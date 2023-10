Globale Elite strebt dauerhaften Notstand an: Klimawandel als Gesundheitskrise umdeklariert

Warum bezeichnen Globalisten den „Klimawandel“ als „öffentliche Gesundheitskrise“? Die Antwort hat alles mit dem Pandemievertrag und den Klima-Lockdowns zu tun.

Die globale Elite plant, einen fast permanenten „globalen Notstand“ einzuführen, indem sie den Klimawandel als „öffentliche Gesundheitskrise“ neu etikettiert, die „schlimmer als Covid“ ist.

Das ist keine Neuigkeit. Aber die laufende Kampagne hat in den vergangenen Wochen an Fahrt aufgenommen.

Ich habe in den letzten Jahren viel darüber geschrieben – siehe hier und hier und hier. Es begann fast gleichzeitig mit Covid und hat sich seitdem stetig entwickelt, mit einigen Berichten, die den Klimawandel als „schlimmer als Covid“ bezeichnen.

Aber wenn sie weiterhin darüber sprechen, werde ich weiterhin schreiben. Und hoffentlich wird das Bewusstsein verbreitet.

Wie dem auch sei, es gibt einen erneuerten Schub in Richtung „Klima = öffentliche Gesundheitskrise“. Es begann, wie so vieles, mit Bill Gates, der in einem Interview mit MSNBC Ende September äußerte:

Wir müssen alles zusammenfügen; es ist nicht nur so, dass das Klima hier und die Gesundheit dort ist, die beiden interagieren.

Seitdem gab es VIEL „Klimawandel ist eine öffentliche Gesundheitskrise“ in den Zeitungen, wahrscheinlich Teil des Aufbaus zum UN-COP28-Gipfel später in diesem Jahr.

Gates’ Vorstoß folgend, hat sich das, was einst eine langsame Propagandafahrt war, zu einem Sprint zur Ziellinie entwickelt, mit dieser Phrase, die weltweit in Artikeln als fiebriges Glaubensbekenntnis wiederholt wird.

Es war ein Leitartikel in der Oktoberausgabe des British Medical Journal, der den Ball ins Rollen brachte und für über 200 medizinische Zeitschriften sprach, es erklärt…

Es ist Zeit, die Klima- und Naturkrise als eine unteilbare globale Gesundheitsnotlage zu behandeln.

Von The Guardian über CBC bis zum Weather Channel haben alle diese Kugel aufgenommen und sind damit gelaufen.

Andere Publikationen werden konkreter, aber die Botschaft ist dieselbe. Der Klimawandel ist schlecht für die Gesundheit von Frauen, Kindern, Armen, Kenianern und Arbeitern… man bekommt eine Vorstellung.

Und das alles nur aus den letzten Tagen.

Es sind nicht nur die Medien, sondern auch Regierungen und NGOs. Die Non-Profit-Organisation „One Earth“ berichtete vor zwei Tagen:

Warum Klimawandel eine öffentliche Gesundheitsfrage ist.

Wiederum basiert ausschließlich auf diesem Brief an das BMJ. Die „Klima-Champions“ der UN sind natürlich ganz dabei, neben der britischen „Health Alliance on Climate Change“, wer auch immer das ist.

Sowohl das Rote Kreuz als auch Ärzte ohne Grenzen haben in den vergangenen Tagen Artikel auf ihrer Website veröffentlicht (oder aktualisiert), die Variationen der Phrase „Die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise“ verwenden.

Öffentliche Gesundheitsbeamte von Western Australia bis Arkansas sind eifrig dabei, „die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels zu diskutieren“.

Bezeichnenderweise hat der Wikipedia-Artikel über die „Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit“ in den letzten 3 Wochen mehr Bearbeitungen erhalten als in den vorherigen 3 Monaten zusammen.

All dies wird natürlich von der Weltgesundheitsorganisation überwacht.

Am 12. Oktober aktualisierte die WHO ihr Faktenblatt zum Klimawandel, das viel länger als die vorherige Version war und einige aussagekräftige neue Behauptungen enthielt:

WHO-Daten zeigen, dass 2 Milliarden Menschen kein sicheres Trinkwasser haben und jährlich 600 Millionen an lebensmittelbedingten Krankheiten leiden, wobei Kinder unter 5 Jahren 30% der lebensmittelbedingten Todesfälle tragen. Klimatische Stressoren erhöhen das Risiko für wasser- und lebensmittelbedingte Krankheiten. Im Jahr 2020 litten 770 Millionen Menschen Hunger, vorwiegend in Afrika und Asien. Der Klimawandel beeinflusst die Verfügbarkeit, Qualität und Vielfalt von Lebensmitteln und verschärft damit Lebensmittel- und Ernährungskrisen.

Temperatur- und Niederschlagsänderungen fördern die Ausbreitung von vektorübertragenen Krankheiten. Ohne präventive Maßnahmen könnten die Todesfälle durch solche Krankheiten, die derzeit jährlich über 700.000 betragen, steigen. Der Klimawandel führt sowohl zu unmittelbaren psychischen Gesundheitsproblemen wie Angstzuständen und posttraumatischen Belastungsstörungen als auch zu langfristigen Störungen aufgrund von Faktoren wie Vertreibung und gestörtem sozialen Zusammenhalt.

Sie verbinden „Klimawandel“ mit jedem, der unterernährt ist, Darm Parasiten oder kontaminiertes Trinkwasser hat. Sowie mit jedem, der an Hitze, Kälte, Feuer oder Überschwemmungen stirbt. Sogar psychische Gesundheitsstörungen.

Wir haben bereits die weltweit erste „Diagnose des Klimawandels“ gesehen. Mit so weit gefassten Parametern werden wir bald mehr sehen.

Genau wie ein „Covid-Tod“ jede Person war, die „aus irgendeinem Grund nach einem positiven Covid-Test“ starb, setzen sie eine Sprache ein, die fast jede Krankheit oder jeden Unfall als „gesundheitliches Problem im Zusammenhang mit dem Klimawandel“ neu definieren kann.

Vor zwei Tagen verfassten der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, der UN-Sonderbeauftragte für Klimawandel und Gesundheit und der COP28-Präsident gemeinsam einen Meinungsartikel für den Telegraph mit dem Titel:

Klimawandel ist eine unserer größten Gesundheitsbedrohungen – die Menschheit steht vor einer gewaltigen Belastung, wenn wir nicht handeln.

Der WHO-Direktor wiederholte die Behauptung gestern auf Twitter fast wortwörtlich:

Gleichzeitig arbeitet sich der Pandemie-Vertrag durch das bürokratische Labyrinth und wird irgendwann im nächsten Jahr oder so Gesetz.

Darüber haben wir auch viel geschrieben.

Bedenken Sie, die WHO ist die einzige Institution auf der Erde, die befugt ist, eine „Pandemie“ zu erklären.

Bedenken Sie, der offizielle Begriff ist nicht „Pandemie“, sondern „gesundheitlicher Notfall von internationaler Tragweite“.

Bedenken Sie, ein „gesundheitlicher Notfall von internationaler Tragweite“ bedeutet nicht unbedingt eine Krankheit.

Es könnte bedeuten, und das ist nur so eine Idee, oh, ich weiß nicht – vielleicht… Klimawandel?

Bedenken Sie schließlich, dass eine Klausel im vorgeschlagenen „Pandemie-Vertrag“ die WHO ermächtigen würde, einen PHEIC nach dem „Vorsorgeprinzip“ [meine Hervorhebung] zu erklären:

Zukünftige Erklärungen eines PHEIC durch den WHO-Generaldirektor sollten auf dem Vorsorgeprinzip beruhen, wo dies gerechtfertigt ist.

Genau genommen, sobald die neue Gesetzgebung in Kraft ist, schreibt sich der Plan von selbst:

Neue Gesetze verabschieden, die globale „Notfallmaßnahmen“ im Falle eines zukünftigen „öffentlichen Gesundheitsnotfalls“ ermöglichen.

Den Klimawandel zu einem öffentlichen Gesundheitsnotfall erklären oder vielleicht zu einem „potenziellen öffentlichen Gesundheitsnotfall“.

Notfallmaßnahmen aktivieren – wie Klima-Lockdowns – bis der Klimawandel „behoben“ ist.

Sehen Sie das Endspiel hier? Es ist einfach so einfach.

Oh, und wir werden uns nicht beschweren können, denn „Klimaleugnung“ wird illegal sein. Zumindest, wenn prominente Klimaaktivisten wie dieser ihren Willen bekommen.

Das ist nur ein Flüstern im Hintergrund gerade jetzt, aber es wird lauter nach COP28, warten Sie nur.

Bis dahin werde ich, wie gesagt, für immer hier festsitzen und schreiben.