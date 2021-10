Geld über alles: Modernas Rennen für den Profit

Im Jahr 2005 schrieb der Impfstoffexperte Paul Offit, dass Pharmaunternehmen nicht verpflichtet seien, Impfstoffe herzustellen. Sie sind Unternehmen, keine öffentlichen Gesundheitsbehörden, und aus diesem Grund hatten viele Impfstoffhersteller beschlossen, sich aus dem Impfstoffgeschäft zurückzuziehen.

Das Problem war, dass die Kosten für die Herstellung eines Impfstoffs allmählich den Nutzen für die Gewinne der Impfstoffhersteller überstiegen – und wenn sich nicht etwas änderte, würde es weltweit immer weniger Impfstoffe geben, sagte Offit voraus.

16 Jahre später schwimmt der COVID-mRNA-Hersteller Moderna in Milliardenhöhe, so sehr, dass sogar die liberale New York Times das Impfstoffunternehmen in die Pflicht nimmt. Moderna zieht den Profit der Philanthropie vor und verschickt seinen COVID-Impfstoff an reiche Länder, während die ärmeren Länder warten müssen, so die NYT.

In der Times heißt es: „Es gibt nur wenige öffentliche Informationen über die Vereinbarungen, die Moderna mit einzelnen Regierungen getroffen hat. Von den 22 Ländern (plus der Europäischen Union), an die Moderna und seine Vertriebshändler die Impfungen verkauft haben, gehört keines zu den Ländern mit niedrigem Einkommen, und nur die Philippinen werden als Land mit niedrigem mittleren Einkommen eingestuft.

Während Pfizer zugestimmt hat, seine Impfungen an mehrere Länder mit niedrigem Einkommen zu enormen Preisnachlässen zu verkaufen, müssen sich laut Associated Press weder Pfizer noch Moderna in diesem oder im nächsten Jahr Sorgen um ihre Gewinne machen. Pfizer allein rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz von mehr als 33,5 Milliarden Dollar, was mehr als das Fünffache des bisher meistverkauften Medikaments Prevnar ist.

Allein die Auffrischungsimpfungen für Moderna dürften 14 Milliarden Dollar in die Kassen von Moderna spülen, während Pfizer rund 26 Milliarden Dollar einnehmen dürfte.