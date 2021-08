Freiheit definieren

Hier haben wir eine höchst interessante Sammlung von Schildern. Irgendein niederer Beamter, der dafür zuständig ist, zu entscheiden, was der Autofahrer an dieser Kreuzung tun darf, ist bei der Aufstellung von Beschränkungen ziemlich gründlich geworden.

Der Autofahrer darf nicht weiterfahren, nicht nach links oder rechts abbiegen und, besonders interessant, auf dem zweiten Schild von unten, nicht rückwärts ausfahren. Im Wesentlichen heißt das: „Sie sitzen hier fest, und was immer Sie tun, um wieder herauszukommen, Sie verstoßen gegen die Regeln, die wir Ihnen auferlegt haben.“

Wenn wir auf diese spezielle Kreuzung stoßen würden, könnten wir natürlich sagen: „Das ist absurd – die können mich unmöglich daran hindern.“

Aber interessanterweise kann uns ein Polizist nach den Verkehrsgesetzen vorladen, wenn wir gegen die Beschilderung verstoßen. Wenn wir Glück haben, stimmt er vielleicht zu, dass es absurd ist, und gibt uns eine Chance, aber seine Aufgabe ist es, die Vorschriften durchzusetzen, ungeachtet ihrer Absurdität. Und wenn er seine Autorität genießt, wie es viele in seiner Position tun, kann es sein, dass er seine Macht demonstrieren will.

Und wenn wir uns ihm widersetzen, sind wir in echten Schwierigkeiten.

Wie viele Gesetze gibt es heute in den USA? Die Antwort ist, dass das niemand weiß. Es ist zu komplex, um sie zu definieren. Es gibt etwa 20.000 Gesetze allein zur Waffenkontrolle – und das sind nur die Bundesgesetze. Gesetze auf Bundes-, Bezirks- und Stadtebene gibt es ebenfalls in Hülle und Fülle.

Das Maß an staatlicher Dominanz ist inzwischen so groß, dass buchstäblich jeder ein Krimineller ist, ob er es weiß oder nicht. Man schätzt, dass der durchschnittliche Amerikaner täglich etwa drei Straftaten begeht, zusätzlich zu vielen kleineren Delikten. Wenn die Behörden Sie aus irgendeinem Grund zum Opfer machen wollten, wäre das ein leichtes Unterfangen für sie.

Dennoch herrscht unter denjenigen, die die Gesetze, die ihnen auferlegt werden, einfach hinnehmen, die allgemeine Annahme, dass sie irgendwie „notwendig“ seien und dass die Gesetzgeber nur dann Gesetze erlassen, wenn sie keine andere Wahl haben.

Meiner Meinung nach steht diese Ansicht der Wahrheit diametral entgegen. Einer meiner eigenen Grundsätze in Bezug auf das Regieren lautet,

„Es ist die Hauptaufgabe jeder Regierung, ihre eigene Macht und ihren Reichtum auf Kosten der Bevölkerung zu vergrößern.

Es ist wichtig, diesen Grundsatz zu verstehen, denn er öffnet den Blick für die Erkenntnis, dass Regierungen immer in Richtung einer verstärkten Kontrolle gehen. Wenn genug Zeit vergeht, werden Regierungen immer einen Zustand der Despotie schaffen. Und historisch gesehen hat keine Regierung jemals ihr Kontrollniveau umgekehrt und mehr Freiheit eingeführt.

Daraus folgt, dass jedes Land im Begriff ist, immer tyrannischer zu werden. Der einzige Unterschied zwischen ihnen ist der Grad der Tyrannei, der bis jetzt erreicht wurde.

Freiheit und staatliche Kontrolle sind polare Gegensätze. Die meisten Menschen haben jedoch eine eher vage Vorstellung von dem Begriff „Freiheit“ und finden es vielleicht sogar schwierig, ihn zu definieren. Das ist bedauerlich, denn es bedeutet, dass dieselben Menschen, wenn die Freiheit verloren geht, diese Tatsache wahrscheinlich nicht erkennen werden.

Hier sind zwei gute Arbeitsdefinitionen von Freiheit, mit freundlicher Genehmigung des Wörterbuchs:

„Die Macht oder der Spielraum, nach eigenem Gutdünken zu handeln“.

Der Zustand, in dem man innerhalb der Gesellschaft frei von unterdrückerischen Beschränkungen ist, die von der Obrigkeit in Bezug auf die eigene Lebensweise, das eigene Verhalten oder die eigenen politischen Ansichten auferlegt werden.

Der erste Satz ist interessant, da er nahelegt, dass Freiheit bedeutet, dass jeder genau das tut, was er will. Doug Casey bietet oft eine ähnlich einfache, aber raffiniertere Lebensregel an:

„Tu, was du willst, aber sei bereit, die Konsequenzen zu tragen.“

Die letztgenannte Definition des Wörterbuchs entspricht wahrscheinlich der Auffassung der meisten Amerikaner um 1800, aber der Amerikaner von heute würde sagen: „Im Idealfall wäre das richtig, aber ohne unsere derzeitigen Gesetze und Vorschriften würde Chaos herrschen.

Libertäre würden dem nicht zustimmen und nur zwei Prinzipien anbieten, die ihrer Meinung nach die Notwendigkeit von Gesetzen weitgehend negieren würden:

„Tu alles, was du versprichst zu tun, und fange keine Aggression gegen eine andere Person oder deren Eigentum an.“

Und wieder würden nichtlibertäre Denker den Kopf schütteln und behaupten, dass dies zu Chaos führen würde. Die Amerikaner sind durch schleichende Maßnahmen dazu indoktriniert worden, dies zu glauben. Wie Thomas Jefferson sagte,

„Selbst unter den besten Regierungsformen haben diejenigen, denen die Macht anvertraut wurde, sie mit der Zeit und durch langsame Maßnahmen in Tyrannei verwandelt.

Der Schlüssel zu staatlicher Herrschaft liegt darin, dass wir dazu neigen, den Verlust von Freiheit zu tolerieren, wenn sie uns langsam genommen wird.

In den USA ist die Freiheit meiner Meinung nach seit etwa hundert Jahren im Niedergang begriffen, aber seit 2001 ist sie rapide zurückgegangen.

Natürlich wird in allen Ländern irgendwann die Herrschaft der Regierung so unerträglich, dass sich das Volk erhebt. Es folgt eine Revolution – eine Zeit großer Umwälzungen und Entbehrungen. Schließlich setzt eine Erholung ein, und der ganze Prozess beginnt von vorne.

Es liegt auf der Hand, dass man sich am besten in einem Land aufhält, das sich bereits erholt hat und sich in der Wiederaufbauphase befindet – einer Zeit, in der die Freiheit am größten ist.

Die USA befanden sich im neunzehnten Jahrhundert in dieser Phase – einer Zeit der großen Expansion und Entwicklung.

In der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts setzte jedoch die Fäulnis ein. Amerika hatte seinen Höhepunkt überschritten und war bereit, die letzte und schnellste Phase des Niedergangs einzuleiten.

Zu dieser Zeit erklärte die in den USA lebende Russin Ayn Rand,

„Wir nähern uns schnell dem Stadium der ultimativen Umkehrung: dem Stadium, in dem die Regierung frei ist, alles zu tun, was sie will, während die Bürger nur mit Erlaubnis handeln dürfen; das ist das Stadium der dunkelsten Perioden der menschlichen Geschichte, das Stadium der Herrschaft durch rohe Gewalt.“

Zu der Zeit, als Frau Rand diese Aussage machte, wurde sie weitgehend abgetan. Schließlich hatten die Amerikaner noch nie schwarz gekleidete und schwer bewaffnete Überfallkommandos gesehen, die ohne Durchsuchungsbefehl in Häuser eindrangen.

Die Behörden hatten noch nicht das Recht, den gesamten Besitz einer Person allein aufgrund eines Verdachts zu beschlagnahmen.

Doch genau davor hat Frau Rand gewarnt, als sie sagte, dass „das Stadium der totalen Herrschaft schnell näher rückt“.

Wenn wir darüber nachdenken, können wir über das obige Schild lachen, denn es wurde eindeutig von einem niederen Beamten erstellt, der mit seiner eigenen aufgeblasenen Autorität so unvorsichtig war, dass er sie ad absurdum führte.

Aber im Großen und Ganzen sind die Schilder genauso richtig. Die Freiheit in den USA ist im Moment so gut wie ausgelöscht. Und jeden Tag werden weitere Einschränkungen geschrieben.

Der Leser wird vor die Wahl gestellt. Er kann entweder die Schilder akzeptieren, die ihm verbieten, nach links, rechts, vorwärts oder rückwärts zu fahren, und warten, bis seine Regierung ihm sagt, was er tun darf, oder er kann sagen: „Das war’s – ich kehre um und suche mir einen Ort, an dem es noch Freiheit im Überfluss gibt.“

Anmerkung der Redaktion: Zu lange haben unvorsichtige Regierungen kurzsichtige Strategien angewandt, um die großen Volkswirtschaften der Welt zu stützen und ihre Zeit an der Macht zu verlängern. Das kann nicht ewig so weitergehen…

In diesem dringenden Sonderbericht zeigen Doug Casey und sein Team auf, warum eine noch nie dagewesene globale Finanzkatastrophe unvermeidlich ist – und was Sie tun können, um sich zu schützen. Klicken Sie hier, um die PDF-Datei jetzt herunterzuladen.