Frau von der Leyen – McKinsey und Pfizer

Von Peter Koenig

Auf den ersten Blick mag man sich fragen, was haben Ursula von der Leyen, McKinsey und Pfizer gemeinsam? Die Antwort ist: Korruption. Äußerste Korruption. Frau von der Leyen, nicht gewählte Präsidentin der Europäischen Kommission (EK), hat mehrere Korruptionsskandale am Hals.

Kürzlich wurde aufgedeckt, dass Madame von der Leyens Sohn David ein „Sommerpraktikum“ bei McKinsey, der riesigen US-amerikanischen Unternehmensberatungsfirma, absolviert hat. Obwohl die Aufzeichnungen über Davids Aufgaben bei McKinsey absichtlich dürftig sind, scheint es, dass seine Beschäftigung weit mehr als ein „Sommerpraktikum“ war. Er hatte Beratungsteams unter seiner Verantwortung und arbeitete mehr als 3 Jahre für McKinsey.

Ist es Zufall, dass er McKinsey 2019 verließ, kurz bevor seine Mutter zur Präsidentin der Europäischen Kommission (EK) ernannt – nicht gewählt – wurde?

Wir wissen, dass es keine Zufälle gibt.

Hat David vielleicht der künftigen Kommissionspräsidentin – seiner Mutter – den Weg in die höheren Führungsetagen von McKinsey geebnet?

Dazu später mehr.

*

Beginnen wir mit einem Skandal, der in gut unterrichteten Kreisen bereits recht gut bekannt ist: Ursula von der Leyens direkte Verhandlungen mit Pfizer über den Kauf von 900 Millionen Pfizer-Vaxx-Dosen, mit der Option auf weitere 900 Millionen, insgesamt also 1,8 Milliarden Dosen. Ich wiederhole, falls Sie glauben, sich verlesen zu haben: 1,8 Milliarden Dosen des verleumdeten Pfizer mRNA-genverändernden Vaxx – ja, für eine Bevölkerung von etwa 450 Millionen. Dies entspräche 4 Dosen pro Person in der Europäischen Union (EU).

Diese „Verhandlungen“ wurden 2021 fortgesetzt, als der Austausch von Texten zwischen von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla entdeckt wurde. Der Druck auf die Europäische Kommission, die Texte freizugeben, wurde einfach ignoriert.

Dies geschah vor der Unterzeichnung des Vertrags über 1,8 Milliarden Dosen. Es handelt sich eindeutig um einen Verstoß gegen die EU-Wettbewerbsregeln, d. h. gegen die Ausschreibungspflicht. Die Verträge wurden im Mai 2021 unterzeichnet. Das ist ein klarer Verstoß gegen die internationalen Ausschreibungsregeln der EU. Abgesehen davon, wie wurden 4 Dosen pro EU-Bürger gerechtfertigt?

Wie hoch ist der Gesamtpreis für dieses wahnsinnige Paket?

Ursula von der Leyen: „Frau 4,5-Milliarden-Dosis“

In jüngster Zeit ist Van der Leyen an der Aushandlung eines weiteren großen Vertrags mit Pfizer beteiligt

„Der Preis für jede Impfstoffdosis wurde direkt mit der Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, ausgehandelt, die als korrupt bekannt ist. Das übergeordnete Ziel des CEO von Pfizer, Dr. Bourla, ist es, einen Vertrag über 4,5 Milliarden Impfstoffdosen für eine EU-Bevölkerung von 450 Millionen Menschen auszuhandeln, mit anderen Worten: 10 Dosen pro Person. Dies sind zusätzliche Dosen zu den von der EU bereits gekauften (über 800 Millionen).

Die enge „Zusammenarbeit“ von Frau von der Leyen mit Pfizer könnte nur die Spitze des Eisbergs sein.

Ihr Ehemann Heiko ist medizinischer Direktor von Orgenesis, einem US-amerikanischen Biotech-Unternehmen, das auf Gentherapien wie Impfstoffe von Pfizer und Moderna spezialisiert ist.

Ursula ist seit 2019 Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Orgenesis. Pfizer und Orgenesis haben eine sehr enge Beziehung, da Orgenesis aktiv an der Entwicklung des Impfstoffs von Pfizer beteiligt war. Heiko von der Leyen hat eine lange Beziehung zu Pfizer. Hier finden Sie weitere Einzelheiten.

*

Zurück zu den Impfungen. Was wird mit den Milliarden von überflüssigen, nutzlosen – und gefährlichen – Impfungen geschehen?

So wie sich die Pharma-EU-Korruption abzuspielen scheint, wäre es nicht verwunderlich, wenn die Impfungen für einen anderen Zweck umetikettiert werden würden. Woher soll man das wissen?

Schließlich ist in den letzten drei Jahren mit der Umsetzung des Great Reset des WEF und der UN-Agenda 2030 – die im Grunde genommen identisch sind, da die UNO mit dem WEF unter einer Decke steckt – überdeutlich geworden, dass Impfungen nichts mit Gesundheit und dem Erhalt der Gesundheit der Menschen zu tun haben, sondern vielmehr mit einem groß angelegten Genozid.

Eines der Hauptziele des Reset / Agenda 2030 ist eine massive Bevölkerungsreduktion. Was wir bisher sehen können, nach kaum mehr als zwei Jahren so genannter Impfungen, die meisten davon Zwangsimpfungen, Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Toten und lebenslang Verstümmelten, sowie rasant zunehmende Fehlgeburten, sowie Unfruchtbarkeit bei Frauen und Männern.

Und dies ist nur der Anfang. Der größte Teil des Verbrechens wird sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren abspielen, wenn niemand mehr in der Lage sein wird, die Ursache für die Kovidimpfungen zu beweisen. Dies sind die warnenden Worte von Michael Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und Chief Science Officer, Pfizer. Siehe dies.

Untersuchte die Europäische Staatsanwaltschaft von der Leyens Strafverfahren? Niemand weiß es. Stellen Sie sich vor, niemand weiß es und niemand fragt nach!

Politico berichtet, dass von der Leyen im April 2021 der New York Times erzählte, dass sie im Vorfeld der Unterzeichnung des EU-Vertrags mit dem US-Pharmariesen einen Monat lang Texte mit dem Pfizer-CEO ausgetauscht habe.

In dem Vertrag verpflichtete sich die Kommission, 900 Millionen Pfizer-BioNTech-Impfungen im Namen der EU-Mitglieder zu kaufen, mit einer Option auf den Kauf weiterer 900 Millionen. Dieser oder diese Verträge müssen Hunderte von Millionen, wenn nicht gar Milliarden von Dollar wert sein. Die Zahl wurde nie offiziell bekannt gegeben, und die EU-Aufsichtsbehörden verschließen ihre Augen vor dem Skandal.

Das ist an sich schon eine ungeheure Schande.

Später enthüllte der EU-Bürgerbeauftragte, dass die Kommission von der Leyens Team nie ausdrücklich gebeten hatte, nach den Texten zu suchen, da sie sie nicht als „Dokumente“ betrachtete, die aufbewahrt werden sollten. In einem Bericht über seine Ergebnisse nannte der Bürgerbeauftragte das Vorgehen einfach einen „Missstand in der Verwaltung“.

Die Europäische Kommission entgegnete ihrerseits, dass sie die Texte nicht zur Verfügung stellen kann, weil „kurzlebige, flüchtige Dokumente nicht aufbewahrt werden„. Siehe dies.

Das war’s vorerst. Aber damit Sie es nicht vergessen: Die Europäische Union, insbesondere die nicht gewählte Europäische Kommission, ist eine der korruptesten Institutionen der Welt. Und bis jetzt scheint sie damit durchzukommen.

*

Zurück zu McKinsey. Das Beratungsunternehmen McKinsey ist selbst voller Skandale. Die Arbeit des Unternehmens sowohl für autoritäre Regierungen als auch für das Pentagon wirft Fragen zu Interessenkonflikten auf.

Als zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Dotcom-Blase viele Unternehmen und damit auch das Potenzial der Unternehmensberatung zerstörte, sah sich McKinsey mit einem Dilemma konfrontiert. Sie mussten Wege finden, ihren Kundenstamm zu vergrößern. Also begann McKinsey, sich um Regierungsaufträge zu bewerben, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit.

Die New York Times berichtet, dass McKinseys Entscheidung, sich in den öffentlichen Sektor im In- und Ausland vorzuwagen, ein Geschäftsmodell voller Interessenkonflikte hervorbrachte.

Ein Beispiel aus den USA ist bekannt. McKinsey berät die Federal Drug Administration (FDA), während es gleichzeitig den Pharmariesen Purdue Pharma berät. Auf internationaler Ebene scheint die Arbeit von McKinsey zuweilen ebenso viele potenzielle Interessenkonflikte mit sich zu bringen, denn das Unternehmen umwirbt so unterschiedliche staatliche Kunden wie das Pentagon, China und Saudi-Arabien.

Während McKinsey Hunderte von Millionen Dollar in US-Verteidigungsverträgen einnahm, beriet es auch eine Reihe von ausländischen Unternehmen und Regierungen. McKinseys eigene Website rühmt diese Verbindungen: „Wir haben langjährige Beziehungen zu Verteidigungsministerien und -abteilungen auf der ganzen Welt.„

In einem anderen, inzwischen bekannten Fall sieht sich das globale Beratungsunternehmen McKinsey einer Strafanzeige wegen Korruption in Südafrika gegenüber. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht die Rolle von McKinsey im größten Skandal des Landes nach der Apartheid, dem so genannten State-Capture-Skandal unter dem ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma. Dabei ging es um die Veruntreuung öffentlicher Gelder in großem Umfang, wie im Februar 2023 berichtet wurde, siehe hier.

Das sagt alles. Der Schlüssel sind internationale Verbindungen auf hoher Regierungsebene. Es wird vielleicht nie bewiesen werden, aber es besteht der dringende Verdacht, dass der Sohn von Heiko und Ursula von der Leyen, David, eine Rolle bei der Vorbereitung des Weges gespielt haben könnte, auf dem McKinsey die Regierungen rund um den Globus kaufen konnte, um dem gewaltigen und tödlichen Covid-Impf-Betrug zuzustimmen.

Hier finden Sie alle Einzelheiten.

Die Frage, die sich die Europäer, nicht die korrupten Regierungen, sondern wir, das Volk, stellen müssen, lautet: Wie lange tolerieren wir noch Ursula von der Leyens Präsidentschaft in der Europäischen Kommission?

Natürlich ist Ursula von der Leyen ein Liebling von Klaus Schwab, dem CEO des WEF. Auf Geheiß seiner korrupten Finanziers hat er sie in diese Position gebracht. Sie ist nicht nur Stipendiatin der Young Global Leaders (YGL)-Akademie des WEF, sondern sitzt auch im Stiftungsrat des WEF.

Dieser Schutz könnte jedoch schwinden, da das Ansehen des WEF in der Welt leise dahin gleitet. Man denke nur an die WEF-Katastrophe vom Januar 2023 in Davos. Siehe dies.

Die Europäische Zentralbank

Oder, eine noch bessere Frage, wie lange tolerieren die Europäer das derzeitige ultrakorrupte EG/EU-System? Es ist längst überfällig, die EU abzuschaffen und zu Nationalstaaten und lokalen Währungen zurückzukehren. Dies würde der europäischen Wirtschaft und dem Wohlergehen der europäischen Bevölkerung einen enormen Auftrieb geben.

Je länger wir, das Volk, warten, desto schwieriger wird es, aus dem Finanzgefängnis auszubrechen.

Siehe dies von Christine LaGarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie verspricht Gefängnis, wenn man tausend Euro in bar ausgibt.

Ironischerweise ist Christine LaGarde, die die EZB im Auftrag mächtiger Finanzinteressen leitet, vorbestraft.

Screenshot: The Independent, Dezember 2016

Klicken Sie hier, um das Video anzusehen

Wie lange noch, bis wir aufwachen?

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research.