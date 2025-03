Fünf Jahre später erinnern wir uns daran, wie Politiker die Tyrannei der Covid entfesselt haben

Fünf Jahre später erinnern wir uns daran, wie die Politiker die COVID-Tyrannei entfesselt haben

Vor fünf Jahren verloren Politiker und Bürokraten jegliches Maß und zerstörten sinnlos die Freiheit der Amerikaner (nicht nur die Amerikaner). Die Covid-19-Pandemie diente als Vorwand, um Hunderttausende Unternehmen zu vernichten, Kirchen mit Vorhängeschlössern zu versehen, Schulen zu schließen und Hunderten Millionen Amerikanern Hausarrest zu verordnen. Trotz all dieser erzwungenen Opfer erkrankten die meisten Amerikaner an Covid, und über eine Million Menschen starben an dem Virus.

„Pandemic Security Theater Is Self-Destructive, And Won’t Make Us Safer“ war die Überschrift meines ersten Angriffs auf die Pandemie-Hysterie, veröffentlicht am 24. März 2020 im Daily Caller. Ich machte mich über Präsident Trumps Erklärung lustig, er sei ein „Kriegspräsident im Krieg mit einem unsichtbaren Feind“. Kriegspräsidenten neigen dazu, sich als von Gott gesandte Kämpfer aufzuspielen, um allen Widerstand zu brechen. Ich warnte damals: „Die Pandemie droht, die Büchse der Pandora zu öffnen. Wenn Regierungen auf der Grundlage fragwürdiger Extrapolationen der Infektionsraten nahezu unbegrenzte Macht ergreifen dürfen, wird das unsere Republik ins Verderben stürzen.“

Von Beginn der Pandemie an stand das Mises Institute an vorderster Front, wenn es darum ging, eine Politik zu verurteilen, die unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit den Wohlstand vernichtete. In einem Artikel vom 19. Mai 2020 mit dem Titel „Die Wirtschaft absägen“ stellte ich fest: „Die politische Reaktion auf COVID-19 erinnert unheimlich an die Art und Weise, wie Chirurgen im Bürgerkrieg Arme und Beine amputierten … Solange die Politiker behaupten, dass es ohne ihre Eingriffe noch schlimmer wäre, können sie sich als Retter aufspielen.“

Da ich in der Nähe von Washington lebe, konnte ich viele der größten Absurditäten von Covid-19 hautnah miterleben. Nachdem Bundesbeamte Panik geschürt hatten, sprossen „I Believe in Science“-Rasenschilder wie Pilze aus dem Boden, bald gefolgt von „Thank You, Dr. Fauci“-Plakaten. Für mich wirkten diese Schilder wie gruselige Dekorationen für ein Halloween, das nie zu Ende ging.

Thoreau lieferte mir eine Orientierungshilfe für die Pandemie: „Ein Mann sitzt so viele Risiken aus, wie er läuft.“ Ich wusste, dass mich die Isolation zu sehr in Rage bringen würde. Ich hatte in den vergangenen Jahrzehnten viele Grippewellen überstanden und sah keinen Grund, warum Covid mir den Todesstoß versetzen sollte. Ich war Co-Leiter einer Meetup-Wandergruppe, die während der Pandemie fast jedes Wochenende Wanderungen organisierte.

Doch die Politik machte solche Ausflüge schwieriger. Im Februar 2021 verordnete Präsident Biden, dass in Nationalparks Masken getragen werden müssen. 95 Prozent der mehr als 800 Millionen Hektar großen Fläche des National Park Service sind zu 95 Prozent der Zeit menschenleer. Der einzige „Beweis“ für dieses Mandat war die Angst vieler Biden-Anhänger, wenn sie jemanden ohne Maske sahen. Das Mandat wurde schnell zu einem Berechtigungsprogramm für junge Stasi-Mitglieder.

Ich erklärte den Teilnehmern meiner Wanderungen, dass das Tragen von Masken freiwillig sei, aber dass es verboten sei, sich über andere Wanderer zu beschweren – egal, ob sie Masken trugen oder nicht. Doch Bidens Erlass verwandelte den C & O Canal Towpath, eines meiner Lieblingswandergebiete, in eine Brutstätte der Selbstgerechtigkeit. Der schmale Towpath bot kaum Platz, aber es ging ums Prinzip. Ich wurde von empörten Leuten angeschrien, weil ich im Freien keine Maske trug. Wenn sie besonders hartnäckig waren, zuckte ich mit den Schultern und fragte: „Wie läuft Ihre Therapie?“

Die Washingtoner sind überzeugt, klüger und gebildeter zu sein als der Rest Amerikas (okay, vielleicht mit Ausnahme von San Francisco und Boston). Sie wussten instinktiv, dass totale Unterwerfung die einzige Hoffnung war, die Pandemie zu überleben, und dass maximaler Hass der Schlüssel zum Erfolg sei. Nachdem Biden anordnete, dass sich 100 Millionen Erwachsene impfen lassen sollten, verhöhnte er die Ungeimpften als potenzielle Massenmörder, die nur „die Freiheit haben wollten, dich zu töten“. (Der Oberste Gerichtshof hob dieses illegale Impfmandat größtenteils auf.)

Dank Bidens Panikmache befürwortete laut einer Rasmussen-Umfrage Anfang 2022 fast die Hälfte der demokratischen Wähler, Ungeimpfte in staatlichen Hafteinrichtungen zu internieren. Fast ebenso viele Demokraten befürworteten es, Kritiker der Impfstoffe in sozialen Medien zu bestrafen oder gar zu inhaftieren. Die Biden-Regierung entfesselte eine massive Zensurkampagne, die Millionen von Amerikanern zum Schweigen brachte.

Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten amerikanischen Erwachsenen bereits geimpft, doch die Impfungen versagten gegen die neuen Covid-Varianten. Täglich gab es über eine Million neue Fälle – vor allem unter Geimpften – und die meisten Covid-Todesfälle ereigneten sich unter vollständig Geimpften.

Trotzdem hielten Washingtons „Beste und Klügste“ an ihrer Kontrollbesessenheit fest. Muriel Bowser, die Bürgermeisterin des District of Columbia, ordnete an, dass jeder, der nicht geimpft war und keinen Impfnachweis hatte, kein Restaurant, keine Bar, kein Fitnessstudio und keinen Versammlungsraum betreten durfte. Wohlhabende Washingtoner installierten eifrig Apps, die ihren Impfstatus überprüften, und präsentierten das digitale Zertifikat als Statussymbol.

Ich hörte auf, Wanderungen in DC zu organisieren – ich weigerte mich, Bowsers biomedizinisches Kastensystem zu akzeptieren. Doch Anfang 2022 wagte ich mich nach DC, um einen Redakteur zu treffen, der inzwischen in den Süden geflohen war. Als ich an der Metro-Station Dupont Circle ausstieg, suchte ich Schutz vor dem strömenden Regen in einem gehobenen Café. An jedem Tisch hingen große Warnschilder: „Masken auf & Impfkarten raus!“ Die Gäste wurden ermahnt: „Alle Cafés und Restaurants … sind verpflichtet, die Impfausweise der Gäste zu kontrollieren. Danke, dass Sie uns helfen, die Vorschriften einzuhalten!“ Warum nicht gleich werben mit: „Come Sip with the Gestapo!“ Ich verschwand, bevor jemand meinen Impfnachweis verlangte.

Warum zahlten Menschen 6,50 Dollar für einen Kaffee, nur um schlechter behandelt zu werden als Bewährungshäftlinge? Im Dupont Circle leben einige der bestausgebildeten Bürger Washingtons. Doch je mehr akademische Abschlüsse sie hatten, desto unterwürfiger wurden sie. Das Vorzeigen des Impfnachweises galt als Zeichen moralischer und intellektueller Überlegenheit.

Ganz anders in Anacostia, dem ärmsten Teil der Stadt. Hier trat einer der unbesungenen Helden der Pandemie auf. Schwarze hatten eine viel niedrigere Impfrate, und Bowsers Erlass machte viele von ihnen faktisch zu Bürgern zweiter Klasse. Bowser, Fauci und ein PBS-Team zogen von Tür zu Tür, um für die Impfung zu werben. Ein Mann in den Dreißigern öffnete seine Tür, sah Fauci und die Kameras und entlarvte die Kampagne als das, was sie war: „Ihr greift die Menschen mit Angst an. Darum geht es bei dieser Pandemie.“ Er spottete über die Impfstoffzulassung: „Neun Monate sind definitiv nicht genug, damit ich eine Spritze nehme, die ihr euch ausgedacht habt.“

In der Tat hatte Bidens Regierung die FDA gedrängt, die endgültige Zulassung des Pfizer-Impfstoffs zu überstürzen. Vor laufenden Kameras sagte der Mann wütend: „Die Amerikaner sind nicht zufrieden mit den Informationen, die sie bekommen.“