Geopolitischer Zusammenbruch

Ich schreibe Ihnen aus Kapstadt, Südafrika, wo ich herzlich empfangen und daran erinnert wurde, wie sehr ich internationale Reisen genieße (na ja, abgesehen vom Jetlag!). Unsere Welt hat so viele Wunder, die die meisten Menschen nie zu sehen bekommen. Natürlich ist es “nirgendwo so schön wie zu Hause”, aber andere Orte zu sehen, macht mich auch glücklich.

Doch diese Vielfalt und Diversität bedeutet auch Konflikte und Risiken. Jedes Land hat seine eigenen Interessen, die seine Regierung natürlich verteidigen muss. Die Tatsache, dass sich nicht die ganze Welt in einem ständigen, offenen Krieg befindet, ist eine der größten Errungenschaften der Neuzeit. Wir wollen sie nicht verlieren… und doch könnten wir es. Dieses Schicksal ist näher, als viele denken.

Da es schwierig ist, auf Reisen vollständige Artikel zu schreiben, was durch den Jetlag noch verschlimmert wird, werde ich heute einige Gedanken zur Geopolitik von einigen unserer Dozenten der Strategic Investment Conference weitergeben. Ich denke, Sie werden es faszinierend finden, und wenn es Ihnen gefällt, hoffe ich, dass Sie nächstes Jahr wieder dabei sein werden. Lassen Sie uns also beginnen.

Teller-Jonglieren

Ich beginne mit unserem SIC-Hauptredner, General a.D. David Petraeus, der auch CIA-Direktor unter Präsident Obama war und jetzt in der Geschäftsführung von KKR tätig ist. Er ist sozusagen mehr als jeder andere in der Welt herumgekommen. General Petraeus hatte beim SIC einige sehr interessante Gedanken – so interessant, dass ich sie hier nicht wiedergeben kann. Er hat sich