Genf: Der Kopf der Schlange

Pascal Najadi, Sohn des Mitbegründers des Weltwirtschaftsforums (WEF), Hussain Najadi, fordert die Schweizer Behörden auf, die Leiter des Weltwirtschaftsforums, der Weltgesundheitsorganisation und von GAVI, die alle ihren Sitz in Genf haben, sowie Führungskräfte von Big Tech und Big Pharma zu verhaften, weil sie 5,7 Milliarden Menschen eine Biowaffe injiziert haben

2022 erstattete Najadi Strafanzeige gegen den Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset wegen Irreführung der Schweizer Bevölkerung über die COVID-Spritzen

Najadi hat auch eine Zivilklage gegen Pfizer vor dem Obersten Gerichtshof von New York eingereicht, weil er durch die COVID-Spritze von Pfizer geschädigt wurde

Die von Bill Gates gegründete GAVI genießt in der Schweiz diplomatische Immunität, und ihre Immunitätsklauseln gehen sogar über die von Diplomaten hinaus. Die Immunität von GAVI deckt alle Aspekte des Engagements ab, einschließlich krimineller Geschäftsvorgänge. Sie können tun und lassen, was sie wollen, ohne dass es zu Konsequenzen kommt. GAVI ist außerdem völlig steuerbefreit

Eine andere von Gates gegründete und finanzierte Organisation mit Sitz in Genf – der Globale Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria – genießt ebenfalls diplomatische Immunität

„Alles Böse in der Welt, das mit Demokratiemord zu tun hat, kommt aus Genf.“ Das ist ein Zitat von Pascal Najadi, einem ehemaligen Banker und Sohn des Mitbegründers des Weltwirtschaftsforums (WEF), Hussain Najadi, der behauptet, sein Vater habe das WEF in den frühen 80er Jahren „aus Abscheu“ verlassen. Hussain, Gründer der AmBank, einer der größten Banken Malaysias, wurde 2013 in Ceylon ermordet.

Laut Najadi gehören zu den „bösen“ Organisationen, die sich am Demozid – der Ermordung von Menschen durch die Regierung – beteiligen, die Weltgesundheitsorganisation, die Globale Allianz für Impfungen (GAVI) und das WEF, die alle ihren Hauptsitz in Genf, Schweiz, haben.

Deshalb nennt er Genf „den Kopf der Schlange“. Najadi fordert nun die Schweizer Behörden auf, die Leiter dieser Organisationen zusammen mit den Führungskräften von Big Tech und Big Pharma zu verhaften, weil:

„… das WEF, die WHO, GAVI, Big Pharma, Big Tech [und] Bill Gates haben sich alle für eine globale Menschheitsinjektion [mit] einer Biowaffe ausgesprochen – die Injektion von Nanolipiden [die als giftig4 eingestuft werden] in 5,7 Milliarden Menschen. Und wir Schweizer sind ihre Gastgeber? Das ist schrecklich. Wir können keine Organisation tolerieren, die die Injektion von Gift in die Menschheit fördert.“

Einer der Gründe, warum Najadi diese Organisationen so unnachgiebig zur Rechenschaft ziehen will, ist, dass er den gegebenen Informationen vertraute, 2021 drei Dosen der mRNA-Spritze von Pfizer erhielt und nun an den Folgen stirbt. „Es ist ein Demozid, und Sie werden verurteilt werden“, sagt er. „Es wird im Namen der Menschlichkeit korrigiert werden.“

Najadi geht gegen Schweizer Regierung und Pfizer vor

Im Dezember 2022 erstattete Najadi Strafanzeige gegen den Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset (ehemals Schweizer Gesundheitsminister) wegen Irreführung der Schweizer Bevölkerung über die COVID-Impfungen.

Zu den von Najadi hervorgehobenen Falschaussagen gehörte Bersets Behauptung, dass geimpfte Personen nicht ansteckend seien und das Virus nicht verbreiten könnten – eine Behauptung, von der er zum Zeitpunkt seiner Äußerung, am 27. Oktober 2021, gewusst haben muss, dass sie unwahr ist.

Erstens hat Pfizer nie Tests durchgeführt, um die Übertragbarkeit unter den Geimpften festzustellen, sie hatten also keine Daten. Zudem hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) drei Monate zuvor, am 3. August 2021, Erkenntnisse bekannt gegeben, die zeigten, dass „geimpfte Personen das Coronavirus genauso häufig übertragen können wie ungeimpfte Personen.“

Zu den strafrechtlichen Vorwürfen gehören Körpermissbrauch, Körperverletzung und Amtsmissbrauch. Berichten zufolge werden die Vorwürfe noch untersucht. In dem obigen Video spricht er mit Rebel News über diesen Fall.

Im März 2023 reichte er außerdem eine Zivilklage gegen Pfizer und die U.S. Food and Drug Administration beim New York Supreme Court in Manhattan ein, weil er durch die COVID-Impfung von Pfizer geschädigt wurde. Dieser Fall wird in dem nachstehenden Video behandelt. Es wurde auch Anklage gegen die beiden Ärzte erhoben, die ihm eine giftige Substanz injiziert hatten.

Das Genfer Syndrom

Laut ihrer Biografie ist Astrid Stuckelberger „eine international anerkannte Expertin in Fragen der Bewertung wissenschaftlicher Forschung für politische Entscheidungsträger, insbesondere in den Bereichen Gesundheits- und Innovationsbewertung, Pandemie- und Notfallmanagementtraining sowie Optimierung der Gesundheit und des Wohlbefindens des Einzelnen und der Bevölkerung“.

Sie ist außerdem Autorin von einem Dutzend Büchern sowie von mehr als 180 wissenschaftlichen Artikeln, Grundsatzpapieren und Berichten auf Regierungsebene und auf internationaler Ebene.

Zwischen 2010 und 2020 war Stuckelberger auch Professorin an den Fachhochschulen der Schweiz und Dozentin an der Universität Lausanne. Als sie begann, sich gegen das COVID-19-Narrativ auszusprechen, wurden ihre Stellen an den Universitäten gestrichen.

Stuckelberger spricht vom „Genfer Syndrom“, wie sie es nennt. Sie meint damit, dass die meisten Menschen, die in diesen Genfer Organisationen arbeiten, nicht verstehen, worauf sie hinarbeiten, und dass diejenigen, die es verstehen, zu viel Angst haben, sich zu äußern, weil die Macht dieser Organisationen so groß ist.

Stattdessen sprechen sie in verschlüsselten Worten oder versuchen, die Menschen auf indirekte Weise auf die Realität dessen aufmerksam zu machen, was geplant ist. Geplant ist natürlich eine Ein-Welt-Regierung, die von einem nicht gewählten Kader von Technokraten regiert wird.

Die Agenda, die in den letzten drei Jahren deutlich wurde, ist schon seit Jahrzehnten in Arbeit, aber es gab immer einen gewissen Anschein von Recht und Ordnung, von Kontrolle und Ausgewogenheit. Was wir jetzt sehen, ist, dass die Beteiligten so ermutigt sind, dass es ihnen egal ist, dass die Menschen sehen können, wie sie die Regeln missachten und sie so verändern, dass sie ihren eigenen Zielen entsprechen.

Die WHO zum Beispiel hat nicht die Befugnis, der Welt Befehle zu diktieren, aber genau das hat sie getan. Jetzt versucht sie einfach, ihre Machtergreifung zu „legalisieren“ und dauerhaft zu machen, indem sie einen neuen Pandemievertrag, Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften und One Health durchsetzt – nichts davon kann von der Öffentlichkeit abgestimmt werden.

Warum genießen Gates‘ Organisationen diplomatische Immunität?

Stuckelberger war der erste, der öffentlich darauf hinwies, dass GAVI, die von Bill Gates gegründete Impfstoffallianz, in der Schweiz diplomatische Immunität genießt. Genauer gesagt hat GAVI „qualifizierte diplomatische Immunität“, was seltsam ist, wenn man bedenkt, dass die Organisation keine politische Macht hat, die dies rechtfertigen würde.

Noch merkwürdiger ist, dass die Immunitätsklauseln von GAVI sogar über die von Diplomaten hinausgehen. Die Immunität von GAVI deckt alle Aspekte des Engagements ab, einschließlich krimineller Geschäftsbeziehungen.

„GAVI ist eine Nichtregierungsorganisation, die arbeiten darf, ohne Steuern zu zahlen, und die gleichzeitig völlige Immunität für alles hat, was sie falsch macht.“

Sie können tun und lassen, was sie wollen, ohne dass es zu Konsequenzen kommt. Ebenso seltsam ist, dass GAVI völlig steuerbefreit ist. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass GAVI eine Nichtregierungsorganisation (NGO) ist, die in der Schweiz tätig sein darf, ohne irgendwelche Steuern zu zahlen, und gleichzeitig völlige Immunität für alles hat, was sie falsch macht, sei es vorsätzlich oder anderweitig.

Eine andere von Gates gegründete und finanzierte Organisation mit Sitz in Genf – der Globale Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria – genießt ebenfalls diplomatische Immunität. Wie bei GAVI enthält das Abkommen zwischen dem Schweizer Bundesrat und dem Globalen Fonds Artikel, die die „Unverletzlichkeit“ ihrer Räumlichkeiten und Archive festlegen.

Kein Vertreter der Schweizer Behörden kann diese ohne ausdrückliche Zustimmung des Geschäftsführers der Organisation betreten oder durchsuchen. Ihre Archive dürfen nicht durchsucht werden, unabhängig davon, wo sie sich befinden, und „bei der Ausübung ihrer Tätigkeit“ genießen die Organisationen „Immunität von jeder Form der Rechtsverfolgung und -vollstreckung“.

Die einzige Person, die diese Immunität aufheben kann, ist der Geschäftsführer selbst oder ein bevollmächtigter Vertreter. Würden Sie aber, wenn Sie in kriminelle Handlungen verwickelt sind, auf Ihre Immunität gegen Durchsuchung, Beschlagnahme und Strafverfolgung verzichten?

Allein die Aufnahme dieses Artikels spricht Bände. Das ist es, was Sie wollen würden, wenn Sie wüssten, dass das, was Sie tun, Sie früher oder später in rechtliche Schwierigkeiten bringen könnte. Eine der wenigen Ausnahmen von der eisernen Immunitätsklausel ist die zivilrechtliche Haftung für Schäden, die durch ein zum Betrieb gehörendes Fahrzeug verursacht werden.

Der Nationalstaat von Gates

In ihrer Aussage im Jahr 2021 vor dem deutschen ausserparlamentarischen Untersuchungsausschuss Corona ging Stuckelberger auch auf die höchst ungewöhnliche Vereinbarung zwischen der WHO, Gates und Swissmedic (der Schweizerischen Lebens- und Arzneimittelbehörde) ein.

Laut Stuckelberger beantragte Gates 2017 einen Sitz im Exekutivrat der WHO, angeblich weil er einer der größten Geldgeber der Organisation ist. Im Wesentlichen wollte er als Einzelperson den Status eines Mitgliedstaates erlangen. Es gibt keine Beweise dafür, dass Gates diesen Status jemals erhalten hat, aber er könnte immer noch mehr Macht über die WHO haben, als ihm durch seine Finanzierung bereits zusteht.

Im Wesentlichen scheint es so zu sein, dass Gates, als er nicht als Ein-Mann-Nationalstaat gewählt wurde, stattdessen Drei-Parteien-Verträge mit Mitgliedsstaaten und der WHO abschloss und sich damit im Wesentlichen auf eine Stufe mit der WHO stellte. Laut Stuckelberger besteht einer dieser Drei-Parteien-Verträge zwischen Gates, der WHO und Swissmedic.

Diese Vereinbarung ist ein weiterer Beweis dafür, dass öffentlich-private Partnerschaften von privaten Interessen vereinnahmt wurden, die zudem den gleichen oder sogar einen größeren Haftungsschutz genießen als Nationalstaaten!

Aufbau einer globalen „Wir das Volk“-Bewegung

Najadi besteht darauf, dass die Schweiz zu ihren neutralen Wurzeln zurückkehren muss. „Die Schweizer Neutralität muss wiederhergestellt werden“, sagt er, und wenn sie wiederhergestellt ist, darf das Land nie wieder zulassen, dass Institutionen wie das WEF, die WHO und GAVI Fuß fassen.

„Der Kopf der Schlange ist in Genf“, sagt Najadi. „Ich nenne ihn eine direkte, klare und gegenwärtige Gefahr für die Schweizer Bevölkerung. Aber ich kann Ihnen sagen, dass er abgeschnitten wird. Wenn man ein Kartenhaus hat … von einem kriminellen [Gebilde] … eine Karte, die von der Justiz gezogen wird, und das ganze Kartenhaus fällt in sich zusammen. Aber mit der Hoffnung allein ist es nicht getan. Alle müssen jetzt den Geist ändern. All die Geimpften, die Gespritzten, die wissen, dass sie vergiftet sind – wir sind die Masse. Wir sind Milliarden von Menschen. Lasst uns einfach aufstehen und sagen: „Stopp. Wir werden uns nicht fügen. Denn wir sind die Hüter der Menschheit und unser Licht vertreibt die Dunkelheit des Bösen.“

