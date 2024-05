Gold kaufen: Aktuelle Lage und Preise im Handel

Jetzt Gold kaufen? Der Goldpreis hat in dieser Woche wieder Fahrt aufgenommen. Im Edelmetall-Handel dominiert weiterhin das Geschäft mit angekaufter Ware.

Goldpreis

Der Goldpreis hat in dieser Woche wieder deutlich Fahrt aufgenommen. Auch, nachdem der chinesische Goldhandel nach den Mai-Feiertagen wieder seinen Einfluss geltend machte. Am Freitagvormittag um 11 Uhr notierte die Goldunze am Spotmarkt mit 2.374 US-Dollar. Das entsprach 2.201 Euro. Somit kam der Goldpreis innerhalb einer Woche um 3,2 Prozent voran, beziehungsweise um 2,8 Prozent in Euro. Einmal mehr dynamischer war der Kursverlauf bei Silber. Denn der Preis für eine Unze stieg gegenüber Vorwoche um 8,3 Prozent beziehungsweise 7,9 Prozent auf 28,75 US-Dollar oder 26,65 Euro.