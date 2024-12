Forschungsteam erhebt Vorwürfe: Pfizer soll Todesfälle durch Impfstoffe verschwiegen haben

Während der klinischen Studien für seinen Impfstoff COVID-19 hat der Pharmariese Pfizer offenbar zwei Todesfälle – darunter einen in Kansas – verschwiegen, die nach Ansicht von Forschern potenziell gefährliche Nebenwirkungen des Impfstoffs offenbart hätten.

In den letzten anderthalb Jahren hat ein Team von Forschern – die ehrenamtlich für The Daily Clout, ein gemeinnütziges Nachrichtenmagazin – darunter Ärzte, ein Geschäftsmann und ein ehemaliger Geheimdienstoffizier der US-Armee – durchforsteten Tausende Seiten mit Dokumenten zu der Studie und fanden heraus, dass Pfizer es versäumt hatte, die Todesfälle von zwei Frauen – eine in Kansas und eine in Georgia – während der Studie zu melden.

Nicht nur, dass sie sie nicht gemeldet haben, sondern sie haben sie offenbar sogar aktiv vertuscht.

Nach Angaben von Dr. Jeyanthi Kunadhasan, ein Anästhesist und perioperativer Arzt in Australien, der dem Team angehörte, verlangte das Studienprotokoll, dass jeder „Todesfall oder jede schwerwiegende unerwünschte Wirkung“ innerhalb von 24 Stunden gemeldet werden musste. Im Fall Kansas geschah das nicht für 37 Tage.

Bei dem Fall aus Kansas handelte es sich um eine 63-jährige Frau, die am 18. August 2020 ihre erste Dosis des mRNA-Impfstoffs von Pfizer erhielt und am 8. September 2020 eine zweite Dosis. Sie starb am 19. Oktober 2020, und ihr Notfallkontakt informierte sofort die klinische Einrichtung – Alliance for Multispecialty Research LLC, in Newton, Kansas. Siebenunddreißig Tage später, am 25. November, 2020 – 11 Tage nach dem Stichtag der Datenmeldung – wurde der Tod schließlich in einem „Fallberichtsformular“ festgehalten.“

Fünf Tage nach wurde der Antrag auf Notfallverwendung von Pfizer bei der Food and Drug Administration eingereicht.

Der Tod des Teilnehmers wurde nicht in den Studienergebnissen im angesehenen New England Journal of Medicine oder dem FDA-Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (VRBPAC) gemeldet, der die EUA genehmigte.

Gemäß einem Brief, den Kunadhasan an den Generalstaatsanwalt von Kansas, Kris Kobach – der Pfizer wegen des Impfstoffs verklagt – wurde bei der Autopsie als Ursache ein „plötzlicher Herztod“ festgestellt,“Die Ärzte von Pfizer stellten fest, dass ihr Tod nicht mit dem Impfstoff zusammenhing, und nannten als „Risikofaktoren“ für Herzkrankheiten Bluthochdruck und Fettleibigkeit.

Nach Angaben von Kunadhasan war der Patient jedoch kaum fettleibig, sondern eher leicht übergewichtig, etwa 1,80 m groß und ca. 74 kg schwer.

„Um für die Teilnahme an dieser klinischen Studie infrage zu kommen, mussten die Teilnehmer aufgrund der Anamnese, der körperlichen Untersuchung (falls erforderlich) und des klinischen Urteils des Prüfarztes als gesund eingestuft werden. Das Protokoll erlaubte gesunden Teilnehmern mit einer stabilen Vorerkrankung – definiert als Krankheit, die in den sechs Wochen vor der Aufnahme keine wesentliche Änderung der Therapie oder einen Krankenhausaufenthalt wegen einer Verschlechterung der Krankheit erforderte – die Teilnahme an der klinischen Studie“, schrieb Kunadhasan. „Dieser Patient wurde mit zwei verschiedenen Blutdrucksenkern behandelt und war mindestens dreimal mit dem Personal der klinischen Studie zusammengetroffen, ohne dass beunruhigend hohe Blutdruckwerte erwähnt wurden. In der Tat kann ich in den öffentlich zugänglichen Fallnotizen keine Blutdruckwerte finden. Daher kann ich nur davon ausgehen, dass der Bluthochdruck der Patientin, an dem sie seit dem 1. Januar 2010 litt, gut eingestellt war, als sie in die Studie aufgenommen wurde.

Die Patientin war 165 cm groß und wog 74,1 kg. Mit einem BMI (Body-Mass-Index) von 27,2 gehörte sie zur Kategorie der Übergewichtigen, nicht der Fettleibigen.

Der zweite versteckte Todesfall war eine 58-jährige Frau in Georgia.

Sie erhielt ihre erste Dosis am 4. August 2020 und eine zweite am 27. August 2020. Die Frau starb am 7. November 2020 im Schlaf, und ihr Ehemann informierte sofort die Klinik. Der Tod wurde erst nach 26 Tagen in die Daten aufgenommen und am 3. Dezember 2020 erstmals nachverfolgt – wiederum deutlich nach dem Stichtag 14. November.

Die Frau hatte vor dem Schlafengehen ein Muskelrelaxans und Valium gegen chronische Rückenschmerzen eingenommen, aber beides waren Medikamente, die „zuvor von der Person eingenommen wurden“.

In einem Schreiben an den texanischen Generalstaatsanwalt Ken Paxton, der wie Kobach gegen Pfizer klagt, weist Kunadhasan darauf hin, dass keine Autopsie durchgeführt wurde. Ein Gerichtsmediziner wurde lediglich hinzugezogen, um den Tod festzustellen. Der Prüfer der Studie erklärte daraufhin schlicht, es bestehe „keine vernünftige Möglichkeit, dass der Herzstillstand mit der Studienintervention zusammenhing.“

Aber wie kann man das ohne Autopsie wissen?

Warum sind zwei Todesfälle wichtig?

Dr. Chris Flowers, ein Mitglied des Teams und pensionierter Professor für Radiologie, der seit mehr als 40 Jahren an klinischen Studien arbeitet, sagte, dass selbst diese zwei Todesfälle unter den knapp über 44.000 Teilnehmern ein Signal hätten sein sollen, die Studie sofort zu stoppen, bis man sicher sein könne, dass der Impfstoff nicht der Grund für den Tod war. Als Beispiel nannte Flowers die Schweinegrippe-Impfstudie, bei der ein Teilnehmer am Guillain-Barre-Syndrom erkrankte, woraufhin die Studie abgebrochen wurde.

„Setzt man das in den richtigen Kontext, handelt es sich um eine geringe Anzahl von Todesfällen“, erklärte Flowers. „Doch jeder Todesfall, der möglicherweise auf den Eingriff oder das verabreichte Medikament zurückzuführen ist, ist äußerst bedeutsam. Normalerweise stoppt die FDA in solchen Fällen die klinischen Studien, bis weitere Untersuchungen abgeschlossen sind. In vielen Fällen bedeutet das praktisch das Aus für die Studie.“

Die Tatsache, dass beide Teilnehmer an Herzinfarkten starben, gewinnt an Bedeutung, wenn man bedenkt, dass andere Studien Risiken für Myokarditis und Perikarditis aufzeigten – insbesondere nach einer zweiten Injektion und insbesondere bei jungen Männern unter 25 Jahren, aber auch bei anderen Patienten.

In den Berichten, die dem VRBPAC und dem New England Journal of Medicine vorgelegt wurden, heißt es außerdem, dass es in der Studie nur sechs Todesfälle gab, vier in der Placebogruppe und zwei in der geimpften Gruppe, was angeblich beweist, dass der Impfstoff funktioniert und das Sterberisiko verringert.

In Wirklichkeit waren es jedoch vier in jeder Gruppe.

„Dennoch führten die von der FDA im September 2023 veröffentlichten Daten von Pfizer-BioNTech zu einem Dokument namens „125742_S1_M5_5351_c4591001-interim-mth6-narrative-sensitive.pdf,„, die Informationen enthielt, aus denen hervorging, dass Pfizer-BioNTech tatsächlich über zwei zusätzliche Todesfälle im BNT162b2-Arm der Studie lange vor dem Stichtag für die EUA-Daten informiert war und Pfizer-BioNTech diese Todesfälle der FDA nicht mitgeteilt hat“, heißt es in Kunadhasans Brief an Paxton. „Wären die Todesfälle bei der EUA-Einreichung offengelegt worden, hätten sie gezeigt, dass die BNT162b2 mRNA-COVID-Impfung die Zahl der Todesfälle nicht reduziert hat.“

Das Fazit? Kunadhasan glaubt, dass Pfizer wusste, dass der Impfstoff nicht funktionierte und Herzprobleme verursachen konnte – noch bevor er zugelassen wurde.

„Es gab ein kardiovaskuläres Signal, das wir in den Daten der Todesfälle gefunden haben“, sagte Kunadhasan.

In weiteren Berichten wird der Sentinel zusätzliche Probleme mit der Art und Weise, wie die Studie durchgeführt wurde, und ihr Versagen, einen echten klinischen Nutzen zu zeigen, untersuchen.