Gesichtserkennungssoftware zur Überwachung der Pandemievorschriften

Die App G2G Now nutzt Gesichtserkennung und Geolokalisierung, um sicherzustellen, dass Reisende, die nach Südaustralien zurückkehren, in ihrem Haus unter Quarantäne gestellt werden

Die Bewohner werden nach dem Zufallsprinzip von der App kontaktiert, um ihre Identität und ihren Aufenthaltsort nachzuweisen. Sie haben 15 Minuten Zeit, um mit einem Selfie zu antworten, und wenn sie das nicht tun oder ihr Aufenthaltsort nicht mit dem übereinstimmt, wo sie sein sollten, steht die Polizei vor ihrer Tür

Die App wurde von der Technologiefirma Genvis Pty Ltd im Jahr 2020 entwickelt und ist Teil der G2G-Suite von Genvis, die in Zusammenarbeit mit der Western Australia Police Force entwickelt wurde.

Australien scheint in einen Polizeistaat eingetreten zu sein, und einige sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, sich zu fragen, ab welchem Punkt es nicht mehr als freies Land bezeichnet werden kann

Wenn Sie in Australien unter Quarantäne gestellt werden, sollten Sie sich nicht darauf verlassen, dass die Behörden Ihnen glauben, dass Sie zu Hause bleiben. Reisende, die nach Südaustralien, einem der sechs Bundesstaaten des Landes, zurückkehren, werden gezwungen, eine aufdringliche App herunterzuladen, die mithilfe von Gesichtserkennung und Geolokalisierung sicherstellt, dass Sie in Ihrem Haus unter Quarantäne stehen.

Die Bewohner werden nach dem Zufallsprinzip von der App kontaktiert, um ihre Identität und ihren Standort nachzuweisen. Sie haben 15 Minuten Zeit, um zu antworten. Wenn sie das nicht tun oder ihr Standort nicht mit dem übereinstimmt, wo sie sein sollten, steht die Polizei vor ihrer Tür.

„Wir sagen ihnen nicht, wie oft oder wann, aber sie müssen innerhalb von 15 Minuten antworten“, sagte Premier Steven Marshall. Und fügte erschreckend hinzu: Ich denke, jeder Südaustralier sollte ziemlich stolz darauf sein, dass wir das nationale Pilotprojekt für die Quarantäne-App für zu Hause sind.

Der Knaststaat ist da: App verfolgt Ihren Aufenthaltsort

Zurzeit ist die App Teil eines Pilotprogramms, mit dem die australischen Behörden testen, wie weit sie gehen können, um ihre COVID-19-Quarantänevorschriften durchzusetzen. Die App wurde vom Technologieunternehmen Genvis Pty Ltd im Jahr 2020 entwickelt und ist Teil der G2G-Suite von Genvis, die in Zusammenarbeit mit der Polizei von Westaustralien entwickelt wurde.2

Es begann mit der Einführung eines QR-Code-basierten Reisegenehmigungssystems, das zur Verwaltung von Reisebeschränkungen diente, die im März 2020 in Kraft traten. Seitdem hat sich Genvis laut seiner Website „zu einer umfassenden Plattform entwickelt, die einen Großteil der westaustralischen COVID-Maßnahmen zur Unterstützung der Eliminierungsstrategie des Staates steuert“.

Dazu gehören der G2G Pass, eine „Grenzverwaltungslösung“, die alle Reisen nach Westaustralien verwaltet, sowie die G2G Now App, die laut Genvis „seit September 2020 mehr als 95.000 Menschen geholfen hat, zu Hause in Westaustralien in Quarantäne zu gehen“. Zur Funktionsweise erklärt Genvis:

„Die App nutzt Gesichtserkennung, um die Identität von Menschen in Quarantäne zu bestätigen, und Standortdienste, um ihren Standort zu verifizieren. Als umfassende Lösung für das Quarantänemanagement spart G2G Now erhebliche Polizeiressourcen und ist eine australische Premiere.“

Zusätzlich zum „Grenzmanagement“ und „Quarantänemanagement“ scheinen Genvis und die Polizei von Westaustralien eine Lösung für alle Bedürfnisse des Gefängnisstaates zu haben, einschließlich:

COVID-Testregistrierungen

App-basierte Berichterstattung in Echtzeit

Erklärungen über exponierte Arbeitnehmer

Die repressive G2G-Produktreihe wird nicht nur von der Polizei von Westaustralien, sondern auch von der Regierung des Nordterritoriums und der Regierung von Tasmanien eingesetzt.

Selfies erforderlich, um „Gemeinschaften sicher zu halten

Wenn sie von der App aufgefordert werden, müssen sie innerhalb von 15 Minuten ein Selfie an der von ihnen angegebenen Quarantäneadresse zu Hause machen, damit die Polizei nicht an ihre Tür klopft. Dies alles geschieht, um die Sicherheit der Gemeinden zu gewährleisten, sagte Kirstin Butcher, Geschäftsführerin von Genvis, gegenüber Reuters. Man kann keine häusliche Quarantäne ohne Überprüfungen der Einhaltung der Vorschriften haben … Man kann keine physischen Überprüfungen der Einhaltung der Vorschriften in dem Umfang durchführen, der für die Unterstützung von (sozialen und wirtschaftlichen) Wiedereröffnungsplänen erforderlich ist, also muss Technologie eingesetzt werden.

Die Maßnahme wird als Verbesserung der Vorschrift angepriesen, dass alle internationalen Neuankömmlinge zwei Wochen lang unter Polizeibewachung in einem Hotel unter Quarantäne stehen müssen, aber eine Person, die kein Verbrechen begangen hat, in ihrer Wohnung einzusperren und unter Androhung von Polizeigewalt zu überwachen, ist in einer freien Gesellschaft nicht üblich.

„Während die Erkennungstechnologie bereits in Ländern wie China eingesetzt wurde, wurde von keiner anderen Demokratie berichtet, dass ihr Einsatz im Zusammenhang mit Verfahren zur Eindämmung des Coronavirus in Erwägung gezogen wurde“, berichtet Reuters. Dies könnte sich jedoch leicht ändern und sich schnell zu einer App entwickeln, mit der Ihr Aufenthaltsort für alle möglichen Zwecke überwacht werden kann.

Es hat bereits begonnen. Am 17. September 2021 nahm Präsident Biden die Masern in die Liste der übertragbaren Krankheiten auf, die unter Quarantäne gestellt werden können, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie sich angesteckt haben, unter Quarantäne gestellt werden könnten. Welche anderen Krankheiten werden auf die Liste gesetzt und welche Maßnahmen werden genehmigt, um die Amerikaner dazu zu bringen, in ihren Häusern zu bleiben?

Eines der anderen Projekte von Genvis ist Milli, eine „Smartphone-App für häusliche Sicherheit“, die ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Polizei von Westaustralien entwickelt wurde und „Live-Übertragungen von Sicherheitskameras analysiert, die Personen und Fahrzeuge erkennen“. Wenn ein „Ereignis“ eintritt, wird eine Warnung an das Smartphone des Benutzers gesendet, damit dieser „die Informationen schnell überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen kann“.

Die Milli-App wird in Westaustralien eingesetzt, Berichten zufolge als Instrument zur Verringerung von Gewalt in der Familie und in der Familie. Aber es ist nicht schwer zu erkennen, wie diese invasive Technologie leicht für andere Arten der Überwachung und Beobachtung eingesetzt werden könnte, mit extremen Eingriffen in die Privatsphäre. Viele haben sich besorgt über die Produkte von Genvis geäußert, darunter auch die G2G Now-App.

„Mich beunruhigt nicht nur der Einsatz hier, sondern auch die Tatsache, dass dies ein Beispiel für den schleichenden Einsatz dieser Art von Technologie in unserem Leben ist“, sagte Toby Walsh, Professor für künstliche Intelligenz an der University of NSW, gegenüber Reuters. „Selbst wenn es hier funktioniert … dann bestätigt es die Idee, dass Gesichtserkennung eine gute Sache ist. Wo hört das auf?

Wann ist Australien nicht mehr frei?

Australien hat während der Pandemie einige der strengsten Restriktionen erlebt, und die Menschen sind es leid, sich im Namen der Sicherheit ihre persönliche Freiheit nehmen zu lassen. Als im Bundesstaat Victoria eine Ausgangssperre verhängt wurde, wurde der Wissenschaftler John Lee gefragt, ob dies seiner Meinung nach zu weit ginge, worauf er antwortete: Um dies in den richtigen Kontext zu setzen: Die Parlamente auf Bundes- und Landesebene tagten während der beiden Weltkriege und der Spanischen Grippe, und Ausgangssperren wurden nie verhängt.

In New South Wales wurde das Militär eingesetzt, um monatelange Ausgangssperren durchzusetzen, und wenn es zu Protesten kam, wurden Menschen zu Geldstrafen verurteilt und verhaftet. Conor Friedersdorf erklärte in The Atlantic, dass Australien anscheinend in einen Polizeistaat eingetreten ist, und fragt sich, ab wann es nicht mehr als freies Land bezeichnet werden kann:

Australien ist zweifellos eine Demokratie mit mehreren politischen Parteien, regelmäßigen Wahlen und einer friedlichen Machtübergabe. Aber wenn ein Land seinen eigenen Bürgern auf unbestimmte Zeit verbietet, seine Grenzen zu verlassen, Zehntausende seiner Bürger im Ausland stranden lässt, strenge Regeln für Reisen innerhalb des Landes aufstellt, seinen Bürgern verbietet, das Haus ohne eine Entschuldigung von einer offiziellen Regierungsliste zu verlassen, Masken vorschreibt, selbst wenn sich die Menschen im Freien und in sozialer Distanz aufhalten, das Militär einsetzt, um diese Regeln durchzusetzen, Proteste verbietet und Andersdenkende verhaftet und mit Geldstrafen belegt, ist dieses Land dann noch eine liberale Demokratie?

Dauerhafte Vorschriften dieser Art würden ein Land sicherlich zu einem Polizeistaat machen. Wie viel Zeit muss noch vergehen, bis wir Australien im zweiten Jahr der Pandemie, in dem COVID-19 inzwischen als endemisch und nicht mehr als vorübergehender Notfall angesehen wird, den die Nation vermeiden konnte, als illiberal und unfrei betrachten müssen?

Die Menschen protestieren gegen die Orwellsche Politik

In Melbourne sind die Menschen aus Protest auf die Straße gegangen, nachdem sie mehr als 220 Tage lang in ihren Häusern eingeschlossen waren. Nicht nur Schulen und Geschäfte wurden geschlossen, sondern die Bewohner wurden auch mit Ausgangssperren belegt und durften sich nur noch zu Hause aufhalten, wenn sie sich bewegen wollten.

Die Demonstranten wurden mit Polizeikräften konfrontiert, die so reagierten, als befänden sie sich im Krieg; außerdem wurden Proteste verboten, wobei Andersdenkende eine Verhaftung und Geldstrafen von 5.000 Dollar oder mehr riskieren. Die internationalen Medien haben die zunehmenden Proteste und den Polizeistaat in Australien weitgehend ignoriert, während die australischen Medien dazu neigen, die Darstellung der Regierung zu unterstützen.

Eine Australierin, die an den Protesten teilnahm, sagte den KRWG-Medien unter der Bedingung der Anonymität: „Ich will meine Freiheiten und die Demokratie zurück, ich will, dass das Parlament offen ist, ich will Diskussionen, ich will volle Offenlegung, ich will, dass abweichende Stimmen gehört werden. Ich kam aus einem kommunistischen Land hierher, als ich 5 Jahre alt war, ich bin also ein echter Aussie, aber ich habe auch den anderen Hintergrund, vor dem meine Eltern geflohen sind.

Bei den Protesten in Sydney im Sommer, als die Bewohner sich mitten in einer monatelangen Abriegelung befanden, wurde auch die Polizei zur Durchsetzung der Vorschriften hinzugezogen, und Regierungsbeamte riefen Einzelpersonen dazu auf, Personen zu melden, die sich nicht an die sozialen Distanzierungsregeln hielten.

Außerhalb Sydneys zogen die Demonstranten zunehmend in die Innenstädte, um Freiheit und Wahrheit zu fordern. Bei einem früheren Protest in Melbourne war auf einem Transparent zu lesen: Es geht nicht um einen Virus. Es geht um die totale Kontrolle des Volkes durch die Regierung. Bei den Protesten in Sydney kam es zu mehreren Festnahmen, wobei die Polizei angab, dass die Menge Absperrungen durchbrach und Plastikflaschen und Pflanzen war.

In New South Wales erklärten die Ordnungskräfte, dass sie zwar die freie Meinungsäußerung und die friedliche Versammlung unterstützten, „der Protest jedoch einen Verstoß gegen die Anordnungen der öffentlichen Gesundheit darstellte“. Etwa 5.000 Menschen demonstrierten auch in Athen, Griechenland, gegen die COVID-Maßnahmen und trugen Transparente mit der Aufschrift „Rührt unsere Kinder nicht an“.

Auch in England gab es Proteste gegen die Covid-App des NHS, die Sie benachrichtigt, wenn Sie in engem Kontakt (d. h. mindestens 15 Minuten lang innerhalb von drei Metern) mit einer Person waren, die positiv auf COVID getestet wurde.

Wenn Sie nicht geimpft sind und benachrichtigt werden, sollten Sie sich 10 Tage lang nach dem letzten Kontakt mit der positiven Person selbst isolieren. Wenn Sie sich nach der Benachrichtigung nicht selbst isolieren, können Sie mit einer Geldstrafe von £1.000 ($1.390) oder mehr bestraft werden. Anfang August änderte der NHS die Funktionsweise der App und benachrichtigte die Menschen über enge Kontakte in den letzten zwei statt fünf Tagen, nachdem so viele Menschen „gepingt“ worden waren, dass Lebensmittelhersteller, Einzelhändler und Lieferketten an ihre Grenzen stießen.

Die technische Tyrannei nimmt zu

Nicht nur in Australien entsteht ein nationaler Sicherheitsstaat. Maßnahmen zur autoritären Kontrolle und Massenüberwachung haben weltweit zugenommen, und in den USA sind das Silicon Valley und der nationale Sicherheitsstaat inzwischen miteinander verschmolzen, wie Whitney Webb, einer meiner Lieblingsjournalisten, berichtet.

Die jahrzehntelangen Kriege gegen Dissidenten im eigenen Land haben schon immer mit Technologien wie Datenbanken zu tun gehabt, und jetzt geht es um Technologien wie Gesichtserkennungs-Apps. Webb schrieb zu Beginn der Pandemie über die „technische Tyrannei“ und enthüllte, dass ein Dokument der Nationalen Sicherheitskommission für künstliche Intelligenz (NSCAI) – das durch einen FOIA-Antrag erlangt wurde – besagte, dass Änderungen notwendig seien, um einen technologischen Vorteil gegenüber China zu behalten:

Dieses Dokument legt nahe, dass die USA in vielen Aspekten der KI-gesteuerten Technologien, insbesondere bei der Massenüberwachung, Chinas Führung folgen und sie sogar übertreffen. Diese Sichtweise steht in klarem Widerspruch zur öffentlichen Rhetorik prominenter US-Regierungsbeamter und Politiker gegenüber China, die die Technologieinvestitionen der chinesischen Regierung und den Export ihrer Überwachungssysteme und anderer Technologien als eine große ‚Bedrohung‘ für die ‚Lebensart‘ der Amerikaner bezeichnet haben.

Wie in Australien werden viele der Schritte zur Umsetzung des Programms als Teil der COVID-19-Pandemiebekämpfung im Namen der öffentlichen Sicherheit gefördert. Die NSCAI ist nicht nur ein zentraler Bestandteil der vierten industriellen Revolution von The Great Reset, sondern fördert auch die Massenüberwachung, den reinen Online-Einkauf und das Ende des Bargelds, während sie gleichzeitig feststellt, dass „mit Kameras übersäte Straßen eine gute Infrastruktur sind“.

Mit zunehmender Überwachung geht ein Verlust an Freiheit einher, weshalb Menschen auf der ganzen Welt weiterhin friedlich gegen Technologien rebellieren sollten, die ihre Freiheiten bedrohen.

Quelle: