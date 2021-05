Gericht stärkt Kampf gegen Lobbyismus an Schulen

Seit vielen Jahren weisen wir immer wieder auf besonders problematische Aktivitäten von Unternehmen an Schulen hin und bezeichnen diese als Lobbyismus an Schulen und deep lobbying. Deep lobbying zielt darauf ab, mit langfristigen Strategien die Einstellungen, Stimmung und Diskurse in der Bevölkerung und der politischen Elite zu beeinflussen und in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Dass diese Begriffe in dem Zusammenhang zulässig sind, hat eine Richterin in Wiesbaden Ende Februar entschieden. Damit wurde die Klage gegen einen Lehrer abgewiesen. Dieser hatte in der Vergangenheit wiederholt ein Schulbuch des Vereins NFTE (Network for Teaching Entrepreneurship) Deutschland e.V. als unzulässige Einflussnahme kritisiert. Der Verein und