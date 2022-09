Die italienische Politikerin Giorgia Meloni ist auf einen Schlag weltbekannt. Hochrechnungen auf der Grundlage von Stimmen aus etwa zwei Dritteln der Wahllokale zeigten, dass ihre Partei der „Brüder Italiens“ bei der Abstimmung am Sonntag vor anderen Kandidaten lag. Die Bildung einer Regierungskoalition mit Hilfe von Melonis rechten und Mitte-Rechts-Verbündeten könnte noch Wochen dauern.

Mit 15 Jahren trat Meloni der Jugendfront bei, dem Jugendflügel der neofaschistischen Italienischen Sozialbewegung (MSI), bei denen es sich um Anhänger des ehemaligen Diktators Benito Mussolini handelt. Archivierte Dokumente haben gezeigt, dass Mussolini 1917 mit Hilfe eines Wochenlohns vom britischen Geheimdienst MI5 seinen Einstieg in die Politik fand. Mussolinis Zahlungen wurden von Sir Samuel Hoare genehmigt, einem Abgeordneten und MI5-Mann in Rom, der zu dieser Zeit einen Stab von 100 britischen Geheimdienstoffizieren in Italien leitete. Am 10. Juli 1943 kam es zur Landung der Amerikaner in Italien und dem Sturz Mussolinis durch König Viktor Immanuel, dessen Clan