Die russophoben Euro-Eliten versuchen, den Kontinent in den Krieg zu treiben.

Die 27 Nationen umfassende Europäische Union hat diese Woche einen Fünfjahresplan vorgestellt, um sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten.

Die sogenannte „Roadmap zur europäischen Verteidigungsbereitschaft 2030” klingt wie ein Kriegsmanifest und eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, die die EU auf einen katastrophalen Kollisionskurs mit Russland bringt.

Es ist unglaublich, dass eine so bedrohliche Richtung von einer nicht rechenschaftspflichtigen Elite in Brüssel offen diktiert wird. Vor 85 Jahren hatte das Dritte Reich den Plan, Europa durch die Beherrschung der Sowjetunion zu regieren. Die EU-Elite setzt diesen Plan fort.

Was die Roadmap zur „Verteidigungsbereitschaft“ (d. h. „Kriegsbereitschaft“) angeht, so ist die Zukunft bereits da, nicht erst in fünf Jahren. Die EU befindet sich derzeit auf einem katastrophalen Kollisionskurs mit Russland.

Wie die Vereinigten Staaten befindet sich die Europäische Union seit Februar 2022 über ihr Stellvertreterregime in der Ukraine im Krieg mit Russland, und davor, seit dem Putsch in Kiew 2014.

In den letzten vier Jahren hat die EU fast 180 Milliarden Euro an Steuergeldern bereitgestellt, um ein neonazistisches Regime in Kiew zu bewaffnen. Wie wir in unserem Leitartikel der letzten Woche festgestellt haben, ist diese enorme Zuweisung (und Verschwendung) von Ressourcen weitaus größer als das, was die EU-Mitgliedstaaten für die Entwicklung ihrer Wirtschaft und Gesellschaft erhalten haben. Wann hatte die europäische Öffentlichkeit jemals die Möglichkeit, darüber abzustimmen? Die Entscheidungen werden von einer elitären Clique getroffen.

Im Gegensatz zur Trump-Regierung hat die Europäische Union unter dem Einfluss von erzkonservativen Russophoben wie der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und der Außenbeauftragten Kaja Kallas, absolut keinen Willen gezeigt, eine diplomatische Lösung für den Konflikt in der Ukraine zu finden. Mit ehrenwerten Ausnahmen schüren die meisten europäischen Regierungen die Kriegshysterie. Das Gleiche gilt für die europäischen Medien, ebenso wie für die amerikanischen Mainstream-Medien. Russland ist der böse Aggressor, keine Diplomatie, kein Dialog mit Moskau, keine Kapitulation und so weiter. Es ist Krieg auf Autopilot.

Der europäische Block wird, zumindest auf offizieller Ebene, vollständig von der Propaganda der NATO und der Geheimdienste dominiert, die Russland als Feind darstellen. Die CIA und der britische MI6 ziehen zweifellos die Fäden, und Europa tanzt wie eine erbärmliche Marionette.

Präsident Donald Trump führte am Donnerstag ein zweistündiges Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin, in dem die beiden Staatschefs vereinbarten, sich in den nächsten zwei Wochen in Budapest zu treffen. Das Treffen ist eine Fortsetzung ihres Gipfeltreffens in Anchorage am 15. August, bei dem versucht wurde, die Feindseligkeiten in der Ukraine zu beenden.

Die EU-Führung lehnt jede solche Diplomatie unerbittlich ab. Sie war beunruhigt über das Treffen in Alaska, weil Trump Putin mit respektvoller Diplomatie behandelte. Auch die jüngsten Nachrichten über ein Gipfeltreffen in Budapest verärgern die EU-Spitzenpolitiker. Sie fordern lautstark, dass Trump Tomahawk-Marschflugkörper an die Ukraine liefert, für die sie bezahlen werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die Diplomatie in die Luft gesprengt wird.

Seit dem vom Westen unterstützten Putsch in Kiew im Jahr 2014 hat die Europäische Union einen rückschrittlichen Wandel durchlaufen und sich zu einem militarisierten Block entwickelt, der von obsessiver Feindseligkeit gegenüber Russland geprägt ist. Die EU wird zunehmend zu einem Klon des NATO-Militärbündnisses. Historisch gesehen stand die Europäische Union für Frieden durch nachbarschaftlichen Handel und Wirtschaft. Sie sollte aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs hervorgehen und sicherstellen, dass es auf dem Kontinent nie wieder zu einem Krieg kommen würde. Im Jahr 2012 wurde der Block mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Nicht, dass diese Auszeichnung viel bedeutet, aber sie verdeutlicht die Absurdität der Situation.

In den letzten Monaten hat sich die EU auf eine fieberhafte Kriegsmentalität versteift. Die Volkswirtschaften der 27 Nationen werden zunehmend von militärischer Produktion und Ausgaben bestimmt. Der gesamte Zweck des Blocks wird als existenzielle Konfrontation mit Russland definiert. Es scheint bezeichnend, dass Von der Leyen und Bundeskanzler Friedrich Merz Nazi-Skelette in ihren Familien haben. Auch die baltischen Staaten, die sich als kriegerische Einflussfaktoren auf die EU-Politik herausgestellt haben, haben ruchlose Verbindungen zur Nazi-Vergangenheit.

Die Kriegsmentalität erreichte ihren Höhepunkt in Von der Leyens Rede zur Lage der Union am 10. September. Sie begann mit der Erklärung, dass „Europa sich im Kampf“ mit Russland befinde. Sie sagte, es sei ein Kampf für „Freiheit und Unabhängigkeit“, und sie verband die Sache der EU mit der Ukraine gegen Russland.

„Europa muss kämpfen … denn die Freiheit der Ukraine ist die Freiheit Europas“, behauptete sie.

Von der Leyen, die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin und höchste Beamtin der Europäischen Union, die nicht gewählt ist, erklärte, dass sich der Block im Krieg befinde. Jetzt, nicht in fünf Jahren.

In den letzten Monaten haben die Geheimdienste der EU (Klone der CIA und des MI6) mit zunehmender Dringlichkeit vor einem bevorstehenden Krieg mit Russland gewarnt, und es gab einen verdächtigen Anstieg von Drohnenangriffen in Polen, Estland, Rumänien und Dänemark, für die Russland ohne jegliche Beweise verantwortlich gemacht wurde.

Währenddessen forderten europäische Staats- und Regierungschefs und NATO-Chef Mark Rutte (ein ehemaliger niederländischer Ministerpräsident und ein erbärmlicher Klon, wenn es jemals einen gab) massive Erhöhungen der Militärausgaben, um „der russischen Bedrohung entgegenzuwirken”. Im März nannte Von der Leyen die Zahl von 800 Milliarden Euro, die die Union für „Verteidigung” ausgeben sollte.

Im Jahr 2014 beliefen sich die gesamten Militärausgaben der EU auf weniger als 200 Milliarden Euro. Heute liegen sie bei 340 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung um 70 Prozent innerhalb eines Jahrzehnts.

Der diese Woche vorgestellte Fahrplan entspricht zweifellos der zuvor von Von der Leyen genannten astronomischen Zahl. Sie sieht für die EU Gesamtausgaben für das Militär in Höhe von 800 Milliarden Euro vor – mehr als doppelt so viel wie derzeit und viermal so viel wie vor zehn Jahren.

Das ist wahnsinnig und untragbar. Selbst wenn es nicht zu einem totalen Krieg in Europa kommt, wird dieser mutwillige Militarismus zumindest die europäischen Nationen durch wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch zerstören.

Es ist offensichtlich, dass hinter verschlossenen Türen wichtige Entscheidungen getroffen wurden, um die EU in Richtung eines verstärkten Militarismus zu führen, bei dem die zivilen Volkswirtschaften in Kriegswirtschaften umgewandelt werden. Das sind großartige Nachrichten für Militärkonzerne und Politiker, die von Lobbyisten gesponsert (bestochen) werden. Die europäischen Bürger sind die Verlierer und werden nicht zu ihrem Schicksal befragt. Ihren Gesellschaften werden lebenswichtige Ressourcen entzogen, die vom Militarismus und von Unternehmensinvestoren aufgesogen werden.

Um diesen groß angelegten Diebstahl und Betrug durchzuziehen, stützt sich die EU auf nicht gewählte Bürokraten wie Von der Leyen, Kallas und Rutte, die Russophobie und „Kriegsängste“ schüren. Die Mainstream-Medien spielen ihre Rolle, indem sie Geheimdienstpropaganda verbreiten, um die Zustimmung der Öffentlichkeit zu erzeugen.

Allerdings gibt es Widerstand gegen diesen Wahnsinn. Der Aufstieg populistischer (d. h. repräsentativerer und demokratischerer) Parteien zeigt die Verachtung für die undemokratische herrschende Klasse der EU. Die Proteste in Frankreich, die die Regierung ins Chaos stürzen, sind motiviert durch die Empörung über die Kürzungen im öffentlichen Dienst und bei den Arbeitnehmerrechten, während Paris Milliarden Euro in den Stellvertreterkrieg in der Ukraine steckt.

Es ist den Regierungen in Ungarn und der Slowakei hoch anzurechnen, dass sie sich gegen die Kriegstreiberei der EU gegenüber Russland aussprechen. Viktor Orbán und Robert Fico haben die Militarisierung Europas kritisiert und fordern konsequent Diplomatie mit Moskau.

Es ist bezeichnend, dass Trump sich für Budapest als Ort für sein nächstes Treffen mit Putin entschieden hat, das von Orbán geleitet wird, der das Ereignis als „großartige Nachricht für Menschen, die Frieden wollen” bezeichnet hat.

Die Führung der EU und der NATO ist unzufrieden mit dem Veranstaltungsort Budapest, da dies eine diplomatische Option anstelle einer Politik des automatisierten Krieges nahelegt.

Die russophoben Euro-Eliten versuchen, den Kontinent in den Krieg zu treiben. Sie sehen keine andere Möglichkeit, internationale Beziehungen zu gestalten. Sie haben die EU zu Krieg und diktatorischen Kriegsausgaben verpflichtet, die kriminell sind. Daher können sie nicht zulassen, dass Frieden und Diplomatie Erfolg haben, denn das wäre ein Eingeständnis ihrer kriminellen Kriegstreiberei.

Aber ihr Weg führt in den Abgrund.