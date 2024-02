Für Israels Behauptungen gegenüber dem UN-Hilfswerk fehlen Beweise

Ein israelisches Dossier, das mehr als ein Dutzend Länder angeführt haben, um die Kürzung der Finanzierung des palästinensischen Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen zu rechtfertigen, „liefert keine Beweise“ dafür, dass eine kleine Anzahl der Mitarbeiter des wichtigsten UN-Hilfsorgans an den Hamas-Angriffen vom 7. Oktober beteiligt war. Der angeführte Angriff geht aus einer Untersuchung hervor, die am Montag vom britischen Sender Channel 4 veröffentlicht wurde .

Das Dossier besagt lediglich, dass dies der Fall ist:

„Anhand von Geheimdienstinformationen, Dokumenten und Personalausweisen, die im Verlauf der Kämpfe beschlagnahmt wurden, ist es nun möglich, rund 190 Terroristen der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad zu identifizieren, die als UNRWA-Mitarbeiter dienen.“

„Mehr als 10 UNRWA-Mitarbeiter nahmen an den Ereignissen vom 7. Oktober“, heißt es in dem sechsseitigen Dossier, das Israel den UNRWA-Geberländern – darunter dem größten Geber der Organisation, den Vereinigten Staaten – zur Verfügung stellte, kurz nachdem der Internationale Gerichtshof (IGH) eine vorläufige Entscheidung erlassen hatte, in der Israel aufgefordert wurde, konkrete Schritte zu unternehmen um einen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern.

Der IGH wies die israelische Regierung an, dafür zu sorgen, dass den verzweifelten und hungernden Gaza-Bewohnern ausreichend humanitäre Hilfe zufließt, doch Israels Vorwürfe gegen UNRWA-Mitarbeiter führten dazu, dass mindestens 16 Länder die Finanzierung der Organisation, der wichtigsten Hilfsorganisation in der palästinensischen Enklave, aussetzten.

Rund eine Million Vertriebene aus dem Gazastreifen leben derzeit in Einrichtungen des UNRWA, das im gesamten Gazastreifen 13.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Berichten zufolge wird das UNRWA bis Ende Februar voraussichtlich 65 Millionen US-Dollar verlieren, da die Kürzungen der Geberfinanzierung in Kraft treten und die Operationen der Organisation in Gaza und im gesamten Nahen Osten gefährden.

Channel 4 stellte am Montag fest, dass die Namen aller 13.000 UNRWA-Mitarbeiter in Gaza „mit der UN-Terrorismusliste abgeglichen und erst im vergangenen Mai von Israel überprüft und genehmigt wurden“.

Die UNRWA entließ umgehend neun der von Israel benannten Mitarbeiter. Am Montag richtete UN-Generalsekretär António Guterres „eine unabhängige Prüfungsgruppe ein, um zu beurteilen, ob die Agentur alles in ihrer Macht Stehende tut, um Neutralität zu gewährleisten und auf Vorwürfe schwerwiegender Verstöße zu reagieren, wenn diese erhoben werden.“

The Daily Beast erhielt ebenfalls eine Kopie des israelischen Dossiers und berichtete – ähnlich wie Channel 4 – am Dienstag, dass es „wenig Beweise zur Untermauerung“ der israelischen Anschuldigungen gegen UNRWA-Mitarbeiter enthält.

Ashish Prashar, ein Sprecher von Gaza Voices, antwortete auf die neue Berichterstattung: „Wir wissen jetzt, dass das Dokument, das zur Aussetzung der Finanzierung der UNRWA verwendet wurde‚ keine Beweise liefert‘.“

„Dies ist die jüngste Kampagne in einem jahrzehntelangen Angriff Israels auf die UNRWA und ein Teil der umfassenderen Kampagne zur Beseitigung der palästinensischen Flüchtlingsfrage“, sagte Prashar.

„Die Menschen in Gaza hungern, und aufgrund der falschen Behauptungen in einem fragwürdigen Dossier werden sie noch schlimmeren Hunger leiden müssen. Dieser Skandal sollte zum Rücktritt von Beamten in den USA, Großbritannien, Deutschland und anderswo führen, die aufgrund einer unbegründeten Anschuldigung der Völkermörder selbst die Finanzierung eines belagerten Volkes, das einen Völkermord erlebt, eingestellt haben.“

Jeremy Scahill, ein leitender Korrespondent bei The Intercept , kritisierte die Biden-Regierung und das Wall Street Journal dafür, dass sie das Dossier als „irgendeine eindeutige Waffe“ bezeichneten.

Während einer Pressekonferenz letzte Woche bezeichnete US-Außenminister Antony Blinken die Vorwürfe im Dossier als „höchst, höchst glaubwürdig“.

Am selben Tag wie Blinkens Äußerungen veröffentlichte das Journal einen Artikel, in dem es hieß, dass rund 10 Prozent der UNRWA-Mitarbeiter in Gaza „Verbindungen zu islamistischen militanten Gruppen haben“ und wies auf ein „Geheimdienstdossier“ hin.

Doch die Frage nach der Glaubwürdigkeit der im israelischen Dossier zitierten angeblichen Geheimdienstinformationen wird immer lauter, seit die Einzelheiten des Inhalts Ende letzten Monats in der Presse ans Licht kamen. Unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten hochrangigen israelischen Beamten berichtete Axios, dass „die Geheimdienstinformationen das Ergebnis von Verhören von Militanten sind, die während des Angriffs vom 7. Oktober festgenommen wurden.“

Den israelischen Streitkräften wurde wiederholt von UN-Experten und Menschenrechtsgruppen vorgeworfen , dass sie palästinensischen Häftlingen durch Folter erzwungene Geständnisse abpressen.

„Die Tatsache, dass die USA, Großbritannien und mehrere andere westliche Regierungen die UNRWA auf Befehl einer völkermörderischen ausländischen Regierung (basierend auf falschen Behauptungen) sofort angegriffen haben, sollte Ihnen große Sorgen um Ihre eigene Demokratie bereiten“, sagte Craig Mokhiber, ein ehemaliger UN-Beamter, der inzwischen zurückgetreten ist. Er kritisierte das Versäumnis der globalen Institution, Israels Angriff auf Gaza zu stoppen.

Jake Johnson ist Mitarbeiter bei Common Dreams.