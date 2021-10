Finanzexperte Robert Kiyosaki: „Der größte Crash der Weltgeschichte“ könnte in diesem Monat stattfinden

Der renommierte Finanzexperte Robert Kiyosaki ist der Ansicht, dass mehrere noch nie dagewesene wirtschaftliche Faktoren die Welt in diesem Monat in einen „gigantischen“ Börsencrash stürzen werden.

Der Bestsellerautor von „Rich Dad Poor Dad“ sagt: „Das wird der größte Crash in der Weltgeschichte sein. Noch nie wurden so viele Schulden in die Höhe gepumpt… das Verhältnis zwischen Schulden und BIP ist außer Sichtweite“, so der Independent vom 2. Oktober.

Kiyosaki zufolge wird die Krise unabhängig von den Manövern der US-Finanzministerin Janet Yellen oder des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell eintreten.

Darüber hinaus stellt Kiyosaki fest, dass das Ungleichgewicht durch die Tätigkeit dieser wichtigen Institutionen verursacht wird.

Seiner Ansicht nach haben sowohl das Finanzministerium als auch die Federal Reserve den Aktienmarkt mit Entscheidungen künstlich aufgebläht, die nicht mit der Realität der aktuellen US-Wirtschaft übereinstimmen.

Insbesondere haben sie die Geldmenge ausgeweitet, während die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sinkt, weil niemand etwas ausgibt, sondern das Geld auf dem Sparkonto bleibt.

„Sie pumpen also all dieses Geld hinein und die Preise steigen. Es handelt sich also um eine vorübergehende Inflation, aber wir sind mit dieser massiven Verschuldung überhäuft, und alles, was sie bewirkt hat, ist, dass der Aktienmarkt und der Immobilienmarkt in die Höhe geschossen sind.“

Er fügt hinzu: „Das Geld ist nicht in die Wirtschaft geflossen, das ist der traurige Teil. Die Reichen werden also reicher, aber die Armen und die Mittelschicht werden ärmer. Es ist tragisch, was heute passiert.“

In diesem Wirtschaftsszenario erklärte Kiyosaki: „Man kann nicht weiter Falschgeld drucken … das ist nicht gut“, da man nur auf den Zusammenbruch warten könne.

Er warnte auch vor den Auswirkungen, die der Konkurs von Evergrande auf das Land haben könnte.

Evergrande, das zweitgrößte vom kommunistischen Regime Chinas abhängige Bauunternehmen, steht kurz vor dem Bankrott. Mit einer Verschuldung von mehr als 300 Milliarden Dollar ist es das am höchsten verschuldete Unternehmen der Welt.

Das Unternehmen ist einer der bedeutendsten internationalen Marktführer in der Immobilienbranche. In seinen Niederlassungen sind mehr als 200.000 Menschen direkt beschäftigt und mindestens 3,8 Millionen indirekte Arbeitsplätze geschaffen.

Ein möglicher Zusammenbruch hätte schwerwiegende Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft und auch auf den Rest der Welt. Fachleute befürchten, dass sich die Verschuldung des Immobiliensektors auch auf den Banken- und Finanzsektor auswirken wird.

Schließlich glaubt Kiyosaki, dass Wirtschaftskrisen auch Chancen zur Bereicherung bieten können.

„Aber die gute Nachricht ist, dass ein Crash eine gute Zeit ist, um reich zu werden, deshalb bin ich optimistisch, und ich bin sehr optimistisch in Bezug auf Gold, Silber und Bitcoin, nicht in Bezug auf Aktien“, sagte er.

Auf der anderen Seite haben die drastischen wirtschaftlichen Veränderungen, die aufgrund der Pandemie zu verzeichnen waren, den sehr Wohlhabenden erheblich zugute gekommen, eine Tatsache, die der Schriftsteller Jon Miltimore hervorhebt.

„Sehen Sie sich an, wohin der neue Reichtum während der Pandemie geflossen ist. Auf die obersten 20 % entfielen fast 10 Billionen Dollar der 13,5 Billionen Dollar, die im Jahr 2020 neu geschaffen wurden“, schrieb er in einem seiner Tweets.

Er fügte hinzu: „Denken Sie daran: Dies geschah während einer der größten Ausdehnungen der Regierung in der Geschichte. Die Mächtigen kümmern sich um die Mächtigen.“

