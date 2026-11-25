Verfasst von Amalia van Gent

Die Rivalität zwischen Israel und der Türkei spitzt sich weiter zu – und damit das Risiko eines unbeabsichtigten Militärunfalls in der Region.

Ein Krieg zwischen Israel und der Türkei – ist das überhaupt denkbar? Für fast jeden zweiten Türken offenbar schon: In einer landesweiten Umfrage des renommierten türkischen Meinungsforschungsinstituts MetroPoll nannten Mitte September 45,6 Prozent der Befragten, die Türkei könnte in den nächsten zwölf Monaten mit Israel in einen Krieg verwickelt werden. Die auf Konflikte im Nahen Osten spezialisierte, preisgekrönte libanesische Forscherin Kim Ghattas hält einen türkisch-israelischen Krieg gar für „beinahe unvermeidlich”.