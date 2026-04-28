Gold und ein ausbrechender Finanzvulkan

Matt Piepenburg

Im Folgenden werfen wir einen nüchternen Blick auf die historische Rolle von Gold im Kontext der aktuellen Schlagzeilen und eines Weltfinanzsystems, das kurz vor dem Ausbruch steht. Auch wenn die aktuellen Impulsgeber – Öl, Krieg, Anleihekrise und überbewertete Aktien – modern und einzigartig erscheinen mögen, so sind die Gründe, die für Gold sprechen, auch heute so zeitlos und beständig wie die Natur selbst.

Vulkanische Parallelen…

Im Mai 1980 war David Alexander Johnston, ein Vulkanologe des United States Geological Survey, auf seinem Beobachtungsposten 10 km vor dem brodelnden Vulkan Mount St. Helens im Bundesstaat Washington. Er war am 18. Mai auch der Erste, der den plötzlichen Ausbruch des Vulkans meldete. Doch schon nach Minuten wurde Johnston durch „seitliche Explosionen“ des Vulkans getötet. Seine Leiche wurde nie geborgen; weitere 56 Menschen kamen ebenfalls ums Leben – zusammen mit 7.000 Stück Großwild, 12 Millionen Fischen, 200 Häusern, 300 Kilometern Autobahn und 15 Kilometern