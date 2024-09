“Gen-Editiert” vs. “Genetisch verändert” – Was ist der Unterschied?

Kit Knightly

Haben Sie es schon gehört? Genmanipulierte Nutzpflanzen und Nutztiere werden all unsere Probleme lösen!

Ja, alles, von Pandemien über die Krise der Lebenshaltungskosten bis zum Klimawandel, wird bald viel besser werden.

Ist das nicht eine Erleichterung?

Vor fünf Tagen berichtete die WaPo, dass die “Gen-Editoren”:

arbeitet daran, das Mikrobiom der Kuh gentechnisch zu verändern – und dabei Methanemissionen zu vermeiden.

Drei Wochen zuvor hatte dasselbe Blatt über genmanipulierte Bäume für die Papierherstellung berichtet.

Im Vereinigten Königreich wird voraussichtlich noch in diesem Jahr der erste genmanipulierte Weizen geerntet. In den USA sind genmanipulierte Salatblätter nicht mehr weit entfernt.

Japan hat schon vor Jahren “Supertomaten” zugelassen, die “den Blutdruck senken” können.

Gentechnisch veränderte Kartoffeln werden in Südamerika hergestellt. Weizen in Ägypten. Baumwolle und Mais in Äthiopien.

Bereits im Jahr 2022 berichtete ich, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel der Öffentlichkeit als “billiger”, “nahrhafter” und “zur Verhinderung künftiger Pandemien” verkauft werden .

Vor zwei Wochen erklärte die Japan Times:

“Es ist an der Zeit, eine neue Ära gentechnisch veränderter Lebensmittel einzuläuten

Falls Sie jetzt besorgt sind, möchte ich Ihnen versichern, dass es sich um gentechnisch veränderte Lebensmittel handelt, die großartig sind, und NICHT um gentechnisch veränderte Organismen (GVO ), von denen wir alle wissen, dass sie eine schlechte Sache sind.

Aber was ist der eigentliche Unterschied?

Manchmal ist es schwer zu unterscheiden, nicht zuletzt, weil die Medien die Begriffe immer noch austauschbar verwenden (der obige Artikel in der Japan Times beispielsweise verwendet in der Überschrift “gene-edited”, aber in der Zwischenüberschrift “GMOs”).

Schauen wir uns das praktische DEFRA-Faktenblatt der britischen Regierung aus dem Jahr 2021 an, um Klarheit zu gewinnen [Hervorhebung hinzugefügt]:

Die Genbearbeitung sollte nicht mit der genetischen Veränderung (bekannt als GVO) verwechselt werden. Gentechnisch veränderte Organismen sind solche, bei denen DNA einer anderen Art in eine andere eingeführt wurde. Gentechnisch veränderte Organismen enthalten in der Regel keine DNA von anderen Arten, sondern Veränderungen, die mit herkömmlichen Züchtungsmethoden langsamer vorgenommen werden könnten.

…haben Sie das Super-Spezial-Schlupfloch-Wort entdeckt?

Lassen Sie uns für eine genauere Betrachtung heranzoomen.

Gen-editierte Organismen enthalten IM ALLGEMEINEN keine DNA von verschiedenen Arten

Hmmm. Was für eine merkwürdige Stelle, um das Wort “im Allgemeinen” einzufügen. Ein zynischer Mensch könnte sagen, dass sein Vorhandensein den gesamten Satz sinnlos macht.

Egal, seien Sie versichert, dass es definitiv einen Unterschied gibt, auch wenn dieser Unterschied größtenteils regulatorischer Natur ist.

Wiederum aus dem DEFRA-Informationsblatt:

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2018 unterliegt das Gen-Editing derzeit den gleichen Vorschriften wie die genetische Veränderung. Die britische Regierung berät derzeit über eine Änderung dieser Vorschriften in England, damit die Gentech-Forschung zur Erzeugung von Nutzpflanzen und -tieren eingesetzt werden kann

Ah, interessant…..

Würde es Sie überraschen zu erfahren, dass die britische Regierung diese Regeln nun mit dem Genetic Technology (Precision Breeding) Act 2023 geändert hat?

Ab sofort gilt die bisherige Verordnung über gentechnisch veränderte Organismen nicht mehr für “gentechnisch veränderte” Organismen.

Das Gesetz selbst verzichtet auf den Begriff “Genetically Edited” zugunsten von “Precision bred” (wahrscheinlich, weil er natürlicher klingt) und definiert einen “precision bred”-Organismus wie folgt:

(2) Im Sinne dieses Gesetzes gilt ein Organismus [Tier oder Pflanze] als “präzisionsgezüchtet”, wenn-

(a) jedes Merkmal seines Genoms auf die Anwendung der modernen Biotechnologie zurückzuführen ist,

(b) jedes Merkmal seines Genoms, das aus der Anwendung der modernen Biotechnologie resultiert, ist stabil,

(c) jedes Merkmal seines Genoms, das sich aus der Anwendung der modernen Biotechnologie ergibt, auch durch traditionelle Verfahren hätte entstehen können,

ob in Verbindung mit Selektionsverfahren oder allein, und

(d) sein Genom enthält keine Merkmale, die auf die Anwendung einer anderen künstlichen Veränderungstechnik als der modernen

Biotechnologie.

…was immer noch recht vage erscheint.

Der Unterschied zwischen “gentechnisch verändert” (GE) und “gentechnisch verändert” (GM) kann zu einem semantischen Begriff werden.

In meinem letzten Beitrag habe ich darauf hingewiesen, dass die PR-Kampagne zugunsten der Genmanipulation weltweit durchgeführt wurde. Und der Vorstoß des Vereinigten Königreichs zur Deregulierung spiegelt sich ebenfalls weltweit wider – was an und für sich schon bemerkenswert ist.

Im Februar dieses Jahres stimmte die Europäische Union für eine “Lockerung der Vorschriften für gentechnisch veränderte Pflanzen”.

Vor drei Wochen titelte das in den USA ansässige Genetic Literacy Project : “In der Hoffnung, den Einsatz von Pestiziden zu reduzieren, nähert sich die Schweiz der Legalisierung der Genmanipulation von Nutzpflanzen”.

Erst vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass “Food Standards Australia New Zealand” (FSANZ) eine “neue Definition” von gentechnisch veränderten Organismen verwenden würde, die gentechnisch veränderte Nutzpflanzen ausschließt.

Das ganze Gerede von Deregulierung und “neuen Definitionen” sollte jeden aufhorchen lassen. Das Potenzial für die Mutter aller Schlupflöcher ist eindeutig vorhanden.

Auf der anderen Seite des Neuen Eisernen Vorhangs sieht es nicht besser aus.

Russland ist seit jeher das Land, das sich am lautesten gegen GVO ausspricht und deren Einfuhr, Anbau und Verteilung auf russischem Boden verbietet. Dies war eine Quelle der Hoffnung für diejenigen, die in die Idee investierten, dass Russland und die BRICS-Staaten im Allgemeinen sich gegen die sich anbahnende Dystopie im Westen stellen.

Doch leider investiert Russland seit 2019 Milliarden von Rubel in das “Gene Editing”.

China ist auf dem gleichen Weg. Im Mai 2023 wurde das berichtet:

Nach jahrzehntelangem Verbot beginnt China mit dem Anbau gentechnisch veränderter Nutzpflanzen

Genau ein Jahr später hat China offiziell gentechnisch veränderten Weizen für den menschlichen Verzehr zugelassen.

Es sieht also so aus, als stünden gentechnisch veränderte Nutzpflanzen auf dem Speiseplan, egal wer den lang erwarteten Dritten Weltkrieg gewinnt.

Regierungen und große Landwirtschaftsunternehmen auf der ganzen Welt bejubeln den Aufstieg der brandneuen, völlig genialen “Genetic Editing”-Technologie und lassen die Vorschriften für die dumme, altmodische “genetische Veränderung” im leeren Raum stehen.

Das ist einfach der Lauf der Welt im Post-Covid- und Post-Wahrheits-Zeitalter, in dem die Mächtigen die Worte nach eigenem Gutdünken umformulieren, neu definieren und umdeuten. Fakten sind vorübergehend. Die Realität ist formbar. Wenn Sie Wikipedia bearbeiten, haben Sie die Geschichte verändert, und wenn es nötig ist, können Sie sie einfach wieder ändern.

Bisher haben wir über die angeblichen Unterschiede zwischen “gen-editiert” und “gentechnisch verändert” gesprochen, vielleicht sollten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um einige Gemeinsamkeiten zu diskutieren.

So könnten beispielsweise sowohl gentechnisch verändertes als auch gentechnisch verändertes Saatgut und Nutzpflanzen patentiert werden, was einigen wenigen internationalen Biotech-Giganten enorme Macht verleihen würde, um die Saatgutversorgung und damit die Lebensmittelversorgung zu kontrollieren.

Wie Politico berichtet:

“Patentkrieg droht bei Europas zukünftigem Super-Saatgut – Neue Regeln für gentechnisch verändertes Saatgut könnten einem halben Dutzend großer Anbieter den Weg ebnen, ihre Marktbeherrschung zu stärken.

Ebenso könnten gentechnisch veränderte Pflanzen mit Technologien zur Einschränkung der genetischen Nutzung (GURTs) oder “Terminator-Saatgut” versehen werden, was bedeutet, dass sie sich nicht natürlich vermehren können. Dies sei notwendig, um das geistige Eigentum zu schützen und Kreuzungen mit wilden oder nicht gentechnisch veränderten Arten zu verhindern, wird argumentiert.

Vielleicht ist dieses Argument nicht ganz unbegründet, aber in der Praxis hätte steriles Saatgut zur Folge, dass die Landwirte in jeder Pflanzsaison vollständig von denselben Biotech-Giganten abhängig wären.

Kehren wir also zu unserer Eingangsfrage zurück: Was ist der Unterschied zwischen “gentechnisch verändert” und “gen-editiert”?

Die Antwort ist möglicherweise ganz einfach.

“Gentechnisch veränderte Organismen” sind eine relativ neue und weitgehend experimentelle Technologie, die die Kontrolle über die Lebensmittelversorgung in die Hände einer Handvoll Biotech-Unternehmen legen kann und einer umfassenden gesetzlichen Regelung unterliegt.

“Gentechnisch veränderte Lebensmittel” sind eine relativ neue und weitgehend experimentelle Technologie, die einer Handvoll Biotech-Firmen die Kontrolle über die Lebensmittelversorgung übertragen kann… und die KEINER umfassenden gesetzlichen Regelung unterliegt.