollständig eliminieren werden (…), aber hoffentlich wird sie sich auf einem so niedrigen Niveau bewegen, dass sie unsere normalen sozialen, wirtschaftlichen und anderen Interaktionen nicht stört», sagte Fauci.

Der Pandemieberater des Weissen Hauses weiter: