Gold: Breakout oder Fakeout?

Bevor ich auf die Ereignisse der vergangenen Woche eingehe, die meine zunehmend illusorische Aufmerksamkeitsspanne in Anspruch genommen haben, möchte ich meinen Lesern einen der vielen Abgründe aufzeigen, die die Generationen heutzutage trennen.

Als ich 1977 zum ersten Mal die heiligen Hallen der Bay Street betrat, wurde ich von Männern und Frauen ausgebildet, die man nur als „Krieger“ in dem Sinne bezeichnen kann, dass sie jeden Tag mit einem Verhaltenskodex in die Schlacht zogen. Ungeachtet der blauen Blazer und grauen Flanellhosen, die das oberflächliche, zugeknöpfte Hemd begleiteten, gab es keinen Tag und keinen noch so zwanglosen Anlass, an dem nicht Jackett und Krawatte verlangt wurden. Genauso wichtig wie das Aussehen war die Einhaltung der Umgangsformen; zu keiner Zeit hörte ich einen Herrn in einem Gespräch, in dem er oder sie seine Firma vertrat, Schimpfwörter benutzen.