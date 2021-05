Gesundheitsexperten geben zu, dass das Tragen von Masken im Freien lächerlich ist

Laut einem Experten für virale Übertragungsmechanismen stellen kurze Begegnungen im Freien ein „sehr geringes Risiko“ für die Übertragung von COVID-19 dar. Die Viruspartikel verteilen sich schnell in der Außenluft, sodass das Risiko, aerosolierte Viren von Passanten einzuatmen, vernachlässigbar ist

Mithilfe mathematischer Modelle haben italienische Forscher berechnet, wie lange es dauern würde, bis man sich in Mailand im Freien mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert.

Wenn 10 % der Bevölkerung infiziert wären, bräuchte man 31,5 Tage ununterbrochenen Aufenthalts im Freien, um eine Virusdosis einzuatmen, die für eine Ansteckung ausreicht

Andere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, COVID-19 zu übertragen, in geschlossenen Räumen 18,7-mal größer ist als im Freien

Mehrere Untersuchungen, die sich mit den SARS-CoV-2-RNA-Konzentrationen in der Luft befassten, sind ergebnislos geblieben. In Luftproben von verschiedenen Orten in Wuhan, China, Venedig in Norditalien oder Lecce in Süditalien wurde während der Pandemie keine nachweisbare RNA gefunden

Deutschlands erstes Register für Nebenwirkungen des Maskentragens bei Kindern hat 24 physische, psychologische und verhaltensbezogene Gesundheitsprobleme identifiziert, darunter Reizbarkeit (60 %), Kopfschmerzen (53 %), Konzentrationsschwierigkeiten (50 %), verminderte Fröhlichkeit (49 %), Abneigung, in die Schule/den Kindergarten zu gehen (44 %), Unwohlsein (42 %), beeinträchtigtes Lernen (38 %) und Schläfrigkeit oder Müdigkeit (37 %)

Nach einem Jahr fragwürdiger Ratschläge zum Thema Maskierung, die von kopfschüttelnd und leicht amüsant bis hin zu geradezu lächerlich reichen – wie z. B. Spanien, das das Tragen von Gesichtsmasken beim Schwimmen im Meer vorschreibt – bekommen Gesundheitsexperten, die dem vorherrschenden Narrativ über die allgemeine Maskierung widersprechen, endlich etwas Sendezeit in den Mainstream-Medien.

In einem Artikel in der New York Times vom 22. April 20211 zitiert Tara Parker-Pope mehrere Ärzte und Virologen, die vom allgemeinen Tragen von Masken im Freien abraten.

Gesundheitsexperten äußern sich zum Tragen von Masken im Freien

Unter ihnen ist Linsey Marr, Professorin für Bau- und Umwelttechnik an der Virginia Tech und Expertin für die Mechanismen der Virusübertragung, die darauf hinweist, dass kurze Begegnungen im Freien, wie z. B. das Vorbeigehen an einer Person auf einem Gehweg oder Wanderweg, ein „sehr geringes Risiko“ für eine Übertragung darstellen.

„Viruspartikel verteilen sich schnell in der Außenluft, und das Risiko, aerosolisierte Viren von einem Jogger oder Passanten einzuatmen, ist vernachlässigbar“, sagte Marr zu Parker-Pope. „Selbst wenn eine Person draußen hustet oder niest, während Sie vorbeigehen, bleibt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine ausreichend große Dosis des Virus abbekommen, um sich zu infizieren, gering.“

In ähnlicher Weise wird Dr. Muge Cevic, ein klinischer Dozent für Infektionskrankheiten und medizinische Virologie an der University of St. Andrews School of Medicine in Schottland, mit den Worten zitiert:

„Ich denke, es ist ein bisschen zu viel verlangt, dass die Leute die Maske aufsetzen, wenn sie spazieren gehen oder joggen oder Rad fahren. Wir befinden uns in einem anderen Stadium der Pandemie. Ich denke, dass Masken im Freien überhaupt nicht vorgeschrieben sein sollten. Das ist nicht der Ort, an dem die Infektion und Übertragung stattfindet.“

Parker-Pope zitiert auch Dr. Nahid Bhadelia, einen Arzt für Infektionskrankheiten und medizinischen Leiter der Abteilung für spezielle Krankheitserreger am Boston Medical Center:

„Lassen Sie mich meinen Lauf machen, ohne Maske … Wenn man bedenkt, wie konservativ ich das ganze Jahr über mit meinen Meinungen war, sollte Ihnen das sagen, wie gering [das] Risiko im Allgemeinen für eine Übertragung im Freien bei Kontakt über kurze Zeiträume ist …“

Geimpft oder nicht, Masken funktionieren nicht

Natürlich behaupten die meisten der im Artikel der New York Times zitierten Ärzte, dass eine Impfung das Risiko für COVID-19 senkt und man daher in der Nähe von geimpften Personen nachsichtiger sein kann. Ich habe viele Artikel geschrieben, in denen ich erklärt habe, warum diese Behauptung unsinnig und schlichtweg falsch ist.

Kurz gesagt, es macht keinen Sinn, denn alles, was die COVID-19-„Impfstoffe“ bewirken sollen, ist die Linderung der Symptome, falls oder wenn man infiziert wird. Sie sind nicht darauf ausgelegt, eine Infektion zu verhindern, sie geben Ihnen keine Immunität gegen SARS-CoV-2, und sie verhindern nicht die Übertragung, so dass Sie das Virus immer noch auf andere übertragen können, wenn Sie infiziert werden.

All dies bedeutet, dass Sie das gleiche „Risiko“ für andere darstellen, egal ob Sie geimpft sind oder nicht. Und, um das klarzustellen, wenn Sie keine Symptome einer Atemwegsinfektion haben, ist das Gesundheitsrisiko, das Sie für andere darstellen, praktisch nicht vorhanden. Sie können eine Infektion, die Sie nicht haben, einfach nicht verbreiten.

Die winzigen Stücke viraler RNA, die der PCR-Test aufspüren kann, wenn er zu viele Vergrößerungszyklen durchläuft – und damit ein falsch positives Ergebnis liefert – sind nicht infektiös. Sie brauchen ein ganzes, und lebendes, Virus dafür.

CDC erteilt eine Sondergenehmigung für vollständig Geimpfte

Obwohl die Wissenschaft in diesen Punkten ziemlich eindeutig ist, hat das U.S. Centers for Disease Control and Prevention Ende April 2021 seine Richtlinien für Masken im Freien für nur Geimpfte gelockert.

Wenn Sie alle erforderlichen Dosen des COVID-19-Impfstoffs“ erhalten haben, müssen Sie im Freien keine Maske mehr tragen, wenn Sie sich in kleinen Gruppen aufhalten oder Sport treiben. Masken werden aber immer noch empfohlen, wenn man sich in überfüllten Außenbereichen aufhält, wie z.B. in Sportstadien. In einem anderen Artikel der New York Times heißt es:

„Präsident Biden begrüßte es als einen Meilenstein in der Pandemie, trug eine Maske, als er sich dem Rednerpult an einem warmen Frühlingstag auf dem Gelände des Weißen Hauses näherte – und behielt sie demonstrativ an, als er zurück ins Weiße Haus ging, als er fertig war. Go get the shot (geh, hol deinen Schuss). Es war noch nie so einfach“, sagte Mr. Biden. Und wenn Sie einmal vollständig geimpft sind, können Sie ohne Maske gehen, wenn Sie draußen sind und sich von großen Menschenmengen fernhalten.“

Forscher stellen richtig

Im Gegensatz zur typischen Propaganda der New York Times zitiert Parker-Pope tatsächlich Forschungsergebnisse , die im Februar 2021 in der Zeitschrift Environmental Research veröffentlicht wurden:

„Um zu verstehen, wie gering das Risiko einer Übertragung im Freien ist, haben Forscher in Italien mathematische Modelle verwendet, um zu berechnen, wie lange es dauern würde, bis sich eine Person in Mailand im Freien infiziert.

Sie stellten sich ein düsteres Szenario vor, in dem 10 % der Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert waren. Ihre Berechnungen ergaben, dass eine Person, die Menschenansammlungen meidet, im Durchschnitt 31,5 Tage ununterbrochenen Aufenthalt im Freien benötigt, um eine Virusdosis einzuatmen, die für eine Ansteckung ausreicht.

Die Ergebnisse zeigen, dass dieses Risiko in der Außenluft vernachlässigbar ist, wenn Menschenansammlungen und direkter Kontakt zwischen Menschen vermieden werden“, sagte Daniele Contini, leitender Autor der Studie und Aerosolwissenschaftler am Institut für Atmosphärische Wissenschaften und Klima in Lecce, Italien.

Selbst wenn infektiösere Virusvarianten im Umlauf sind, hat sich die Physik der Virusübertragung im Freien nicht verändert, und das Risiko, sich im Freien zu infizieren, ist immer noch gering, sagen Virusexperten.“

Andere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, COVID-19 zu übertragen, in geschlossenen Räumen 18,7-mal größer ist als im Freien. Mehrere Untersuchungen, die die SARS-CoV-2-RNA-Konzentration in der Luft untersuchten, sind ebenfalls ergebnislos geblieben, darunter Luftproben, die an verschiedenen Orten in Wuhan, China, Venedig in Norditalien und Lecce in Süditalien genommen wurden.

Die Probleme, die wir ignorieren, wenn wir Masken vorschreiben

Abgesehen von all den Forschungsergebnissen, die zeigen, dass das Tragen von Masken eine unwirksame und weitgehend sinnlose Strategie gegen Atemwegsviren ist – die ich in mehreren Artikeln ausführlich beschrieben habe, darunter „More Evidence Masks Don’t Work to Prevent COVID-19“, „Mindless Mask Mandates Likely Do More Harm Than Good“ und „Landmark Study Finds Masks Are Ineffective“ -, gibt es noch das Problem der möglichen negativen Auswirkungen.

Dieser Teil der Gleichung wurde von Anfang an rundheraus ignoriert, obwohl es sowohl ökologische Nachteile für die allgemeine Verwendung von Masken als auch individuelle Gesundheitsgefahren gibt, darunter die folgenden:

Das Tragen einer Gesichtsmaske erhöht den Atemwiderstand, und da es sowohl das Einatmen als auch das Ausatmen erschwert, können Personen mit vorbestehenden medizinischen Erkrankungen durch das Tragen einer Gesichtsmaske dem Risiko eines medizinischen Notfalls ausgesetzt sein.

Dazu gehören Personen mit Kurzatmigkeit, Lungenerkrankungen, Panikattacken, Atembeschwerden, Schmerzen in der Brust bei Anstrengung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Ohnmachtsanfällen, Klaustrophobie, chronischer Bronchitis, Herzproblemen, Asthma, Allergien, Diabetes, Krampfanfällen, hohem Blutdruck und Personen mit Herzschrittmachern. Die Auswirkungen des Tragens einer Gesichtsmaske während der Schwangerschaft sind ebenfalls völlig unbekannt.

Gesichtsmasken können die Sauerstoffaufnahme reduzieren, was zu einem potenziell gefährlichen Sauerstoffmangel (Hypoxie) führt.

Außerdem verursachen sie eine schnelle Ansammlung von schädlichem Kohlendioxid, was erhebliche kognitive und körperliche Auswirkungen haben kann. Das erste Register in Deutschland, das die Auswirkungen des Maskentragens auf Kinder erfasst, hat 24 körperliche, psychische und verhaltensbezogene Gesundheitsprobleme identifiziert, die mit dem Tragen von Masken in Verbindung stehen. Zu den erfassten Symptomen gehören:

„… Reizbarkeit (60 %), Kopfschmerzen (53 %), Konzentrationsschwierigkeiten (50 %), geringere Fröhlichkeit (49 %), Abneigung gegen Schule/Kindergarten (44 %), Unwohlsein (42 %), Lernschwierigkeiten (38 %) und Schläfrigkeit oder Müdigkeit (37 %).“

Von den 25.930 Kindern, die in das Register aufgenommen wurden, berichteten 29,7 %, dass sie sich kurzatmig fühlten, 26,4 %, dass ihnen schwindlig war und 17,9 %, dass sie sich nicht bewegen oder spielen wollten. Hunderte weitere erlebten „beschleunigte Atmung, Engegefühl in der Brust, Schwäche und kurzfristige Beeinträchtigung des Bewusstseins.“

Das Tragen einer Gesichtsmaske erhöht die Körpertemperatur und die körperliche Belastung, was zu einem erhöhten Temperaturwert führen kann, der nicht mit einer Infektion zusammenhängt.

Alle Gesichtsmasken können beim Benutzer Bakterien- und Pilzinfektionen verursachen, da sich warme, feuchte Luft im Inneren der Maske ansammelt. Dies ist der perfekte Nährboden für Krankheitserreger. Aus diesem Grund wurden medizinische Einwegmasken nur für den kurzzeitigen, aufgabenspezifischen Gebrauch entwickelt, nach dem sie entsorgt werden sollten.

Mediziner warnen, dass bakterielle Lungenentzündungen, Gesichtsausschläge, Pilzinfektionen im Gesicht, „Maskenmund“ (zu dessen Symptomen Mundgeruch, Karies und Zahnfleischentzündungen gehören) und Candida-Mundinfektionen auf dem Vormarsch sind.

Eine Studie, die in der Februar-Ausgabe 2021 der Zeitschrift Cancer Discovery veröffentlicht wurde, fand außerdem heraus, dass das Vorhandensein von Mikroben in Ihrer Lunge die Pathogenese von Lungenkrebs verschlimmern und zu Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium beitragen kann. Die gleichen Arten von Bakterien, vor allem Veillonella-, Prevotella- und Streptokokken-Bakterien, können auch durch längeres Tragen von Masken kultiviert werden.

Bei längerem Gebrauch beginnen medizinische Masken sich zu zersetzen und setzen Chemikalien frei, die dann eingeatmet werden. Es werden auch winzige Mikrofasern freigesetzt, die beim Einatmen gesundheitliche Probleme verursachen können. Diese Gefahr wurde in einer Leistungsstudie hervorgehoben, die in der Juni-Ausgabe 2021 des Journal of Hazardous Materials veröffentlicht wurde.

Maskenmandate stellen auch eine weitere Aushöhlung der Freiheit dar und normalisieren die falsche Vorstellung, dass Menschen krank sind, solange sie nicht nachweislich gesund sind, und dass es akzeptabel ist, gezwungen zu werden, sein Gesicht zu bedecken, nur um seinem täglichen Leben nachzugehen, auch wenn man im Freien ist.

Das öffentliche Narrativ baut Vorurteile gegen Menschen auf, die sich weigern, Masken zu tragen oder einen experimentellen Impfstoff zu bekommen, sodass einige nun Angst vor Menschen haben, die nicht maskiert sind oder sich nicht impfen lassen. Da sich die gesellschaftlichen Normen schnell ändern und ein zunehmend autoritäres Umfeld entsteht, stellt sich die Frage, ob die Öffentlichkeit weiterhin blind gehorchen wird, unabhängig von den Konsequenzen.

Der einzige Maskentyp, der sicher und effektiv ist

Um überhaupt einen Nutzen zu bieten, müssen die Benutzer mit dem richtigen Typ und der richtigen Größe der Atemschutzmaske ausgestattet sein und sich einer Dichtsitzprüfung durch eine geschulte Fachkraft unterziehen. Allerdings schützen N95-Masken, selbst wenn sie richtig angepasst sind, nicht vor einer Virusexposition, können aber ausreichend vor größeren Partikeln schützen.

Chirurgische Masken, die nicht an Ihrem Gesicht abschließen, filtern nichts heraus. Sie sollen verhindern, dass bei chirurgischen Eingriffen Bakterien aus Mund, Nase und Gesicht in den Patienten gelangen, und Forscher haben davor gewarnt, dass kontaminierte chirurgische Masken tatsächlich ein Infektionsrisiko darstellen. Bereits nach zwei Stunden wurde ein signifikanter Anstieg der bakteriellen Belastung auf der Maske festgestellt.

Nicht-medizinische Tuchmasken sind nicht nur ineffektiv, sondern auch besonders gefährlich, da sie nicht für eine effektive Ableitung des ausgeatmeten Kohlendioxids ausgelegt sind, was sie für die Verwendung völlig ungeeignet macht.

Die einzige Art von Maske, die tatsächlich sicher und effektiv ist, ist eine Gasmaske, die man zum Schutz vor Lackierdämpfen, organischen Dämpfen, Rauch und Staub verwendet. Diese Atemschutzmasken sind so konstruiert, dass sie die Luft, die Sie einatmen, filtern und das Kohlendioxid und die Luftfeuchtigkeit aus der Luft, die Sie ausatmen, entfernen, wodurch sichergestellt wird, dass es keine gefährliche Ansammlung von Kohlendioxid oder eine Verringerung des Sauerstoffs in der Maske gibt.

Wo sind die Daten, die die Maskenpflicht unterstützen?

Obwohl es eine Menge Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die zeigen, dass Masken gegen die Übertragung von Viren unwirksam sind und dass Verordnungen nichts zum Schutz der öffentlichen Gesundheit beitragen, fahren Regierungssprecher einfach fort, die Propaganda zu verbreiten, dass das Tragen von Masken Leben rettet. „Hört auf die Experten; folgt der Wissenschaft“, sagen sie. Doch sie haben noch keinen einzigen glaubwürdigen wissenschaftlichen Beleg für das allgemeine Tragen von Masken vorgelegt.

Wo sind die Daten, die zeigen, dass Masken funktionieren? Wo sind die Daten, die zeigen, dass es die Infektions- und Krankenhausaufenthaltsraten senkt? Wo sind die Beweise, dass die Maskenpflicht in den letzten 14 Monaten überhaupt einen positiven Einfluss auf die COVID-19-Pandemie hatte? Wir sollten inzwischen einen Berg von Daten haben, die das belegen.

Die Maske ist Teil eines größeren Apparates einer Bewegung von nicht gewählten, wohlhabenden Bürokraten, die unsere Freiheiten rauben und Lügen verewigen. ~ North Dakota House Representative Jeff Hoverson

Ich vermute, dass der Grund dafür, dass wir keine massiven Studien mit globalen Daten haben, die zeigen, dass die Maskenpflicht ein bahnbrechender Erfolg war, darin liegt, dass sie entweder keine Auswirkungen hatte oder die Dinge verschlimmerte. Ein Beispiel: „Texas, Mississippi See Lowest COVID Cases in Almost a Year 1 Month After Lifting Mask Mandate“, berichtete Newsweek in einem Artikel vom 6. April 2021.

Ja, ironischerweise ist trotz der Befürchtungen, dass die Aufhebung der Maskenpflicht zu einer Überflutung der Krankenhäuser mit COVID-19-Fällen führen würde, genau das Gegenteil eingetreten. Sowohl Texas als auch Mississippi melden jetzt, vier Wochen später, die niedrigsten Fall- und COVID-bedingten Sterblichkeitszahlen seit Mai 2020.

North Dakota will Freiheit vom Maskenzwang sichern

Ein besonderer Lichtblick leuchtet in North Dakota, wo das Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf (H.B.1323) verabschiedet hat, der es Schulen, Unternehmen und lokalen Regierungen tatsächlich verbieten würde, Gesichtsmasken als Voraussetzung für den Dienst zu verlangen. Der Gesetzentwurf, der Ende Februar 2021 mit 50 zu 44 Stimmen verabschiedet wurde, wird nun vom Senat geprüft.

Der Befürworter des Gesetzes, Jeff Hoverson, bezeichnete die Maskenpflicht, die im November 2020 in Kraft treten soll, als „teuflische Dummheit“. Er sagte der Prairie Public Press, er habe „eine Menge E-Mails“ von Wählern erhalten, die gegen die Maskenpflicht seien, und fügte hinzu:

„Sie wollen nicht, dass North Dakota in das hineingesogen wird, was offensichtlich wird. Die Maske ist ein Teil eines größeren Apparates einer Bewegung von nicht gewählten, reichen Bürokraten, die uns unserer Freiheiten berauben und Lügen aufrechterhalten.“

Ja. Das bringt es auf den Punkt.

