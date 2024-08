Globale Auswirkungen des demographischen Wandels

Internationaler Mensch: Sie haben einmal gesagt, dass “die Demografie nicht mehr Gnade kennt als ein Gletscher”.

Was meinten Sie damit?

Doug Casey: Auf unserem Planeten leben acht Milliarden Menschen. Eine solche Masse ist eine Naturgewalt, und die Demografie führt ein Eigenleben. Sie ist wie die Gezeiten des Ozeans: sehr schwer zu widerstehen. Wie die Flutwelle, die derzeit Europa und Nordamerika überrollt.

In der Genesis heißt es: “Seid fruchtbar und mehret euch”. Amerikaner und Europäer, im Gegensatz zu den Menschen in der relativ primitiven Dritten Welt, halten das für einen schlechten Rat.

Als die Gesellschaft noch auf der Landwirtschaft basierte, waren Kinder von Vorteil. Sie waren nicht nur billige Arbeitskräfte, sondern auch eine soziale Absicherung im Alter. Heute, im industrialisierten Westen, sind Kinder nicht nur ein großer Kostenfaktor, sondern man kann sich auch nicht mehr darauf verlassen, dass sie einen im Alter versorgen. Kein Wunder, dass die Menschen in den fortgeschrittenen Gesellschaften nicht mehr viele Kinder bekommen. Nur die Dritte Welt vermehrt sich noch.

Diese Tatsachen haben weitreichende Folgen.

Internationaler Mensch: Die Massenmigration hat die demografischen Verhältnisse in Europa und den USA verändert.

Was sind die Folgen?

Wohin führt dieser Trend in den USA und in Europa?

Doug Casey: Die demografischen Verhältnisse in den USA und in Europa verändern sich radikal, aber das passiert in den USA nicht zum ersten Mal. Die amerikanischen Ureinwohner können Ihnen erzählen, wie die Invasion der Engländer die Demografie und das Wesen ihrer Kultur vollständig und unwiderruflich verändert hat. Dasselbe geschah in Lateinamerika mit der spanischen Invasion.

Natürlich stimmt es, dass die USA immer ein Einwanderungsland waren. Aber die Menschen übersehen, dass die Einwanderer, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert in die USA kamen, im Wesentlichen andere Europäer waren – Iren, Italiener, Polen, Juden und so weiter. Sie gehörten im Wesentlichen derselben Ethnie an, hatten ähnliche Kulturen und religiöse/ethische Grundlagen.

Noch wichtiger ist, dass die früheren Einwanderer, als sie hier ankamen, absolut nichts von der Regierung bekamen. Sie wussten, dass sie auf sich allein gestellt waren. Das bedeutete, dass die USA bekannt dafür waren, unternehmungslustige und hart arbeitende Menschen anzuziehen, die nach Chancen suchten – die beste Art von Menschen. Doch nun haben fast alle Migranten nicht nur einen vollkommen anderen rassischen, kulturellen und religiösen Hintergrund, sondern werden auch noch massiv subventioniert. Kostenloser Transport, kostenlose Kreditkarten, kostenlose Handys, kostenlose Wohnungen, kostenlose medizinische Versorgung und vieles mehr. Wir sprechen ernsthafte Probleme an.

Man sagt, dass allein in den vergangenen vier Jahren – niemand kennt die genauen Zahlen – vielleicht 10 Millionen Migranten ins Land gekommen sind. Niemand weiß, wer sie sind, wo sie sind, was sie tun. Das sind sehr viele Menschen. Sind es vorwiegend Männer im Militäralter, die auf der Suche nach Ärger sind? Wer weiß das schon. Aber die gute Nachricht ist, dass die USA 330 Millionen Einwohner haben.

In Kanada ist es viel schlimmer. Bei nur 40 Millionen Einwohnern importieren sie rund 1,5 Millionen pro Jahr. Die meisten von ihnen kommen vom Subkontinent, was den Charakter des Landes völlig verändert, ganz zu schweigen davon, dass die meisten von ihnen Muslime sind, die berüchtigt dafür sind, dass sie nicht mit ihren hinduistischen und sikhischen Landsleuten auskommen. Oder mit irgendjemandem, um ehrlich zu sein. Ich spreche nicht von Einzelpersonen, sondern von großen Gruppen – hier geht es um Demografie.

Europa und Nordamerika erleben einen radikalen Wandel. Auf beiden Kontinenten findet eine Re-Tribalisierung statt. Die neuen Gruppen halten naturgemäß zusammen und nehmen im Allgemeinen eine feindselige Haltung gegenüber den Alteingesessenen ein. Sie verachten sie verständlicherweise, halten sie für schwach und dumm. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Die Migranten fragen sich natürlich: Was ist los mit diesen Leuten, dass sie uns dafür bezahlen, dass wir hier sind, dass sie uns umsonst Unterkunft und Essen geben?

In den USA entwickelt sich das noch. Aber in Europa ist es schon seit einigen Jahrzehnten so. Die Migranten leben von der Sozialhilfe und können selten für sich selbst sorgen. Sie sind aber politisch sehr aktiv und beteiligen sich auf allen Ebenen an der Regierung. Aufgrund ihres rassischen, kulturellen und religiösen Zusammenhalts erobern sie in der Regel den Staatsapparat und nutzen ihn ausschließlich zu ihrem Vorteil. Das ist das Wesen des Tribalismus. Wie in allen künstlichen Staaten Afrikas nutzt der Stamm, der sich des Staates bemächtigt, ihn zur eigenen Bereicherung und zur Unterdrückung Außenstehender. Armut und Gewalt sind die absehbaren Folgen.

Internationaler Mensch: Sie haben einmal geschrieben:

“In achtzig Jahren wird Lagos, Nigeria, die weltweit größte Stadt sein. Sie wird wahrscheinlich mehr als 90 Millionen Einwohner haben.

Die zweitgrößte Stadt der Welt wird Kinshasa im Kongo mit etwa 80 Millionen Einwohnern sein.

Dar es Salaam in Tansania wird mit rund 75 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt der Welt sein.

Wie sieht die demografische Entwicklung in Afrika im Vergleich zum Rest der Welt aus?

Doug Casey: Das sind Prognosen der Vereinten Nationen. Die UNO geht auch davon aus, dass im Jahr 2100 45 Prozent der Weltbevölkerung Afrikaner südlich der Sahara sein werden. Das ist eine ganz massive Veränderung.

Heute nehmen viele Afrikaner den Europäern die Eroberung ihres Kontinents übel. Das kann ich gut verstehen. Es wäre für beide Seiten viel besser gewesen, wenn sich diese beiden fremden Kulturen friedlich über den Handel begegnet wären.

Doch trotz aller Klagen haben die Afrikaner bei aller Gewalt und Ungerechtigkeit, die mit der Eroberung einhergingen, den besseren Teil des Geschäfts gemacht. So ist es allein den Europäern zu verdanken, dass die Sklaverei in Afrika eingedämmt, wenn nicht gar abgeschafft wurde. Und die Nachkommen der Afrikaner, die in die Neue Welt verschifft wurden, haben sozusagen im Lotto gewonnen; es geht ihnen viel besser als ihren Verwandten in der Heimat.

Offen gesagt: Hätte da Gama bei der Umrundung des Kaps der Guten Hoffnung einfach ein Rad geworfen, die Afrikaner wären ihm ewig dankbar gewesen, denn sie hatten keine Räder. Aber er hätte auch eine Gebrauchsanweisung für das Rad entwerfen müssen, denn kaum jemand konnte lesen. Es tut mir leid, wenn diese Dinge nicht politisch korrekt sind. Aber es ist besser, sich den Tatsachen zu stellen und darüber zu diskutieren, als schwelende Ressentiments am Leben zu erhalten.

Inzwischen wächst die Bevölkerung Afrikas rasant, vorwiegend dank importiertem europäischen Kapital und Technologie (Nahrungsmittel, Medizin, Bauwesen, sanitäre Einrichtungen usw.).

Ich vermute jedoch, dass die Prognosen der UNO falsch sind. Wenn es in Europa wirklich hart auf hart kommt, wenn sich die beginnende Depression verschärft, dann werden die Milliarden Dollar an Hilfsgeldern und Investitionen, die von Europa nach Afrika fließen, zum Erliegen kommen. Es ist möglich, dass die afrikanische Bevölkerung zusammenbricht, selbst wenn weiterhin Millionen Afrikaner nach Europa strömen.

Ich bin seit Jahren ein Verfechter der Chancen in Afrika, aber die Dinge ändern sich. Fast alle afrikanischen Länder sind künstliche Gebilde, anfällig für Bürgerkriege. Heute sind ihre Armeen viel besser bewaffnet und ausgebildet als je zuvor. Afrika ist auf dem besten Weg, sehr gewalttätig und instabil zu werden.

Internationaler Mensch: Der demografische Wandel in der Welt scheint viele negative Folgen zu haben.

Gibt es einen Hoffnungsschimmer?

Doug Casey: Silberstreifen werden selten sein.

Der größte Nachteil für die Welt ist, dass die westliche Zivilisation, Europas Geschenk an die Welt, bewusst weggespült wird. Die Dritte Welt hat leider fast nichts von den westlichen Werten, die die Welt von einem Ort, an dem das Leben im Allgemeinen einsam, arm, gemein, brutal und kurz war, in eine Zivilisation verwandelt haben, in der selbst Landstreicher so gut leben wie mittelalterliche Könige. Trotzdem haben die Massen gelernt, die westliche Zivilisation zu hassen. Überall werden von bösen und dummen Menschen zutiefst destruktive Ideen verbreitet. Ich würde Ihnen gerne die volle Bedeutung dieser beiden Worte erklären, aber lassen Sie uns das für einen anderen Tag aufheben.

Obwohl wir bereits ausführlich darüber gesprochen haben, möchte ich einige Merkmale aufzählen, die der westlichen Zivilisation eigen sind: freies Denken, freie Meinungsäußerung, Freizügigkeit, freie Märkte, die Idee einer begrenzten Regierung, Individualismus, Rationalität, Wissenschaft, politische Freiheit, das Konzept des Fortschritts, Privatsphäre, solide Eigentumsrechte, Rechtsstaatlichkeit, Industrie und Unternehmertum. Diese Konzepte und Überzeugungen waren in der Dritten Welt praktisch unbekannt.

Fast alles Gute in der heutigen Welt hat seinen Ursprung im Westen. Der Rest der Welt hat so gut wie nichts dazu beigetragen. China hatte eine hoch entwickelte Zivilisation, aber außer Kampfkunst und General Tso’s Huhn hat es der Welt wenig gegeben. Indien hat der Welt Yoga und Curry gegeben, aber nicht viel mehr. Den Rest kann man vergessen. Ohne den Westen würde die Welt immer noch in Lehmhütten leben und mit Stöcken auf die Erde schlagen.

Aber der Westen wird sowohl von schlechten Ideen als auch von der Demografie überrollt. An den “Neuankömmlingen” ist nichts grundsätzlich falsch. Aber in den 300.000 Jahren Menschheitsgeschichte gab es immer eine genetisch programmierte Angst vor Außenseitern. Wenn es genug Außenseiter gibt und sie anders sind als die anderen, können sie zu Eindringlingen werden. Das mag (schnapp!) “rassistisch” klingen.

Aber alle Gesellschaften sind im Grunde rassistisch. Die Amerikaner, so provinziell sie sind, verstehen das nicht. Jede Gesellschaft ist in hohem Maße rassistisch gegenüber Fremden, auch die Chinesen, die Inder, die Afrikaner und alle anderen. Entgegen der politisch korrekten Meinung sind die Weißen – die Westler – die Gesellschaft, die andere Kulturen am meisten akzeptiert. Es gibt keine Masseneinwanderung von Europa nach China, Indien oder Afrika. Abgesehen von einigen Geschäftsleuten und sozialen Experimentatoren gibt es keine Masseneinwanderung, wie sie Europa und die USA akzeptieren.

Masseneinwanderung ist von Natur aus destabilisierend. Das größte Problem ist jedoch, dass die meisten Migranten von den zwei Milliarden Muslimen der Welt kommen. Das ist besonders destabilisierend, weil der Islam nicht nur eine Religion ist, sondern eine hochgradig dogmatische Weltanschauung, die auch Wissenschaft, Philosophie, Politik, Kunst und Literatur umfasst. Wer die Merkmale der westlichen Zivilisation schätzt, muss verstehen, dass der Islam und die Scharia im Gegensatz dazu stehen.

Der Koran und die Hadithe machen sehr deutlich, dass es im Islam (was “Unterwerfung” bedeutet) nicht darum geht, mit Ungläubigen in Frieden zu leben. Kafiren sollen bekehrt, eliminiert oder bestenfalls auf einen Status zweiter Klasse reduziert werden. Eine große Zahl von Muslimen in eine Kultur einzuladen, ist ungefähr so, als würde man fanatische Kommunisten einladen.

Das ist nicht gut, wenn man an die westliche Zivilisation und ihre Werte glaubt. Marxismus, Sozialismus, Kommunismus, Faschismus, Nationalsozialismus, die Grünen und der Islam sind im Grunde totalitär. Nun gut. Wie Gilda Radner sagte: “Es ist einfach eine verdammte Sache nach der anderen. Etwas ist immer”.

Internationaler Mensch: Was können Menschen, die über diese Tendenzen besorgt sind, dagegen tun?

Doug Casey: Es ist, als ob ein Gletscher auf einen zukommt oder ein Tsunami am Horizont auftaucht. Es ist schwer, gegen eine Naturgewalt anzukämpfen, und man kann sie nicht wirklich ändern.

Denken Sie daran: Gleich und gleich gesellt sich gern. Rassismus ist unästhetisch und intellektuell unsympathisch, aber er gehört zum menschlichen Erbgut. Das Positive daran ist, dass sich das Problem langfristig von selbst lösen wird, ob es einem jetzt gefällt oder nicht.

Ich möchte Sie auf eines meiner Lieblings-Science-Fiction-Bücher hinweisen: The Last and First Men von Olaf Stapledon. Er projiziert die Geschichte der Menschheit etwa zwei Milliarden Jahre in die Zukunft und weist darauf hin, dass sich in diesem Zeitraum alle heutigen Ethnien und Kulturen integrieren, mutieren und verschwinden werden. Die Menschheit wird sich zu einer vollkommen neuen Spezies formieren. Etwa 20 oder so, wenn ich mich recht erinnere. Die Probleme von heute werden zu Nichtproblemen, während viel größere Probleme entstehen. Kein Grund zur Sorge. Das Leben ist nicht nur voller Probleme. Das Leben IST Probleme. Leider hilft uns diese Erkenntnis im Moment nicht weiter.

Was, wenn überhaupt, können wir also gegen die sich schnell verändernde oder vielleicht sogar verändernde Natur der globalen Demografie tun?

Stellen Sie sicher, dass Ihre persönliche Ethik und Moral in Ordnung sind. Und wählen Sie die Menschen, mit denen Sie verkehren und Geschäfte machen, nach ihren Werten und ihrem Charakter aus, nicht nach ihren physischen Merkmalen. Lassen Sie sich von der großen weiten Welt nicht zu sehr beunruhigen; sie hat ihr eigenes Leben.