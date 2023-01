Globalist der EU droht Elon Musk mit „Sanktionen“, wenn er freie Meinungsäußerung auf Twitter zulässt

Ungewählter Technokrat fordert Milliardär auf, sich zu „benehmen“.

Eine hochrangige EU-Technokratin hat Elon Musk mit „Sanktionen“ gedroht, falls er freie Meinungsäußerung auf Twitter zulässt, und behauptet, der Milliardär habe sich „nicht anständig verhalten“.

Die Vizepräsidentin der EU-Kommission für Werte und Transparenz, Vera Jourova, äußerte sich auf dem jährlichen Treffen der Globalisten in Davos.

„Die Zeit des Wilden Westens ist vorbei“, sagte Jourova gegenüber EuroNews. „Wir werden den Digital Services Act [DSA] haben. Wir werden den Code of Practice als Teil dieser Gesetzgebung haben.“

„Nachdem Herr Musk Twitter mit seinem ‚Absolutismus der Redefreiheit‘ übernommen hat, sind wir also auch die Beschützer der Redefreiheit“, fügte sie hinzu. „Aber gleichzeitig können wir nicht akzeptieren, dass unter anderem illegale Inhalte online sind und so weiter. Unsere Botschaft war also klar: Wir haben Regeln, die eingehalten werden müssen, andernfalls wird es Sanktionen geben.

Jourovas Rechtfertigung ist ein völliger Irrtum, denn illegale Inhalte sind bei Twitter bereits verboten. Sie versucht offensichtlich, illegale Inhalte mit beleidigenden Äußerungen in einen Topf zu werfen, um die beiden ununterscheidbar zu machen.

Auf der WEF-Jahrestagung droht die EU-Regulierungsbehörde Twitter und Elon Musk mit Sanktionen. Sie ist sehr unglücklich darüber, dass nicht genehmigte Gedanken auf Twitter frei geäußert werden. Ihre Gedanken sind zu gefährlich für die EU-Bürokraten!

In einem separaten Videointerview deutete Jourova an, dass Musk sich nicht „anständig“ verhalten habe wie seine Vorgänger bei Twitter. Mit anderen Worten: Er hat sich geweigert, vor den Globalisten, die ihre drakonische Zensur-Agenda wieder einführen wollen, in die Knie zu gehen.

„Wir haben die Regeln, die eingehalten werden müssen, sonst gibt es Sanktionen“, bellte Jourova, eine nicht gewählte Bürokratin.

Jourova hatte zuvor in Davos eine Kontroverse ausgelöst, als sie vorhersagte, dass Amerika bald ähnliche Gesetze gegen Hassreden haben werde wie Europa, und damit die Abschaffung des ersten Verfassungszusatzes forderte.

„Illegale Hassreden, die es bald auch in den USA geben wird, haben meiner Meinung nach einen triftigen Grund, warum wir sie im Strafrecht haben“, sagte Jourova.

Während des gesamten elitären Gipfels propagierten die Technokraten die Idee, dass es ein kontinuierliches Durchgreifen gegen „Hass und Fehlinformationen“ geben müsse – eine erfundene Rechtfertigung, die darauf abzielt, Redebeiträge zu zensieren, die kritisch gegenüber ihrer eigenen Agenda zur Schaffung einer neuen Weltordnung sind.

Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Věra Jourová, auf dem WEF: „Illegale Hassreden, die es bald auch in den USA geben wird. Ich denke, wir haben einen triftigen Grund, warum wir das im Strafrecht haben.“