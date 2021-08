Glenn Greenwald: Die bizarre Weigerung, in der COVID-Debatte eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen

Von Glenn Greenwald: Greenwald begann 2007, für Salon zu schreiben, und 2012 für The Guardian. Im Juni 2013, während er bei The Guardian arbeitete, begann er mit der Veröffentlichung einer Reihe von Berichten, die bisher unbekannte Informationen über amerikanische und britische globale Überwachungsprogramme enthielten, basierend auf geheimen Dokumenten, die von Edward Snowden bereitgestellt wurden. Seine Arbeit trug dazu bei, dass The Guardian und The Washington Post einen Pulitzer-Preis gewannen, und er gewann den 2013 George Polk Award zusammen mit drei anderen Reportern, darunter Laura Poitras. Im Jahr 2014 gründeten Greenwald, Poitras und Jeremy Scahill The Intercept, für das er bis zu seinem Rücktritt im Oktober 2020 Mitbegründer und Redakteur war. Anschließend begann Greenwald, auf Substack zu veröffentlichen, einer Online-Newsletter-basierten Journalismus-Plattform. Quelle

Sind diejenigen, die sich gegen ein Fahrverbot oder eine radikale Senkung der Höchstgeschwindigkeit aussprechen, Soziopathen, wenn man bedenkt, wie viele Menschen sie damit wissentlich dem Tod oder der Verstümmelung ausliefern?

In praktisch jedem Bereich der öffentlichen Politik befürworten die Amerikaner Maßnahmen, von denen sie wissen, dass sie Menschen töten werden, manchmal eine große Anzahl von Menschen. Sie tun dies nicht, weil sie Psychopathen sind, sondern weil sie rational sind: Sie schätzen ein, dass die Todesfälle, die unweigerlich aus der von ihnen unterstützten Politik resultieren werden, es im Austausch für die Vorteile, die diese Politik bietet, wert sind. Diese rationale Kosten-Nutzen-Analyse ist, auch wenn sie nicht so explizit oder grob formuliert wird, ein wesentlicher Bestandteil der öffentlichen politischen Debatten – außer wenn es um COVID geht, wo sie bizarrerweise für tabu erklärt wurde.

Der schnellste und garantierteste Weg, um Hunderttausende von Menschenleben durch politische Veränderungen zu retten, wäre ein Verbot von Kraftfahrzeugen oder eine strenge Beschränkung ihrer Nutzung auf Fahrzeuge, die vom Staat aufgrund einer zwingenden Notwendigkeit zugelassen sind (z. B. Krankenwagen oder Fahrzeuge für die Lebensmittellieferung), oder zumindest eine Senkung der landesweiten Höchstgeschwindigkeit auf 25 km/h. Jede dieser Maßnahmen würde sofort verhindern, dass eine große Zahl von Menschen stirbt. Laut dem Center for Disease Control (CDC) kommen jedes Jahr weltweit 1,35 Millionen Menschen im Straßenverkehr ums Leben, und in den Vereinigten Staaten sind Verkehrsunfälle die häufigste Todesursache bei Menschen zwischen 1 und 54 Jahren. Selbst mit Sicherheitsgurten und Airbags geht eine tragische Zahl von Lebensjahren verloren, wenn man bedenkt, wie viele junge Menschen bei Autounfällen sterben oder dauerhaft schwer behindert werden. In jahrzehntelangen Studien wurde nachgewiesen, dass selbst kleine Geschwindigkeitsreduzierungen viele Leben retten, während radikale Reduzierungen – die von fast niemandem unterstützt werden – die meisten, wenn nicht sogar alle Todesfälle durch Autounfälle beseitigen würden.

Wenn man bedenkt, wie viele Tote und Schwerverletzte verhindert werden könnten, warum fordert dann niemand ein Verbot von Autos oder zumindest strenge Beschränkungen, wer fahren darf (nur für lebensnotwendige Zwecke) oder wie schnell (25 mph)? Liegt es daran, dass die meisten Menschen einfach nur Soziopathen sind, die sich nicht um die große Zahl von Menschenleben scheren, die durch die von ihnen unterstützte Verkehrspolitik verloren gehen, und die gerne zusehen, wie Menschen sterben oder dauerhaft verstümmelt werden, solange ihre Bequemlichkeit nicht beeinträchtigt wird? Liegt es daran, dass sie dem Leben anderer Menschen keinen Wert beimessen und deshalb wissentlich eine Politik unterstützen, die es jedem über 15-Jährigen erlaubt, mit hoher Geschwindigkeit Auto zu fahren, und die neben Erwachsenen auch viele Kinder töten wird?

Das mag das Motivationsschema einiger weniger Menschen erklären, aber im Allgemeinen ist der Grund viel einfacher und weniger unheilvoll. Der Grund liegt darin, dass wir einen rationalen Rahmen für die Kosten-Nutzen-Analyse verwenden, bei dem wir bei politischen Entscheidungen nicht nur eine Seite des Kontos betrachten (die Anzahl der Menschen, die sterben, wenn Autos zugelassen werden), sondern auch die immensen Kosten berücksichtigen, die durch politische Maßnahmen entstehen, die diese Todesfälle verhindern würden (massive Einschränkung unserer Reisemöglichkeiten, erheblich verlängerte Zeiten, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, Einschränkungen unserer Lebenserfahrungen, enorme finanzielle Kosten durch die Rückkehr zu den Zeiten vor dem Auto). Diese Kosten-Nutzen-Analyse ist so grundlegend, dass sie von allen, von rechten Ökonomen bis hin zur linken europäischen Umweltpolitikgruppe CIVITAS, die sie wie folgt definiert, begrüßt und angepriesen wird:

Die soziale Kosten-Nutzen-Analyse [ist] ein Instrument zur Entscheidungshilfe, das die verschiedenen Auswirkungen eines Projekts oder einer Politik misst und abwägt. Es vergleicht die Projektkosten (Kapital- und Betriebskosten) mit einer breiten Palette von (sozialen) Auswirkungen, z. B. Reisezeiteinsparungen, Reisekosten, Auswirkungen auf andere Verkehrsträger, Klima, Sicherheit und Umwelt.

Dieser Rahmen schließt vor allem einen absolutistischen Ansatz für eine rationale Politikgestaltung aus. Wir entscheiden uns niemals für eine gesellschaftsverändernde Politik mit der Begründung, dass „jedes gerettete Leben es zwingend erforderlich macht, sie zu übernehmen“, weil eine solch primitive Denkweise alle gegenläufigen Kosten ignoriert, die diese lebensrettende Politik verursachen würde (einschließlich, oft, auch des Verlustes von Leben: Ein Verbot von Flugzeugen zum Beispiel würde Leben retten, indem es Todesfälle durch Flugzeugabstürze verhindert, aber es würde auch neue Todesfälle verursachen, indem es mehr Menschen dazu bringt, Auto zu fahren).

Zwar wird häufig darüber gestritten, wie dieser Rahmen angewandt werden sollte und welche spezifischen Maßnahmen ideal sind, doch ist die Verwendung der Kosten-Nutzen-Analyse als primäre Formel, die wir verwenden, unumstritten – zumindest war das so, bis die COVID-Pandemie begann. Heute ist es in den westlichen Demokratien äußerst üblich, dass große Teile der Bürger fordern, dass alle Maßnahmen zur Verhinderung von COVID-Todesfällen unerlässlich sind, unabhängig von den Kosten, die diese Maßnahmen verursachen. So besteht diese Mentalität darauf, dass wir die Schulen geschlossen halten müssen, um zu verhindern, dass Kinder an COVID erkranken, ungeachtet der entsetzlichen Kosten, die achtzehn Monate oder zwei Jahre Schulschließungen für alle Kinder bedeuten.

Die Kosten, die Kindern aller Altersgruppen durch die im Namen von COVID gerechtfertigten anhaltenden und schwerwiegenden Beeinträchtigungen ihres Lebens auferlegt werden, können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Über die vielfältigen Schäden, die Kinder erleiden, könnten ganze Bücher geschrieben werden, und das werden sie mit Sicherheit auch tun. Einige davon – vor allem die längerfristigen – sind nicht bekannt (die langfristigen Schäden, die sich aus praktisch allen Aspekten der COVID-Politik ergeben – einschließlich COVID selbst, der Impfstoffe und der Isolierungsmaßnahmen – sind per definitionem unbekannt). Was wir jedoch mit Sicherheit wissen, ist, dass die Schäden, die den Kindern durch die Anti-COVID-Maßnahmen entstehen, schwerwiegend und vielschichtig sind. Einer der besten Mainstream-Nachrichtenberichte, der diese Kosten dokumentiert, war ein BBC-Artikel vom Januar 2021 mit der Überschrift „Covid: The devastating toll of the pandemic on children (Covid: Die verheerenden Folgen der Pandemie für Kinder)“.

Der „verheerende Tribut“, von dem in dem Artikel die Rede ist, ist nicht die Zahl der Todesfälle durch COVID bei Kindern, die selbst in der Welt der Delta-Variante verschwindend gering bleibt. Die neuesten Daten der CDC zeigen, dass die Gesamtzahl der Kinder unter 18 Jahren, die in den USA seit Beginn der Pandemie vor sechzehn Monaten an COVID gestorben sind, 361 beträgt – in einem Land mit 330 Millionen Einwohnern, darunter 74,2 Millionen Menschen unter 18 Jahren. Der „verheerende Tribut“ bezieht sich vielmehr auf die vielschichtigen Schäden, die den Kindern durch die verschiedenen Abriegelungen, Isolierungsmaßnahmen, Hausarrest, Schulschließungen, wirtschaftliche Einbußen und verschiedene andere Schäden entstanden sind, die durch die Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus verursacht wurden:

Von steigenden Raten psychischer Probleme bis hin zu Besorgnis über zunehmende Misshandlung und Vernachlässigung und den möglichen Schaden für die Entwicklung von Babys – die Pandemie droht ein verheerendes Erbe für die Jugend der Nation zu hinterlassen. . . Die Schließung von Schulen ist natürlich schädlich für die Bildung der Kinder. Aber Schulen sind nicht nur ein Ort des Lernens. Sie sind Orte, an denen Kinder soziale Kontakte knüpfen, sich emotional entwickeln und für manche auch ein Zufluchtsort vor schwierigen Familienverhältnissen.

Prof. Russell Viner, Präsident des Royal College of Pediatrics and Child Health, drückte dies vielleicht am deutlichsten aus, als er Anfang des Monats vor den Abgeordneten des Education Select Committee sprach: „Wenn wir Schulen schließen, schließen wir ihr Leben“.

Je reicher man ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man von diesen Schäden durch COVID-Beschränkungen betroffen ist. Reichtum ermöglicht es den Menschen, ihr Zuhause zu verlassen, Nachhilfelehrer zu engagieren, vorübergehend auf dem Land oder in den Bergen zu leben oder sich zu Hause im Freien aufzuhalten. Es sind die Armen und die wirtschaftlich Benachteiligten, die am meisten unter diesen Entbehrungen zu leiden haben, was – neben dem Verzicht auf Kinder – ein Grund dafür sein kann, dass ihnen im Mainstream-Diskurs wenig bis gar kein Gewicht beigemessen wird.

„Der Stress, den die Pandemie auf die Familien ausübt, mit steigender Arbeitslosigkeit und finanzieller Unsicherheit in Verbindung mit der Anordnung, zu Hause zu bleiben, hat das häusliche Leben landauf, landab unter Druck gesetzt“, stellt die BBC fest. Aber selbst für Erwachsene und Menschen aus der Mittelschicht und darüber hinaus führt eine schwere und anhaltende Isolation von der Gemeinschaft und dem Leben zwangsläufig zu ernsthaften psychischen Schäden, wie zwei Experten für psychische Gesundheit, die ich bereits im April 2020 interviewt habe, warnten.

Damit soll nicht gesagt werden, dass dies einfache Berechnungen sind. Die Abwägung zwischen COVID-Todesfällen oder Krankenhausaufenthalten und den schwerwiegenden Schäden, die sich aus den COVID-Beschränkungen ergeben, ist eine komplexe Frage, die in verschiedenen Ländern und Kulturen mit ziemlicher Sicherheit zu unterschiedlichen Antworten führt. Sie kann sogar in ein und demselben Land unterschiedlich beantwortet werden, da sich das Virus und die sozialen Bedingungen, die COVID hervorrufen, weiterentwickeln. Man kann darüber diskutieren, wie die Ansteckungsfähigkeit von COVID im Vergleich zu der riesigen Zahl von Menschen steht, die jedes Jahr ihr Leben oder ihre Fähigkeit, ein gesundes Leben zu führen, verlieren (so oft wird diesem Argument mit der mehr oder weniger zutreffenden, aber irrelevanten Unterscheidung begegnet, dass COVID ansteckend ist, Autounfälle aber nicht: Wie wirkt sich das auf die Bereitschaft aus, verkehrspolitische Maßnahmen zu unterstützen (wie z. B. das Erlauben von Autofahrten mit hoher Geschwindigkeit), die unweigerlich eine große Zahl von Menschen töten werden, oder auf die Weigerung, die gegenläufigen Kosten von Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID zu berücksichtigen?)

Mit anderen Worten: Dies ist kein Argument für oder gegen eine bestimmte Politik, die im Namen der COVID-Bekämpfung durchgeführt wird. Es ist vielmehr ein Versuch, die weit verbreitete und zutiefst fehlgeleitete Weigerung hervorzuheben, den durch die COVID-Bekämpfungsmaßnahmen selbst verursachten Schäden irgendwelche Kosten zuzuordnen.

Vielleicht lässt sich diese irrationale Denkweise durch die Tatsache erklären, dass COVID-Krankenhausaufenthalte und Todesfälle dramatischer sind als die heimtückischeren, lauernden Schäden durch anhaltende Lebensunterbrechungen. Vielleicht machen es die rapide sinkenden Kindererziehungsraten im Westen schwieriger, den Schaden, den all dies den Entwicklungsfähigkeiten und der psychischen Gesundheit der Kinder zufügt, zu beobachten oder sich darum zu kümmern. Vielleicht sind es auch andere Faktoren – von einem psychologischen Wunsch nach elterlichem Schutz in Form von autoritärer Macht bis hin zu einem verzerrten Sinn für „Sicherheit“ -, die jede Kosten-Nutzen-Analyse moralisch inakzeptabel machen. Keine dieser spekulativen Theorien erklärt jedoch die nahezu einhellige Weigerung, ein Fahrverbot oder eine landesweite Geschwindigkeitsbegrenzung auf 25 km/h in Erwägung zu ziehen; die Bereitschaft, eine große Zahl von Menschenleben zu opfern, indem man sich lebensrettenden Maßnahmen im Automobilbereich widersetzt, scheint auf die Unannehmlichkeiten zurückzuführen zu sein, die diese Maßnahmen für bestimmte Personengruppen mit sich bringen würden.

Was auch immer an den Motiven wahr sein mag, was inakzeptabel – eigentlich soziopathisch – ist, ist das Beharren auf der Zuweisung schwerwiegender Kosten auf nur einer Seite des Hauptbuchs (Schäden durch COVID selbst), während man sich kategorisch weigert, die Kosten auf der anderen Seite des Hauptbuchs (durch schwerwiegende, dauerhafte Störungen und Einschränkungen des Lebens durch die COVID-Gegner) anzuerkennen, geschweige denn zu bewerten. In Anbetracht der reflexartigen Wut, die entsteht, wenn man versucht, dieses Argument vorzubringen – was sofort auftaucht, sind Anschuldigungen, dass einem die COVID-Todesfälle gleichgültig sind – wollte ich die Beweise und Argumente durchgehen, die zeigen, warum dieser Ansatz rücksichtslos, unmoralisch und irrational ist. Diese Argumente untersuche ich sowohl in diesem Artikel als auch in dem 30-minütigen Video, das ich für Rumble produziert habe (das Sie sich im Player unten ansehen können, vorerst noch im YouTube-Format, bis Substack die Einbettung unserer Rumble-Videos freigibt).

(Beachten Sie, dass dies das erste Video ist, das wir in unserem neuen Studio produziert haben; wir sind uns bewusst, dass die Studiobeleuchtung noch stark angepasst werden muss (obwohl der Ton jetzt perfekt ist); und wir werden in Kürze für alle Videos, die wir produzieren und die länger als zehn Minuten dauern, Transkripte zur Verfügung stellen, für diejenigen, die lieber lesen als schauen).